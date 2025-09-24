Alpitour World e Turisanda1924 sponsor della mostra di Escher al Mudec Turisanda1924, brand di Alpitour World, è sponsor della nuova esposizione “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza”, presentata oggi al Mudec di Milano. Un’iniziativa che conferma la volontà del marchio di rafforzare il proprio posizionamento nel turismo esperienziale, creando un ponte tra viaggio, cultura e scoperta. La mostra, che racconta l’opera dell’artista olandese capace di coniugare arte e scienza, diventa l’occasione per il brand più longevo del settore turistico di sottolineare il valore della contaminazione tra linguaggi diversi, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva non solo legata alla vacanza, ma anche al patrimonio culturale. Alpitour World con Turisanda1924 si impegna da anni a sostenere e promuovere le varie iniziative culturali ospitate al Mudec, creando così intrecci virtuosi con il territorio, e in particolar modo con Milano che, come commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer di Alpitour World «ospita anche una delle nostre sedi, motivo in più per connettere culture e persone e ispirare nuovi modi di esplorare e comprendere il mondo». L’investimento in iniziative culturali risponde a una tendenza crescente del mercato: il viaggiatore contemporaneo, sempre più attento e alto-spendente, cerca esperienze che vadano oltre la semplice vacanza. Arte, scienza e viaggi diventano così tasselli di uno stesso racconto, in cui il brand turistico si fa promotore di valori e contenuti capaci di parlare a nuove generazioni di clienti. «Questo nuovo progetto espositivo si inserisce nella cornice della partnership biennale tra Alpitour World con Turisanda1924 e 24 ORE Cultura, nata per valorizzare il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale» ha dichiarato Tommaso Bertini. La collaborazione con il Mudec non rappresenta un’azione isolata, ma si inserisce in una visione di lungo periodo. Alpitour World ha infatti al suo attivo diverse partnership con istituzioni culturali di alto profilo, come leva per consolidare la propria identità e differenziarsi nel mercato. «Come i mondi possibili di Escher invitano a superare le apparenze, così il viaggio, nella visione di Turisanda1924 – commenta Bertini – rappresenta un’opportunità per rimettere in discussione il proprio punto di vista, aprirsi al nuovo e ritrovare il piacere della scoperta». La mostra “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza” è visitabile al Mudec di Milano, in via Tortona 56, a partire dal 25 settembre 2025 all’8 febbraio 2026. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a uno degli artisti più affascinanti del Novecento e, al contempo, per Alpitour World di ribadire il valore del viaggio come esperienza culturale a 360 gradi. Condividi

\r

Sono previste modifiche del servizio sia per la World Business Class che per l'Economy Class oltre ad un nuovo layout della cabina della flotta intercontinentale, che prevede un aumento del numero di posti a sedere. Tutte le modifiche saranno implementate a partire dal 2027.\r

\r

Il designer olandese Marcel Wanders sta creando nuove stoviglie dedicate per la Business Class World, che saranno accompagnate anche da una nuova presentazione dei piatti. Il vettore sta valutando anche l'introduzione di nuovi piatti.\r

\r

Per l'Economy class la nuova formula di servizio punta a servire i pasti caldi più rapidamente e creare più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Ad esempio, torna il drink di benvenuto, che consente un ulteriore momento di interazione.\r

\r

Più passeggeri a bordo\r

\r

Infine, Klm sta modificando la configurazione della flotta intercontinentale Boeing. Grazie al nuovo modo di lavorare e a un carico più efficiente, a bordo sono necessari meno carrelli. Ciò consente al vettore di ampliare la Premium Comfort Class, senza compromettere lo spazio a disposizione per le gambe dei passeggeri. Il numero di posti sarà ampliato fino a un massimo di 40, a seconda del tipo di aeromobile. Il nuovo layout consente inoltre alla compagnia aerea di aggiungere più posti in Economy Class. Saranno poi inseriti anche due posti supplementari nella World Business Class sul Boeing 787-9.","post_title":"Klm vara un nuovo concept di servizio per i voli di lungo raggio","post_date":"2025-09-24T11:38:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758713926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496879\" align=\"aligncenter\" width=\"441\"] Cala Goloritzè - autore CoolR - fonte www.shutterstock.com[/caption]\r

