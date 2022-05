Amo il Mondo: campagna promozionale sul Western Australia

Amo il Mondo – tour operator del Gruppo Uvet specializzato nelle proposte viaggio di lungo raggio tailor made – comunica il lancio di una nuova campagna promozionale sul Western Australia grazie al co-marketing con il Tourism Western Australia, l’ente del turismo dello Stato australiano occidentale e Qantas, compagnia aerea di bandiera australiana.

La campagna, che ha come target le agenzie di viaggi e il consumatore finale, è attiva da maggio ad ottobre 2022 e ha come obiettivo quello di stimolare la commercializzazione del Western Australia attraverso l’emissione di buoni sconto del valore di 300 euro a prenotazione e portare clienti nelle agenzie di viaggio.

«Crediamo nella ripartenza dell’Australia e che il nuovo volo Roma-Perth non-stop di Qantas darà maggior slancio alle vendite della nostra estate verso il continente. Grazie alla collaborazione con Tourism Western Australia e Qantas, a partire da giugno, l’Italia sarà finalmente più vicina all’Australia» ha commentato Roberto Servetti, product director di Amo il Mondo.

«Il co-marketing con Amo il Mondo ci permette di avere un canale privilegiato per far conoscere ancor meglio, alla clientela italiana, tutte le potenzialità turistiche del Western Australia. Siamo sicuri che i colori di questa terra conquisteranno chi ancora non ci conosce, offrendogli più di un valido motivo per prenotare subito la prossima vacanza in Western Australia» ha commentato Craig Smith, marketing manager di Tourism Western Australia per l’Italia.

Per dare ulteriore visibilità all’iniziativa, la campagna sarà affiancata da attività digital e social. Sul sito di Amo il Mondo i clienti e gli agenti di viaggio possono già trovare la pagina dedicata alla campagna con le proposte di viaggio nel Western Australia, materiale foto, video e la possibilità di scaricare il buono sconto da utilizzare per il viaggio nel Western Australia. Oltre all’invio di dem dirette al cliente finale ed agenzie di viaggio e un webinar di formazione per gli agenti, la campagna prevedere, infine, una presenza molto importante sui social per mezzo di sponsorizzate e i sempre più amati e seguiti reels su Instagram.