Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500568" align="alignleft" width="300"] Pasquale Mungiello[/caption] Azemar continua a investire sulla forza vendite. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda l'inserimento di Pasquale Mungiello nel team. Mungiello si occuperà di seguire come area sales le regioni Campania e Molise. Lunga esperienza Mungiello vanta un’esperienza trentennale nel mondo del turismo e porterà la sua esperienza e la filosofia del brand Azemar alle agenzie campane e molisane. Fra le ultime novità dell'operatore che verranno proposte alle agenzie di viaggio, la realizzazione a Zanzibar di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island. [post_title] => Azemar: Pasquale Mungiello nuovo sales per Campania e Molise [post_date] => 2025-10-31T12:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761912644000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500431 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500432" align="alignleft" width="300"] Marco Franzese[/caption] Marco Franzese è il nuovo nuovo business travel sales director di Glamour. Con questo importante ingresso, l’azienda consolida il proprio impegno nello sviluppo del segmento business travel, con l’obiettivo di ampliare la presenza sul mercato nazionale, offrendo alle aziende un servizio sempre più innovativo, efficiente e orientato alle esigenze del cliente corporate. Con oltre 15 anni di esperienza nel business travel e nel settore delle vendite corporate, Marco Franzese porta in Glamour un bagaglio di competenze solide e trasversali che spaziano dalla gestione di progetti complessi allo sviluppo strategico di nuove opportunità commerciali, fino alla costruzione di partnership di alto livello con aziende e stakeholder internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli chiave in realtà di primo piano come Amadeus Italia, Cisalpina Tours, Seneca Travel Affair e Fratelli Cosulich. Grazie al suo approccio orientato ai risultati e alla valorizzazione delle relazioni, ha contribuito in modo determinante alla crescita del portafoglio clienti, al rafforzamento della brand reputation e al posizionamento competitivo delle aziende in cui ha operato, consolidando la propria reputazione come professionista di riferimento nel mondo del business travel. Il nuovo ruolo Nel suo nuovo ruolo, Marco Franzese sarà responsabile di sviluppare, in collaborazione con l’headquarters, l’offerta business travel; gestire e potenziare l’attuale customer base di Glamour; espandere la rete di clienti e partnership commerciali sul territorio. «Siamo entusiasti di accogliere Marco Franzese nel team - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour - la sua visione strategica e la conoscenza del mercato corporate saranno fondamentali per rafforzare il nostro posizionamento nel business travel». L’arrivo di Marco Franzese rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Glamour Business Travel, una divisione sempre più strategica per il gruppo, che punta su innovazione, qualità del servizio e relazioni solide con il mondo corporate per consolidare la propria presenza nel mercato italiano. «Entrare in Glamour rappresenta una sfida stimolante e un’opportunità per contribuire a una nuova fase di crescita - aggiunge Marco Franzese -. Punteremo su innovazione, qualità e attenzione al cliente per diventare un punto di riferimento nel travel management». [post_title] => Glamour punta sul business travel con Marco Franzese [post_date] => 2025-10-30T11:32:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761823944000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500374" align="alignleft" width="300"] Giovanni Benussi[/caption] Cinquantacinque strutture fra Croazia e in Austria, una particolare attenzione al mercato italiano e un progetto che ha richiesto un investimento di 200 milioni di euro in dirittura d'arrivo: il gruppo alberghiero Valamar fa tappa a Milano per presentare un'offerta in costante implementazione. A spiegare punti di forza e novità è Giovanni Benussi, group sales specialist, che sottolinea come «il Pical Resort di Parenzo si prepara all'inaugurazione ufficiale prevista per il prossimo marzo. Si tratta di un resort composto da tre strutture: il corpo centrale, un'ala Family riservata ai nuclei famigliari e un'ala VLevel, con un servizio di lusso». Cinquecentoquattordici unità in totale, per una capienza massima di 1.400 ospiti e un'ampia offerta di soluzioni ristorative e di possibilità di praticare sport ne fanno una location di vacanza ideale, 5 minuti a piedi dal centro di Parenzo. «A completare l'offerta, uno spazio eventi- il più grande di tutta l'Istria - in grado di ospitare fino a 1.200 persone e modulabile in base alle diverse esigenze, che ci consentirà di destagionalizzare l'offerta andando a intercettare anche il segmento legato a meeting e congressi». Il mercato italiano resta il core business del gruppo Valamar insieme agli altri bacini di prossimità come Germania e Austria, ma Benussi non nasconde il crescente interesse anche verso Stati Uniti e Uk: «La potenza di fuoco del gruppo ci consente di aprirci a nuovi scenari. L'obiettivo è quello di catturare altri segmenti di clientela, in grado di apprezzare un prodotto valido 365 giorni all'anno». Gli investimenti non si fermano: in pipeline per l'anno prossimo il restyling di alcune strutture e la realizzazione di nuovi campi destinati alla pratica di padel, tennis e atletica. [post_title] => Gruppo Valamar, aperte le vendite del Pical Resort di Parenzo [post_date] => 2025-10-29T15:29:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761751766000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell'FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera. Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma. Quattro strutture Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso. Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli: Personale di cucina Personale di sala ristorante e bar Housekeeping Personale di ricevimento (front office) Booking Eventi e congressi Amministrazione Sales & marketing Piani (personale ai piani) Facchinaggio Manutentori Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv. [post_title] => FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day [post_date] => 2025-10-29T15:14:52+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761750892000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Carole Montarsolo il nuovo direttore generale di Gnv Marocco: 37 anni, ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in general management presso l’Università degli Studi di Genova, completando poi nel 2021 un master in digital marketing alla London Business School, con l’obiettivo di integrare competenze strategiche e digitali in un’ottica di crescita e innovazione. Dopo un primo percorso nel settore delle telecomunicazioni, Montarsolo è entrata a far parte del team commerciale di Gnv nel dicembre 2014. In oltre dieci anni di attività nel settore dello shipping, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L, distinguendosi per la capacità di guidare progetti complessi, ottimizzare le performance aziendali e sviluppare partnership strategiche con stakeholder pubblici e privati. In particolare, ha costruito una solida esperienza sul mercato marocchino, frutto di oltre dieci anni di relazioni e presenza diretta sul territorio. Ha seguito da vicino l’evoluzione delle attività commerciali di GNV in Marocco, contribuendo in modo determinante alla crescita del trade e al consolidamento dell’operatività nel Paese, fino all’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023. «La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino. - dichiara l'ad della compagnia, Matteo Catani -. In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, Gnv Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa». [post_title] => Gnv Marocco: Carole Montarsolo è il nuovo direttore generale [post_date] => 2025-10-29T10:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761734757000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027. Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024. Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti. Le nazionalità di provenienza Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%. Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti. L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village. Early booking In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company. [post_title] => Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village [post_date] => 2025-10-28T14:37:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761662273000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500054" align="alignleft" width="300"] Rossella Sgobba, sales manager di Edograf Helpfly, e Amrab Kuram, ceo di Swiss Group International[/caption] Cresce Swiss Group International: quattro gli aeromobili in flotta che, a partire dall’estate 2026, saliranno a cinque; verrà inoltre inaugurata la nuova base operativa della compagnia, Hurghada. La flotta sarà quindi composta da tre Airbus A321 da 220 posti e due Airbus A320 da 189 posti. Le operazioni italiane prenderanno il via il 20 dicembre 2025 con voli da Napoli e Bari verso Sharm el Sheikh. Da aprile 2026, i collegamenti si estenderanno anche a Verona, Bergamo, Catania, Bologna e Roma, con ulteriori nuove rotte previste per Marsa Matrouh e Hurgada. La compagnia aerea e turistica con sede in Svizzera, rappresenta un punto di riferimento per le operazioni e la gestione internazionale del gruppo. Il vettore opera collegamenti tra Medio Oriente, Europa e altre destinazioni internazionali, concentrandosi sui mercati del turismo e dell’aviazione generale, settori ad alto potenziale di crescita, come sottolinea Amrab Kuram, ceo e managing director di Swiss Group International. L’azienda pone particolare attenzione alle partnership internazionali solide, alla capacità di gestire efficacemente le crisi e allo sviluppo sostenibile, perseguito attraverso una pianificazione strategica accurata e competenze