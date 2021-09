Amo il Mondo: al via una nuova collaborazione con Ja Resorts & Hotels

E’ stata una cena organizzata da Amo il Mondo presso un ristorante torinese l’occasione per presentare al trade la nuova partnership con Ja Resorts & Hotels. Una serata che ha segnato anche la prima opportunità di incontro con le agenzie per il brand di casa Settemari dopo l’emergenza Covid. Durante l’evento sono stati quindi presentate tutti le strutture di lusso del gruppo Ja a Dubai, Seychelles e Maldive che entreranno a far parte della programmazione di Amo il Mondo.

“Sono molto contento di poter annunciare questa nuova e importante collaborazione – ha commentato Roberto Servetti, product director del to –. Una partnership molto importante in vista di Expo Dubai 2020, che partirà il prossimo 1° di ottobre, nonché in previsione dell’apertura dei corridoi turistici verso Seychelles e Maldive, destinazioni molto richieste dalla clientela”.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo incontro – ha quindi aggiunto il sales manager di Settemari e Amo il Mondo, Martino Dotti -. La cena è stata la prima occasione, dopo il lungo periodo dovuto all’emergenza Covid-19, di poter rincontrare le agenzie di viaggi e presentare alcune novità in vista della prossima stagione. Il confronto diretto con le agenzie di viaggi è infatti per noi un momento fondamentale, volto a individuare in maniera condivisa le esigenze e le richieste della clientela”.