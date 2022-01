Baltour acquisisce l’hotel Sporting di Teramo

E’ stata la società Ab-Ar, del gruppo Baltour, ad aggiudicarsi sul finire dello scorso anno l’asta per il 4 stelle hotel Sporting di Teramo da 62 camere. Per acquisirlo, la compagnia teramana ha offerto 3 milioni di euro, su una base d’asta di 1,4 milioni. L’albergo si aggiunge così al residence Gambrinus di Giulianova, da tempo gestito dalla stessa realtà guidata dall’imprenditore Agostino Ballone.

Il gruppo Baltour ha ora in programma un importante progetto di sviluppo e rilancio dell’albergo. Costruito sul finire degli anni ’60 e di proprietà per decenni dell’imprenditore Elvano Alberico, lo Sporting era finito all’asta nel 2015, quando fu annunciata la prima vendita all’incanto, successiva al fallimento dell’attività dell’imprenditore romano Alessandro Laganà, che nel 2010, aveva investito 10,7 milioni di euro per acquisire e rinnovare la struttura.

L’albergo, il cui restyling era durato all’epoca circa un anno e mezzo è dotato di 60 camere disposte su sei piani, tre sale conferenze (300 posti in totale), due ristoranti (di cui uno al settimo piano) per un totale di 200 coperti e un’area benessere con palestra.