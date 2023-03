Baobab: sul sito b2b disponibile pacchetto crociera sul Nilo più tour al Cairo a prezzo garantito Partenze tutti i lunedì a iniziare dal prossimo 3 aprile da Milano, Roma e Catania (in quest’ultimo caso da maggio), per un viaggio che abbina crociera sul Nilo e tour al Cairo. Baobab rilancia l’Egitto Classico grazie a un’offerta esclusiva già disponibile sul sito b2b dell’operatore di casa Th, nell’area charter, per rispondere agilmente ai flussi di prenotazione in sensibile crescita per questa meta. Il volo è su Luxor, mentre il pacchetto prevede quattro notti di navigazione in motonave Semiramis III, più tre notti al Cairo Triumph Luxury Hotel. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con Air Cairo e viene comunicata con appositi cataloghi monografici dedicati, disponibili sia online, sia in versione cartacea, sia in occasione del roadshow con il quale il Gruppo Th sta presentando le novità di prodotto estive dei suoi brand in tutta Italia (dal 27 febbraio al 14 marzo). “Siamo lieti di poter inserire nella nostra offerta una tra le più affascinanti proposte dedicate all’Egitto Classico – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab –. Sulla nostra piattaforma b2b siamo in grado di offrire con pochi click un pacchetto 5 stelle lusso a prezzi fissi, garantiti e molto competitivi, comprensivo di volo andata e ritorno dall’Italia, ma soprattutto anche del volo interno da Aswan al Cairo, oltre che di tutti i servizi a terra e le visite con esperte guide locali parlanti italiano, sia durante la navigazione sul Nilo sia al Cairo”.

