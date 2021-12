Anche Silversea fa rotta verso la sostenibilità: al via la costruzione della Nova

Si chiamerà Nova la prossima nave in casa Silversea. Costruita presso i cantieri Meyer Werft di Papenburg, in Germania, darà il proprio nome alla nuova classe di unità green della compagnia. Alla fine della settimana scorsa si è svolta quindi la tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, che segna l’inizio della fase di costruzione della nave. Questa, la cui è consegna è prevista per l’estate 2023, sarà la prima unità ibrida del segmento delle crociere di lusso a zero emissioni in porto, grazie alla presenza a bordo di batterie e di celle a combustibile.

Alimentata a gas naturale liquefatto, la Nova sarà anche dotata di tecnologie in grado di ridurre del 40% l’emissione di gas serra. “La sostenibilità rappresenta il futuro dei viaggi di lusso – spiega la chief commerciale officer di Silversea, Barbara Muckermann -. E la Nova mira ad andare incontro alle aspettative degli ospiti di oggi e di domani”.

La nave metterà inoltre a disposizione dei viaggiatori ambienti tra i più spaziosi del settore, garantendo 75 tonnellate di stazza lorda per passeggero, il livello più alto dell’intera flotta Silversea, nonché un rapporto equipaggio – ospiti di 1 a 1,3. Il tutto arricchito dal servizio maggiordomo in tutte le suite. La Nova sarà infine in grado di accogliere un totale di 728 ospiti e vanterà una stazza lorda di 54.700 tonnellate. I membri del programma fedeltà Silversea potranno cominciare a prenotare gli itinerari della nuova unità a partire dal prossimo 16 dicembre, mentre le vendite saranno definitivamente aperte dal 6 gennaio.