manageriali consolidate. Swiss Group International dispone anche di uffici in Germania, nei Paesi Bassi e, recentemente, in Italia, dove il gruppo è rappresentato da Edograf. «Stiamo ampliando la nostra presenza con l’apertura di nuove sedi operative e uffici di supporto, per migliorare i servizi e rafforzare la nostra rete commerciale in Europa», sottolinea il ceo. Il gruppo fa parte di una rete più ampia di investimenti internazionali, e Kuram stesso, in qualità di ceo e azionista, è coinvolto nella gestione strategica di tutte le società operative, inclusa Swiss Group International. La missione dell’azienda è chiara: offrire voli affidabili, convenienti e di qualità, rendendo il viaggio un’esperienza accessibile e piacevole per tutti. Sgi è specializzata nel trasporto aereo verso destinazioni turistiche internazionali, operando sia voli charter sia voli di linea da Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Italia verso mete come Egitto, Cipro e Grecia. La compagnia collabora con numerosi tour operator europei, agenzie di viaggio e piattaforme online, che distribuiscono i suoi voli e pacchetti turistici, consolidando il ruolo di Swiss Group International come società capogruppo e punto di riferimento per la gestione internazionale delle operazioni. (Quirino Falessi) [post_title] => Swiss Group International amplia la flotta. Nuovi voli dall'Italia [post_date] => 2025-10-27T10:31:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761561084000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Smartwings ha inaugurato il primo volo da Roma Fiumicino per Praga, nuovo tassello dello sviluppo europeo della più grande compagnia aerea ceca, presente sul mercato da 28 anni. La Roma-Praga viene operata quattro volte alla settimana - lunedì, giovedì, venerdì e domenica - durante l'inverno 2025-26 mentre, dal 29 marzo 2026, con l’avvio dell’orario estivo, il collegamento diventerà giornaliero, offrendo ai passeggeri ancora più flessibilità e possibilità di scelta. «L’Italia è un mercato chiave per noi, e questo collegamento offrirà a un numero sempre maggiore di viaggiatori la possibilità di scoprire la magia e il fascino di Praga con un volo diretto, comodo e conveniente» commenta Jan Toth, product manager del vettore. «Praga è una destinazione di grande interesse sia per il traffico leisure sia per quello business - sottolinea Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. Questa nuova rotta arricchisce l’offerta di collegamenti verso l’Europa centrale e conferma la capacità di Fiumicino di attrarre nuove compagnie aeree internazionali, grazie a un mercato in continua crescita e ad un aeroporto dalla riconosciuta eccellenza per la qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti». «L’apertura del collegamento da Roma Fiumicino si inserisce in una strategia di consolidamento che guarda con grande attenzione all’Italia - aggiunge Francesco Sgambelluri, ceo di Spazio Gsa, general sales agent del vettore in Italia -. Smartwings è già presente con collegamenti stagionali da Lamezia Terme, Catania, Olbia e Cagliari. Come gsa il nostro ruolo è promuovere e supportare la compagnia attraverso una rete commerciale capillare e servizi dedicati alle agenzie di viaggio e ai passeggeri». [post_title] => Smartwings operativa sulla Roma-Praga con 4 voli settimanali, giornalieri dall'estate 2026 [post_date] => 2025-10-27T09:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761557368000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha annunciato ieri il debutto europeo di "Avis First", un nuovo servizio di noleggio auto che introduce un approccio in stile concierge. Si tratta del primo servizio di questo tipo offerto da un importante marchio di noleggio e si basa sull'esperienza operativa consolidata di Avis. Disponibile da oggi negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten, "Avis First" è pensato per i viaggiatori che desiderano ottimizzare il proprio tempo. Il servizio elimina le tradizionali attese in coda, la necessità di recarsi al banco di noleggio e l'uso di navette. I clienti vengono accolti direttamente agli arrivi da un referente Avis dedicato, che li accompagna alla loro auto premium – una BMW tra i modelli più recenti e richiesti (Serie 3, 4, 5, X3 o X5) – parcheggiata a pochi passi dal terminal. L'intero processo di prenotazione e ritiro è interamente gestito tramite una app mobile dedicata. L'obiettivo è offrire un'esperienza più diretta, permettendo ai viaggiatori di dedicare meno tempo alla burocrazia e più tempo a godersi il viaggio. [post_title] => Avis Budget Group lancia nel mercato europeo "Avis First" [post_date] => 2025-10-24T12:20:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761308427000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "azemar pasquale mungiello nuovo sales per campania e molise" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":656,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500568\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pasquale Mungiello[/caption]\r

