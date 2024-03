Apre nei pressi dei musei Vaticani la nuova sede romana di MyItalytotheworld

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si infittisce il giallo Alpitour. Dopo che le ultime indiscrezioni a inizio febbraio sembravano puntare in direzione di una rosa di cinque pretendenti, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ora ora la platea di potenziali acquirenti si sarebbe ridotta a tre. E non tutti i nomi delle ultime voci raccolte coincidono con quelli fatti precedentemente. Unica certezza al momento pare essere il fondo Usa Certares, da sempre compreso nella lista dei papabili pretendenti. Il quotidiano economico poi parla di un generico fondo internazionale (forse uno tra Apollo, Kkr e Platinum indicati il mese scorso, bdr), ma sarebbe rispuntato anche un misterioso gruppo asiatico: un player al quale si era fatto cenno solamente nelle primissime indiscrezioni di gennaio. Oltre che sulla valutazione del gruppo, stimata tra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, le trattative al momento starebbero vertendo anche sul ruolo futuro del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, su possibili clausole di earn out, che subordinerebbero il prezzo finale di vendita della compagnia al conseguimento di determinati risultati nei primi anni successivi alla transazione, nonché relativamente alla questione sede legale dell'acquirente. Mentre si discute sui termini del deal, pare però tornare nuovamente in auge l'opzione sbarco in Borsa, in alternativa alla vendita: un'ipotesi che il primo azionista di Alpitour, Giovanni Tamburi, aveva dichiarato di non escludere del tutto già lo scorso dicembre. [post_title] => Alpitour: i pretendenti ridotti a tre. Ma torna in auge la quotazione in Borsa [post_date] => 2024-03-14T12:23:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419029000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463420" align="alignleft" width="300"] Il Tapestry di Perugia[/caption] Cresce la presenza della collezione Tapestry in Italia. Il soft brand del segmento upscale di casa Hilton conterà infatti presto tre nuovi hotel a Roma, Napoli e Perugia, che si aggiungeranno alle 36 proprietà del gruppo Usa già presenti nella penisola, tra cui l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection, di recente apertura. “I nostri piani di sviluppo nel paese sono molto ambiziosi e siamo entusiasti di vedere un forte interesse da parte dei proprietari e una domanda solida da parte degli ospiti", sottolinea il senior vice president of development Emea Hilton, Patrick Fitzgibbon. Situato nel cuore di Roma, a pochi metri dai musei Vaticani, lo Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collection by Hilton, sarà il secondo hotel di questo brand nella capitale dopo l’apertura del Cosmopolita Hotel Rome nel 2022. La struttura disporrà di un ristorante e bar, un’area benessere, una terrazza all’aperto e 73 camere. I lavori dell’hotel, che dovrebbero essere completati all’inizio del 2025, fanno seguito a un accordo di franchising con Spring House, di proprietà di Stefano Gabbani e della sua famiglia, che gestisce la struttura dal 1969. Napoli accoglierà il suo primo hotel Tapestry grazie a un accordo di franchising con Ownco, che ha già visto l’apertura del Britannique Naples, Curio Collection by Hilton nel 2020. Palazzo Caracciolo Naples, Tapestry Collection, un antico palazzo del tredicesimo secolo, fu la prima dimora di Gioacchino Murat quando arrivò a Napoli prima di diventarne il re. Con il suo stile e il design rinascimentale ancora oggi visibile, l’hotel continuerà ad accogliere gli ospiti durante i lavori di ristrutturazione e sarà completamente ribattezzato Tapestry in primavera. La proprietà conta 145 camere, un ristorante, un bar, una palestra e un’area benessere, e si trova a pochi passi dalla costa. Situato nel cuore di Perugia, la Rosetta Hotel Tapestry Collection sarà il primo hotel Hilton ad aprire in questa zona. Con parti della struttura originariamente costruite nel quindicesimo secolo, la struttura, che dispone di 74 camere, vanta soffitti dipinti a mano, mobili in legno e opere d’arte sulle pareti. Il completamento dell’hotel è previsto per la seconda metà del 2025 e segue un accordo di franchising con una società di proprietà dei membri della famiglia di Simone Fittuccia e Rodolfa Mencarelli. [post_title] => Hilton spinge il brand Tapestry: tre new entry in Italia a Roma, Napoli e Perugia [post_date] => 2024-03-14T10:11:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710411113000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Svizzera ha una