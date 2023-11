Alyda è la piattaforma 4.0 di Alidays: narrazione, contenuti e mondo digital Si chiama Alyda ed è la nuova piattaforma 4.0 di preventivazione digitale che Alidays sta lanciando e presentando in questi giorni. “Ma non si tratta solamente di uno strumento It fine a se stesso – ci tiene a precisare il fondatore e ceo dell’operatore milanese, Davide Catania -. Alyda è più che altro un concetto di cui il nuovo tool è solo una parte. Il nostro obiettivo, infatti, è creare vere esperienze di viaggio, elevando contenuti e narrazione“. Un approccio che la piattaforma traduce in una serie di moduli di identificazione delle ragioni della vacanza e degli interessi a monte del viaggio. “Una sorta di brief iniziale, per intenderci, che sarebbe ideale compilare insieme al cliente in presa diretta – aggiunge Catania -. A partire dalle informazioni così raccolte, ogni agente può quindi rivolgersi ai nostri consulenti, oppure lasciare alla piattaforma il compito di elaborare una proposta di viaggio ad hoc, sempre modificabile in ogni dettaglio. Si tratta, insomma, di uno strumento necessario ma non sufficiente, che si inserisce nel panorama di un mercato sempre più alla ricerca di servizi di qualità, consulenza professionale e relazione umana e genuina“. La novità giunge nel contesto di un 2023 finalmente tornato sui livelli di fatturato pre-Covid del 2019. “A causa dell’inflazione crescente e del conseguente caro voli, abbiamo registrato un numero inferiore di passeggeri ma il giro d’affari ha finalmente raggiunto i volumi di quattro anni fa – conclude Catania -. Sul fronte delle marginalità, sono saliti un po’ i costi di gestione, ma anche in questo abbiamo sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. A livello di destinazioni, infine, gli Usa si sono riconfermati una meta importante per noi ma molto bene è andato anche l’Oriente, in particolare il Giappone”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Alyda ed è la nuova piattaforma 4.0 di preventivazione digitale che Alidays sta lanciando e presentando in questi giorni. "Ma non si tratta solamente di uno strumento It fine a se stesso - ci tiene a precisare il fondatore e ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. Alyda è più che altro un concetto di cui il nuovo tool è solo una parte. Il nostro obiettivo, infatti, è creare vere esperienze di viaggio, elevando contenuti e narrazione". Un approccio che la piattaforma traduce in una serie di moduli di identificazione delle ragioni della vacanza e degli interessi a monte del viaggio. "Una sorta di brief iniziale, per intenderci, che sarebbe ideale compilare insieme al cliente in presa diretta - aggiunge Catania -. A partire dalle informazioni così raccolte, ogni agente può quindi rivolgersi ai nostri consulenti, oppure lasciare alla piattaforma il compito di elaborare una proposta di viaggio ad hoc, sempre modificabile in ogni dettaglio. Si tratta, insomma, di uno strumento necessario ma non sufficiente, che si inserisce nel panorama di un mercato sempre più alla ricerca di servizi di qualità, consulenza professionale e relazione umana e genuina". La novità giunge nel contesto di un 2023 finalmente tornato sui livelli di fatturato pre-Covid del 2019. "A causa dell'inflazione crescente e del conseguente caro voli, abbiamo registrato un numero inferiore di passeggeri ma il giro d'affari ha finalmente raggiunto i volumi di quattro anni fa - conclude Catania -. Sul fronte delle marginalità, sono saliti un po' i costi di gestione, ma anche in questo abbiamo sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. A livello di destinazioni, infine, gli Usa si sono riconfermati una meta importante per noi ma molto bene è andato anche l'Oriente, in particolare il Giappone". [post_title] => Alyda è la piattaforma 4.0 di Alidays: narrazione, contenuti e mondo digital [post_date] => 2023-11-09T11:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699531076000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di due settimane dall'apertura della quindicesima edizione di Bto - Be Travel Onlife (alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre prossimi), è sempre il tema 2023 a tenere banco. "Sapiens meet AI", questo il filo conduttore che si focalizzerà sulla ricerca della centralità dell’elemento umano nel complesso rapporto con l’intelligenza artificiale. Oltre 100 gli eventi con alcuni tra i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei quattro topic di Bto: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality. La kermesse (la cui organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana) vuole essere viaggio che superi la contrapposizione tra intelligenza artificiale e umana e che faccia comprendere come l’AI cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei sevizi turistici in uno scenario che vede sempre centrale il fattore umano, Sapiens, appunto. Anche le statistiche uscite nell’ultimo periodo sui trend portano a questa direzione: le chatbots basate su AI hanno gestito le richieste dei clienti il 50% più velocemente rispetto agli operatori umani; l’intelligenza artificiale è stata in grado di rilevare il sentiment nelle recensioni degli hotel con un tasso di precisione del 95%; l'85% dei turisti ha provato e apprezzato le cucine e i ristoranti consigliate dall'intelligenza artificiale; l'analisi predittiva è stata in grado di prevedere la domanda di crociere con una precisione del 92%. Il ricco programma di Bto (consultabile a questo link), costruito dal direttore scientifico Francesco Tapinassi insieme agli 80 esperti dell’Advisory Board, indagherà a fondo il tema IA per delineare questo nuovo Sapiens dove l’Intelligenza artificiale raggiunge la sua massima espressione sempre e solo con la creatività umana. [post_title] => Bto: scatta il countdown per la 15esima edizione, i dettagli del programma [post_date] => 2023-11-09T11:56:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699530997000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la Emirates Flight Training Academy che oggi vede iscritte ben 290 persone (di cui 27 donne) di 23 nazionalità diverse e a cui si