\r

“Sardegna!” e il pensiero corre a spiagge abbaglianti e cale spettacolari. Il binomio Isola/vacanze al mare è inevitabile e si conferma: Cala Goloritzè, ‘perla’ di Baunei (Ogliastra), è prima nella classifica 2025 di ‘50 World’s best beaches’. Gli scenari incantevoli, sul litorale e nell’interno, però, non dicono tutto. La Sardegna vanta, per esempio, una storia che ha lasciato eredità uniche, come i nuraghi. Di recente le domus de Janas, risalenti al IV-III millennio a.C., sono state dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Novità da presentare al World Tourism Event (Roma, 25-26 settembre).\r

\r

L’arte manifatturiera è un altro straordinario veicolo promozionale da valorizzare prossimamente grazie al rilancio del marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell’artigianato artistico. Tradizione è identità: proseguirà nel 2026 un percorso di valorizzazione degli eventi di inizio anno, capaci di rappresentare una motivazione di viaggio. A partire dal Capodanno, poi Carnevale e Settimana Santa, fino ai grandi eventi identitari.\r

\r

[gallery ids=\"496880,496881,496882,496883,496884,496885\"]\r

\r

Altro tematismo in rampa di lancio nel 2026 è il turismo nei borghi, modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La loro promozione si concentra su un cluster di 15 certificati, Bandiera Arancione e Borghi più belli d’Italia. Turismo lento fa rima con Noi Camminiamo in Sardegna: gli itinerari, a ottobre proposti nella quarta edizione, rappresenteranno l’offerta per l’anno prossimo.\r

\r

Lo slow tourism è uno dei due player scelti per far scoprire il territorio. L’altro è l’active tourism: la Sardegna è una ‘palestra a cielo aperto’ dove gli appassionati di outdoor praticano le attività preferite in scenari inimitabili. Molteplici campagne sono incentrate sull’Isola quale hub per l’outdoor, anche nel 2026. (1763)","post_title":"Sardegna, la tua destinazione nel 2026","post_date":"2025-09-24T08:21:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["active-tourism","artigianato-sardegna","borghi-piu-belli-ditalia","borghi-sardegna","cala-goloritze","capodanno-in-sardegna","carnevale-sardegna","eventi-sardegna","noi-camminiamo-in-sardegna","outdoor-sardegna","patrimonio-unesco-sardegna","sardegna-2026","settimana-santa-sardegna","slow-tourism","spiagge-sardegna","tradizioni-sarde","turismo-sardegna","turismo-sostenibile","viaggi-in-sardegna","world-tourism-event"],"post_tag_name":["active tourism","artigianato Sardegna","borghi più belli d’Italia","borghi Sardegna","Cala Goloritzè","Capodanno in Sardegna","Carnevale Sardegna","eventi Sardegna","Noi Camminiamo in Sardegna","outdoor Sardegna","patrimonio UNESCO Sardegna","Sardegna 2026","Settimana Santa Sardegna","slow tourism","spiagge Sardegna","tradizioni sarde","turismo Sardegna","turismo sostenibile","viaggi in Sardegna","World Tourism Event"]},"sort":[1758702113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La “(r)evolution\" di Sun Siyam fa tappa a Milano. Nell’anno in cui la catena maldiviana festeggia i 35 anni di attività, la dirigenza insieme a tutti i direttori generali dei resort ha incontrato i partner durante una serata che aveva l’obiettivo di rinsaldare collaborazioni ormai consolidate e creare nuove sinergie.\r

\r

A fare gli onori di casa il ceo Deepak Booneady, intervenuto insieme al vice president of operations Abdulla Thamheed per presentare il valore aggiunto di un brand che ha nell’ospitalità e nel legame al territorio il suo elemento distintivo.\r

\r

«Sun Siyam è più di un brand – ha spiegato Booneady – è una promessa. La promessa è quella di entrare in simbiosi con quello “spspirit of Maldives” che si respira in ognuno dei resort parte della collezione».\r

The House of Siyam\r

The House of Siyam, il portfolio dell’offerta, si articola in tre collezioni: Luxury (Sun Siyam Iru Fushi), Lifestyle (Sun Siyam Olhuveli e Siyam World) e Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka). Il restyling del marchio fa leva sul concetto di “Home of the Maldivian Spirit”, e mira a mira a farne uno dei brand più rappresentativi della cultura maldiviana.\r

\r

«Il rebrand che abbiamo ultimato quest'anno coinvolge l’intera esperienza – aggiunge Booneady -. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all-inclusive più generoso di tutta la regione, e ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive».\r

