Azemar e Ita Airways insieme a Roma per presentare il nuovo volo e le novità The Cocoon Collection Una serata speciale presso la nuovissima location del Porteno Gourmet a Roma, che ha dedicato un pre-opening solo per questa occasione e che aprirà le porte al pubblico tra una decina di giorni circa. L’ha organizzata Azemar in collaborazione con Ita Airways, che dal prossimo 17 dicembre attiverà il volo diretto dalla capitale italiana per le Maldive. L’evento ha dato l’opportunità al tour operator milanese di incontrare alcune tra le migliori agenzie di Roma e dintorni, per presentato le novità della Cocoon Collection, tra le quali il nuovo resort, Joy Island, in apertura alle Maldive, nell’atollo di Malè nord, a maggio 2023. Oltre al Joy Island fanno parte della Cocoon Collection di casa Azemar anche i Cocoon Maldives e You&Me Maldives, l’Aditya Resort in Sri Lanka, il Gold Zanzibar Beach House & Spa e The Island Pongwe a Zanzibar.

