Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d’inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L’inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall’Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali. Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%. Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari. La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze.

Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia. [post_title] => Bruxelles: tutto pronto per l'apertura dei mercatini di Natale [post_date] => 2024-11-21T14:33:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732199583000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d'inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L'inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall'Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali. Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%. Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari. La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze. [gallery ids="479505,479504,479503"] [post_title] => Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante [post_date] => 2024-11-21T13:17:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732195075000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l'apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto. Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia. Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra. Il Porto Kaleo si affianca all'Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter - sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”. [post_title] => Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro [post_date] => 2024-11-21T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193902000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro. Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield. Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four [post_title] => Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood [post_date] => 2024-11-21T12:46:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193186000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio. “Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza. Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile. [post_title] => Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers [post_date] => 2024-11-21T09:32:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181558000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano di Iceland Travel dedicato alle esperienze invernali in Islanda. Esploriamo le incredibili opportunità che Iceland Travel offre ai viaggiatori durante la stagione invernale, tra escursioni sul ghiacciaio Sólheimajökull e tour indimenticabili in alcune delle zone più suggestive dell'isola. Il tour sul ghiacciaio Sólheimajökull è una delle esperienze più affascinanti proposte, ideale per chi vuole scoprire l'Islanda in modo avventuroso ma senza difficoltà. Grazie a una guida esperta e a un'escursione facile ma coinvolgente, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il ghiacciaio e le sue meraviglie naturali. Il Sólheimajökull, situato lungo la costa meridionale, è un ramo del massiccio Mýrdalsjökull, circondato da alcuni dei vulcani più imponenti dell'Islanda. Durante l’estate, si forma una laguna glaciale che rende il paesaggio ancora più affascinante. Ogni partecipante riceverà l'attrezzatura necessaria per l'escursione e potrà godere di una breve passeggiata tra le sabbie nere e le ceneri vulcaniche che separano il ghiacciaio dal parcheggio. [gallery size="medium" ids="479391,479392,479393"] Oltre all'avventura sul ghiacciaio, Iceland Travel offre una serie di tour invernali che permettono di scoprire le meraviglie naturali e culturali dell'Islanda, dai geyser alle cascate, dalle spiagge di sabbia nera alle tradizioni natalizie locali. Tour come "Hidden Powers & Northern Lights" permettono di vivere la magia dell'inverno islandese tra luci del nord, cucina tradizionale e luoghi straordinari, come la Laguna dei Ghiacciai e la Blue Lagoon. Con quasi 100 anni di esperienza, Iceland Travel si distingue per la sua attenzione alla personalizzazione dei viaggi, offrendo anche opzioni di alloggi boutique, esperienze uniche e un impegno verso il turismo responsabile. Scopri di più nel nostro reportage e lasciati ispirare dalle esperienze indimenticabili che ti aspettano in Islanda. Leggi il Reportage [post_title] => Islanda: ecco il nuovo Reportage firmato Iceland Travel [post_date] => 2024-11-20T12:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => iceland-tarvel [1] => in-evidenza [2] => islanda ) [post_tag_name] => Array ( [0] => iceland tarvel [1] => In evidenza [2] => Islanda ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732107582000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costruito nel 1870 e soggetto a un'importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, lo storico hotel partenopeo Britannique, già affiliato Curio Collection, soft brand di casa Hilton, cambia pelle e diventa de Bonart Naples. La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all'ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento. Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l'hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell'ospitalità, ma anche per la celebrazione dell'arte e della cultura campana. L'anima del Bonart Curio Collection è infatti un'ode all'arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l'albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all'interno dell'hotel. Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, ‘Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno. [gallery ids="479351,479352,479353"] [post_title] => Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples [post_date] => 2024-11-20T11:35:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732102542000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aizhana Zhantuarov è la nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection. Con oltre sette anni di esperienza dirigenziale in ambito commerciale, revenue e operativo, Aizhana porta con sé una consolidata expertise nel settore dell’ospitalità e del lusso, maturata attraverso collaborazioni con brand iconici e lanci di progetti prestigiosi. Nel corso della sua carriera, ha gestito strategie di sviluppo commerciale e revenue per rinomate strutture come il Grand Hotel San Pietro Taormina, l’Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ha inoltre contribuito al lancio di nuove realtà di lusso, come Casa di Langa, Praia Art Resort e Villa Soligo. Tra i suoi obiettivi principali c'è ora l'espansione della presenza di mercato della Icon Collection, con un focus su strategie mirate a rafforzare il posizionamento nel segmento leisure di lusso. La sua attenzione è rivolta anche all’ottimizzazione delle performance finanziarie, perseguendo risultati sostenibili e a lungo termine. “L’ingresso di Aizhana Zhantuarov nella nostra squadra rappresenta un passo importante per noi - sottolinea il direttore generale del gruppo, Ciro Verrocchi -. La sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il nostro posizionamento, sia nei mercati consolidati sa in quelli prospect". [post_title] => Aizhana Zhantuarov nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection [post_date] => 2024-11-20T11:06:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100801000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "apre il lights of lapland resort novita finlandese della diamond collection del diamante" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":118,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1779,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" A Bruxelles tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale, che si svolgeranno per cinque settimane dal 29 novembre, giorno di accensione del grande albero nella Grand Place, al 5 gennaio. \r