sommano oltre 120 diplomati che ora volano a tempo pieno per la compagnia di Dubai. L'Efta, che è stata avviata con particolare attenzione al programma nazionale per piloti cadetti di Emirates, ora offre la sua formazione di livello mondiale ai cadetti di tutto il mondo. Oltre al successo dei suoi diplomati - che sono stati tutti scelti da Emirates dopo un rigoroso processo di reclutamento - l'accademia sta volando alto grazie all'integrazione di tre nuovissimi velivoli Diamond nel suo programma di formazione. Sebbene la maggior parte di essi sia costituita da studenti che hanno recentemente conseguito il diploma di scuola superiore, i cadetti hanno un'età compresa tra i 17 e i 26 anni. In effetti, un membro dell'equipaggio di cabina di Emirates è ora un cadetto dell'Efta, avendo soddisfatto i rigidi criteri di idoneità dell'accademia. Emirates ha lanciato la scuola nel 2017 per formare cittadini degli Emirati Arabi Uniti e studenti internazionali senza alcuna conoscenza di volo. Tutti i diplomati hanno l'opportunità unica di passare attraverso il processo di reclutamento di Emirates. L'accademia combina tecnologie di apprendimento all'avanguardia e una moderna flotta di 29 aerei da addestramento - 22 x Cirrus SR22 G6 monomotore a pistoni, 4 x Embraer Phenom 100EV very light jet e 3 x Diamond DA42-VI bimotore a pistoni leggeri. La struttura all'avanguardia, che si estende su una superficie di 1,2 milioni di metri quadrati, equivalente a 200 campi da calcio, dispone attualmente di 36 aule moderne, 6 simulatori di volo full motion, una torre di controllo del traffico aereo indipendente e una pista dedicata di 1.800 metri. I cadetti vivono nel campus in monolocali individuali completamente arredati, con un'invidiabile gamma di strutture ricreative, attività sociali e ristorazione di alto livello. [post_title] => Emirates: cresce l'accademia di volo per i futuri piloti della compagnia [post_date] => 2023-11-09T09:49:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699523357000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si apre il prossimo 10 novembre (fino al 12) ad Arezzo Fiere e Congressi l’edizione numero 21 di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale. Ad AgrieTour ci sarà anche la Regione. Oltre al proprio stand, condiviso con Toscana Promozione Turistica, sono due i convegni, organizzati sempre in collaborazione con l’agenzia. Il primo il 10 novembre dal titolo ‘Identità, qualità e opportunità di promozione per gli agriturismi. Sistema di classificazione, prodotti agroalimentari e narrazione del territorio’. Tra i temi al centro anche le opportunità di valorizzazione attraverso il progetto Vetrina Toscana ed il portale visittuscany.com. Il secondo il giorno dopo, l’11 novembre,‘Proposte, metodi e strumenti per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana: i risultati dei Gruppi di lavoro del Centro delle Competenze sui PAT’. «Manifestazione importante per la Toscana - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi -, che non può che svolgersi in Toscana, regione leader in Italia per numero di agriturismi, oltre 5600, cresciuti enormemente negli ultimi 10 anni, quasi raddoppiati. Un’attività che è diventata fondamentale per tante aziende agricole e in molti casi elemento per garantirne la sopravvivenza, soprattutto se consideriamo i rischi causati dai cambiamenti climatici che pesano su chi si dedica esclusivamente all’agricoltura. Senza trascurare poi l’importanza che queste realtà rivestono per l’equilibrio del territorio, il cui abbandono lo espone ancora di più a situazioni drammatiche, come abbiamo visto purtroppo di recente». Le aziende agrituristiche in Italia hanno continuato a crescere durante la pandemia: +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e +3,3% rispetto al 2019, per arrivare a 25.390 aziende. Una crescita anche in termini di valore della produzione, tornata sopra il miliardo di euro: ovvero 1 miliardo e 162 milioni di euro +44,8% sul 2020. In Toscana operano 5.634 aziende attive per 87mila posti letto distribuiti su quasi 42mila camere e 2,2mila piazzole (dati al 31 dicembre 2022 fonte Regione Toscana). Guidano Siena (1.265 strutture) e Grosseto (1.248) seguite da Firenze (838), Arezzo (704) e Pisa (545). Il 48% delle strutture agrituristiche toscane è condotto da una donna. [post_title] => Arezzo: in scena dal 10 al 12 novembre la 21a edizione di AgrieTour [post_date] => 2023-11-09T09:15:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699521300000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455666" align="alignleft" width="300"] Guy Luongo, ceo di Ixpira[/caption] Incontriamo al Wtm di Londra il ceo di Ixpira Guy Luongo, ed è l’occasione giusta per parlare un po’ di previsioni di intelligenza artificiale, di prospettive. «Posso affermare che nel turismo c’è grande fermento. Per fare un quadro della situazione si può dire che grandi gruppi industriali assorbono realtà più piccole e si stanno creando in Italia grosse concentrazioni. È il caso Msc con Italo, adesso andremo a vedere anche Alpitour. Questo si osserva in Italia ma anche in Europa. Sul nostro mercato, delle piattaforme online, c’è un assorbimento di piattaforme di seconda e terza linea da parte delle grande che puntano ad avere una posizione magari non di monopolio, ma di dominanza. Una sorta di tre o quattro grandi poli online che gestiscono tutto. Il futuro quindi si riassume nella capacità di stare sul mercato rispetto a queste grosse realtà. Con l’interrogativo grosso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per saltare l’intermediazione». Come si inserisce Ixpira in questa specie di complesso Risiko? «Ixpira continua a fare quello che sa fare bene, cioè distribuire la piattaforma per le prenotazioni alberghiere, cercando di ampliare il proprio patrimonio. In altre parole distribuiamo tanto prodotto di terzi ma continuiamo a fare la contrattazione diretta di alberghi in Italia. Adesso abbiamo lanciato una campagna per fare contrattazione alberghi anche in Albania e a Malta. Insomma cerchiamo di resistere a questa ondata con questo tipo di strategia, cioè aumentando il patrimonio. In ultimo stiamo lavorando per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma