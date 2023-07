Avalon Waterways: singola senza supplemento e tariffa agenti ad hoc per la crociera del 15 agosto In un’estate in cui tutto il comparto turistico soffre l’inflazione e i conseguenti aumenti dei prezzi che affliggono soprattutto la biglietteria aerea, Avalon Waterways risponde con una promo pensata per i viaggiatori individuali: nessun supplemento singola sulla crociera Danubio da Sogno, in partenza il 15 agosto da Budapest. “Intendiamo, in questo modo, venire incontro al crescente numero di persone che viaggiano sole: target sempre più rilevante e assolutamente in linea con la nostra proposta”, spiega la product manager Avalon Waterways Europe, Barbara Baldini. A conferma dell’importanza che riveste il comparto turistico italiano, la compagnia sta inoltre promuovendo tra gli addetti ai lavori una speciale tariffa agenti per la stessa partenza Danubio da Sogno del 15 agosto: prezzo con accompagnatore che condivide la stessa cabina, 890 euro a persona con trattamento soft inclusive, imbarco a Budapest e sbarco a Vilshofen (voli esclusi). Quattro le nazioni attraversate dall’itinerario: Ungheria, Slovacchia, Austria, Germania, in sei giorni di navigazione per conoscere, testare e apprezzare in prima persona uno dei prodotti più innovativi e di successo dell’estate 2023. “Siamo certi che il nostro prodotto si sposi bene con le attuali tendenze del mercato turistico nazionale – conclude Barbara Baldini -. E’ sempre più rilevante nelle scelte del pubblico l’idea di viaggiare in modo lento e sostenibile, prendendosi tutto il tempo per godersi il viaggio stesso, oltre che la destinazione. In un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono poi una soluzione di viaggio decisamente apprezzata” Condividi

