Baobab rilancia su Egitto e Turchia. Tra le novità crociere sul Nilo abbinate a voli low cost Dopo il successo delle crociere sul Nilo abbinate ai voli Air Cairo su Luxor, il to di casa Th Group, Baobab, rilancia sull’Egitto costruendo una nuova programmazione abbinata ai voli Wizzair sul Cairo. “Si tratta di una novità importante – commenta Alessandro Gandola, direttore della business unit –, perché per la prima volta si propone un pacchetto crociera con conferma immediata su una piattaforma b2b abbinato a voli low cost. Questo consente un fortissimo vantaggio di prezzo con l’opportunità di rendere accessibile un prodotto apparentemente di nicchia a un pubblico decisamente più ampio, peraltro con un arricchimento dei contenuti e con partenze anche nel fine settimana”. Il nuovo programma prevede sette giorni pieni di viaggio, con la possibilità di beneficiare di una giornata intera in più al Cairo, con esperienze come la navigazione a vela in feluca sul Nilo e tanto altro. La proposta si articola su cinque programmi in partenza da Milano e Roma più giorni a settimana. Altra importante new entry in casa Baobab è Hurghada, una delle principali destinazioni turistiche dell’Egitto, che ha registrato un aumento del 500% del flusso turistico nel primo semestre del 2023. La città va a consolidare l’offerta già molto ricca dell’operatore sul mar Rosso. “Conosciuta e amata già da tantissimi anni – continua Gandola – Hurghada ha vissuto un periodo di poca richiesta e ora la vogliamo rilanciare in modo importante, inizialmente con tre proposte, una 4 e due 5 stelle, sul tratto di spiaggia più suggestivo di tutta l’area e il più esteso di tutto il mar Rosso, quello di Sahl Hasheesh”. I collegamenti sono garantiti da Air Cairo, Wizzair e easyJet da Milano, Roma e Napoli. Tutto già disponibile con conferma immediata sulla piattaforma per le adv dell’operatore. Ultimissima novità sono i pacchetti appena lanciati per i ponti e le festività dell’Immacolata, di Capodanno e dell’Epifania a Istanbul, nonché i circuiti classici in Turchia per le stesse date e per alcune altre invernali. Nel primo caso si tratta di pacchetti semplici, con volo, trasferimenti e hotel da 3 a 5 stelle in varie aree della città. Pacchetti di quattro o cinque notti con prezzi finiti e voli charter in partenza da Bergamo, Bologna, Roma e Bari. I circuiti toccano invece le principali attrazioni del paese e quindi, oltre a Istanbul, anche Ankara, la Cappadocia, Pammukkale e tanto altro. “Baobab continua ad ampliare i propri orizzonti – conclude Gandola –. Dopo un 2023 finora straordinario, vogliamo continuare a proporre sempre nuove opportunità alle migliaia di agenzie che da subito ci hanno dato fiducia. Istanbul e i circuiti in Turchia sono solo il primo passo di un progetto molto più ampio sulla Turchia, a cui faranno seguito a brevissimo altre importanti novità”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free. Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”. A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”. Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar. [post_title] => African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto [post_date] => 2023-10-05T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696508645000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l’edizione 2022 Genova sarà ancora protagonista, ospitando la Clia European Cruise Week che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2024 al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico. L’evento è organizzato in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, e nazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, oltre a centinaia di fornitori e aziende del comparto. Per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente sia la terza edizione del CLIA European Summit che l’inedito CLIA Innovation EXPO, dedicato alla lunga filiera del comparto. L'industria crocieristica ha infatti una delle catene di fornitura più diversificate d'Europa, con aziende di ogni tipo che spaziano dalla progettazione e costruzione delle navi all'intrattenimento a bordo, dai collegamenti satellitari alle scialuppe di salvataggio, dal Food and Beverage fino agli equipaggiamenti tecnologici più innovativi. Uno degli obiettivi dell’appuntamento, grazie a centinaia di stand e incontri, è proprio permettere un contatto diretto aziende fornitrici e compagnie. «Un evento epocale che vede Genova capitale delle crociere nel Mediterraneo – commenta Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA – l’unico settore che unisce le civiltà del Mare nostro, un ponte ideale di popoli e culture. Raggrupperà tutti i più importanti stakeholder del comparto a livello globale: armatori, autorità marittime, istituzioni politiche, regolatori, ma anche responsabili degli uffici acquisti e dei settori tecnici delle compagnie, insieme all’intero mondo dei fornitori del settore crociere. Questi ultimi potranno entrare così direttamente in contatto con i decision maker delle compagnie per sviluppare notevoli opportunità di business, ascoltando le loro necessità e proponendo, a loro volta, prodotti, servizi, soluzioni e progetti». Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso ad un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti arrivare a quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe a segnare anche +15% (dati CLIA su elaborazione di Risposte Turismo). «L’impatto economico di una nave non si esaurisce con la costruzione ma prosegue per decenni sul territorio – aggiunge Vago – In media ogni passeggero spende a terra 150 euro a crociera. La ricaduta economica della crociera tocca diversi aspetti, a cominciare da tutti i rifornimenti a terra. Sono ben 60 i porti italiani toccati ogni anno». Dal momento che Genova è porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, l’obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di Summit, dopo la fortunata edizione del 2022 e quella in programma nel 2024, con cadenza biennale. «Oggi Genova è capitale del mondo crocieristico – sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova - Vuol non vuol dire solo avere tante persone in giro in città ma essere in grado di gestire tutti i crocieristi con servizi adeguati, parlando e dialogando insieme a tutti i protagonisti del settore, compagnie, equipaggi, aziende, fino a chi si occupa dei rifornimenti. Siamo certi che l’evento sarà un successo per tutti». Genova dovrebbe chiudere il 2023 con 1,5 milioni di crocieristi, numeri che, se confermati, supereranno quelli del 2029. «I porti liguri si confermano un approdo internazionale, tanto che la Liguria è la prima regione d’Italia per numero di crocieristi. Una tradizione di lunga data consolidata non solo a Genova, ma anche a Savona e La Spezia. Ospitare una nuova edizione del gotha delle crociere, dopo il successo del 2022, sarà occasione di crescita e dimostrerà che abbiamo raggiunto la piena ripresa post-covid – sottolinea il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria sarà protagonista del summit attraverso Liguria International, trovando spazio nei focus dedicati alla filiera blue economy sulla quale stiamo investendo molte energie in collaborazione con le stazioni marittime, i poli universitari di ricerca e le associazioni di categoria. Il summit rappresenta per il sistema ligure un ottimo esempio di cooperazione tra enti, visto il coinvolgimento di Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Regione Liguria e Comune di Genova». In Liguria sono oltre 14 mila le imprese attive nei servizi di ospitalità/ristorazione (6mila delle quali solo a Genova) e oltre 7mila imprese nelle coltivazioni agricole e nell’industria alimentare. «Queste imprese sono pronte a proporsi come fornitori dell’industria crocieristica globale: per questo l’appuntamento con la CLIA European Cruise Week è importantissimo non soltanto per la nostra blue economy ma anche per l’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – e stiamo parlando di una filiera su cui le Camere di Commercio hanno investito molto grazie ai marchi della famiglia “Genova Liguria Gourmet”, che certificano l’origine e l’eccellenza nel campo della ristorazione, del catering, dei bartender e delle produzioni agricole, e che contiamo di far emergere durante la “cruise week”». [post_title] => Clia European Cruise Week, a Genova la 3a edizione del Summit che rilancia con l’Innovation Expo [post_date] => 2023-10-05T11:04:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696503882000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fine settimana di celebrazioni, apprendimento e networking. Si è svolto presso il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa il Glamour Exclusive Weekend organizzato nei giorni scorsi dall'omonimo operatore viareggino per celebrare i suoi 30 anni di attività. L'evento, a cui ha partecipato un gruppo di circa 100 agenzie, è stato caratterizzato da momenti di premiazione, workshop e incontri formativi pianificati per garantire un equilibrio tra crescita professionale e svago. Una serie di workshop ha in particolare affrontato tematiche innovative, nuovi prodotti e le ultime tecnologie nel mondo del turismo, proponendo un approccio fresco e innovativo. Ai laboratori hanno partecipato circa 