grande tradizione di eventi musicali e culturali che, negli anni, si sono imposti sul panorama della scena internazionale. E sono numerosi gli artisti che hanno contribuito a disegnare il volto delle città svizzere. Sul lungolago di Montreux, ad esempio, spicca la statua di Freddie Mercury che con i Queen registrò tra il 1978 e il 1995 ben 6 album nei Mountain Studios, all’interno del Casinò. Oppure David Bowie, che ha vissuto sul Lago di Ginevra per 20 anni e in seguito nel Château du Signal, un castello a Epalinges, sopra Losanna. Con l’evento The sound of Swiss cities che si è svolto a Milano, Svizzera turismo ha presentato il ricco calendario di eventi musicali e culturali che animeranno le principali città svizzere nei prossimi mesi. Che sia classica, pop, rock o blues la musica riveste un ruolo importante nell'offerta turistica delle città svizzere sia per gli eventi di richiamo internazionale sia per l’architettura delle sale concerto di recente apertura o per il legame che questo territorio ha con alcuni artisti che qui hanno vissuto o tratto ispirazione. Come dichiarato da Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo «ciò che stupisce è l’abbondanza di proposte artistico-culturali in rapporto alla superficie territoriale e al numero di abitanti. Con 1081 musei - di cui il 15% dedicato ad arte, design e fotografia - la Svizzera vanta la più alta densità di musei al mondo. Collezioni pubbliche e private hanno permesso l’apertura dei musei su tutto il territorio e conservano ed espongono a rotazione 77,1 milioni di oggetti. Luoghi che nel tempo hanno aperto le porte anche ad eventi artistici legati alla musica e alla danza. E oggi vogliamo sottolineare dunque la ricchezza dell’offerta musicale delle nostre città per questo anno appena iniziato». Basilea, capitale dell’arte e dell’architettura, si prepara ad un'annata ricca di sonorità con un calendario di eventi musicali imperdibili per la stagione 2024. Dagli appassionati di musica classica agli amanti del jazz e del rock, fino ad arrivare alla techno: l’agenda dei prossimi mesi per la città di Basilea è davvero ricca di concerti, festival e manifestazioni musicali. Dagli aperitivi musicali nei bar alle rassegne di musica da camera nei musei, la città offre un'esperienza sonora unica e indimenticabile. Solo per citarne alcuni, tra giungo e luglio Basilea si animerà con il Festival Musik Basel, un'esplosione di musica contemporanea con artisti di fama internazionale. A settembre invece sarà la volta della Biennale di musica antica: un viaggio nel tempo attraverso le epoche musicali più affascinanti. Oppure per gli amanti del Jazz un appuntamento da segnare in agenda è Off Beat Basel a maggio, dedicato al jazz emergente con un'atmosfera intima e accogliente. Senza dimenticare il Basel Tattoo, il ritrovo delle bande musicali militari più spettacolari del mondo. Il 2024 segna anche l’anniversario dei 200 anni dello Stadtcasino Basel fondato nel 1824 come associazione senza scopo di lucro con lo scopo di promuovere la cultura e diventato negli anni il centro per la musica classica. Ad aprile inoltre verrà inaugurato il nuovo Baselland Kunsthaus, il principale spazio espositivo per l'arte contemporanea nella regione di Basilea. Una città da vivere e da scoprire, Berna è il luogo dove musica e cultura si intrecciano creando un'atmosfera unica e indimenticabile. Gli eventi e i festival che si susseguono durante l'anno animano la città con musica, teatro, cinema e gastronomia. Il Casinò di Berna è il palco principale dell’Orchestra Sinfonica della città e ospita non solo concerti di musica classica ma anche spettacoli di cabaret. Anche il Zentrum Paul Klee realizzato da Renzo Piano, ospita nei suoi spazi concerti, eventi gastronomici, e altre manifestazioni. Oltre ovviamente ad esporre le opere dell'omonimo artista, e mostre d’arte di artisti contemporanei di fama internazionale. Danza, opera e balletto hanno invece come location il teatro comunale di Berna. Altra location degna di nota è la Dampfzentrale, una vecchia centrale elettrica situata lungo il fiume e oggi riconvertita a luogo culturale per spettacoli di danza e musica. Tra gli appuntamenti da non perdere, la 49° edizione del festival internazionale di jazz da marzo a maggio, il Buskers Bern festival con artisti di strada provenienti da tutti il mondo, e l’Offbeat Bern, un festival che celebra la diversità del jazz con artisti emergenti e leggende viventi. Un'altra meta interessante non solo per i grandi eventi, è Losanna, la cui scena musicale è in costante fermento grazie ai numerosi club dal vivo, concerti gratuiti nei bar, jam session e manifestazioni dedicate alla musica in ogni sua forma. Dagli