\r

\r

\r

Speciale attenzione anche alla sostenibilità: ogni soggiorno contribuirà infatti a sostenere progetti di conservazione marina e iniziative comunitarie attraverso la piattaforma di sostenibilità del gruppo, Sun Siyam Care.","post_title":"Le \"nuove\" Maldive nella rivoluzione firmata Sun Siyam","post_date":"2025-09-23T08:55:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758617718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord.\r

\r

Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa.\r

Estate a Cipro\r

Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva.\r

Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto.\r

\r

«Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le agenzie Gold invitate al \"Geo4you\". Obiettivo su Cipro Nord","post_date":"2025-09-22T10:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758535656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi.\r

\r

Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta.\r

\r

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».\r

I risultati\r

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).\r

\r

L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.\r

\r

Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026.\r

Il team protagonista\r

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione.\r

\r

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.\r

\r

Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale.","post_title":"Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio","post_date":"2025-09-22T09:52:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758534749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Io volo con Neos” è la headline della nuova campagna pubblicitaria della compagnia aerea di Alpitour World.\r

Ciascuno dei cinque soggetti della campagna valorizza i plus che rendono speciale l’esperienza di volare con Neos: la connessione wi-fi disponibile su tutta la flotta, i pasti e i bagagli sempre inclusi, la comodità della Premium Class e l’accoglienza a bordo, dove il calore umano e la cortesia diventano il vero tratto distintivo della compagnia. Il payoff “Un altro modo di volare” sintetizza la reason why della campagna, posizionando Neos come una scelta di valore.\r

«Con questa campagna vogliamo raccontare il valore dei nostri servizi di bordo, sempre inclusi – afferma Aldo Sarnataro, chief commercial officer di Neos -. Chi vola con noi lo fa per un motivo ben preciso: avere a disposizione un’offerta di qualità, che promette un’esperienza di volo speciale. Il nostro impegno è continuare a investire nella qualità, rafforzare la fiducia e consolidare il rapporto con chi decide di affidarsi a noi. Chi sceglie Neos opta per un altro modo di volare, fatto di attenzioni, tranquillità e servizi».\r

La comunicazion, partita il 15 settembre, sarà veicolata per 8 settimane attraverso i canali digital e ooh nelle città di Milano, Roma, Verona e Torino, oltre ai circuiti cinema Uci/The Space e a otto grandi shopping mall.\r

Dal 22 settembre, la campagna si estenderà anche al circuito Mediamond (Totem CityLife, The Square CityLife, BAM Porta Nuova, Digital Billboard Roma) e al network Grandi Stazioni nelle principali città italiane (Milano, Roma, Verona, Bari, Napoli, Firenze, Genova e Palermo).\r

Parallelamente, dal 10 al 25 settembre, è attiva una speciale campagna realizzata in collaborazione con Green Graffiti e che coinvolge le città di Milano e Torino: l’iniziativa racconta la promo “Back to Summer”, che offre il 15% di sconto per volare dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 verso la gran parte delle destinazioni offerte. La promozione è supportata anche da una pianificazione digitale con campagne sponsorizzate su Meta e Google.\r

","post_title":"\"Io volo con Neos\": servizi di bordo al centro della nuova campagna pubblicitaria","post_date":"2025-09-18T11:42:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758195736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesima partnership sportiva per Emirates che fa il suo debutto nel basket europeo con un accordo pluriennale con il Real Madrid che rende la compagnia aerea main sponsor ufficiale della squadra professionistica di pallacanestro spagnola. \r

\r

L'intesa prevede che il marchio Fly Better di Emirates comparirà da subito in maniera ben visibile sulle maglie della squadra, in continuità con quanto già avviene per le formazioni maschile e femminile dei team calcistici.\r

\r

«Questa collaborazione consolida il nostro legame con la fanbase globale del Real Madrid e ci permette di offrire nuove opportunità per diffondere la passione per il basket, coinvolgendo sempre più tifosi attraverso la nostra rete» sottolinea Tim Clark, presidente di Emirates Airline.\r