\r

Azemar continua a investire sulla forza vendite. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda l'inserimento di Pasquale Mungiello nel team. Mungiello si occuperà di seguire come area sales le regioni Campania e Molise.\r

Lunga esperienza\r

Mungiello vanta un’esperienza trentennale nel mondo del turismo e porterà la sua esperienza e la filosofia del brand Azemar alle agenzie campane e molisane.\r

Fra le ultime novità dell'operatore che verranno proposte alle agenzie di viaggio, la realizzazione a Zanzibar di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island.\r

","post_title":"Azemar: Pasquale Mungiello nuovo sales per Campania e Molise","post_date":"2025-10-31T12:10:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761912644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500432\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Franzese[/caption]\r

Marco Franzese è il nuovo nuovo business travel sales director di Glamour. Con questo importante ingresso, l’azienda consolida il proprio impegno nello sviluppo del segmento business travel, con l’obiettivo di ampliare la presenza sul mercato nazionale, offrendo alle aziende un servizio sempre più innovativo, efficiente e orientato alle esigenze del cliente corporate.\r

Con oltre 15 anni di esperienza nel business travel e nel settore delle vendite corporate, Marco Franzese porta in Glamour un bagaglio di competenze solide e trasversali che spaziano dalla gestione di progetti complessi allo sviluppo strategico di nuove opportunità commerciali, fino alla costruzione di partnership di alto livello con aziende e stakeholder internazionali.\r

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli chiave in realtà di primo piano come Amadeus Italia, Cisalpina Tours, Seneca Travel Affair e Fratelli Cosulich. Grazie al suo approccio orientato ai risultati e alla valorizzazione delle relazioni, ha contribuito in modo determinante alla crescita del portafoglio clienti, al rafforzamento della brand reputation e al posizionamento competitivo delle aziende in cui ha operato, consolidando la propria reputazione come professionista di riferimento nel mondo del business travel.\r

\r

Il nuovo ruolo\r

Nel suo nuovo ruolo, Marco Franzese sarà responsabile di sviluppare, in collaborazione con l’headquarters, l’offerta business travel; gestire e potenziare l’attuale customer base di Glamour; espandere la rete di clienti e partnership commerciali sul territorio.\r

«Siamo entusiasti di accogliere Marco Franzese nel team - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour - la sua visione strategica e la conoscenza del mercato corporate saranno fondamentali per rafforzare il nostro posizionamento nel business travel».\r

\r

L’arrivo di Marco Franzese rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Glamour Business Travel, una divisione sempre più strategica per il gruppo, che punta su innovazione, qualità del servizio e relazioni solide con il mondo corporate per consolidare la propria presenza nel mercato italiano.\r

\r

«Entrare in Glamour rappresenta una sfida stimolante e un’opportunità per contribuire a una nuova fase di crescita - aggiunge Marco Franzese -. Punteremo su innovazione, qualità e attenzione al cliente per diventare un punto di riferimento nel travel management».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Glamour punta sul business travel con Marco Franzese","post_date":"2025-10-30T11:32:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761823944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Benussi[/caption]\r

\r

Cinquantacinque strutture fra Croazia e in Austria, una particolare attenzione al mercato italiano e un progetto che ha richiesto un investimento di 200 milioni di euro in dirittura d'arrivo: il gruppo alberghiero Valamar fa tappa a Milano per presentare un'offerta in costante implementazione.\r

\r

A spiegare punti di forza e novità è Giovanni Benussi, group sales specialist, che sottolinea come «il Pical Resort di Parenzo si prepara all'inaugurazione ufficiale prevista per il prossimo marzo. Si tratta di un resort composto da tre strutture: il corpo centrale, un'ala Family riservata ai nuclei famigliari e un'ala VLevel, con un servizio di lusso». Cinquecentoquattordici unità in totale, per una capienza massima di 1.400 ospiti e un'ampia offerta di soluzioni ristorative e di possibilità di praticare sport ne fanno una location di vacanza ideale, 5 minuti a piedi dal centro di Parenzo.\r

\r

«A completare l'offerta, uno spazio eventi- il più grande di tutta l'Istria - in grado di ospitare fino a 1.200 persone e modulabile in base alle diverse esigenze, che ci consentirà di destagionalizzare l'offerta andando a intercettare anche il segmento legato a meeting e congressi».\r