storici palazzi ai moderni locali, la città offre un'esperienza sonora unica e variegata. Tappe obbligate prima o dopo un concerto la pasticceria Sweet Sage, o un pranzo alla Buvette Vaudoise, il punto di ristoro del Grand Conseil Vaudois, una volta riservato ai deputati e oggi aperto anche al pubblico. La scena musicale contemporanea trova spazio al Jumeaux jazz club, inaugurato lo scorso gennaio e diventato già un centro di creazione musicale di altissimo livello. Anche il Museo Olimpico, che ospita adesso una mostra dedicata ai giochi olimpici di Parigi, è un’altra tappa per eventi culturali e musicali. Losanna ospita inoltre il Capitole, il più grande cinema della Svizzera presso un affascinante palazzo art déco con all’interno anche la Cineteca svizzera, dove si organizzano non solo proiezioni di film ma anche appuntamenti culturali e cine-concerti. Con una scena culturale davvero molto dinamica, all’altezza delle più grandi capitale europee, Ginevra è una città a misura d’uomo, divisa tra lago e montagne. Facilmente raggiungibile da Milano in sole 4 ore di treno, conta oltre 130 gli alberghi e numerosi parchi pubblici. La città offre numerosi spazi dedicati all’arte, ai concerti e agli eventi ogni genere. Tra questi, il Grand Theatre de Genève, un palcoscenico di fama mondiale che rappresenta la più grande scena artistica della Svizzera ed è sede delle compagnie di opera e balletto della città. Ospita inoltre sperimentazioni e festival legati ai nuovi generi musicali e culturali con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni e nuovi target di pubblico a questa istituzione. «La Svizzera è la patria degli eventi open-air. Nelle piazze cittadine o su piattaforme galleggianti sui laghi e sui fiumi si svolgono concerti e spettacoli teatrali durante tutta l’estate. Fra le sale concerto di recente costruzione meritano una menzione il Centro Cultura e Congressi (KKL) a Lucerna, disegnato da Jean Nouvel, e lo Stadtcasino di Basilea ampliato e rinnovato dal duo Herzog & de Meuron in cima alle classifiche per l’acustica. Di tendenza, inoltre, sono gli eventi all’interno degli spazi museali. Il parco della Fondazione Beyeler a Basilea, il Centro Paul Klee a Berna o il vecchio maneggio di Aarau diventano “venue” per concerti e dj set» - ha dichiarato Francesca Rovati, Media Manager Northern Italy, al termine della conferenza stampa. [post_title] => Il suono delle città svizzere, tra musica, arte ed eventi [post_date] => 2024-03-14T09:15:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera [1] => svizzera-turismo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera [1] => Svizzera Turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710407710000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Brussels House di Milano compie il suo primo anno di vita e festeggia con un saldo di oltre 1.000 visitatori da tutto il mondo, 77 espositori tra aziende e artisti di Bruxelles per un totale di oltre 220 oggetti esposti tra pezzi di design, opere d’arte, prototipi e commodities. Enclave di Bruxelles a Milano, la Brussels House nasce per promuovere l’economia, il turismo, la creatività e la cultura della Regione di Bruxelles-Capitale e ospita al suo interno la rappresentanza economica e commerciale presso l’Ambasciata del Belgio hub.brussels e l’ufficio del turismo visit.brussels. Ben 120 metri quadri dedicati al know-how e allo stile brussellese, dalle biciclette alle birre, dalle decorazioni per la casa ai prodotti gastronomici, esposti in una vera e propria casa con ampie vetrine affacciate sul Bosco Verticale e sulla Biblioteca degli Alberi Milanese, nel cuore della capitale economica d’Italia, ottavo mercato per importanza a livello di import/export per Bruxelles. «Le aziende italiane amano venire alla Brussels House - osserva Guglielmo Pisana, Consigliere economico e commerciale della Regione di Bruxelles a Milano -. Gli oggetti “Made in Brussels” esposti nello spazio creano una sensazione di calore e di appartenenza, come se i visitatori fossero già un po' a casa loro. Una sensazione rafforzata dal supporto su misura che ci impegniamo a fornire. L’architettura di questo spazio riflette l’immagine delle nostre istituzioni: dinamiche e innovative. Con la Brussels House usciamo dai canoni tradizionali proponendo un approccio diverso all’economia, intrinsecamente legato alla cultura e al turismo, punti di forza dell'Italia». Anche la sede dell’ufficio turistico visit.brussels si trova nella Brussels House Milan: la collaborazione con hub.brussels permette una promozione internazionale di Bruxelles ancora più forte, coordinata e più coerente. «Le nostre identità sono complementari - sottolinea Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. È