Il marchio Fly Better di Emirates comparirà sulle divise da gioco, sui kit di allenamento e sull’abbigliamento dello staff tecnico. L’accordo garantirà inoltre alla compagnia aerea un’ampia visibilità al Movistar Arena Madrid, inclusi tabelloni segnapunti, cartellonistica virtuale, opportunità di hospitality e ticketing, diritti social e marketing per lo sviluppo di campagne globali, oltre a spazi pubblicitari. Emirates sarà presente anche nei principali eventi cestistici come la Liga ACB, l’EuroLeague e la Copa del Rey.\r

La compagnia potrà inoltre accedere alle strutture del centro sportivo Ciudad Real Madrid per organizzare visite esclusive “dietro le quinte” per gli ospiti, incontri con i giocatori e sessioni di formazione per i giovani con grandi leggende del basket.","post_title":"Emirates è il main sponsor ufficiale del Real Madrid Basket","post_date":"2025-09-17T09:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758101180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair aumenta l'impegno sul mercato Italia con il lancio di una nuova rotta da Venezia a Keflavik, che sarà operativo dal 22 maggio al 18 ottobre 2026, con tre voli alla settimana, il martedì, venerdì e domenica.\r

I passeggeri italiani in arrivo all'aeroporto di Keflavik potranno fruire del network della compagnia in coincidenza per Chicago, Washington, Baltimora, Toronto, Seattle, New York e Boston; mentre al rientro il volo per Venezia sarà in coincidenza con tutte 18 le città servite da Icelandair in Nord America.\r

Le prenotazioni dei nuovi voli del vettore sono già aperte nei maggiori crs e l'ufficio di Discover The World - che rappresenta Icelandair in Italia - è a disposizione per ricevere le richieste per gruppi e allotment.\r

Lo scorso agosto la compagnia ha trasportato 608.000 passeggeri, con un aumento dell'1% rispetto ad agosto 2024. I viaggi in arrivo in Islanda sono aumentati del 21% su base annua e del 5% sul mercato islandese. Il load è stato dell'87,1%. Da inizio 2025, 3,4 milioni di passeggeri hanno volato con Icelandair, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.","post_title":"Icelandair collegherà Venezia a Keflavik con un volo stagionale, dal prossimo 22 maggio","post_date":"2025-09-17T09:00:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758099636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario insolito che coniuga i tesori rinascimentali con le acque rigeneranti di Asmana Wellness World, la Spa più grande d'Italia, a pochi passi da Firenze, culla del Rinascimento.\r

\r

Qui il benessere diventa l'epilogo perfetto di una giornata vissuta ad arte, tra bellezza rinascimentale e relax contemporaneo.\r

\r

Il viaggio può cominciare nel cuore del centro storico fiorentino, patrimonio dell’umanità Unesco. La maestosa cupola del Brunelleschi domina lo skyline cittadino, mentre gli Uffizi custodiscono tesori inestimabili. A ogni passo, la meraviglia di scoprire piazze incantevoli come Piazza della Signoria con la replica del David di Michelangelo, il Duomo, Piazza della Repubblica e il suggestivo Ponte Vecchio con le sue botteghe orafe, Palazzo Pitti e i suoi splendidi giardini di Boboli. Ogni palazzo, ogni chiesa, ogni loggia racconta la grandezza di una città che ha dato i natali a Dante, Michelangelo, Leonardo, Brunelleschi e tanti altri. \r

\r

Dopo aver ammirato i capolavori del passato, la destinazione è a soli pochi minuti di distanza, dove Asmana Wellness World, accoglie in un'oasi di pace e relax. Le sue acque, con oltre 100 postazioni idromassaggio, consentono di rilassarsi dalla testa ai piedi. La corrente del Vortice massaggia delicatamente la pelle, mentre la suggestiva Grotta invita a vivere l'emozione di una cascata di pioggia tropicale alta 8 metri, in un percorso Kneipp che risveglia tutti i sensi. \r

\r

Un approccio più consapevole e olistico all'esperienza di viaggio, con l'opportunità di riscoprire l'arte come fonte di benessere e il wellness come completamento naturale dell'esperienza estetica, in un connubio perfetto tra passato e presente, tra cultura e cura di sé. Per vivere al meglio questo itinerario, è consigliabile prenotare in anticipo sia gli ingressi ai musei fiorentini che i percorsi benessere di Aismana Wellness World. La struttura mette a disposizione numerosi pacchetti tra cui alcuni con incluso transfer diretto da Firenze ad Asmana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Asmana Wellness World, itinerari tra Firenze e la Spa più grande d'Italia","post_date":"2025-09-16T12:06:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758024391000]}]}}