non per sostituire la mano d’opera ma per rendere migliore il lavoro che fanno». [post_title] => Luongo (Ixpira):«Aumentiamo il patrimonio e lavoriamo con l'Intelligenza artificiale» [post_date] => 2023-11-08T11:34:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699443277000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno, con i suoi oltre 700 anni di storia (nel 1270 sorse la prima locanda) è un’armoniosa sintesi tra albergo, maso e residenza signorile, con camere e suite di charme, fra tradizione, design e comfort, cucina pluristellata e wellness per emozioni uniche. A pochi chilometri Vipiteno, uno dei borghi più belli d’Italia, con la luminosità e la bellezza caratteristica delle città di tirolesi, e la sua iconica Torre delle Dodici. Circondato da oltre 50 km di piste da sci, è un paradiso per lo sport, cultura e benessere. Vipiteno invita ai mercatini di Natale, a pattinare sul ghiaccio, a provare la pista di slittino più lunga d’Italia, ma anche a camminate nei suoi dintorni, con o senza neve, a ciaspolate. Nella sua storia secolare il Romantik Hotel Stafler come stazione di posta ha ospitato i viaggiatori (tra cui anche lo scrittore Goethe) che, percorrendo la strada del valico del Brennero, attraversavano le Alpi diretti a nord o a sud. Ieri come oggi non ha mai smesso di coccolare i suoi ospiti: ambienti accoglienti dove passato e presente si incontrano, si vivono esperienze gourmet con la cucina pluristellata dello chef Peter Girtler 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau e le materie prime a km zero dal podere di famiglia diventano deliziosi piatti da gustare ai tavoli della stube secolare. È un’oasi di relax il centro benessere Romantica, con piscina coperta, saune e palestra, bagno di vapore alle erbe aromatiche e ai Sali, cabina a infrarossi e trattamenti beauty per ritrovare lo gioia dello spirito e del corpo. “Vivi un Natale Magico”: Dal 20 al 27 dicembre 2023 un Natale indimenticabile: camere e suite di charme, relax al centro benessere “Romantica” con piscina coperta, sauna finlandese, bagno di vapore ai sali marini, cabina a raggi infrarossi, programma di benessere con meditazione con le campane tibetane; colazione e break pomeridiano con specialità di tè e caffè, speciale menu di 6 portate con le creazioni della cucina altoatesina e mediterranea, una magica festa e brunch di Natale, serate speciali a tema. E poi visite al mercatino di Natale a Vipiteno, escursioni e suggestive fiaccolate. Offerta 3 notti a partire da 558 euro a persona Dal 27 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 “Festeggia il capodanno all'insegna del romanticismo”: comfort e tradizione, relax nel centro benessere “Romantica”; per la sera di Capodanno cena speciale, musica dal vivo e alle 2 di notte zuppa di gulasch, ostriche, lenticchie e zampone portafortuna. Per un Capodanno sulle piste, navetta ski gratuita dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e al Ratschings, noleggio gratuito degli slittini, 10 % sconto sul noleggio dell'attrezzatura da sci al Rosskopf. E poi l’emozione di romantiche fiaccolate, escursioni nei boschi e i mercatini di Natale a Vipiteno. 6 notti a partire a 1.326 a persona. Speciale settimana bianca 4=3, una notte in regalo, dal 3 al 7 gennaio 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, merenda e mezza pensione con menu di 6 portate servito nella Gasthofstube, tutto il relax nell’oasi di benessere Romantica; la navetta gratuita 2 volte al giorno per le zone sciistiche a valle di Rosskopf e Ratschings, il noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. 4 notti a partire da 652 a persona. Offerta speciale di inizio stagione 4=3 & 7=6 con una notte in regalo per una meravigliosa vacanza invernale in Alto Adige dall’8 febbraio all’8 marzo 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, deliziosa merenda e mezza pensione con menu di 6 portate, oltre all’accesso al centro benessere con 25 euro di buono per un trattamento extra; navetta gratuita direttamente dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e Ratschings, sconto del 10% sul noleggio dell'attrezzatura da sci e noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. La formula 4=3 4 notti a partire da 553 euro a persona in mezza pensione mentre 7=6 7 notti a partire da 1.048 euro. ­ [post_title] => Romantik Hotel Stafler, a Vipiteno tra atmosfere di charme, relax e cucina stellata [post_date] => 2023-11-08T10:51:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699440714000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SiteMinder, la principale piattaforma aperta di commercio alberghiero nel mondo, ha presentato l'edizione 2023 dell’analisi Changing Traveller Report, che svela tendenze di viaggio, preferenze, comportamenti e l'adozione di tecnologie emergenti come l'IA e la Realtà Virtuale. A livello globale, emerge il desiderio comune di dedicare più tempo ai viaggi (57%), una tendenza che si conferma anche per l’Italia (58%). L’estero si attesta infatti come la destinazione di preferenza, scelta dal 42% dei viaggiatori nel mondo e dal 43% degli italiani. In relazione alla tipologia di sistemazione, il 19% degli italiani sceglierà i B&B (più del doppio della media globale pari all'8%). Il 25% opterà per catene alberghiere o resort, (19% a livello globale), mentre solo il 6% sceglierà strutture di lusso o boutique hotel. Tuttavia, l'aumento dei prezzi sta spingendo gli italiani a fare scelte più oculate, con l'88% che tiene conto dell'inflazione. In particolare, il 26% opterà per stanze più economiche, mentre il 20% ridurrà la durata del soggiorno. Nonostante ciò, l'85% è disposto a pagare di più per ottenere una sistemazione di qualità. Per gli italiani, il comfort per famiglia e amici è una priorità (30%), e il 28% cerca strutture che offrano servizi di benessere e cura personale, più dell'anno precedente. Quando si tratta, invece, di lavoro in viaggio, solo il 29% degli italiani lavorerà, mentre il 71% si prenderà una pausa. Un dato interessante messo in luce dal Changing Traveller Report 2023 di SiteMinder riguarda la tecnologia: il settore alberghiero viene percepito in ritardo rispetto ad altri. L'85% degli italiani ritiene, infatti, che