quindi sensato promuovere Bruxelles presso i target turistici utilizzando gli stessi argomenti, il che aumenta l'impatto della nostra capitale. Unire le nostre competenze ha senso e apre le porte a opportunità inaspettate». Un modello di successo, a cui ha fatto seguito anche l’apertura di una seconda Brussels House, a Barcellona. [post_title] => Brussels House Milano: oltre mille visitatori ad un anno dall'inaugurazione [post_date] => 2024-03-13T14:29:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710340140000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair investe su Bologna, dove ha raggiunto i 45 milioni di passeggeri trasportati, e per l'estate opererà un network di 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su più di 10 rotte, tra cui Barcellona, Ibiza, Mykonos, Cracovia, Bucarest, Sofia e Vienna. «Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto di Bologna, con il posizionamento di 11 aeromobili – che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari - afferma Mauro Bolla, country manager della low cost per l’Italia e il Mediterraneo Orientale - aumentando la frequenza settimanale su più di 10 rotte e supportando 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 per piloti, personale di cabina e ingegneri». «I 45 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi, sono un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna - commenta Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell'Aeroporto di Bologna -. La summer 2024 si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco. In una logica di sviluppo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo del network coerente con la domanda della nostra catchment area e con la capacità infrastrutturale dello scalo». [post_title] => Ryanair a Bologna con un tris di nuove rotte e 11 aeromobili basati [post_date] => 2024-03-13T14:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710338698000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città. Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica. Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico. [post_title] => Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei [post_date] => 2024-03-12T12:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710247133000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand». «L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale». Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate». Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità». Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura». [post_title] => Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort [post_date] => 2024-03-12T12:20:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710246055000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva. Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno. L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza. [post_title] => Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma [post_date] => 2024-03-12T12:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710244919000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. "Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)". Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: "Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri". Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: "Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco". I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. [post_title] => Naar apre in Germania: "Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso" [post_date] => 2024-03-12T11:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710243643000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "apre nei pressi dei musei vaticani la nuova sede romana di myitalytotheworld" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1469,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si infittisce il giallo Alpitour. Dopo che le ultime indiscrezioni a inizio febbraio sembravano puntare in direzione di una rosa di cinque pretendenti, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ora ora la platea di potenziali acquirenti si sarebbe ridotta a tre. E non tutti i nomi delle ultime voci raccolte coincidono con quelli fatti precedentemente. Unica certezza al momento pare essere il fondo Usa Certares, da sempre compreso nella lista dei papabili pretendenti. Il quotidiano economico poi parla di un generico fondo internazionale (forse uno tra Apollo, Kkr e Platinum indicati il mese scorso, bdr), ma sarebbe rispuntato anche un misterioso gruppo asiatico: un player al quale si era fatto cenno solamente nelle primissime indiscrezioni di gennaio.\r

