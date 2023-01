Amitaba Viaggi fa rotta su India, Pakistan, Armenia e Georgia Dopo un 2022 non certo facile che ha costretto il to a qualche rinvio, e nonostante un 2023 che ancora vede alcuni confini complicati da attraversare per i turisti (su tutti la Cina), Amitaba Viaggi torna finalmente a parlare di programmi di viaggi e iniziative legate alle destinazioni trattate. Il primo appuntamento è in particolare per venerdì prossimo, 20 gennaio, in via Roma 15 a Corsico, in provincia di Milano, per un incontro realizzato in collaborazione con il Cai locale dedicato ad “Armenia e Georgia, magia del Caucaso“. Sarà condotto da Alessandro Zucic, che sarà anche la guida d’eccezione dell’itinerario “Grande incontro con il Caucaso“, in programma a settembre. Per quanto riguarda i viaggi veri e propri, invece, protagonista del 2023 sarà sicuramente l’India. Tra gli itinerari dedicati al Paese asiatico si segnala in particolare “Spiritualità ed antiche scienze” (dal 7 al 16 aprile): dal tempio d’Oro di Amritsar a Dharamsala, per un approfondito incontro con la cultura del Paese delle Nevi. Conduce Teresa Bianca, che da anni risiede qui. Costo del viaggio: 1.250 euro. “Sikkim, regno himalaiano” (dal 22 aprile al 1° maggio) condurrà invece i viaggiatori in tutti i luoghi significativi di questo angolo del mondo, includendo anche le cittadine storiche di Darjeeling e Kalimpong. Conduce Federica Segretti. Da ricordare infine anche il viaggio che parte per il Pakistan l’11 maggio: “Karakorum, Himalaia e Hindu Kush“, con la festa di primavera dei Kalash; un tour completo alla scoperta delle catene di monti tra le più belle del mondo. Conduce Vincenzo Sapienza.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rilancia una volta di più l'investimento su Olbia: dal 26 maggio, infatti, prenderà il via il volo alla volta di Madrid, collegamento che avrà 3 frequenze a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di oltre 20.800 posti, pari a 116 voli. Inoltre, la low-cost ha confermato l’avvio di una seconda nuova rotta per Nizza, il cui volo inaugurale è in calendario per il 28 maggio, con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Il network di Volotea da Olbia conta così 22 destinazioni, di cui 7 in Francia, 2 in Spagna e 13 in Italia. Proprio sullo scalo della Costa Smeralda la compagnia ha una delle sue basi operative e nelle scorse settimane ha manifestato interesse per gestire i voli in regime di continuità e senza alcuna compensazione economica alla volta di Roma Fiumicino. "L'annuncio di oggi, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali”. Diventano così 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 7 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza – Novità 2023), 2 in Spagna (Barcellona e Madrid – Novità 2023) e 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona). [post_title] => Volotea marca stretto Olbia: due nuove rotte per Madrid e Nizza [post_date] => 2023-01-18T14:42:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674052932000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437526" align="alignleft" width="300"] Il monastero Tashiding nel Sikkim[/caption] Dopo un 2022 non certo facile che ha costretto il to a qualche rinvio, e nonostante un 2023 che ancora vede alcuni confini complicati da attraversare per i turisti (su tutti la Cina), Amitaba Viaggi torna finalmente a parlare di programmi di viaggi e iniziative legate alle destinazioni trattate. Il primo appuntamento è in particolare per venerdì prossimo, 20 gennaio, in via Roma 15 a Corsico, in provincia di Milano, per un incontro realizzato in collaborazione con il Cai locale dedicato ad "Armenia e Georgia, magia del Caucaso". Sarà condotto da Alessandro Zucic, che sarà anche la guida d'eccezione dell'itinerario "Grande incontro con il Caucaso", in programma a settembre. Per quanto riguarda i viaggi veri e propri, invece, protagonista del 2023 sarà sicuramente l'India. Tra gli itinerari dedicati al Paese asiatico si segnala in particolare "Spiritualità ed antiche scienze" (dal 7 al 16 aprile): dal tempio d’Oro di Amritsar a Dharamsala, per un approfondito incontro con la cultura del Paese delle Nevi. Conduce Teresa Bianca, che da anni risiede qui. Costo del viaggio: 1.250 euro. "Sikkim, regno himalaiano" (dal 22 aprile al 1° maggio) condurrà invece i viaggiatori in tutti i luoghi significativi di questo angolo del mondo, includendo anche le cittadine storiche di Darjeeling e Kalimpong. Conduce Federica Segretti. Da ricordare infine anche il viaggio che parte per il Pakistan l’11 maggio: "Karakorum, Himalaia e Hindu Kush", con la festa di primavera dei Kalash; un tour completo alla scoperta delle catene di monti tra le più belle del mondo. Conduce Vincenzo Sapienza. [post_title] => Amitaba Viaggi fa rotta su India, Pakistan, Armenia e Georgia [post_date] => 2023-01-18T12:45:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674045930000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437509" align="alignleft" width="300"] L'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini,[/caption] Il turismo invernale durante le festività in Friuli Venezia Giulia è "andato molto bene, abbiamo già numeri disponibili per questo periodo, e sono migliori rispetto a quelli dell'anno scorso". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini, a margine della riunione della II Commissione permanente del Consiglio regionale. "Per quanto riguarda l'andamento complessivo della stagione invernale, inoltre - ha aggiunto - fino a qualche giorno fa c'era il problema della mancanza di neve. Ora è caduta copiosa, proprio alla vigilia dell'inizio dell'Eyof (European Youth Olympic Winter Festival). La neve c'è e gli impianti sono pronti. Tutto fa sperare in un evento magnifico", ha concluso Bini. [post_title] => FVG: molto bene il turismo invernale durante le festività [post_date] => 2023-01-18T11:43:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674042182000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un racconto pensato per chi si approccia per la prima volta all’India, ma anche per quanti hanno già visitato il Paese e non vedono l’ora di tornarci, per vedere le cose da una prospettiva diversa. E' la nuova proposta World Explorer dedicata al Rajasthan: un viaggio di tredici giorni in compagnia del travel designer Pierpaolo Di Nardo, tra i maggiori esperti italiani del subcontinente indiano, con settanta viaggi nella destinazione alla spalle, tre libri editi da Polaris e uno spettacolo teatrale intitolato Maldindia. "Ma il racconto non basta - recita una nota World Explorer -: non bastano le parole a spiegare fino in fondo l’incanto di un tramonto sulla fortezza di Jaisalmer, coi suoi 99 bastioni in pietra arenaria gialla che si infiammano sotto gli ultimi raggi del sole, o l’emozione di una notte sotto le stelle del deserto del Thar o, ancora, i profumi e i colori del mercato delle spezie e delle granaglie di Jodhpur, la città blu. Attraversando i verdeggianti monti Aravalli, ci perderemo tra le 1.444 colonne in marmo bianco finemente cesellate del santuario jainista di Ranakpur, per poi visitare in barca il Jag Mandir, il palazzo del Maharana al centro del lago Pichola. E non si può dire di aver conosciuto davvero la terra dei Maharaja senza una visita alla capitale Jaipur, il cuore pulsante del Rajasthan, con i suoi palazzi in arenaria rosa che al tramonto prendono il colore del cielo. L’ultima tappa del viaggio sarà Agra, la grande capitale dell’impero Moghul, la cui architettura è diventata simbolo dell’intera nazione: è qui, infatti, che svetta il Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo, tappa obbligata di ogni viaggio in India che potrete visitare in una veste del tutto inedita: vi porteremo infatti in esclusiva ad ammirare il marmo bianco della cupola e dei minareti del mausoleo più famoso del mondo illuminarsi sotto la luna piena. Partenze previste il 6 marzo, il 5 aprile, il 20 e il 30 agosto. Quote a persona a partire da 3.140 euro (supplemento camera singola 890 euro). [post_title] => Il Rajasthan di World Explorer in compagnia del super esperto Pierpaolo Di Nardo [post_date] => 2023-01-18T10:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674036029000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet alza la posta sull'Italia con l'aggiunta di 8 rotte internazionali in vista della prossima estate. Cinque gli aeroporti che vedono crescere la loro offerta estiva: Milano Malpensa e Napoli Capodichino – le prime due basi di easyJet sul territorio italiano – in aggiunta agli scali di Palermo, Bari e Ancona. Si comincia da Milano Malpensa, principale hub di easyJet in Europa continentale dove, dal 28 marzo, decolleranno per la prima volta i collegamenti verso La Coruña, la città che ha ispirato l’arte di un giovane Picasso e da cui oggi si apre uno dei due itinerari del celebre cammino di Santiago de Compostela, raggiungibile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Sono poi quattro le nuove rotte internazionali da Napoli: Birmingham, Porto e Pola oltre alla ripresa della rotta per Zurigo, di nuovo operativa a partire dal 29 maggio. Tutti i nuovi collegamenti saranno operati dalla compagnia con due frequenze settimanali. Palermo, dal 1° luglio sarà collega a Porto, operata da easyJet ogni sabato, mentre Bari, dal 26 giugno easyJet, vedrà l'aggiunta di Nizza con due voli a settimana, ogni lunedì e venerdì. Infine, dal 3 luglio, riprenderà il collegamento da Ancona a Londra Gatwick, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. «Durante la pandemia si è creata una situazione molto competitiva e la nostra offerta si è consolidata - commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Vogliamo mantenerla garantendo ai clienti il prodotto migliore, con più frequenze e con gli orari migliori. Quest'estate voleremo su 19 aeroporti italiani incluso quello di Lampedusa, l’ultima aggiunta del 2022. La nostra presenza è quindi paragonabile a quella pre-pandemia. In Italia abbiamo 33 aeroplani con base principale a Malpensa, oltre a Napoli e Venezia. Oltre ai 33 aerei, la capacità complessiva sul mercato è molto superiore, considerando l'attività delle basi estere. I numeri complessivamente previsti come passeggeri sono simili all'estate 2019, ma il nostro network si è evoluto: le prospettive sono di crescere, tornando ai numeri pre-Covid». [post_title] => EasyJet investe sull'Italia con 8 nuove rotte internazionali. Lagorio: "Consolidare e crescere" [post_date] => 2023-01-18T09:30:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674034251000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decollerà il prossimo 20 gennaio sulla rotta da Parigi-Charles de Gaulle per New York-Jfk il primo Boeing 777-300er di Air France dotato delle più recenti cabine a lungo raggio. "Fontainebleau", questo il nome dell'aeromobile, servirà poi l'aeroporto di Rio de Janeiro, dal 21 gennaio e quello di Dakar, dal 22 gennaio. Il continuo rinnovo dei 12 Boeing 777-300Er di Air France consentirà alla compagnia aerea di offrire gradualmente un maggior numero di voli dotati di queste nuove cabine verso queste prime tre destinazioni durante la stagione invernale, per poi espandere il network nel corso dell'anno. In questo modo tutte le cabine Business di lungo raggio della compagnia saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente piatti entro la fine del 2023, rispetto all'attuale 90%. Entro questa data, l'intera flotta* sarà anche dotata di wi-fi in volo, rispetto all'attuale 97%. Nella cabina Business (48 posti) la poltrona, completamente ridisegnata, presenta curve ancora più avvolgenti e un maggiore comfort. Il design di questa poltrona si basa sulle 3 "F": Full Flat, la poltrona si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi due metri, Full Access, che consente a tutti i passeggeri di accedere direttamente al corridoio, e Full Privacy, che garantisce una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente privato, lontano dalla vista degli altri passeggeri della cabina. Il sedile è inoltre dotato di un ampio schermo da 17,3 pollici ad alta definizione 4K antiriflesso con cuffie a riduzione del rumore, una nuova connessione Bluetooth che consente ai passeggeri di utilizzare le proprie cuffie e diverse prese elettriche. Nella cabina Premium Economy (48 posti) Air France introduce il suo ultimo modello di sedile reclinabile, già disponibile sui suoi Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. Ogni poltrona offre 96 cm di spazio per le gambe. I cuscini dei sedili sono stati ridisegnati e il tessuto a spina di pesce blu navy aggiunge ulteriore morbidezza. Lo schienale è reclinabile a 124 gradi ed è stato allargato per garantire una maggiore privacy. Una nuova cuffia audio a riduzione del rumore è integrata nel sedile ed è facile da usare in qualsiasi momento durante il volo. Il sedile è inoltre dotato di porte USB A e C. Anche nella cabina Economy (273 posti), i sedili soddisfano i più alti standard di comfort del mercato. Ogni sedile ha un'ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è progettato in modo ergonomico e offre un sostegno laterale rinforzato. È inoltre dotato di una porta USB A. [post_title] => Air France: decollano le nuove cabine per il lungo raggio da New York a Rio e Dakar [post_date] => 2023-01-18T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674033345000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437462" align="alignleft" width="294"] Da sinistra, Federico Scriboni e Giancarlo Mulinelli[/caption] Aeromexico dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il 26 marzo, data di apertura della nuova rotta diretta tra Roma Fiumicino e Mexico City. E lo fa dal cuore di Milano, nell'esclusiva location del Bulgari Hotel, a sottolineare una volta di più quanto il collegamento rappresenterà un'opportunità per tutta l'Italia non soltanto per lo scalo romano. Quattro frequenze alla settimana, che saliranno a cinque dal 1° giugno per poi diventare giornaliere dal 15 giugno e fino al 15 settembre - una vera e propria escalation di capacità quella immessa sulla rotta, considerata "l'elevatissima domanda, confermata dal booking appena partite le vendite - dichiara Giancarlo Mulinelli, svp global sales di Aeromexico -, addirittura già al 60% senza ancora il point of sale italiano, aperto successivamente". E gli orari, partenza dall’Italia alle 23.15 come pure l'arrivo in Messico alle 15.15, garantiscono la possibilità di connessione da una parte con gli aeroporti nel nostro Paese "grazie all'accordo commerciale con Ita Airways, e anche con alcuni scali europei", dall'altra i proseguimenti verso il network domestico di Aeromexico (42 destinazioni) nonché verso mete in Nord, Centro e Sud America. Elevate dunque le attese di traffico dal mercato italiano dove il vettore stima un "corretto mix di segmenti di clientela, in primis quello business considerato l'elevato numero di aziende italiane che operano in Messico, oltre a quello Vfr e naturalmente alla componente leisure". Su questo fronte il manager sottolinea l'importanza del trade con cui il vettore "ha un rapporto win-win: in Italia come anche a livello globale la percentuale di vendite transate dalle agenzie è significativa, oltre il 50% del totale. Abbiamo inoltre già instaurato contatti con tutti i principali tour operator che programmano la destinazione Messico. Importante, in questa fase così come lo è stato nei mesi scorsi, l'ascolto reciproco per comprendere al meglio in quale direzione muoverci". Inoltre, "da non sottovalutare il traffico crocieristico con il vicino porto di Civitavecchia - osserva Pasquale Speranza, sales director Europe & Asia -, che costituirà un richiamo importante per i flussi incoming dal Messico". Sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-8 Dreamliner, così come sulle altre rotte europee servite dalla compagnia: "I collegamenti Messico-Europa (oltre a Roma ci sono Madrid, Amsterdam, Londra e Parigi) saranno 56 alla settimana, per un aumento di oltre il +20% rispetto all'estate del 2022". [caption id="attachment_437463" align="alignright" width="219"] Georgina Rosaura Marina Robles[/caption] A tracciare i contorni del traffico Italia-Messico è Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma: "Nel 2019 il traffico Italia-Messico totalizzava oltre 220.000 passeggeri, immaginiamo ora con il collegamento diretto a quanto si potrà arrivare!". Complessivamente, tra gennaio e novembre 2022 "gli arrivi italiani in Messico sono stati circa 106.400 - aggiunge Georgina Rosaura Marina Roble, console aggiunta al Consolato Generale del Messico a Milano -, dato che posiziona l'Italia al 14° posto per numero di visitatori in Messico. Ora, il nuovo volo è un'opportunità per stringere ulteriormente il legame tra i due paesi - molto affini per cultura, gastronomia e popolazione -, un invito a scoprire nuove destinazioni, oltre Cancun". [post_title] => Lo scatto di Aeromexico sulla Roma-Mexico City [post_date] => 2023-01-17T14:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673965052000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudi Arabian Airlines investe sul futuro green con una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche: obiettivo diventare una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della sua strategia aziendale. Si parte dal Green Points Program: Saudia è stata la prima ad implementare i Green Points, un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente. Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge presentato da SkyTeam Alliance. Voluntary Carbon Market Initiative vede Saudia quale prima compagnia partner dell’area Mena partecipare all’iniziativa avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) ha istituito il mercato volontario del carbonio. Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l'espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell'idrogeno verde. Sustainability Flight Challenge: un’altra iniziativa sostenibile che ha lo scopo di ridurre la produzione di emissioni, è il coinvolgimento attivo dei clienti attraverso un loro feedback. Sul volo SV590 da Jeddah a Dubai dell'8 ottobre 2022, agli ospiti a bordo sono state chieste idee per un viaggio aereo più ecologico, che coprisse i momenti precedenti alla partenza in aeroporto e l'arrivo a destinazione. I passeggeri e i membri del team Saudia hanno raccolto in totale 150 idee interessanti. eVTOL: in collaborazione con la start-up Lilium di Monaco di Baviera, l'Arabia Saudita sta investendo nel trasporto aereo ad emissioni zero per promuovere l'indipendenza dal petrolio come parte della sua Vision 2030. A tal fine, la compagnia di bandiera saudita ha in programma l'acquisto di 100 taxi aerei a propulsione elettrica Lilium-Jet per servire i collegamenti da punto a punto e con gli hub senza soluzione di continuità per i clienti della classe Business all'interno dell'Arabia Saudita. La Formula E: in qualità di partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche e partner principale dell'inaugurale Saudia Ad Diriyah E-Prix, il vettore quest’anno ha lanciato una nuova campagna per mettere in contatto i fan della Formula E di tutto il mondo e promuovere uno sport sostenibile. A questo scopo Saudia e i suoi partner SkyTeam voleranno in tutte le città che ospiteranno la gara il prossimo anno. Le città di Roma, Berlino, New York, Londra e Seul saranno presenti nel programma di volo. [post_title] => Saudia rilancia gli investimenti sulla sostenibilità ambientale: ecco i progetti green [post_date] => 2023-01-17T13:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673961132000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437435" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Savonlinna, in Finlandia[/caption] Un'occasione per entrare in contatto con culture, popoli, lingue e storie diverse, con percorsi pensati espressamente per coloro che vogliono vivere una vacanza all’insegna dell’avventura e della scoperta. Francorosso amplia ulteriormente la propria proposta di itinerari inTour per l'estate 2023: nuove destinazioni e itinerari creati da esperti delle realtà locali in grado di far vivere i tratti più autentici di ogni meta, con guide professionali parlanti italiano. In particolare, tra i nuovi inTour sarà ora possibile scegliere anche il Kazakistan, per un viaggio alla scoperta di questo immenso territorio sulla rotta che collega le due capitali di questa terra: Nur-Sultan, la moderna, e Almaty, la storica. Previsti durante il viaggio anche alcuni voli interni per scoprire quanto più possibile durante il tour. Si aggiunge poi l'Inghilterra, una destinazione intramontabile che permette di incontrare paesaggi inusuali e alternativi, immedesimandosi in Enrico VIII a passeggio nei giardini di Hampton Court o nei Beatles visitando i quartieri di Liverpool; la Finlandia è quindi meta di grande richiamo durante la stagione invernale ma sa regalare scorci e luoghi meravigliosi anche in estate, grazie ai suoi antichi castelli, ai laghi da solcare in battello, ai parchi naturali in cui perdersi e a una cucina tipica tutta da gustare. Svezia, Danimarca e Finlandia sono l'ideale per conoscere le meraviglie del Nord, le loro capitali e la natura ancora incontaminata, con comodi collegamenti via nave tra i singoli Stati. La Repubblica Ceca con la magia della sua capitale, Praga, è in grado di offrire tanto altro, come i vigneti della Moravia, i suoi castelli e la possibilità di assaporare una buona birra prodotta nella capitale della lager bionda, Plzen. Ci si sposta poi in Spagna alla scoperta dei Paesi Baschi e della Galizia, passando per il principato delle Asturie, con la possibilità di visitare la costa settentrionale con tour di differente durata a seconda delle necessità. Accanto a queste novità non mancheranno inoltre gli altri tour già presenti a catalogo tra cui Uzbekistan, Irlanda, Scozia, Romania, Asia centrale, Albania, Romania, Polonia, Africa e Caraibi, solo per citarne alcuni. Tutti gli itinerari includono guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio, trattamento di mezza pensione e pernottamento in strutture centrali e 4 stelle. “Con Francorosso diamo la possibilità di vivere emozioni indimenticabili scoprendo mete da sogno - spiega Massimiliano Ceriani, Eurasia destination manager, mainstream -. Per l'estate 2023 amplieremo la nostra offerta, continuando a lavorare con compagnie aeree e dmc locali affidabili e altamente qualificati. Le vendite sono già aperte e sono disponibili anche tariffe per viaggi di gruppo altamente convenienti, senza dimenticare la possibilità di avere bus per gli spostamenti a uso esclusivo su buona parte della nostra programmazione”. [post_title] => Francorosso amplia l'offerta dei prodotti InTour per l'estate 2023 [post_date] => 2023-01-17T12:42:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673959343000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "amitaba viaggi fa rotta su india pakistan armenia e georgia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1632,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rilancia una volta di più l'investimento su Olbia: dal 26 maggio, infatti, prenderà il via il volo alla volta di Madrid, collegamento che avrà 3 frequenze a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di oltre 20.800 posti, pari a 116 voli. Inoltre, la low-cost ha confermato l’avvio di una seconda nuova rotta per Nizza, il cui volo inaugurale è in calendario per il 28 maggio, con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Il network di Volotea da Olbia conta così 22 destinazioni, di cui 7 in Francia, 2 in Spagna e 13 in Italia.\r