il comparto sia nella media o in ritardo per quanto riguarda le adozioni tecnologiche, mentre poco più della metà concorda (51%) sul fatto che l’esperienza di prenotazione e il soggiorno potrebbero essere migliori se le strutture ricettive fossero più esperte tecnologicamente. A fronte di un comparto che fa fatica ad innovare, ci sono viaggiatori che fanno largo uso della tecnologia e mostrano un discreto interesse anche per l'IA e la Realtà Virtuale. La maggior parte dei viaggiatori a livello globale è disposta a utilizzare l'intelligenza artificiale per ottenere consigli sugli alloggi. Gli italiani sono un po' più cauti rispetto ad altri paesi. Solo il 33% potrebbe essere propenso o molto propenso a utilizzarla. Altro discorso invece se IA e VR vengono usate per esplorare prima di prenotare o per esperienze immersive in loco: in tal caso sarebbero favorevoli rispettivamente il 41% e il 29% degli intervistati. [gallery ids="455345,455346,455347"] Parlando invece di social media, queste piattaforme giocano un ruolo significativo nella ricerca di alloggio, con Facebook e Instagram che influenzano le decisioni. Infine, sebbene 3 viaggiatori italiani su 4 gestiscano la propria sistemazione prenotando online, la metà afferma di aver rinunciato a una prenotazione a causa di un’esperienza di navigazione negativa. Siti web che sembrano non affidabili, procedure complesse e l'impossibilità di navigare o prenotare su dispositivi mobili sono le tre principali cause di abbandono. Il report completo di SiteMinder è disponibile a questo link . [post_title] => Changing Traveller Report, SiteMinder: "Sveliamo le tendenze di viaggio per i prossimi 12 mesi" [post_date] => 2023-11-07T11:01:16+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699354876000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455547 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono tre le proposte di trekking programmate per la prossima primavera da viaggigiovani.it in collaborazione con Viaggia con Carlo: la Via Licia, le Azzorre e, infine, il Jordan Trail sono tutti soggetti alla promo prenota prima che riserva uno sconto del 6% sulla quota finale del tour per le prenotazioni fatte entro il 10 dicembre. Tour Via Licia Trekking - in collaborazione con Viaggia con Carlo: lungo i sentieri perduti, da Kayakoy alle spiagge di Dalaman: un viaggio in Turchia tra storia e natura lungo la via Licia, passando attraverso antiche cittadine che raccontano la storia e la diversità di questa terra. Dal 28 aprile al 5 maggio 2024. Durata otto giorni. Pernottamenti in hotel e pensioni, trattamento di pensione completa. Assistente Viaggia con Carlo dall’Italia; transfer laddove necessari, in pulmino privato. Quota 1.776 euro fino al 10 dicembre Azzorre trekking e Lisbona, in collaborazione con Viaggia con Carlo: un trekking dal sapore autentico attraverso le Azzorre alla scoperta di una terra intrisa da piscine naturali, vulcani borbottanti e vette a picco sull’oceano, senza tralasciare la vivace frenesia di Lisbona. Dal 20 aprile al 1° maggio 2024. Durata 11 giorni. Pernottamenti in hotel con trattamento di prima colazione; pasti liberi eccetto un pranzo incluso. Guida locale parlante italiano; transfer in aereo, traghetti e pulmino privato. Quota 2.303 euro fino al 10 dicembre Tour trekking Giordania, in collaborazione con Viaggia con Carlo: un lento cammino alla scoperta del tesoro di Petra, con un salto nel Wadi Rum e un tuffo nel Mar Morto. Dal 15 al 24 marzo e dal 25 aprile al 4 maggio 2024. Durata dieci giorni. Pernottamenti in hotel campo tendato e tende mobili; trattamento di pensione completa. Assistente Viaggia con Carlo dall’Italia; transfer in pulmino privato e 4x4. Quota 2.528 euro fino al 10/12 [post_title] => I trekking di primavera di viaggigiovani.it tra Turchia, Azzorre e Giordania [post_date] => 2023-11-07T10:45:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699353956000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debuttano nuovi collegamenti intermodali treno più bus nell'operativo invernale di Italo, grazie all’acquisizione di Itabus (avvenuta lo scorso maggio), che consente numerose possibilità di viaggio con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi. Dall’8 dicembre sarà possibile raggiungere Cortina d’Ampezzo dalle principali città italiane, grazie a 6 viaggi giornalieri (3 di andata e 3 di ritorno), utilizzando la stazione di Venezia Mestre come hub intermodale. Saranno collegate con il treno Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia, Desenzano, Verona e Vicenza, per arrivare fino a Venezia Mestre dove ci sarà un Itabus dedicato in connessione con il treno. Da qui con il bus sarà possibile raggiungere Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Dal 14 dicembre, invece, partirà un’altra linea intermodale che connetterà Aosta e Courmayeur a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano; sarà la stazione di Torino Porta Susa lo snodo intermodale in questo caso. 4 servizi quotidiani (2 di andata e 2 di ritorno) collegheranno i viaggiatori provenienti da tutta Italia alla neve. Dieci nuovi servizi intermodali (in vendita dal 14 novembre) si aggiungono ai 26 già attivati da Italo in questi mesi, specialmente al Sud: a Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, ora si aggiungono Valle d’Aosta e Veneto. [post_title] => Italo: nel network nuove località sciistiche grazie ai collegamenti intermodali [post_date] => 2023-11-06T15:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699283310000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alyda e la piattaforma 4 0 di alidays narrazione contenuti e mondo digital" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1867,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Alyda ed è la nuova piattaforma 4.0 di preventivazione digitale che Alidays sta lanciando e presentando in questi giorni. \"Ma non si tratta solamente di uno strumento It fine a se stesso - ci tiene a precisare il fondatore e ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. Alyda è più che altro un concetto di cui il nuovo tool è solo una parte. Il nostro obiettivo, infatti, è creare vere esperienze di viaggio, elevando contenuti e narrazione\".\r