\r

Oltre che sulla valutazione del gruppo, stimata tra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, le trattative al momento starebbero vertendo anche sul ruolo futuro del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, su possibili clausole di earn out, che subordinerebbero il prezzo finale di vendita della compagnia al conseguimento di determinati risultati nei primi anni successivi alla transazione, nonché relativamente alla questione sede legale dell'acquirente. Mentre si discute sui termini del deal, pare però tornare nuovamente in auge l'opzione sbarco in Borsa, in alternativa alla vendita: un'ipotesi che il primo azionista di Alpitour, Giovanni Tamburi, aveva dichiarato di non escludere del tutto già lo scorso dicembre.","post_title":"Alpitour: i pretendenti ridotti a tre. Ma torna in auge la quotazione in Borsa","post_date":"2024-03-14T12:23:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710419029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tapestry di Perugia[/caption]\r

\r

Cresce la presenza della collezione Tapestry in Italia. Il soft brand del segmento upscale di casa Hilton conterà infatti presto tre nuovi hotel a Roma, Napoli e Perugia, che si aggiungeranno alle 36 proprietà del gruppo Usa già presenti nella penisola, tra cui l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection, di recente apertura. “I nostri piani di sviluppo nel paese sono molto ambiziosi e siamo entusiasti di vedere un forte interesse da parte dei proprietari e una domanda solida da parte degli ospiti\", sottolinea il senior vice president of development Emea Hilton, Patrick Fitzgibbon.\r

Situato nel cuore di Roma, a pochi metri dai musei Vaticani, lo Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collection by Hilton, sarà il secondo hotel di questo brand nella capitale dopo l’apertura del Cosmopolita Hotel Rome nel 2022. La struttura disporrà di un ristorante e bar, un’area benessere, una terrazza all’aperto e 73 camere. I lavori dell’hotel, che dovrebbero essere completati all’inizio del 2025, fanno seguito a un accordo di franchising con Spring House, di proprietà di Stefano Gabbani e della sua famiglia, che gestisce la struttura dal 1969.\r

\r

Napoli accoglierà il suo primo hotel Tapestry grazie a un accordo di franchising con Ownco, che ha già visto l’apertura del Britannique Naples, Curio Collection by Hilton nel 2020. Palazzo Caracciolo Naples, Tapestry Collection, un antico palazzo del tredicesimo secolo, fu la prima dimora di Gioacchino Murat quando arrivò a Napoli prima di diventarne il re. Con il suo stile e il design rinascimentale ancora oggi visibile, l’hotel continuerà ad accogliere gli ospiti durante i lavori di ristrutturazione e sarà completamente ribattezzato Tapestry in primavera. La proprietà conta 145 camere, un ristorante, un bar, una palestra e un’area benessere, e si trova a pochi passi dalla costa.\r

