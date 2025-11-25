Alpitour World insieme alle adv contro la violenza sulle donne Alpitour World traccia la via anche nell’ambito dell‘inclusione e della valorizzazione dell’individuo. E proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, coinvolge le agenzie di viaggio partner in un’iniziativa di sensibilizzazione, predisponendo materiali ad hoc e destinando una quota di ogni pratica conclusa alla fondazione Una Nessuna Centomila. «In ognuna delle nostre sedi – spiega Francesca Grandi, chief human resources officer – abbiamo poi posizionato una panchina rossa, affinché non si dimentichi la gravità e l’urgenza del problema». Alpitour World è anche main sponsor della seconda edizione del concerto “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – Orchestra Olimpia in concerto”, in programma sempre oggi a Pesaro. La via è tracciata e la portata del progetto è ben più ampia. «In ambito Diversity & Inclusion abbiamo ottenuto la certificazione sulla parità di genere, rinnovata lo scorso ottobre». Rispetto e valorizzazione degli individui sono centrali nello sviluppo delle nuove attività aziendali, con in primo piano l’attualissimo tema della violenza di genere, che ha ispirato una serie di iniziative diverse. «Abbiamo stretto una collaborazione con la fondazione Una Nessuna Centomila, organizzando incontri nelle sedi di Alpitour World per la formazione e sensibilizzazione sui diversi aspetti connessi al tema della violenza. Inoltre, lavoriamo in sinergia con l’associazione Valore D». Verso il futuro «Stiamo valutando i prossimi step nell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza – prosegue la manager -. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza attraverso un percorso costante, che allarghi il raggio ad altri soggetti, come i giovani adulti o gli adolescenti». Focus sempre sui dipendenti, al centro anche di attività di formazione che riguardano la genitorialità e la cura della persona in senso ampio. «Abbiamo dato vita a una serie di incontri sulla genitorialità realizzati in collaborazione con psicologi e coach di Unobravo. Siamo partiti dalla fascia dei bambini più piccoli, ma in futuro vorremmo allargare il discorso ad altre età, offrendo nel pacchetto welfare anche un supporto personalizzato. Sempre con Unobravo, vorremmo poi offrire consulenza per orientare sui diversi servizi attivi sul territorio i nostri dipendenti che ne hanno bisogno, indicando gli strumenti per prendere la giusta decisione nei diversi ambiti della vita». Un terzo filone di sviluppo riguarderà infine la consulenza per la valorizzazione in ambito professionale. «L’azienda deve rappresentare un punto di ancoraggio nella vita delle persone – chiude la manager -. Alpitour World vuole fare da apripista in un progetto di rispetto, inclusione e valorizzazione dell’individuo che crei nuovo valore e contribuisca a generare benessere dentro e fuori dall’azienda». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502340" align="alignleft" width="300"] Francesca Grandi[/caption] Alpitour World traccia la via anche nell'ambito dell'inclusione e della valorizzazione dell'individuo. E proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, coinvolge le agenzie di viaggio partner in un'iniziativa di sensibilizzazione, predisponendo materiali ad hoc e destinando una quota di ogni pratica conclusa alla fondazione Una Nessuna Centomila. «In ognuna delle nostre sedi - spiega Francesca Grandi, chief human resources officer - abbiamo poi posizionato una panchina rossa, affinché non si dimentichi la gravità e l’urgenza del problema». Alpitour World è anche main sponsor della seconda edizione del concerto “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in concerto”, in programma sempre oggi a Pesaro. La via è tracciata e la portata del progetto è ben più ampia. «In ambito Diversity & Inclusion abbiamo ottenuto la certificazione sulla parità di genere, rinnovata lo scorso ottobre». Rispetto e valorizzazione degli individui sono centrali nello sviluppo delle nuove attività aziendali, con in primo piano l'attualissimo tema della violenza di genere, che ha ispirato una serie di iniziative diverse. «Abbiamo stretto una collaborazione con la fondazione Una Nessuna Centomila, organizzando incontri nelle sedi di Alpitour World per la formazione e sensibilizzazione sui diversi aspetti connessi al tema della violenza. Inoltre, lavoriamo in sinergia con l’associazione Valore D». Verso il futuro «Stiamo valutando i prossimi step nell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza - prosegue la manager -. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza attraverso un percorso costante, che allarghi il raggio ad altri soggetti, come i giovani adulti o gli adolescenti». Focus sempre sui dipendenti, al centro anche di attività di formazione che riguardano la genitorialità e la cura della persona in senso ampio. «Abbiamo dato vita a una serie di incontri sulla genitorialità realizzati in collaborazione con psicologi e coach di Unobravo. Siamo partiti dalla fascia dei bambini più piccoli, ma in futuro vorremmo allargare il discorso ad altre età, offrendo nel pacchetto welfare anche un supporto personalizzato. Sempre con Unobravo, vorremmo poi offrire consulenza per orientare sui diversi servizi attivi sul territorio i nostri dipendenti che ne hanno bisogno, indicando gli strumenti per prendere la giusta decisione nei diversi ambiti della vita». Un terzo filone di sviluppo riguarderà infine la consulenza per la valorizzazione in ambito professionale. «L’azienda deve rappresentare un punto di ancoraggio nella vita delle persone - chiude la manager -. Alpitour World vuole fare da apripista in un progetto di rispetto, inclusione e valorizzazione dell’individuo che crei nuovo valore e contribuisca a generare benessere dentro e fuori dall’azienda». [post_title] => Alpitour World insieme alle adv contro la violenza sulle donne [post_date] => 2025-11-25T10:04:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764065099000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra a far parte della prestigiosa collection WorldHotels Distinctive, ampliando l'offerta di Bwh Hotels Italy & South-East Europe nel segmento luxury. La struttura si unisce così a un network internazionale che conta oltre 100 hotel distribuiti in 14 Paesi, rappresentando un'evoluzione strategica per il gruppo Saint Jane Hotels & Suites, già presente nel circuito con l'hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort di Porto Palo. Situato nel centro di Sondrio in piazza Garibaldi dal 1862 (da qui il nome del ristorante, aperto anche al pubblico esterno) l'hotel è ospitato in un edificio ottocentesco che custodisce un patrimonio artistico di grande rilievo: dalla collezione Sertoli Da Ponte con opere dal XVI al XIX secolo, ai bronzi postumi di Arturo Martini, fino alle installazioni contemporanee di Takis, Axelle e Spoerri. La struttura La struttura dispone di 38 camere e suite, centro benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio e doccia emozionale, oltre a spazi per eventi business che possono ospitare fino a 300 persone. «L'adesione al brand WorldHotels Distinctive rappresenta per noi un passo importante, che rafforza la vocazione internazionale della struttura e ne valorizza l'identità storica e culturale» ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del gruppo Saint Jane. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha sottolineato come «l'appartenenza alla collection Distinctive sottolinei il legame autentico con il territorio: una selezione di hotel ricchi di personalità, dove l'ospitalità si intreccia con tradizioni locali e sapori veri. È proprio questa capacità di coniugare autenticità, qualità e visione internazionale che rende il Grand Hotel della Posta una proposta ideale per il nostro gruppo». La posizione strategica tra le Alpi e il lago di Como, insieme alla vicinanza con le sedi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rende la struttura una destinazione ideale per soggiorni business e leisure. Il portfolio del gruppo Saint Jane conta 20 strutture in sei regioni italiane per un totale di 117.000 arrivi e 500.000 presenze nel 2024. (Alessandra Favaro) [post_title] => Grand Hotel della Posta entra nella collection Worldhotels Distintinctive [post_date] => 2025-11-25T09:31:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063115000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione. Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico. Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori. «Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. «L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori. In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente. «Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate». [post_title] => Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure [post_date] => 2025-11-24T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763987045000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ad Assisi eventi, mercatini, spettacoli itineranti, presepi diffusi, testimonianze di pace, festival di musica medievale natalizia, trekking delle feste, con celebri opere d’arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, attraverso spettacolari proiezioni luminose. Un progetto originale, immersivo, nuovo, coinvolgente, per un’esperienza unica che trasforma il centro storico in una sorta di galleria d’arte a cielo aperto, lanciando al mondo un messaggio potente di speranza e bellezza. Le immagini proiettate sono frutto del lavoro congiunto di storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali. A ispirare i creativi, artisti come Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso, che testimoniano la pace attraverso elementi tratti da alcune delle loro creazioni più famose. Cuore del progetto è piazza del Comune, dove la tematica “Pace sulla Terra” viene interpretata attraverso una selezione di alcune opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo, che ha portato ad Assisi la propria arte rivoluzionaria con la mostra “Peace on Earth”, visitabile alla Rocca Maggiore fino all’11 gennaio 2026. È la prima volta che l’arte contemporanea viene utilizzata per animare il Natale attraverso la tecnica dell’illuminazione mappata di chiese e monumenti, che da anni rende iconiche e speciali le luci natalizie ad Assisi. L’accensione è prevista il 6 dicembre prossimo, alle ore 17.00, insieme all’albero in piazza del comune. Un momento speciale, perché il Natale di pace, luce e incontro di Assisi sarà acceso simbolicamente da Betlemme, la città dove è nato Gesù, gemellata con quella di San Francesco dal 1989, all’insegna dei valori della fratellanza. Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nel Palazzo Monte Frumentario, nella Galleria Le Logge e nel Palazzo del Capitano del Perdono, in mostra una straordinaria collezione di presepi (circa 800) provenienti da tutto il mondo. Nelle frazioni del territorio assisano (Armenzano e Petrignano), i tradizionali presepi viventi, per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Il presepe di Petrignano, per prima volta raggiungerà il cuore di Assisi, con il corteo storico e la rievocazione della Natività nei vicoli della città. Immancabile, il 31 dicembre, la festa di Capodanno in Piazza con live show di “Antonio Ballarano Band”. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che si calerà dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini. [post_title] => Assisi, arte e tecnologia protagoniste dal 6 dicembre al 6 gennaio [post_date] => 2025-11-24T12:04:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763985884000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno. Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin. Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica. Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili. Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina. Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti [post_date] => 2025-11-24T11:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982525000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates stringe una nuova collaborazione strategica con OpenAI per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione. La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGpt Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione. «Riteniamo che la tecnologia IA abbia un enorme potenziale per supportare le esigenze della nostra azienda, aiutandoci ad affrontare complesse sfide commerciali, a rafforzare le nostre operazioni e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti - ha spiegato Ali Serdar Yakut, executive vice president IT -. Collaborare con OpenAI ci consentirà di rendere i nostri investimenti tecnologici sia strategici che scalabili, permettendoci di offrire maggiore valore ai nostri dipendenti e ai nostri clienti e di cambiare radicalmente il modo in cui innoviamo, generiamo valore e manteniamo il nostro vantaggio competitivo nel settore». Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre best practice concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un Centro di Eccellenza dedicato all’IA. La partnership consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era. Emirates potrà inoltre beneficiare di un accesso anticipato alle ricerche più avanzate e alle nuove scoperte nel campo dell’IA, nonché di collaborazioni su progetti e acceleratori di innovazione promossi dal governo. [post_title] => Rotta sull'intelligenza artificiale per Emirates: nuova collaborazione con Open AI [post_date] => 2025-11-24T09:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763976568000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato. L'itinerario In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio. Le Land Experiences A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria. Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay. [post_title] => Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste [post_date] => 2025-11-21T14:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763737102000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502190" align="alignleft" width="300"] Luca Riminucci[/caption] Travel Friends la squadra commerciale. Con l'ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell'agente di viaggio. I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata. Business in evoluzione «L'inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano». Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente. [caption id="attachment_502191" align="alignright" width="300"] Gianluca Propoli[/caption] Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all'avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi». [post_title] => Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure [post_date] => 2025-11-21T14:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763734129000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alpitour world insieme alle adv contro la violenza sulle donne" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2310,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502340\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Grandi[/caption]\r