\r

Un approccio che la piattaforma traduce in una serie di moduli di identificazione delle ragioni della vacanza e degli interessi a monte del viaggio. \"Una sorta di brief iniziale, per intenderci, che sarebbe ideale compilare insieme al cliente in presa diretta - aggiunge Catania -. A partire dalle informazioni così raccolte, ogni agente può quindi rivolgersi ai nostri consulenti, oppure lasciare alla piattaforma il compito di elaborare una proposta di viaggio ad hoc, sempre modificabile in ogni dettaglio. Si tratta, insomma, di uno strumento necessario ma non sufficiente, che si inserisce nel panorama di un mercato sempre più alla ricerca di servizi di qualità, consulenza professionale e relazione umana e genuina\".\r

\r

La novità giunge nel contesto di un 2023 finalmente tornato sui livelli di fatturato pre-Covid del 2019. \"A causa dell'inflazione crescente e del conseguente caro voli, abbiamo registrato un numero inferiore di passeggeri ma il giro d'affari ha finalmente raggiunto i volumi di quattro anni fa - conclude Catania -. Sul fronte delle marginalità, sono saliti un po' i costi di gestione, ma anche in questo abbiamo sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. A livello di destinazioni, infine, gli Usa si sono riconfermati una meta importante per noi ma molto bene è andato anche l'Oriente, in particolare il Giappone\".","post_title":"Alyda è la piattaforma 4.0 di Alidays: narrazione, contenuti e mondo digital","post_date":"2023-11-09T11:57:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699531076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di due settimane dall'apertura della quindicesima edizione di Bto - Be Travel Onlife (alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre prossimi), è sempre il tema 2023 a tenere banco. \"Sapiens meet AI\", questo il filo conduttore che si focalizzerà sulla ricerca della centralità dell’elemento umano nel complesso rapporto con l’intelligenza artificiale.\r

Oltre 100 gli eventi con alcuni tra i maggiori esperti del settore tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei quattro topic di Bto: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality. \r

La kermesse (la cui organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana) vuole essere viaggio che superi la contrapposizione tra intelligenza artificiale e umana e che faccia comprendere come l’AI cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei sevizi turistici in uno scenario che vede sempre centrale il fattore umano, Sapiens, appunto.\r

Anche le statistiche uscite nell’ultimo periodo sui trend portano a questa direzione: le chatbots basate su AI hanno gestito le richieste dei clienti il 50% più velocemente rispetto agli operatori umani; l’intelligenza artificiale è stata in grado di rilevare il sentiment nelle recensioni degli hotel con un tasso di precisione del 95%; l'85% dei turisti ha provato e apprezzato le cucine e i ristoranti consigliate dall'intelligenza artificiale; l'analisi predittiva è stata in grado di prevedere la domanda di crociere con una precisione del 92%. \r

\r

Il ricco programma di Bto (consultabile a questo link), costruito dal direttore scientifico Francesco Tapinassi insieme agli 80 esperti dell’Advisory Board, indagherà a fondo il tema IA per delineare questo nuovo Sapiens dove l’Intelligenza artificiale raggiunge la sua massima espressione sempre e solo con la creatività umana.","post_title":"Bto: scatta il countdown per la 15esima edizione, i dettagli del programma","post_date":"2023-11-09T11:56:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699530997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la Emirates Flight Training Academy che oggi vede iscritte ben 290 persone (di cui 27 donne) di 23 nazionalità diverse e a cui si sommano oltre 120 diplomati che ora volano a tempo pieno per la compagnia di Dubai. \r

L'Efta, che è stata avviata con particolare attenzione al programma nazionale per piloti cadetti di Emirates, ora offre la sua formazione di livello mondiale ai cadetti di tutto il mondo. Oltre al successo dei suoi diplomati - che sono stati tutti scelti da Emirates dopo un rigoroso processo di reclutamento - l'accademia sta volando alto grazie all'integrazione di tre nuovissimi velivoli Diamond nel suo programma di formazione.\r

Sebbene la maggior parte di essi sia costituita da studenti che hanno recentemente conseguito il diploma di scuola superiore, i cadetti hanno un'età compresa tra i 17 e i 26 anni. In effetti, un membro dell'equipaggio di cabina di Emirates è ora un cadetto dell'Efta, avendo soddisfatto i rigidi criteri di idoneità dell'accademia.\r