\r

Situato nel cuore di Perugia, la Rosetta Hotel Tapestry Collection sarà il primo hotel Hilton ad aprire in questa zona. Con parti della struttura originariamente costruite nel quindicesimo secolo, la struttura, che dispone di 74 camere, vanta soffitti dipinti a mano, mobili in legno e opere d’arte sulle pareti. Il completamento dell’hotel è previsto per la seconda metà del 2025 e segue un accordo di franchising con una società di proprietà dei membri della famiglia di Simone Fittuccia e Rodolfa Mencarelli.","post_title":"Hilton spinge il brand Tapestry: tre new entry in Italia a Roma, Napoli e Perugia","post_date":"2024-03-14T10:11:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710411113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Svizzera ha una grande tradizione di eventi musicali e culturali che, negli anni, si sono imposti sul panorama della scena internazionale. E sono numerosi gli artisti che hanno contribuito a disegnare il volto delle città svizzere. Sul lungolago di Montreux, ad esempio, spicca la statua di Freddie Mercury che con i Queen registrò tra il 1978 e il 1995 ben 6 album nei Mountain Studios, all’interno del Casinò. Oppure David Bowie, che ha vissuto sul Lago di Ginevra per 20 anni e in seguito nel Château du Signal, un castello a Epalinges, sopra Losanna.\r

\r

Con l’evento The sound of Swiss cities che si è svolto a Milano, Svizzera turismo ha presentato il ricco calendario di eventi musicali e culturali che animeranno le principali città svizzere nei prossimi mesi. \r

\r

Che sia classica, pop, rock o blues la musica riveste un ruolo importante nell'offerta turistica delle città svizzere sia per gli eventi di richiamo internazionale sia per l’architettura delle sale concerto di recente apertura o per il legame che questo territorio ha con alcuni artisti che qui hanno vissuto o tratto ispirazione. Come dichiarato da Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo «ciò che stupisce è l’abbondanza di proposte artistico-culturali in rapporto alla superficie territoriale e al numero di abitanti. Con 1081 musei - di cui il 15% dedicato ad arte, design e fotografia - la Svizzera vanta la più alta densità di musei al mondo. Collezioni pubbliche e private hanno permesso l’apertura dei musei su tutto il territorio e conservano ed espongono a rotazione 77,1 milioni di oggetti. Luoghi che nel tempo hanno aperto le porte anche ad eventi artistici legati alla musica e alla danza. E oggi vogliamo sottolineare dunque la ricchezza dell’offerta musicale delle nostre città per questo anno appena iniziato». \r

\r

Basilea, capitale dell’arte e dell’architettura, si prepara ad un'annata ricca di sonorità con un calendario di eventi musicali imperdibili per la stagione 2024. Dagli appassionati di musica classica agli amanti del jazz e del rock, fino ad arrivare alla techno: l’agenda dei prossimi mesi per la città di Basilea è davvero ricca di concerti, festival e manifestazioni musicali. Dagli aperitivi musicali nei bar alle rassegne di musica da camera nei musei, la città offre un'esperienza sonora unica e indimenticabile. Solo per citarne alcuni, tra giungo e luglio Basilea si animerà con il Festival Musik Basel, un'esplosione di musica contemporanea con artisti di fama internazionale. A settembre invece sarà la volta della Biennale di musica antica: un viaggio nel tempo attraverso le epoche musicali più affascinanti. Oppure per gli amanti del Jazz un appuntamento da segnare in agenda è Off Beat Basel a maggio, dedicato al jazz emergente con un'atmosfera intima e accogliente. Senza dimenticare il Basel Tattoo, il ritrovo delle bande musicali militari più spettacolari del mondo.\r

Il 2024 segna anche l’anniversario dei 200 anni dello Stadtcasino Basel fondato nel 1824 come associazione senza scopo di lucro con lo scopo di promuovere la cultura e diventato negli anni il centro per la musica classica. Ad aprile inoltre verrà inaugurato il nuovo Baselland Kunsthaus, il principale spazio espositivo per l'arte contemporanea nella regione di Basilea.\r

\r

Una città da vivere e da scoprire, Berna è il luogo dove musica e cultura si intrecciano creando un'atmosfera unica e indimenticabile. Gli eventi e i festival che si susseguono durante l'anno animano la città con musica, teatro, cinema e gastronomia. Il Casinò di Berna è il palco principale dell’Orchestra Sinfonica della città e ospita non solo concerti di musica classica ma anche spettacoli di cabaret.\r