30 partner di Glamour To, tra compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi. "Questo fine settimana è stato un momento straordinario per festeggiare il nostro cammino di trent'anni nel settore del turismo - sottolinea il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. È stato un piacere condividere esperienze e visioni con i nostri partner e dipendenti". Durante la convention, sono state inoltre presentate le ultime novità e i progetti futuri del to. Tra le anticipazioni, spicca il catalogo di Capodanno 2024 con diverse proposte tra cui i tour con accompagnatore. Nove infine le agenzie premiate per le diverse categorie: best performer Nord, Centro e Sud Italia, best performer viaggi di nozze, best performer pratiche emesse, best performer social media, best performer, best performer new entry e best performer ticketing. Prossimo appuntamento la fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023, dove il tour operator sarà presente al padiglione 4, stand 130. [post_title] => Alla Glamour Exclusive Weekend un centinaio di adv hanno festeggiato i primi 30 anni del to [post_date] => 2023-10-05T10:49:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696502943000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica). Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. «La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania». Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg). Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. [post_title] => Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024 [post_date] => 2023-10-04T13:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424958000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023. Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione. Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta». Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. [post_title] => Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico [post_date] => 2023-10-04T12:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424352000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Hotel Sansicario Majestic ha aperto le vendite: la struttura situata nel comprensorio sciistico della Vialattea, l’unico di Bluserena Hotels & Resorts in una località di montagna, è pronto ad accogliere gli ospiti con un look & feel del tutto nuovo in linea con la nuova vision del gruppo, e con il processo di rebranding portato avanti dall’azienda nell’ultimo anno. Il resort aprirà i battenti il prossimo 21 dicembre dopo un significativo restyling: gli ospiti troveranno un’atmosfera alpina elegante e un design moderno e confortevole che si riflette in ogni spazio, nella nuova ampia e luminosa lobby con vista sulle montagne, decorata con materiali locali come la pietra e il legno, e sedute in pelle e ornate da caldi tessuti invernali; nelle camere rinnovate, che vantano materassi e guanciali nuovi per un sano e confortevole riposo, e valorizzate da elementi in perfetto stile montano, con leggeri tocchi di design alpino e complementi d’arredo che enfatizzano il contesto come immagini a tema sciistico di celebri fotografi e tessuti tartan. Tra le novità ci sono le Romantic Suite (da circa 45 metri quadrati), rinnovati ristorante e bar. Come tutte le strutture Bluserena, anche l’Hotel Sansicario Majestic è la destinazione ideale per le famiglie, grazie ai tanti servizi ad hoc tra cui un'ampia gamma di attività per bambini, miniclub, animazione e scuola sci. Oltre alla sua posizione privilegiata, l'hotel offre una gamma completa di servizi per il benessere, tra cui una palestra, una piscina coperta riscaldata con vista sulla montagna e un centro wellness. [post_title] => Bluserena: vendite aperte per il rinnovato Sansicario Majestic [post_date] => 2023-10-04T11:57:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696420645000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ana ha riconfermato per la stagione invernale i suoi collegamenti per Tokyo dai principali scali europei di Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles. «I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino - ricorda Viviana Reali, country manager di Ana -. Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee». La compagnia aerea giapponese sarà presente alla prossima fiera di Rimini (pad.C3 - stand 131-210), per presentare le ultime novità e incontrare operatori e agenzie di viaggio. [post_title] => Ana: transfer più veloci tra voli domestici e internazionali al Terminal 2 di Tokyo Haneda [post_date] => 2023-10-04T11:13:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696418001000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air allarga il raggio d'azione in vista della stagione invernale, in risposta all'aumento della domanda di viaggi: riprenderanno e saranno aumentati i collegamenti verso Cina, Giappone, Sud-est asiatico, Nord America e Oceania. La compagnia aerea lancerà anche un nuovo volo di linea per Phu Quoc, in Vietnam, dal 26 novembre. La capacità di posti di Korean Air (misurata in available seat kilometers) ha raggiunto circa l'85% dei livelli pre-pandemia a settembre, e si prevede che salirà ad oltre il 90% con il lancio dell'operativo invernale, da fine ottobre. Dopo tre anni e sette mesi di pausa, Korean Air riprenderà dunque i collegamenti verso tre città in Cina e in Giappone: Busan-Shanghai e Seoul Incheon-Xiamen opereranno tutti i giorni, e Seoul Incheon-Kunming quattro volte alla settimana. Il vettore aumenterà progressivamente la capacità verso la Cina per soddisfare il crescente numero di visitatori cinesi, soprattutto in seguito alla ripresa dei tour di gruppo in Cina a partire da agosto verso 78 Paesi, tra cui Corea, Giappone e Stati Uniti. Dalla fine di ottobre, la compagnia aerea riprenderà le rotte da Seoul Incheon a Kagoshima, Niigata e Okayama con tre voli settimanali. Novità sul Vietnam con l'apertura del volo giornaliero per Phu Quoc: l'operativo vero l'isola più grande del Paese prevede partenza da Seoul Incheon alle 15.45 e arrivo a Phu Quoc alle 19.50. Il volo di ritorno parte da Phu Quoc alle 21.20 e arriva a Seoul Incheon il giorno successivo alle 4.50 del mattino. [post_title] => Korean Air: la capacità posti recupera il 90% dei livelli 2019. Tornano i voli su Cina e Giappone [post_date] => 2023-10-04T09:46:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696412805000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet torna a scommettere sull'aeroporto di Pisa dove, tra fine ottobre e inizio novembre, introdurrà due nuove rotte per Parigi Charles de Gaulle e Porto: salgono così a 9 i collegamenti internazionali operati dal Galileo Galilei, dove il network del vettore include già Londra (Gatwick e Luton), Parigi Orly, Bristol, Berlino, Manchester e Amsterdam. Il vettore si conferma così seconda compagnia aerea sullo scalo toscano. I voli per Parigi decolleranno il 29 ottobre, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica; tre giorni dopo, il 1° novembre, partirà invece il collegamento su Porto, con due voli settimanali previsti ogni mercoledì e sabato. Con l’inverno ormai alle porte, inoltre, il collegamento Pisa-Berlino Brandeburgo diventerà annuale, mantenendosi operativo anche in vista delle festività natalizie e dei prossimi ponti invernali. Allungando infine lo sguardo all'estate 2024, easyJet aggiungerà anche una nuova rotta per Barcellona. «La nostra avventura all’Aeroporto Internazionale di Pisa è iniziata quasi vent’anni fa quando nel marzo 2005 atterrò il primo aereo easyJet proveniente da Parigi - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia -. Da allora abbiamo avviato una collaborazione di successo con il nostro partner Toscana Aeroporti che, anno dopo anno, ci ha permesso di collegare Pisa con le principali città europee e di portare sempre più turisti nella regione. Dal 2005 ad oggi abbiamo offerto 10 milioni di posti da e per Pisa e quest’inverno abbiamo novità importanti, quali i due nuovi collegamenti con Porto e Parigi Charles De Gaulle e il prolungamento del collegamento verso Berlino. E per l’estate prossima avremo un’altra importante novità, la rotta Pisa-Barcellona, che metteremo in vendita entro la fine dell’anno». Nel 2023 la compagnia ha messo in vendita sullo scalo di Pisa oltre 600.000 posti. «easyJet testimonia come l’Aeroporto di Pisa confermi ogni giorno la propria vocazione di scalo point-to-point che punta alla creazione di una rete di connessioni sempre più ampia - ha sottolineato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. La pluralità di compagnie aeree presenti al Galileo Galilei rappresenta un’importantissima opportunità e una preziosa ricchezza per il territorio, per l’aeroporto – incrementandone la competitività e l’attrattività – e per i passeggeri attraverso un ampliamento continuo dell’offerta». [post_title] => EasyJet amplia il network internazionale da Pisa con Parigi Cdg e Porto [post_date] => 2023-10-04T09:10:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696410625000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "baobab rilancia su egitto e turchia tra le novita crociere sul nilo abbinate a voli low cost" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2058,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free.\r

