Anna Nash nuova presidente di Explora Journeys Anna Nash è la nuova presidente di Explora Journeys. La manager riporterà direttamente al presidente esecutivo di Msc Cruises, Pierfrancesco Vago. Anna Nash proviene dal brand alberghiero di lusso Aman, per cui si è occupata per dieci anni dello sviluppo della strategia commerciale globale e delle policy di espansione della compagnia. Durante tale periodo ha ricoperto tra gli altri i ruoli di chief marketing officer e di chief communications officer. Precedentemente ha lavorato per Rosewood Hotels a Orient-Express. La sua nomina giunge circa sei mesi dopo l’annuncio dell’uscita dell’ex ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer. Nel suo nuovo incarico, Anna Nash si occuperà di guidare i piani di sviluppo della compagnia in vista del debutto a breve della seconda nave della flotta, la Explora II, e dell’arrivo di ulteriori quattro unità entro il 2028. “Sono incredibilmente orgogliosa di entrare in Explora Journeys, in un momento tanto importante per la crescita del brand – commenta la stessa Anna Nash -. L’impegno della compagnia volto a ridefinire l’esperienza di lusso dei viaggi oceanici è per me fonte di grande ispirazione. Non vedo l’ora di lavorare a fianco di Pierfrancesco Vago e di una squadra ricca di talenti”. Condividi