Anche il Zentrum Paul Klee realizzato da Renzo Piano, ospita nei suoi spazi concerti, eventi gastronomici, e altre manifestazioni. Oltre ovviamente ad esporre le opere dell'omonimo artista, e mostre d’arte di artisti contemporanei di fama internazionale. Danza, opera e balletto hanno invece come location il teatro comunale di Berna. Altra location degna di nota è la Dampfzentrale, una vecchia centrale elettrica situata lungo il fiume e oggi riconvertita a luogo culturale per spettacoli di danza e musica. Tra gli appuntamenti da non perdere, la 49° edizione del festival internazionale di jazz da marzo a maggio, il Buskers Bern festival con artisti di strada provenienti da tutti il mondo, e l’Offbeat Bern, un festival che celebra la diversità del jazz con artisti emergenti e leggende viventi.\r

\r

Un'altra meta interessante non solo per i grandi eventi, è Losanna, la cui scena musicale è in costante fermento grazie ai numerosi club dal vivo, concerti gratuiti nei bar, jam session e manifestazioni dedicate alla musica in ogni sua forma. Dagli storici palazzi ai moderni locali, la città offre un'esperienza sonora unica e variegata.\r

Tappe obbligate prima o dopo un concerto la pasticceria Sweet Sage, o un pranzo alla Buvette Vaudoise, il punto di ristoro del Grand Conseil Vaudois, una volta riservato ai deputati e oggi aperto anche al pubblico.\r

La scena musicale contemporanea trova spazio al Jumeaux jazz club, inaugurato lo scorso gennaio e diventato già un centro di creazione musicale di altissimo livello.\r

Anche il Museo Olimpico, che ospita adesso una mostra dedicata ai giochi olimpici di Parigi, è un’altra tappa per eventi culturali e musicali.\r

Losanna ospita inoltre il Capitole, il più grande cinema della Svizzera presso un affascinante palazzo art déco con all’interno anche la Cineteca svizzera, dove si organizzano non solo proiezioni di film ma anche appuntamenti culturali e cine-concerti.\r

\r

Con una scena culturale davvero molto dinamica, all’altezza delle più grandi capitale europee, Ginevra è una città a misura d’uomo, divisa tra lago e montagne. Facilmente raggiungibile da Milano in sole 4 ore di treno, conta oltre 130 gli alberghi e numerosi parchi pubblici. La città offre numerosi spazi dedicati all’arte, ai concerti e agli eventi ogni genere. Tra questi, il Grand Theatre de Genève, un palcoscenico di fama mondiale che rappresenta la più grande scena artistica della Svizzera ed è sede delle compagnie di opera e balletto della città. Ospita inoltre sperimentazioni e festival legati ai nuovi generi musicali e culturali con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni e nuovi target di pubblico a questa istituzione.\r

\r

«La Svizzera è la patria degli eventi open-air. Nelle piazze cittadine o su piattaforme galleggianti sui laghi e sui fiumi si svolgono concerti e spettacoli teatrali durante tutta l’estate. Fra le sale concerto di recente costruzione meritano una menzione il Centro Cultura e Congressi (KKL) a Lucerna, disegnato da Jean Nouvel, e lo Stadtcasino di Basilea ampliato e rinnovato dal duo Herzog & de Meuron in cima alle classifiche per l’acustica. Di tendenza, inoltre, sono gli eventi all’interno degli spazi museali. Il parco della Fondazione Beyeler a Basilea, il Centro Paul Klee a Berna o il vecchio maneggio di Aarau diventano “venue” per concerti e dj set» - ha dichiarato Francesca Rovati, Media Manager Northern Italy, al termine della conferenza stampa.","post_title":"Il suono delle città svizzere, tra musica, arte ed eventi","post_date":"2024-03-14T09:15:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1710407710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Brussels House di Milano compie il suo primo anno di vita e festeggia con un saldo di oltre 1.000 visitatori da tutto il mondo, 77 espositori tra aziende e artisti di Bruxelles per un totale di oltre 220 oggetti esposti tra pezzi di design, opere d’arte, prototipi e commodities.\r