\r

Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”.\r

\r

A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”.\r

\r

Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar.","post_title":"African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto","post_date":"2023-10-05T12:24:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696508645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l’edizione 2022 Genova sarà ancora protagonista, ospitando la Clia European Cruise Week che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2024 al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico. L’evento è organizzato in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, e nazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, oltre a centinaia di fornitori e aziende del comparto.\r

\r

Per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente sia la terza edizione del CLIA European Summit che l’inedito CLIA Innovation EXPO, dedicato alla lunga filiera del comparto. L'industria crocieristica ha infatti una delle catene di fornitura più diversificate d'Europa, con aziende di ogni tipo che spaziano dalla progettazione e costruzione delle navi all'intrattenimento a bordo, dai collegamenti satellitari alle scialuppe di salvataggio, dal Food and Beverage fino agli equipaggiamenti tecnologici più innovativi. Uno degli obiettivi dell’appuntamento, grazie a centinaia di stand e incontri, è proprio permettere un contatto diretto aziende fornitrici e compagnie.\r

\r

«Un evento epocale che vede Genova capitale delle crociere nel Mediterraneo – commenta Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA – l’unico settore che unisce le civiltà del Mare nostro, un ponte ideale di popoli e culture. Raggrupperà tutti i più importanti stakeholder del comparto a livello globale: armatori, autorità marittime, istituzioni politiche, regolatori, ma anche responsabili degli uffici acquisti e dei settori tecnici delle compagnie, insieme all’intero mondo dei fornitori del settore crociere. Questi ultimi potranno entrare così direttamente in contatto con i decision maker delle compagnie per sviluppare notevoli opportunità di business, ascoltando le loro necessità e proponendo, a loro volta, prodotti, servizi, soluzioni e progetti».\r

\r

Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso ad un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti arrivare a quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe a segnare anche +15% (dati CLIA su elaborazione di Risposte Turismo).\r

\r

«L’impatto economico di una nave non si esaurisce con la costruzione ma prosegue per decenni sul territorio – aggiunge Vago – In media ogni passeggero spende a terra 150 euro a crociera. La ricaduta economica della crociera tocca diversi aspetti, a cominciare da tutti i rifornimenti a terra. Sono ben 60 i porti italiani toccati ogni anno».\r

\r

Dal momento che Genova è porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, l’obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di Summit, dopo la fortunata edizione del 2022 e quella in programma nel 2024, con cadenza biennale.\r

\r

«Oggi Genova è capitale del mondo crocieristico – sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova - Vuol non vuol dire solo avere tante persone in giro in città ma essere in grado di gestire tutti i crocieristi con servizi adeguati, parlando e dialogando insieme a tutti i protagonisti del settore, compagnie, equipaggi, aziende, fino a chi si occupa dei rifornimenti. Siamo certi che l’evento sarà un successo per tutti».\r

\r

Genova dovrebbe chiudere il 2023 con 1,5 milioni di crocieristi, numeri che, se confermati, supereranno quelli del 2029.\r

\r

«I porti liguri si confermano un approdo internazionale, tanto che la Liguria è la prima regione d’Italia per numero di crocieristi. Una tradizione di lunga data consolidata non solo a Genova, ma anche a Savona e La Spezia. Ospitare una nuova edizione del gotha delle crociere, dopo il successo del 2022, sarà occasione di crescita e dimostrerà che abbiamo raggiunto la piena ripresa post-covid – sottolinea il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria sarà protagonista del summit attraverso Liguria International, trovando spazio nei focus dedicati alla filiera blue economy sulla quale stiamo investendo molte energie in collaborazione con le stazioni marittime, i poli universitari di ricerca e le associazioni di categoria. Il summit rappresenta per il sistema ligure un ottimo esempio di cooperazione tra enti, visto il coinvolgimento di Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Regione Liguria e Comune di Genova».\r

\r

In Liguria sono oltre 14 mila le imprese attive nei servizi di ospitalità/ristorazione (6mila delle quali solo a Genova) e oltre 7mila imprese nelle coltivazioni agricole e nell’industria alimentare.\r

\r

«Queste imprese sono pronte a proporsi come fornitori dell’industria crocieristica globale: per questo l’appuntamento con la CLIA European Cruise Week è importantissimo non soltanto per la nostra blue economy ma anche per l’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – e stiamo parlando di una filiera su cui le Camere di Commercio hanno investito molto grazie ai marchi della famiglia “Genova Liguria Gourmet”, che certificano l’origine e l’eccellenza nel campo della ristorazione, del catering, dei bartender e delle produzioni agricole, e che contiamo di far emergere durante la “cruise week”».","post_title":"Clia European Cruise Week, a Genova la 3a edizione del Summit che rilancia con l’Innovation Expo","post_date":"2023-10-05T11:04:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696503882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fine settimana di celebrazioni, apprendimento e networking. Si è svolto presso il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa il Glamour Exclusive Weekend organizzato nei giorni scorsi dall'omonimo operatore viareggino per celebrare i suoi 30 anni di attività. L'evento, a cui ha partecipato un gruppo di circa 100 agenzie, è stato caratterizzato da momenti di premiazione, workshop e incontri formativi pianificati per garantire un equilibrio tra crescita professionale e svago.\r