Emirates ha lanciato la scuola nel 2017 per formare cittadini degli Emirati Arabi Uniti e studenti internazionali senza alcuna conoscenza di volo. Tutti i diplomati hanno l'opportunità unica di passare attraverso il processo di reclutamento di Emirates.\r

L'accademia combina tecnologie di apprendimento all'avanguardia e una moderna flotta di 29 aerei da addestramento - 22 x Cirrus SR22 G6 monomotore a pistoni, 4 x Embraer Phenom 100EV very light jet e 3 x Diamond DA42-VI bimotore a pistoni leggeri. La struttura all'avanguardia, che si estende su una superficie di 1,2 milioni di metri quadrati, equivalente a 200 campi da calcio, dispone attualmente di 36 aule moderne, 6 simulatori di volo full motion, una torre di controllo del traffico aereo indipendente e una pista dedicata di 1.800 metri. I cadetti vivono nel campus in monolocali individuali completamente arredati, con un'invidiabile gamma di strutture ricreative, attività sociali e ristorazione di alto livello.","post_title":"Emirates: cresce l'accademia di volo per i futuri piloti della compagnia","post_date":"2023-11-09T09:49:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699523357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apre il prossimo 10 novembre (fino al 12) ad Arezzo Fiere e Congressi l’edizione numero 21 di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale.\r

\r

Ad AgrieTour ci sarà anche la Regione. Oltre al proprio stand, condiviso con Toscana Promozione Turistica, sono due i convegni, organizzati sempre in collaborazione con l’agenzia. Il primo il 10 novembre dal titolo ‘Identità, qualità e opportunità di promozione per gli agriturismi. Sistema di classificazione, prodotti agroalimentari e narrazione del territorio’. Tra i temi al centro anche le opportunità di valorizzazione attraverso il progetto Vetrina Toscana ed il portale visittuscany.com.\r

Il secondo il giorno dopo, l’11 novembre,‘Proposte, metodi e strumenti per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana: i risultati dei Gruppi di lavoro del Centro delle Competenze sui PAT’.\r

\r

«Manifestazione importante per la Toscana - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi -, che non può che svolgersi in Toscana, regione leader in Italia per numero di agriturismi, oltre 5600, cresciuti enormemente negli ultimi 10 anni, quasi raddoppiati. Un’attività che è diventata fondamentale per tante aziende agricole e in molti casi elemento per garantirne la sopravvivenza, soprattutto se consideriamo i rischi causati dai cambiamenti climatici che pesano su chi si dedica esclusivamente all’agricoltura. Senza trascurare poi l’importanza che queste realtà rivestono per l’equilibrio del territorio, il cui abbandono lo espone ancora di più a situazioni drammatiche, come abbiamo visto purtroppo di recente».\r

\r

Le aziende agrituristiche in Italia hanno continuato a crescere durante la pandemia: +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e +3,3% rispetto al 2019, per arrivare a 25.390 aziende. Una crescita anche in termini di valore della produzione, tornata sopra il miliardo di euro: ovvero 1 miliardo e 162 milioni di euro +44,8% sul 2020. In Toscana operano 5.634 aziende attive per 87mila posti letto distribuiti su quasi 42mila camere e 2,2mila piazzole (dati al 31 dicembre 2022 fonte Regione Toscana). Guidano Siena (1.265 strutture) e Grosseto (1.248) seguite da Firenze (838), Arezzo (704) e Pisa (545). Il 48% delle strutture agrituristiche toscane è condotto da una donna.","post_title":"Arezzo: in scena dal 10 al 12 novembre la 21a edizione di AgrieTour","post_date":"2023-11-09T09:15:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699521300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455666\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Guy Luongo, ceo di Ixpira[/caption]\r

\r

Incontriamo al Wtm di Londra il ceo di Ixpira Guy Luongo, ed è l’occasione giusta per parlare un po’ di previsioni di intelligenza artificiale, di prospettive.\r

\r

«Posso affermare che nel turismo c’è grande fermento. Per fare un quadro della situazione si può dire che grandi gruppi industriali assorbono realtà più piccole e si stanno creando in Italia grosse concentrazioni. È il caso Msc con Italo, adesso andremo a vedere anche Alpitour. Questo si osserva in Italia ma anche in Europa. Sul nostro mercato, delle piattaforme online, c’è un assorbimento di piattaforme di seconda e terza linea da parte delle grande che puntano ad avere una posizione magari non di monopolio, ma di dominanza. Una sorta di tre o quattro grandi poli online che gestiscono tutto. Il futuro quindi si riassume nella capacità di stare sul mercato rispetto a queste grosse realtà. Con l’interrogativo grosso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per saltare l’intermediazione».\r

\r

Come si inserisce Ixpira in questa specie di complesso Risiko?\r

\r

«Ixpira continua a fare quello che sa fare bene, cioè distribuire la piattaforma per le prenotazioni alberghiere, cercando di ampliare il proprio patrimonio. In altre parole distribuiamo tanto prodotto di terzi ma continuiamo a fare la contrattazione diretta di alberghi in Italia. Adesso abbiamo lanciato una campagna per fare contrattazione alberghi anche in Albania e a Malta. Insomma cerchiamo di resistere a questa ondata con questo tipo di strategia, cioè aumentando il patrimonio.\r

\r

In ultimo stiamo lavorando per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma non per sostituire la mano d’opera ma per rendere migliore il lavoro che fanno».","post_title":"Luongo (Ixpira):«Aumentiamo il patrimonio e lavoriamo con l'Intelligenza artificiale»","post_date":"2023-11-08T11:34:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699443277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno, con i suoi oltre 700 anni di storia (nel 1270 sorse la prima locanda) è un’armoniosa sintesi tra albergo, maso e residenza signorile, con camere e suite di charme, fra tradizione, design e comfort, cucina pluristellata e wellness per emozioni uniche.\r