\r

Il mercato italiano resta il core business del gruppo Valamar insieme agli altri bacini di prossimità come Germania e Austria, ma Benussi non nasconde il crescente interesse anche verso Stati Uniti e Uk: «La potenza di fuoco del gruppo ci consente di aprirci a nuovi scenari. L'obiettivo è quello di catturare altri segmenti di clientela, in grado di apprezzare un prodotto valido 365 giorni all'anno».\r

\r

Gli investimenti non si fermano: in pipeline per l'anno prossimo il restyling di alcune strutture e la realizzazione di nuovi campi destinati alla pratica di padel, tennis e atletica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Valamar, aperte le vendite del Pical Resort di Parenzo","post_date":"2025-10-29T15:29:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761751766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell'FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.\r

Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera.\r

Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma.\r

\r

Quattro strutture\r

Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso.\r

Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli:\r

\r

\r

\tPersonale di cucina\r

\tPersonale di sala ristorante e bar\r

\tHousekeeping\r

\tPersonale di ricevimento (front office)\r

\tBooking\r

\tEventi e congressi\r

\tAmministrazione\r

\tSales & marketing\r

\tPiani (personale ai piani)\r

\tFacchinaggio\r

\tManutentori\r

\r

Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv.\r

\r

","post_title":"FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day","post_date":"2025-10-29T15:14:52+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1761750892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Carole Montarsolo il nuovo direttore generale di Gnv Marocco: 37 anni, ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in general management presso l’Università degli Studi di Genova, completando poi nel 2021 un master in digital marketing alla London Business School, con l’obiettivo di integrare competenze strategiche e digitali in un’ottica di crescita e innovazione.\r

Dopo un primo percorso nel settore delle telecomunicazioni, Montarsolo è entrata a far parte del team commerciale di Gnv nel dicembre 2014. In oltre dieci anni di attività nel settore dello shipping, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L, distinguendosi per la capacità di guidare progetti complessi, ottimizzare le performance aziendali e sviluppare partnership strategiche con stakeholder pubblici e privati.\r

In particolare, ha costruito una solida esperienza sul mercato marocchino, frutto di oltre dieci anni di relazioni e presenza diretta sul territorio. Ha seguito da vicino l’evoluzione delle attività commerciali di GNV in Marocco, contribuendo in modo determinante alla crescita del trade e al consolidamento dell’operatività nel Paese, fino all’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023.\r

«La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino. - dichiara l'ad della compagnia, Matteo Catani -. In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, Gnv Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa».","post_title":"Gnv Marocco: Carole Montarsolo è il nuovo direttore generale","post_date":"2025-10-29T10:45:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1761734757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027.\r

\r

Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024.\r

\r

Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti.\r

Le nazionalità di provenienza\r

Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%.\r

\r

Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia.\r

\r

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti.\r

\r

L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village.\r

Early booking\r

In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company.","post_title":"Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village","post_date":"2025-10-28T14:37:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761662273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rossella Sgobba, sales manager di Edograf Helpfly, e Amrab Kuram, ceo di Swiss Group International[/caption]\r

Cresce Swiss Group International: quattro gli aeromobili in flotta che, a partire dall’estate 2026, saliranno a cinque; verrà inoltre inaugurata la nuova base operativa della compagnia, Hurghada. La flotta sarà quindi composta da tre Airbus A321 da 220 posti e due Airbus A320 da 189 posti.\r

Le operazioni italiane prenderanno il via il 20 dicembre 2025 con voli da Napoli e Bari verso Sharm el Sheikh. Da aprile 2026, i collegamenti si estenderanno anche a Verona, Bergamo, Catania, Bologna e Roma, con ulteriori nuove rotte previste per Marsa Matrouh e Hurgada.\r

La compagnia aerea e turistica con sede in Svizzera, rappresenta un punto di riferimento per le operazioni e la gestione internazionale del gruppo. Il vettore opera collegamenti tra Medio Oriente, Europa e altre destinazioni internazionali, concentrandosi sui mercati del turismo e dell’aviazione generale, settori ad alto potenziale di crescita, come sottolinea Amrab Kuram, ceo e managing director di Swiss Group International.\r

L’azienda pone particolare attenzione alle partnership internazionali solide, alla capacità di gestire efficacemente le crisi e allo sviluppo sostenibile, perseguito attraverso una pianificazione strategica accurata e competenze manageriali consolidate.\r

