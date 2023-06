Baobab: nuovo villaggio in esclusiva a Sharm el Sheikh. E’ il Faraana Reef Resort Saranno ben 250 le nuove camere Baobab in esclusiva a Sharm per il mercato italiano. Dopo il Shoni Bay di Marsa Alam, il to di casa Th Group raggiunge infatti un nuovo importante accordo sul mar Rosso con un nome noto alla villaggistica italiana quale il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh. Il complesso è attualmente in fase di ristrutturazione progressiva. Un processo al quale lo stesso Baobab sta collaborando attivamente. Le prime 24 camere rinnovate, dal design minimalista e moderno, sono già state messe in vendita. L’intero contesto paesaggistico è stato completamente rivisitato. A breve saranno inoltre rilasciate altre 32 camere, tutte per Baobab. “Siamo estremamente orgogliosi per la fiducia accordataci da un resort che ha fatto la storia del mercato italiano a Sharm e che ancora oggi è certamente fra le strutture più amate e richieste dai nostri connazionali, in una meta tornata protagonista della stagione 2023 – sottolinea il direttore di Baobab, Alessandro Gandola -. La spiaggia e il punto mare del Faraana Reef sono da sempre un punto di forza unico di questo resort, che sorge in posizione panoramica, con vista mozzafiato su una delle baie più belle della località, la baia di Ras Um Sid, che ospita fra l’altro uno dei siti di immersioni più rinomati al mondo, il Temple Reef. Tutte queste caratteristiche rappresentano per noi una garanzia di successo”. Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Baobab dispone di voli charter da varie città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Inoltre, attraverso la piattaforma b2b dell’operatore, sono disponibili anche collegamenti con compagnie di linea e low-cost che operano sulla destinazione, servendo anche gli aeroporti di Venezia e Rimini. “L’operazione Faraana ci consente di consolidare la nostra posizione di rilievo sulla destinazione e in Egitto, meta che secondo l’osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, registra un aumento del 46% sul 2019 e che sta dando grandi soddisfazioni anche al nostro gruppo” conclude Gandola.