Proprio sullo scalo della Costa Smeralda la compagnia ha una delle sue basi operative e nelle scorse settimane ha manifestato interesse per gestire i voli in regime di continuità e senza alcuna compensazione economica alla volta di Roma Fiumicino.\r

\"L'annuncio di oggi, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali”.\r

Diventano così 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 7 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza – Novità 2023), 2 in Spagna (Barcellona e Madrid – Novità 2023) e 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona).\r

","post_title":"Volotea marca stretto Olbia: due nuove rotte per Madrid e Nizza","post_date":"2023-01-18T14:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674052932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437526\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il monastero Tashiding nel Sikkim[/caption]\r

\r

Dopo un 2022 non certo facile che ha costretto il to a qualche rinvio, e nonostante un 2023 che ancora vede alcuni confini complicati da attraversare per i turisti (su tutti la Cina), Amitaba Viaggi torna finalmente a parlare di programmi di viaggi e iniziative legate alle destinazioni trattate. Il primo appuntamento è in particolare per venerdì prossimo, 20 gennaio, in via Roma 15 a Corsico, in provincia di Milano, per un incontro realizzato in collaborazione con il Cai locale dedicato ad \"Armenia e Georgia, magia del Caucaso\". Sarà condotto da Alessandro Zucic, che sarà anche la guida d'eccezione dell'itinerario \"Grande incontro con il Caucaso\", in programma a settembre.\r

\r

Per quanto riguarda i viaggi veri e propri, invece, protagonista del 2023 sarà sicuramente l'India. Tra gli itinerari dedicati al Paese asiatico si segnala in particolare \"Spiritualità ed antiche scienze\" (dal 7 al 16 aprile): dal tempio d’Oro di Amritsar a Dharamsala, per un approfondito incontro con la cultura del Paese delle Nevi. Conduce Teresa Bianca, che da anni risiede qui. Costo del viaggio: 1.250 euro. \"Sikkim, regno himalaiano\" (dal 22 aprile al 1° maggio) condurrà invece i viaggiatori in tutti i luoghi significativi di questo angolo del mondo, includendo anche le cittadine storiche di Darjeeling e Kalimpong. Conduce Federica Segretti.\r

\r

Da ricordare infine anche il viaggio che parte per il Pakistan l’11 maggio: \"Karakorum, Himalaia e Hindu Kush\", con la festa di primavera dei Kalash; un tour completo alla scoperta delle catene di monti tra le più belle del mondo. Conduce Vincenzo Sapienza.","post_title":"Amitaba Viaggi fa rotta su India, Pakistan, Armenia e Georgia","post_date":"2023-01-18T12:45:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674045930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437509\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini,[/caption]\r

\r

Il turismo invernale durante le festività in Friuli Venezia Giulia è \"andato molto bene, abbiamo già numeri disponibili per questo periodo, e sono migliori rispetto a quelli dell'anno scorso\".\r

\r

Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini, a margine della riunione della II Commissione permanente del Consiglio regionale.\r

\"Per quanto riguarda l'andamento complessivo della stagione invernale, inoltre - ha aggiunto - fino a qualche giorno fa c'era il problema della mancanza di neve. Ora è caduta copiosa, proprio alla vigilia dell'inizio dell'Eyof (European Youth Olympic Winter Festival). La neve c'è e gli impianti sono pronti. Tutto fa sperare in un evento magnifico\", ha concluso Bini. ","post_title":"FVG: molto bene il turismo invernale durante le festività","post_date":"2023-01-18T11:43:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674042182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un racconto pensato per chi si approccia per la prima volta all’India, ma anche per quanti hanno già visitato il Paese e non vedono l’ora di tornarci, per vedere le cose da una prospettiva diversa. E' la nuova proposta World Explorer dedicata al Rajasthan: un viaggio di tredici giorni in compagnia del travel designer Pierpaolo Di Nardo, tra i maggiori esperti italiani del subcontinente indiano, con settanta viaggi nella destinazione alla spalle, tre libri editi da Polaris e uno spettacolo teatrale intitolato Maldindia.\r