\r

“I Plaisirs d’Hiver di Bruxelles, noti anche come Winter Wonders, sono uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa - racconta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -: nel 2023 abbiamo registrato un’affluenza di 4 milioni di ospiti per un impatto economico di circa 260 milioni di euro. Oltre ai classici chalet e ai suggestivi addobbi natalizi che incantano grandi e piccini, sono previsti diversi appuntamenti collaterali dedicati all’arte e alla cultura. Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. \r

\r

Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. \r

\r

Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia.","post_title":"Bruxelles: tutto pronto per l'apertura dei mercatini di Natale","post_date":"2024-11-21T14:33:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732199583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d'inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L'inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall'Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali.\r

\r

Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%.\r

\r

Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari.\r

\r

La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"479505,479504,479503\"]","post_title":"Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante","post_date":"2024-11-21T13:17:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732195075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l'apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto.\r

\r

Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia.\r

\r

Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra.\r

\r

Il Porto Kaleo si affianca all'Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter - sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”.","post_title":"Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro","post_date":"2024-11-21T12:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732193902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro.\r

\r

Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield.\r

\r

Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four","post_title":"Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood","post_date":"2024-11-21T12:46:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732193186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio.\r

\r

“Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza.\r

\r

Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile.","post_title":"Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers","post_date":"2024-11-21T09:32:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732181558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

E' online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano di Iceland Travel dedicato alle esperienze invernali in Islanda. Esploriamo le incredibili opportunità che Iceland Travel offre ai viaggiatori durante la stagione invernale, tra escursioni sul ghiacciaio Sólheimajökull e tour indimenticabili in alcune delle zone più suggestive dell'isola.\r

\r

Il tour sul ghiacciaio Sólheimajökull è una delle esperienze più affascinanti proposte, ideale per chi vuole scoprire l'Islanda in modo avventuroso ma senza difficoltà. Grazie a una guida esperta e a un'escursione facile ma coinvolgente, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il ghiacciaio e le sue meraviglie naturali. Il Sólheimajökull, situato lungo la costa meridionale, è un ramo del massiccio Mýrdalsjökull, circondato da alcuni dei vulcani più imponenti dell'Islanda. Durante l’estate, si forma una laguna glaciale che rende il paesaggio ancora più affascinante. Ogni partecipante riceverà l'attrezzatura necessaria per l'escursione e potrà godere di una breve passeggiata tra le sabbie nere e le ceneri vulcaniche che separano il ghiacciaio dal parcheggio.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"479391,479392,479393\"]\r

\r

Oltre all'avventura sul ghiacciaio, Iceland Travel offre una serie di tour invernali che permettono di scoprire le meraviglie naturali e culturali dell'Islanda, dai geyser alle cascate, dalle spiagge di sabbia nera alle tradizioni natalizie locali. Tour come \"Hidden Powers & Northern Lights\" permettono di vivere la magia dell'inverno islandese tra luci del nord, cucina tradizionale e luoghi straordinari, come la Laguna dei Ghiacciai e la Blue Lagoon.\r

\r

Con quasi 100 anni di esperienza, Iceland Travel si distingue per la sua attenzione alla personalizzazione dei viaggi, offrendo anche opzioni di alloggi boutique, esperienze uniche e un impegno verso il turismo responsabile. Scopri di più nel nostro reportage e lasciati ispirare dalle esperienze indimenticabili che ti aspettano in Islanda.\r

\r

Leggi il Reportage\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Islanda: ecco il nuovo Reportage firmato Iceland Travel","post_date":"2024-11-20T12:59:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["iceland-tarvel","in-evidenza","islanda"],"post_tag_name":["iceland tarvel","In evidenza","Islanda"]},"sort":[1732107582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costruito nel 1870 e soggetto a un'importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, lo storico hotel partenopeo Britannique, già affiliato Curio Collection, soft brand di casa Hilton, cambia pelle e diventa de Bonart Naples. La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all'ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento.\r

\r

Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l'hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell'ospitalità, ma anche per la celebrazione dell'arte e della cultura campana. L'anima del Bonart Curio Collection è infatti un'ode all'arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l'albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all'interno dell'hotel.\r

\r

Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, ‘Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno.\r

\r

[gallery ids=\"479351,479352,479353\"]","post_title":"Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples","post_date":"2024-11-20T11:35:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732102542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aizhana Zhantuarov è la nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection. Con oltre sette anni di esperienza dirigenziale in ambito commerciale, revenue e operativo, Aizhana porta con sé una consolidata expertise nel settore dell’ospitalità e del lusso, maturata attraverso collaborazioni con brand iconici e lanci di progetti prestigiosi. Nel corso della sua carriera, ha gestito strategie di sviluppo commerciale e revenue per rinomate strutture come il Grand Hotel San Pietro Taormina, l’Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ha inoltre contribuito al lancio di nuove realtà di lusso, come Casa di Langa, Praia Art Resort e Villa Soligo.\r

\r

Tra i suoi obiettivi principali c'è ora l'espansione della presenza di mercato della Icon Collection, con un focus su strategie mirate a rafforzare il posizionamento nel segmento leisure di lusso. La sua attenzione è rivolta anche all’ottimizzazione delle performance finanziarie, perseguendo risultati sostenibili e a lungo termine. “L’ingresso di Aizhana Zhantuarov nella nostra squadra rappresenta un passo importante per noi - sottolinea il direttore generale del gruppo, Ciro Verrocchi -. La sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il nostro posizionamento, sia nei mercati consolidati sa in quelli prospect\".","post_title":"Aizhana Zhantuarov nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection","post_date":"2024-11-20T11:06:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732100801000]}]}}