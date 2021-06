Avalon Waterways sarà alla Bmt a presentare la sua nuova offerta italiana

Sarà presente presso il padiglione 6, stand 6044, della Bmt la compagnia di crociere fluviali Avalon Waterways. Il brand parte del gruppo Globus family of brands illustrerà il suo nuovo prodotto per il mercato italiano: crociere sul Reno e sul Danubio riservate ai viaggiatori tricolori in partenza quest’estate.

“Siamo lieti di partecipare alla Bmt di Napoli, la prima fiera in presenza del settore, per presentare all’industria turistica i nostri prodotti e rafforzare le relazioni con gli operatori – spiega Chiara Gobbi, ceo di Romitalia la società che si occupa della distribuzione del brand Avalon Waterways sul mercato italiano -. La Bmt rappresenta per noi una delle più interessanti manifestazioni per la filiera crocieristica. Secondo le ultime tendenze i fiumi sono i nuovi oceani e in questo contesto riteniamo che il nostro prodotto all inclusive e Italian style possa perfettamente rispondere alle esigenze del consumatore finale e delle agenzie di viaggio”.