\r

\"Ma il racconto non basta - recita una nota World Explorer -: non bastano le parole a spiegare fino in fondo l’incanto di un tramonto sulla fortezza di Jaisalmer, coi suoi 99 bastioni in pietra arenaria gialla che si infiammano sotto gli ultimi raggi del sole, o l’emozione di una notte sotto le stelle del deserto del Thar o, ancora, i profumi e i colori del mercato delle spezie e delle granaglie di Jodhpur, la città blu. Attraversando i verdeggianti monti Aravalli, ci perderemo tra le 1.444 colonne in marmo bianco finemente cesellate del santuario jainista di Ranakpur, per poi visitare in barca il Jag Mandir, il palazzo del Maharana al centro del lago Pichola. E non si può dire di aver conosciuto davvero la terra dei Maharaja senza una visita alla capitale Jaipur, il cuore pulsante del Rajasthan, con i suoi palazzi in arenaria rosa che al tramonto prendono il colore del cielo. L’ultima tappa del viaggio sarà Agra, la grande capitale dell’impero Moghul, la cui architettura è diventata simbolo dell’intera nazione: è qui, infatti, che svetta il Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo, tappa obbligata di ogni viaggio in India che potrete visitare in una veste del tutto inedita: vi porteremo infatti in esclusiva ad ammirare il marmo bianco della cupola e dei minareti del mausoleo più famoso del mondo illuminarsi sotto la luna piena. Partenze previste il 6 marzo, il 5 aprile, il 20 e il 30 agosto. Quote a persona a partire da 3.140 euro (supplemento camera singola 890 euro).","post_title":"Il Rajasthan di World Explorer in compagnia del super esperto Pierpaolo Di Nardo","post_date":"2023-01-18T10:00:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674036029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet alza la posta sull'Italia con l'aggiunta di 8 rotte internazionali in vista della prossima estate. Cinque gli aeroporti che vedono crescere la loro offerta estiva: Milano Malpensa e Napoli Capodichino – le prime due basi di easyJet sul territorio italiano – in aggiunta agli scali di Palermo, Bari e Ancona.\r

Si comincia da Milano Malpensa, principale hub di easyJet in Europa continentale dove, dal 28 marzo, decolleranno per la prima volta i collegamenti verso La Coruña, la città che ha ispirato l’arte di un giovane Picasso e da cui oggi si apre uno dei due itinerari del celebre cammino di Santiago de Compostela, raggiungibile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.\r

\r

Sono poi quattro le nuove rotte internazionali da Napoli: Birmingham, Porto e Pola oltre alla ripresa della rotta per Zurigo, di nuovo operativa a partire dal 29 maggio. Tutti i nuovi collegamenti saranno operati dalla compagnia con due frequenze settimanali. Palermo, dal 1° luglio sarà collega a Porto, operata da easyJet ogni sabato, mentre Bari, dal 26 giugno easyJet, vedrà l'aggiunta di Nizza con due voli a settimana, ogni lunedì e venerdì. Infine, dal 3 luglio, riprenderà il collegamento da Ancona a Londra Gatwick, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.\r

«Durante la pandemia si è creata una situazione molto competitiva e la nostra offerta si è consolidata - commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Vogliamo mantenerla garantendo ai clienti il prodotto migliore, con più frequenze e con gli orari migliori. Quest'estate voleremo su 19 aeroporti italiani incluso quello di Lampedusa, l’ultima aggiunta del 2022. La nostra presenza è quindi paragonabile a quella pre-pandemia. In Italia abbiamo 33 aeroplani con base principale a Malpensa, oltre a Napoli e Venezia. Oltre ai 33 aerei, la capacità complessiva sul mercato è molto superiore, considerando l'attività delle basi estere. I numeri complessivamente previsti come passeggeri sono simili all'estate 2019, ma il nostro network si è evoluto: le prospettive sono di crescere, tornando ai numeri pre-Covid».","post_title":"EasyJet investe sull'Italia con 8 nuove rotte internazionali. Lagorio: \"Consolidare e crescere\"","post_date":"2023-01-18T09:30:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674034251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decollerà il prossimo 20 gennaio sulla rotta da Parigi-Charles de Gaulle per New York-Jfk il primo Boeing 777-300er di Air France dotato delle più recenti cabine a lungo raggio. \"Fontainebleau\", questo il nome dell'aeromobile, servirà poi l'aeroporto di Rio de Janeiro, dal 21 gennaio e quello di Dakar, dal 22 gennaio.\r

\r

Il continuo rinnovo dei 12 Boeing 777-300Er di Air France consentirà alla compagnia aerea di offrire gradualmente un maggior numero di voli dotati di queste nuove cabine verso queste prime tre destinazioni durante la stagione invernale, per poi espandere il network nel corso dell'anno. In questo modo tutte le cabine Business di lungo raggio della compagnia saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente piatti entro la fine del 2023, rispetto all'attuale 90%. Entro questa data, l'intera flotta* sarà anche dotata di wi-fi in volo, rispetto all'attuale 97%.\r