\r

Una serie di workshop ha in particolare affrontato tematiche innovative, nuovi prodotti e le ultime tecnologie nel mondo del turismo, proponendo un approccio fresco e innovativo. Ai laboratori hanno partecipato circa 30 partner di Glamour To, tra compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi. \"Questo fine settimana è stato un momento straordinario per festeggiare il nostro cammino di trent'anni nel settore del turismo - sottolinea il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. È stato un piacere condividere esperienze e visioni con i nostri partner e dipendenti\".\r

\r

Durante la convention, sono state inoltre presentate le ultime novità e i progetti futuri del to. Tra le anticipazioni, spicca il catalogo di Capodanno 2024 con diverse proposte tra cui i tour con accompagnatore. Nove infine le agenzie premiate per le diverse categorie: best performer Nord, Centro e Sud Italia, best performer viaggi di nozze, best performer pratiche emesse, best performer social media, best performer, best performer new entry e best performer ticketing. Prossimo appuntamento la fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023, dove il tour operator sarà presente al padiglione 4, stand 130.","post_title":"Alla Glamour Exclusive Weekend un centinaio di adv hanno festeggiato i primi 30 anni del to","post_date":"2023-10-05T10:49:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696502943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).\r

Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. \r

«La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania».\r

Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).\r

Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. \r

","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024","post_date":"2023-10-04T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696424958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023.\r

\r

Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione.\r

\r

Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità.\r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta».\r

\r

Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. ","post_title":"Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico","post_date":"2023-10-04T12:59:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696424352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Hotel Sansicario Majestic ha aperto le vendite: la struttura situata nel comprensorio sciistico della Vialattea, l’unico di Bluserena Hotels & Resorts in una località di montagna, è pronto ad accogliere gli ospiti con un look & feel del tutto nuovo in linea con la nuova vision del gruppo, e con il processo di rebranding portato avanti dall’azienda nell’ultimo anno. \r

\r

Il resort aprirà i battenti il prossimo 21 dicembre dopo un significativo restyling: gli ospiti troveranno un’atmosfera alpina elegante e un design moderno e confortevole che si riflette in ogni spazio, nella nuova ampia e luminosa lobby con vista sulle montagne, decorata con materiali locali come la pietra e il legno, e sedute in pelle e ornate da caldi tessuti invernali; nelle camere rinnovate, che vantano materassi e guanciali nuovi per un sano e confortevole riposo, e valorizzate da elementi in perfetto stile montano, con leggeri tocchi di design alpino e complementi d’arredo che enfatizzano il contesto come immagini a tema sciistico di celebri fotografi e tessuti tartan.\r

\r

Tra le novità ci sono le Romantic Suite (da circa 45 metri quadrati), rinnovati ristorante e bar. Come tutte le strutture Bluserena, anche l’Hotel Sansicario Majestic è la destinazione ideale per le famiglie, grazie ai tanti servizi ad hoc tra cui un'ampia gamma di attività per bambini, miniclub, animazione e scuola sci.\r

\r

Oltre alla sua posizione privilegiata, l'hotel offre una gamma completa di servizi per il benessere, tra cui una palestra, una piscina coperta riscaldata con vista sulla montagna e un centro wellness.","post_title":"Bluserena: vendite aperte per il rinnovato Sansicario Majestic","post_date":"2023-10-04T11:57:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696420645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana ha riconfermato per la stagione invernale i suoi collegamenti per Tokyo dai principali scali europei di Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles.\r

\r

«I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino - ricorda Viviana Reali, country manager di Ana -. Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee».\r

\r

La compagnia aerea giapponese sarà presente alla prossima fiera di Rimini (pad.C3 - stand 131-210), per presentare le ultime novità e incontrare operatori e agenzie di viaggio.","post_title":"Ana: transfer più veloci tra voli domestici e internazionali al Terminal 2 di Tokyo Haneda","post_date":"2023-10-04T11:13:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696418001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air allarga il raggio d'azione in vista della stagione invernale, in risposta all'aumento della domanda di viaggi: riprenderanno e saranno aumentati i collegamenti verso Cina, Giappone, Sud-est asiatico, Nord America e Oceania. La compagnia aerea lancerà anche un nuovo volo di linea per Phu Quoc, in Vietnam, dal 26 novembre.\r

