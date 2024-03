Michael Ungerer lascia Explora Journeys. La carica di ceo a Pierfrancesco Vago Cambio ai vertici di Explora Journeys, il brand di crociere di lusso del gruppo Msc. Per motivi personali, Michael Ungerer ha infatti deciso di lasciare dopo cinque anni la carica di ceo, che per il momento sarà ricoperta dal presidente esecutivo della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago. Ungerer rimarrà nelle vesti di advisor della compagnia sino ad agosto 2024. “E’ stato un assoluto piacere lavora al fianco di Michael nel portare alla luce questo incredibile nuovo marchio e nel creare tutto da zero – sottolinea lo stesso Vago -. Vorrei ringraziarlo per i suoi sforzi e il suo contributo, augurandogli il meglio per il futuro”. “Creare un nuovo brand di lusso dalle fondamenta è stata per me l’opportunità di una vita, un viaggio incredibile – aggiunge Ungerer -. E’ stato un vero privilegio lavorare con una persona visionaria quale Pierfrancesco Vago e con tutta la famiglia Aponte, a cui rimarrò per sempre grato”. Condividi