\r

Nella cabina Business (48 posti) la poltrona, completamente ridisegnata, presenta curve ancora più avvolgenti e un maggiore comfort. Il design di questa poltrona si basa sulle 3 \"F\": Full Flat, la poltrona si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi due metri, Full Access, che consente a tutti i passeggeri di accedere direttamente al corridoio, e Full Privacy, che garantisce una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente privato, lontano dalla vista degli altri passeggeri della cabina. Il sedile è inoltre dotato di un ampio schermo da 17,3 pollici ad alta definizione 4K antiriflesso con cuffie a riduzione del rumore, una nuova connessione Bluetooth che consente ai passeggeri di utilizzare le proprie cuffie e diverse prese elettriche.\r

\r

Nella cabina Premium Economy (48 posti) Air France introduce il suo ultimo modello di sedile reclinabile, già disponibile sui suoi Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. Ogni poltrona offre 96 cm di spazio per le gambe. I cuscini dei sedili sono stati ridisegnati e il tessuto a spina di pesce blu navy aggiunge ulteriore morbidezza. Lo schienale è reclinabile a 124 gradi ed è stato allargato per garantire una maggiore privacy. Una nuova cuffia audio a riduzione del rumore è integrata nel sedile ed è facile da usare in qualsiasi momento durante il volo. Il sedile è inoltre dotato di porte USB A e C.\r

\r

Anche nella cabina Economy (273 posti), i sedili soddisfano i più alti standard di comfort del mercato. Ogni sedile ha un'ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è progettato in modo ergonomico e offre un sostegno laterale rinforzato. È inoltre dotato di una porta USB A.","post_title":"Air France: decollano le nuove cabine per il lungo raggio da New York a Rio e Dakar","post_date":"2023-01-18T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674033345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437462\" align=\"alignleft\" width=\"294\"] Da sinistra, Federico Scriboni e Giancarlo Mulinelli[/caption]\r

\r

Aeromexico dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il 26 marzo, data di apertura della nuova rotta diretta tra Roma Fiumicino e Mexico City. E lo fa dal cuore di Milano, nell'esclusiva location del Bulgari Hotel, a sottolineare una volta di più quanto il collegamento rappresenterà un'opportunità per tutta l'Italia non soltanto per lo scalo romano.\r

\r

Quattro frequenze alla settimana, che saliranno a cinque dal 1° giugno per poi diventare giornaliere dal 15 giugno e fino al 15 settembre - una vera e propria escalation di capacità quella immessa sulla rotta, considerata \"l'elevatissima domanda, confermata dal booking appena partite le vendite - dichiara Giancarlo Mulinelli, svp global sales di Aeromexico -, addirittura già al 60% senza ancora il point of sale italiano, aperto successivamente\". E gli orari, partenza dall’Italia alle 23.15 come pure l'arrivo in Messico alle 15.15, garantiscono la possibilità di connessione da una parte con gli aeroporti nel nostro Paese \"grazie all'accordo commerciale con Ita Airways, e anche con alcuni scali europei\", dall'altra i proseguimenti verso il network domestico di Aeromexico (42 destinazioni) nonché verso mete in Nord, Centro e Sud America.\r

\r

Elevate dunque le attese di traffico dal mercato italiano dove il vettore stima un \"corretto mix di segmenti di clientela, in primis quello business considerato l'elevato numero di aziende italiane che operano in Messico, oltre a quello Vfr e naturalmente alla componente leisure\". Su questo fronte il manager sottolinea l'importanza del trade con cui il vettore \"ha un rapporto win-win: in Italia come anche a livello globale la percentuale di vendite transate dalle agenzie è significativa, oltre il 50% del totale. Abbiamo inoltre già instaurato contatti con tutti i principali tour operator che programmano la destinazione Messico. Importante, in questa fase così come lo è stato nei mesi scorsi, l'ascolto reciproco per comprendere al meglio in quale direzione muoverci\". Inoltre, \"da non sottovalutare il traffico crocieristico con il vicino porto di Civitavecchia - osserva Pasquale Speranza, sales director Europe & Asia -, che costituirà un richiamo importante per i flussi incoming dal Messico\".\r

\r

Sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-8 Dreamliner, così come sulle altre rotte europee servite dalla compagnia: \"I collegamenti Messico-Europa (oltre a Roma ci sono Madrid, Amsterdam, Londra e Parigi) saranno 56 alla settimana, per un aumento di oltre il +20% rispetto all'estate del 2022\".\r

\r

[caption id=\"attachment_437463\" align=\"alignright\" width=\"219\"] Georgina Rosaura Marina Robles[/caption]\r

\r

A tracciare i contorni del traffico Italia-Messico è Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma: \"Nel 2019 il traffico Italia-Messico totalizzava oltre 220.000 passeggeri, immaginiamo ora con il collegamento diretto a quanto si potrà arrivare!\". Complessivamente, tra gennaio e novembre 2022 \"gli arrivi italiani in Messico sono stati circa 106.400 - aggiunge Georgina Rosaura Marina Roble, console aggiunta al Consolato Generale del Messico a Milano -, dato che posiziona l'Italia al 14° posto per numero di visitatori in Messico. Ora, il nuovo volo è un'opportunità per stringere ulteriormente il legame tra i due paesi - molto affini per cultura, gastronomia e popolazione -, un invito a scoprire nuove destinazioni, oltre Cancun\".\r

\r

","post_title":"Lo scatto di Aeromexico sulla Roma-Mexico City","post_date":"2023-01-17T14:17:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673965052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Arabian Airlines investe sul futuro green con una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche: obiettivo diventare una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della sua strategia aziendale. Si parte dal Green Points Program: Saudia è stata la prima ad implementare i Green Points, un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente. Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge presentato da SkyTeam Alliance.\r