\r

A pochi chilometri Vipiteno, uno dei borghi più belli d’Italia, con la luminosità e la bellezza caratteristica delle città di tirolesi, e la sua iconica Torre delle Dodici. Circondato da oltre 50 km di piste da sci, è un paradiso per lo sport, cultura e benessere. Vipiteno invita ai mercatini di Natale, a pattinare sul ghiaccio, a provare la pista di slittino più lunga d’Italia, ma anche a camminate nei suoi dintorni, con o senza neve, a ciaspolate.\r

\r

Nella sua storia secolare il Romantik Hotel Stafler come stazione di posta ha ospitato i viaggiatori (tra cui anche lo scrittore Goethe) che, percorrendo la strada del valico del Brennero, attraversavano le Alpi diretti a nord o a sud. Ieri come oggi non ha mai smesso di coccolare i suoi ospiti: ambienti accoglienti dove passato e presente si incontrano, si vivono esperienze gourmet con la cucina pluristellata dello chef Peter Girtler 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau e le materie prime a km zero dal podere di famiglia diventano deliziosi piatti da gustare ai tavoli della stube secolare. È un’oasi di relax il centro benessere Romantica, con piscina coperta, saune e palestra, bagno di vapore alle erbe aromatiche e ai Sali, cabina a infrarossi e trattamenti beauty per ritrovare lo gioia dello spirito e del corpo. \r

\r

“Vivi un Natale Magico”: Dal 20 al 27 dicembre 2023 un Natale indimenticabile: camere e suite di charme, relax al centro benessere “Romantica” con piscina coperta, sauna finlandese, bagno di vapore ai sali marini, cabina a raggi infrarossi, programma di benessere con meditazione con le campane tibetane; colazione e break pomeridiano con specialità di tè e caffè, speciale menu di 6 portate con le creazioni della cucina altoatesina e mediterranea, una magica festa e brunch di Natale, serate speciali a tema. E poi visite al mercatino di Natale a Vipiteno, escursioni e suggestive fiaccolate. Offerta 3 notti a partire da 558 euro a persona\r

\r

Dal 27 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 “Festeggia il capodanno all'insegna del romanticismo”: comfort e tradizione, relax nel centro benessere “Romantica”; per la sera di Capodanno cena speciale, musica dal vivo e alle 2 di notte zuppa di gulasch, ostriche, lenticchie e zampone portafortuna. Per un Capodanno sulle piste, navetta ski gratuita dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e al Ratschings, noleggio gratuito degli slittini, 10 % sconto sul noleggio dell'attrezzatura da sci al Rosskopf. E poi l’emozione di romantiche fiaccolate, escursioni nei boschi e i mercatini di Natale a Vipiteno. 6 notti a partire a 1.326 a persona.\r

\r

Speciale settimana bianca 4=3, una notte in regalo, dal 3 al 7 gennaio 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, merenda e mezza pensione con menu di 6 portate servito nella Gasthofstube, tutto il relax nell’oasi di benessere Romantica; la navetta gratuita 2 volte al giorno per le zone sciistiche a valle di Rosskopf e Ratschings, il noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. 4 notti a partire da 652 a persona.\r

\r

Offerta speciale di inizio stagione 4=3 & 7=6 con una notte in regalo per una meravigliosa vacanza invernale in Alto Adige dall’8 febbraio all’8 marzo 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, deliziosa merenda e mezza pensione con menu di 6 portate, oltre all’accesso al centro benessere con 25 euro di buono per un trattamento extra; navetta gratuita direttamente dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e Ratschings, sconto del 10% sul noleggio dell'attrezzatura da sci e noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. La formula 4=3 4 notti a partire da 553 euro a persona in mezza pensione mentre 7=6 7 notti a partire da 1.048 euro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotel Stafler, a Vipiteno tra atmosfere di charme, relax e cucina stellata","post_date":"2023-11-08T10:51:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699440714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SiteMinder, la principale piattaforma aperta di commercio alberghiero nel mondo, ha presentato l'edizione 2023 dell’analisi Changing Traveller Report, che svela tendenze di viaggio, preferenze, comportamenti e l'adozione di tecnologie emergenti come l'IA e la Realtà Virtuale.\r

A livello globale, emerge il desiderio comune di dedicare più tempo ai viaggi (57%), una tendenza che si conferma anche per l’Italia (58%). L’estero si attesta infatti come la destinazione di preferenza, scelta dal 42% dei viaggiatori nel mondo e dal 43% degli italiani.\r

\r

In relazione alla tipologia di sistemazione, il 19% degli italiani sceglierà i B&B (più del doppio della media globale pari all'8%). Il 25% opterà per catene alberghiere o resort, (19% a livello globale), mentre solo il 6% sceglierà strutture di lusso o boutique hotel. Tuttavia, l'aumento dei prezzi sta spingendo gli italiani a fare scelte più oculate, con l'88% che tiene conto dell'inflazione. In particolare, il 26% opterà per stanze più economiche, mentre il 20% ridurrà la durata del soggiorno. Nonostante ciò, l'85% è disposto a pagare di più per ottenere una sistemazione di qualità. Per gli italiani, il comfort per famiglia e amici è una priorità (30%), e il 28% cerca strutture che offrano servizi di benessere e cura personale, più dell'anno precedente. Quando si tratta, invece, di lavoro in viaggio, solo il 29% degli italiani lavorerà, mentre il 71% si prenderà una pausa.\r