Swiss Group International dispone anche di uffici in Germania, nei Paesi Bassi e, recentemente, in Italia, dove il gruppo è rappresentato da Edograf. «Stiamo ampliando la nostra presenza con l’apertura di nuove sedi operative e uffici di supporto, per migliorare i servizi e rafforzare la nostra rete commerciale in Europa», sottolinea il ceo.\r

Il gruppo fa parte di una rete più ampia di investimenti internazionali, e Kuram stesso, in qualità di ceo e azionista, è coinvolto nella gestione strategica di tutte le società operative, inclusa Swiss Group International. La missione dell’azienda è chiara: offrire voli affidabili, convenienti e di qualità, rendendo il viaggio un’esperienza accessibile e piacevole per tutti.\r

Sgi è specializzata nel trasporto aereo verso destinazioni turistiche internazionali, operando sia voli charter sia voli di linea da Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Italia verso mete come Egitto, Cipro e Grecia. La compagnia collabora con numerosi tour operator europei, agenzie di viaggio e piattaforme online, che distribuiscono i suoi voli e pacchetti turistici, consolidando il ruolo di Swiss Group International come società capogruppo e punto di riferimento per la gestione internazionale delle operazioni.\r

(Quirino Falessi)\r

","post_title":"Swiss Group International amplia la flotta. Nuovi voli dall'Italia","post_date":"2025-10-27T10:31:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761561084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Smartwings ha inaugurato il primo volo da Roma Fiumicino per Praga, nuovo tassello dello sviluppo europeo della più grande compagnia aerea ceca, presente sul mercato da 28 anni.\r

\r

La Roma-Praga viene operata quattro volte alla settimana - lunedì, giovedì, venerdì e domenica - durante l'inverno 2025-26 mentre, dal 29 marzo 2026, con l’avvio dell’orario estivo, il collegamento diventerà giornaliero, offrendo ai passeggeri ancora più flessibilità e possibilità di scelta.\r

\r

«L’Italia è un mercato chiave per noi, e questo collegamento offrirà a un numero sempre maggiore di viaggiatori la possibilità di scoprire la magia e il fascino di Praga con un volo diretto, comodo e conveniente» commenta Jan Toth, product manager del vettore.\r

\r

«Praga è una destinazione di grande interesse sia per il traffico leisure sia per quello business - sottolinea Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. Questa nuova rotta arricchisce l’offerta di collegamenti verso l’Europa centrale e conferma la capacità di Fiumicino di attrarre nuove compagnie aeree internazionali, grazie a un mercato in continua crescita e ad un aeroporto dalla riconosciuta eccellenza per la qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti».\r

\r

«L’apertura del collegamento da Roma Fiumicino si inserisce in una strategia di consolidamento che guarda con grande attenzione all’Italia - aggiunge Francesco Sgambelluri, ceo di Spazio Gsa, general sales agent del vettore in Italia -. Smartwings è già presente con collegamenti stagionali da Lamezia Terme, Catania, Olbia e Cagliari. Come gsa il nostro ruolo è promuovere e supportare la compagnia attraverso una rete commerciale capillare e servizi dedicati alle agenzie di viaggio e ai passeggeri».","post_title":"Smartwings operativa sulla Roma-Praga con 4 voli settimanali, giornalieri dall'estate 2026","post_date":"2025-10-27T09:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761557368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha annunciato ieri il debutto europeo di \"Avis First\", un nuovo servizio di noleggio auto che introduce un approccio in stile concierge. Si tratta del primo servizio di questo tipo offerto da un importante marchio di noleggio e si basa sull'esperienza operativa consolidata di Avis.\r

\r

Disponibile da oggi negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten, \"Avis First\" è pensato per i viaggiatori che desiderano ottimizzare il proprio tempo. Il servizio elimina le tradizionali attese in coda, la necessità di recarsi al banco di noleggio e l'uso di navette.\r

\r

I clienti vengono accolti direttamente agli arrivi da un referente Avis dedicato, che li accompagna alla loro auto premium – una BMW tra i modelli più recenti e richiesti (Serie 3, 4, 5, X3 o X5) – parcheggiata a pochi passi dal terminal. L'intero processo di prenotazione e ritiro è interamente gestito tramite una app mobile dedicata.\r

\r