\r

Enclave di Bruxelles a Milano, la Brussels House nasce per promuovere l’economia, il turismo, la creatività e la cultura della Regione di Bruxelles-Capitale e ospita al suo interno la rappresentanza economica e commerciale presso l’Ambasciata del Belgio hub.brussels e l’ufficio del turismo visit.brussels.\r

\r

Ben 120 metri quadri dedicati al know-how e allo stile brussellese, dalle biciclette alle birre, dalle decorazioni per la casa ai prodotti gastronomici, esposti in una vera e propria casa con ampie vetrine affacciate sul Bosco Verticale e sulla Biblioteca degli Alberi Milanese, nel cuore della capitale economica d’Italia, ottavo mercato per importanza a livello di import/export per Bruxelles. \r

\r

«Le aziende italiane amano venire alla Brussels House - osserva Guglielmo Pisana, Consigliere economico e commerciale della Regione di Bruxelles a Milano -. Gli oggetti “Made in Brussels” esposti nello spazio creano una sensazione di calore e di appartenenza, come se i visitatori fossero già un po' a casa loro. Una sensazione rafforzata dal supporto su misura che ci impegniamo a fornire. L’architettura di questo spazio riflette l’immagine delle nostre istituzioni: dinamiche e innovative. Con la Brussels House usciamo dai canoni tradizionali proponendo un approccio diverso all’economia, intrinsecamente legato alla cultura e al turismo, punti di forza dell'Italia». \r

\r

Anche la sede dell’ufficio turistico visit.brussels si trova nella Brussels House Milan: la collaborazione con hub.brussels permette una promozione internazionale di Bruxelles ancora più forte, coordinata e più coerente. «Le nostre identità sono complementari - sottolinea Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. È quindi sensato promuovere Bruxelles presso i target turistici utilizzando gli stessi argomenti, il che aumenta l'impatto della nostra capitale. Unire le nostre competenze ha senso e apre le porte a opportunità inaspettate».\r

\r

Un modello di successo, a cui ha fatto seguito anche l’apertura di una seconda Brussels House, a Barcellona.","post_title":"Brussels House Milano: oltre mille visitatori ad un anno dall'inaugurazione","post_date":"2024-03-13T14:29:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710340140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair investe su Bologna, dove ha raggiunto i 45 milioni di passeggeri trasportati, e per l'estate opererà un network di 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su più di 10 rotte, tra cui Barcellona, Ibiza, Mykonos, Cracovia, Bucarest, Sofia e Vienna.\r

«Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto di Bologna, con il posizionamento di 11 aeromobili – che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari - afferma Mauro Bolla, country manager della low cost per l’Italia e il Mediterraneo Orientale - aumentando la frequenza settimanale su più di 10 rotte e supportando 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 per piloti, personale di cabina e ingegneri».\r

«I 45 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi, sono un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna - commenta Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell'Aeroporto di Bologna -. La summer 2024 si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco. In una logica di sviluppo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo del network coerente con la domanda della nostra catchment area e con la capacità infrastrutturale dello scalo». ","post_title":"Ryanair a Bologna con un tris di nuove rotte e 11 aeromobili basati","post_date":"2024-03-13T14:04:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710338698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo (o viceversa). Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città.\r

\r

Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica.\r

\r

Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico.","post_title":"Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei","post_date":"2024-03-12T12:38:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710247133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. \r

Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand».\r

«L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale».\r

Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate».\r

Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità».\r

Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura».","post_title":"Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort","post_date":"2024-03-12T12:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710246055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva.\r

\r

Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno.\r

\r

L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza.","post_title":"Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma","post_date":"2024-03-12T12:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710244919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]}]}}