\r

Un dato interessante messo in luce dal Changing Traveller Report 2023 di SiteMinder riguarda la tecnologia: il settore alberghiero viene percepito in ritardo rispetto ad altri. L'85% degli italiani ritiene, infatti, che il comparto sia nella media o in ritardo per quanto riguarda le adozioni tecnologiche, mentre poco più della metà concorda (51%) sul fatto che l’esperienza di prenotazione e il soggiorno potrebbero essere migliori se le strutture ricettive fossero più esperte tecnologicamente.\r

\r

A fronte di un comparto che fa fatica ad innovare, ci sono viaggiatori che fanno largo uso della tecnologia e mostrano un discreto interesse anche per l'IA e la Realtà Virtuale. La maggior parte dei viaggiatori a livello globale è disposta a utilizzare l'intelligenza artificiale per ottenere consigli sugli alloggi. Gli italiani sono un po' più cauti rispetto ad altri paesi. Solo il 33% potrebbe essere propenso o molto propenso a utilizzarla. Altro discorso invece se IA e VR vengono usate per esplorare prima di prenotare o per esperienze immersive in loco: in tal caso sarebbero favorevoli rispettivamente il 41% e il 29% degli intervistati.\r

\r

[gallery ids=\"455345,455346,455347\"]\r

\r

Parlando invece di social media, queste piattaforme giocano un ruolo significativo nella ricerca di alloggio, con Facebook e Instagram che influenzano le decisioni.\r

\r

Infine, sebbene 3 viaggiatori italiani su 4 gestiscano la propria sistemazione prenotando online, la metà afferma di aver rinunciato a una prenotazione a causa di un’esperienza di navigazione negativa. Siti web che sembrano non affidabili, procedure complesse e l'impossibilità di navigare o prenotare su dispositivi mobili sono le tre principali cause di abbandono.\r

\r

Il report completo di SiteMinder è disponibile a questo link .\r

\r

","post_title":"Changing Traveller Report, SiteMinder: \"Sveliamo le tendenze di viaggio per i prossimi 12 mesi\"","post_date":"2023-11-07T11:01:16+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1699354876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tre le proposte di trekking programmate per la prossima primavera da viaggigiovani.it in collaborazione con Viaggia con Carlo: la Via Licia, le Azzorre e, infine, il Jordan Trail sono tutti soggetti alla promo prenota prima che riserva uno sconto del 6% sulla quota finale del tour per le prenotazioni fatte entro il 10 dicembre.\r

\r

Tour Via Licia Trekking - in collaborazione con Viaggia con Carlo: lungo i sentieri perduti, da Kayakoy alle spiagge di Dalaman: un viaggio in Turchia tra storia e natura lungo la via Licia, passando attraverso antiche cittadine che raccontano la storia e la diversità di questa terra. Dal 28 aprile al 5 maggio 2024. Durata otto giorni. Pernottamenti in hotel e pensioni, trattamento di pensione completa. Assistente Viaggia con Carlo dall’Italia; transfer laddove necessari, in pulmino privato. Quota 1.776 euro fino al 10 dicembre\r

\r

Azzorre trekking e Lisbona, in collaborazione con Viaggia con Carlo: un trekking dal sapore autentico attraverso le Azzorre alla scoperta di una terra intrisa da piscine naturali, vulcani borbottanti e vette a picco sull’oceano, senza tralasciare la vivace frenesia di Lisbona. Dal 20 aprile al 1° maggio 2024. Durata 11 giorni. Pernottamenti in hotel con trattamento di prima colazione; pasti liberi eccetto un pranzo incluso. Guida locale parlante italiano; transfer in aereo, traghetti e pulmino privato. Quota 2.303 euro fino al 10 dicembre\r

\r

Tour trekking Giordania, in collaborazione con Viaggia con Carlo: un lento cammino alla scoperta del tesoro di Petra, con un salto nel Wadi Rum e un tuffo nel Mar Morto. Dal 15 al 24 marzo e dal 25 aprile al 4 maggio 2024. Durata dieci giorni. Pernottamenti in hotel campo tendato e tende mobili; trattamento di pensione completa. Assistente Viaggia con Carlo dall’Italia; transfer in pulmino privato e 4x4. Quota 2.528 euro fino al 10/12","post_title":"I trekking di primavera di viaggigiovani.it tra Turchia, Azzorre e Giordania","post_date":"2023-11-07T10:45:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699353956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debuttano nuovi collegamenti intermodali treno più bus nell'operativo invernale di Italo, grazie all’acquisizione di Itabus (avvenuta lo scorso maggio), che consente numerose possibilità di viaggio con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi.\r

\r

Dall’8 dicembre sarà possibile raggiungere Cortina d’Ampezzo dalle principali città italiane, grazie a 6 viaggi giornalieri (3 di andata e 3 di ritorno), utilizzando la stazione di Venezia Mestre come hub intermodale. Saranno collegate con il treno Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia, Desenzano, Verona e Vicenza, per arrivare fino a Venezia Mestre dove ci sarà un Itabus dedicato in connessione con il treno. Da qui con il bus sarà possibile raggiungere Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo.\r

\r

Dal 14 dicembre, invece, partirà un’altra linea intermodale che connetterà Aosta e Courmayeur a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano; sarà la stazione di Torino Porta Susa lo snodo intermodale in questo caso. 4 servizi quotidiani (2 di andata e 2 di ritorno) collegheranno i viaggiatori provenienti da tutta Italia alla neve.\r

\r

Dieci nuovi servizi intermodali (in vendita dal 14 novembre) si aggiungono ai 26 già attivati da Italo in questi mesi, specialmente al Sud: a Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, ora si aggiungono Valle d’Aosta e Veneto. ","post_title":"Italo: nel network nuove località sciistiche grazie ai collegamenti intermodali","post_date":"2023-11-06T15:08:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699283310000]}]}}