\r

La capacità di posti di Korean Air (misurata in available seat kilometers) ha raggiunto circa l'85% dei livelli pre-pandemia a settembre, e si prevede che salirà ad oltre il 90% con il lancio dell'operativo invernale, da fine ottobre.\r

\r

Dopo tre anni e sette mesi di pausa, Korean Air riprenderà dunque i collegamenti verso tre città in Cina e in Giappone: Busan-Shanghai e Seoul Incheon-Xiamen opereranno tutti i giorni, e Seoul Incheon-Kunming quattro volte alla settimana. Il vettore aumenterà progressivamente la capacità verso la Cina per soddisfare il crescente numero di visitatori cinesi, soprattutto in seguito alla ripresa dei tour di gruppo in Cina a partire da agosto verso 78 Paesi, tra cui Corea, Giappone e Stati Uniti. Dalla fine di ottobre, la compagnia aerea riprenderà le rotte da Seoul Incheon a Kagoshima, Niigata e Okayama con tre voli settimanali.\r

\r

Novità sul Vietnam con l'apertura del volo giornaliero per Phu Quoc: l'operativo vero l'isola più grande del Paese prevede partenza da Seoul Incheon alle 15.45 e arrivo a Phu Quoc alle 19.50. Il volo di ritorno parte da Phu Quoc alle 21.20 e arriva a Seoul Incheon il giorno successivo alle 4.50 del mattino.","post_title":"Korean Air: la capacità posti recupera il 90% dei livelli 2019. Tornano i voli su Cina e Giappone","post_date":"2023-10-04T09:46:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696412805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a scommettere sull'aeroporto di Pisa dove, tra fine ottobre e inizio novembre, introdurrà due nuove rotte per Parigi Charles de Gaulle e Porto: salgono così a 9 i collegamenti internazionali operati dal Galileo Galilei, dove il network del vettore include già Londra (Gatwick e Luton), Parigi Orly, Bristol, Berlino, Manchester e Amsterdam. Il vettore si conferma così seconda compagnia aerea sullo scalo toscano.\r

I voli per Parigi decolleranno il 29 ottobre, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica; tre giorni dopo, il 1° novembre, partirà invece il collegamento su Porto, con due voli settimanali previsti ogni mercoledì e sabato.\r

Con l’inverno ormai alle porte, inoltre, il collegamento Pisa-Berlino Brandeburgo diventerà annuale, mantenendosi operativo anche in vista delle festività natalizie e dei prossimi ponti invernali. Allungando infine lo sguardo all'estate 2024, easyJet aggiungerà anche una nuova rotta per Barcellona.\r

«La nostra avventura all’Aeroporto Internazionale di Pisa è iniziata quasi vent’anni fa quando nel marzo 2005 atterrò il primo aereo easyJet proveniente da Parigi - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia -. Da allora abbiamo avviato una collaborazione di successo con il nostro partner Toscana Aeroporti che, anno dopo anno, ci ha permesso di collegare Pisa con le principali città europee e di portare sempre più turisti nella regione. Dal 2005 ad oggi abbiamo offerto 10 milioni di posti da e per Pisa e quest’inverno abbiamo novità importanti, quali i due nuovi collegamenti con Porto e Parigi Charles De Gaulle e il prolungamento del collegamento verso Berlino. E per l’estate prossima avremo un’altra importante novità, la rotta Pisa-Barcellona, che metteremo in vendita entro la fine dell’anno».\r

Nel 2023 la compagnia ha messo in vendita sullo scalo di Pisa oltre 600.000 posti. «easyJet testimonia come l’Aeroporto di Pisa confermi ogni giorno la propria vocazione di scalo point-to-point che punta alla creazione di una rete di connessioni sempre più ampia - ha sottolineato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. La pluralità di compagnie aeree presenti al Galileo Galilei rappresenta un’importantissima opportunità e una preziosa ricchezza per il territorio, per l’aeroporto – incrementandone la competitività e l’attrattività – e per i passeggeri attraverso un ampliamento continuo dell’offerta».\r

","post_title":"EasyJet amplia il network internazionale da Pisa con Parigi Cdg e Porto","post_date":"2023-10-04T09:10:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696410625000]}]}}