\r

Voluntary Carbon Market Initiative vede Saudia quale prima compagnia partner dell’area Mena partecipare all’iniziativa avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) ha istituito il mercato volontario del carbonio. Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l'espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell'idrogeno verde. \r

\r

Sustainability Flight Challenge: un’altra iniziativa sostenibile che ha lo scopo di ridurre la produzione di emissioni, è il coinvolgimento attivo dei clienti attraverso un loro feedback. Sul volo SV590 da Jeddah a Dubai dell'8 ottobre 2022, agli ospiti a bordo sono state chieste idee per un viaggio aereo più ecologico, che coprisse i momenti precedenti alla partenza in aeroporto e l'arrivo a destinazione. I passeggeri e i membri del team Saudia hanno raccolto in totale 150 idee interessanti. \r

\r

eVTOL: in collaborazione con la start-up Lilium di Monaco di Baviera, l'Arabia Saudita sta investendo nel trasporto aereo ad emissioni zero per promuovere l'indipendenza dal petrolio come parte della sua Vision 2030. A tal fine, la compagnia di bandiera saudita ha in programma l'acquisto di 100 taxi aerei a propulsione elettrica Lilium-Jet per servire i collegamenti da punto a punto e con gli hub senza soluzione di continuità per i clienti della classe Business all'interno dell'Arabia Saudita.\r

\r

La Formula E: in qualità di partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche e partner principale dell'inaugurale Saudia Ad Diriyah E-Prix, il vettore quest’anno ha lanciato una nuova campagna per mettere in contatto i fan della Formula E di tutto il mondo e promuovere uno sport sostenibile. A questo scopo Saudia e i suoi partner SkyTeam voleranno in tutte le città che ospiteranno la gara il prossimo anno. Le città di Roma, Berlino, New York, Londra e Seul saranno presenti nel programma di volo.","post_title":"Saudia rilancia gli investimenti sulla sostenibilità ambientale: ecco i progetti green","post_date":"2023-01-17T13:12:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673961132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437435\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Savonlinna, in Finlandia[/caption]\r

\r

Un'occasione per entrare in contatto con culture, popoli, lingue e storie diverse, con percorsi pensati espressamente per coloro che vogliono vivere una vacanza all’insegna dell’avventura e della scoperta. Francorosso amplia ulteriormente la propria proposta di itinerari inTour per l'estate 2023: nuove destinazioni e itinerari creati da esperti delle realtà locali in grado di far vivere i tratti più autentici di ogni meta, con guide professionali parlanti italiano.\r

In particolare, tra i nuovi inTour sarà ora possibile scegliere anche il Kazakistan, per un viaggio alla scoperta di questo immenso territorio sulla rotta che collega le due capitali di questa terra: Nur-Sultan, la moderna, e Almaty, la storica. Previsti durante il viaggio anche alcuni voli interni per scoprire quanto più possibile durante il tour. Si aggiunge poi l'Inghilterra, una destinazione intramontabile che permette di incontrare paesaggi inusuali e alternativi, immedesimandosi in Enrico VIII a passeggio nei giardini di Hampton Court o nei Beatles visitando i quartieri di Liverpool; la Finlandia è quindi meta di grande richiamo durante la stagione invernale ma sa regalare scorci e luoghi meravigliosi anche in estate, grazie ai suoi antichi castelli, ai laghi da solcare in battello, ai parchi naturali in cui perdersi e a una cucina tipica tutta da gustare.\r

\r

Svezia, Danimarca e Finlandia sono l'ideale per conoscere le meraviglie del Nord, le loro capitali e la natura ancora incontaminata, con comodi collegamenti via nave tra i singoli Stati. La Repubblica Ceca con la magia della sua capitale, Praga, è in grado di offrire tanto altro, come i vigneti della Moravia, i suoi castelli e la possibilità di assaporare una buona birra prodotta nella capitale della lager bionda, Plzen. Ci si sposta poi in Spagna alla scoperta dei Paesi Baschi e della Galizia, passando per il principato delle Asturie, con la possibilità di visitare la costa settentrionale con tour di differente durata a seconda delle necessità.\r

\r

Accanto a queste novità non mancheranno inoltre gli altri tour già presenti a catalogo tra cui Uzbekistan, Irlanda, Scozia, Romania, Asia centrale, Albania, Romania, Polonia, Africa e Caraibi, solo per citarne alcuni. Tutti gli itinerari includono guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio, trattamento di mezza pensione e pernottamento in strutture centrali e 4 stelle. “Con Francorosso diamo la possibilità di vivere emozioni indimenticabili scoprendo mete da sogno - spiega Massimiliano Ceriani, Eurasia destination manager, mainstream -. Per l'estate 2023 amplieremo la nostra offerta, continuando a lavorare con compagnie aeree e dmc locali affidabili e altamente qualificati. Le vendite sono già aperte e sono disponibili anche tariffe per viaggi di gruppo altamente convenienti, senza dimenticare la possibilità di avere bus per gli spostamenti a uso esclusivo su buona parte della nostra programmazione”.","post_title":"Francorosso amplia l'offerta dei prodotti InTour per l'estate 2023","post_date":"2023-01-17T12:42:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673959343000]}]}}