\r

Alpitour World traccia la via anche nell'ambito dell'inclusione e della valorizzazione dell'individuo. E proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, coinvolge le agenzie di viaggio partner in un'iniziativa di sensibilizzazione, predisponendo materiali ad hoc e destinando una quota di ogni pratica conclusa alla fondazione Una Nessuna Centomila. «In ognuna delle nostre sedi - spiega Francesca Grandi, chief human resources officer - abbiamo poi posizionato una panchina rossa, affinché non si dimentichi la gravità e l’urgenza del problema». Alpitour World è anche main sponsor della seconda edizione del concerto “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in concerto”, in programma sempre oggi a Pesaro.\r

\r

La via è tracciata e la portata del progetto è ben più ampia. «In ambito Diversity & Inclusion abbiamo ottenuto la certificazione sulla parità di genere, rinnovata lo scorso ottobre». Rispetto e valorizzazione degli individui sono centrali nello sviluppo delle nuove attività aziendali, con in primo piano l'attualissimo tema della violenza di genere, che ha ispirato una serie di iniziative diverse. «Abbiamo stretto una collaborazione con la fondazione Una Nessuna Centomila, organizzando incontri nelle sedi di Alpitour World per la formazione e sensibilizzazione sui diversi aspetti connessi al tema della violenza. Inoltre, lavoriamo in sinergia con l’associazione Valore D».\r

Verso il futuro\r

«Stiamo valutando i prossimi step nell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza - prosegue la manager -. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza attraverso un percorso costante, che allarghi il raggio ad altri soggetti, come i giovani adulti o gli adolescenti».\r

\r

Focus sempre sui dipendenti, al centro anche di attività di formazione che riguardano la genitorialità e la cura della persona in senso ampio. «Abbiamo dato vita a una serie di incontri sulla genitorialità realizzati in collaborazione con psicologi e coach di Unobravo. Siamo partiti dalla fascia dei bambini più piccoli, ma in futuro vorremmo allargare il discorso ad altre età, offrendo nel pacchetto welfare anche un supporto personalizzato. Sempre con Unobravo, vorremmo poi offrire consulenza per orientare sui diversi servizi attivi sul territorio i nostri dipendenti che ne hanno bisogno, indicando gli strumenti per prendere la giusta decisione nei diversi ambiti della vita».\r

\r

Un terzo filone di sviluppo riguarderà infine la consulenza per la valorizzazione in ambito professionale.\r

\r

«L’azienda deve rappresentare un punto di ancoraggio nella vita delle persone - chiude la manager -. Alpitour World vuole fare da apripista in un progetto di rispetto, inclusione e valorizzazione dell’individuo che crei nuovo valore e contribuisca a generare benessere dentro e fuori dall’azienda».","post_title":"Alpitour World insieme alle adv contro la violenza sulle donne","post_date":"2025-11-25T10:04:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764065099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra a far parte della prestigiosa collection WorldHotels Distinctive, ampliando l'offerta di Bwh Hotels Italy & South-East Europe nel segmento luxury. La struttura si unisce così a un network internazionale che conta oltre 100 hotel distribuiti in 14 Paesi, rappresentando un'evoluzione strategica per il gruppo Saint Jane Hotels & Suites, già presente nel circuito con l'hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort di Porto Palo.\r

\r

Situato nel centro di Sondrio in piazza Garibaldi dal 1862 (da qui il nome del ristorante, aperto anche al pubblico esterno) l'hotel è ospitato in un edificio ottocentesco che custodisce un patrimonio artistico di grande rilievo: dalla collezione Sertoli Da Ponte con opere dal XVI al XIX secolo, ai bronzi postumi di Arturo Martini, fino alle installazioni contemporanee di Takis, Axelle e Spoerri.\r

La struttura\r

La struttura dispone di 38 camere e suite, centro benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio e doccia emozionale, oltre a spazi per eventi business che possono ospitare fino a 300 persone.\r

\r

«L'adesione al brand WorldHotels Distinctive rappresenta per noi un passo importante, che rafforza la vocazione internazionale della struttura e ne valorizza l'identità storica e culturale» ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del gruppo Saint Jane.\r

Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha sottolineato come «l'appartenenza alla collection Distinctive sottolinei il legame autentico con il territorio: una selezione di hotel ricchi di personalità, dove l'ospitalità si intreccia con tradizioni locali e sapori veri. È proprio questa capacità di coniugare autenticità, qualità e visione internazionale che rende il Grand Hotel della Posta una proposta ideale per il nostro gruppo».\r

\r

La posizione strategica tra le Alpi e il lago di Como, insieme alla vicinanza con le sedi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rende la struttura una destinazione ideale per soggiorni business e leisure. Il portfolio del gruppo Saint Jane conta 20 strutture in sei regioni italiane per un totale di 117.000 arrivi e 500.000 presenze nel 2024.\r

\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Grand Hotel della Posta entra nella collection Worldhotels Distintinctive","post_date":"2025-11-25T09:31:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764063115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. \r

\r

Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione.\r

\r

Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico.\r

\r

Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori.\r

«Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. \r

\r

«L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori.\r

\r

In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente.\r

\r

«Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate».","post_title":"Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure","post_date":"2025-11-24T12:24:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763987045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ad Assisi eventi, mercatini, spettacoli itineranti, presepi diffusi, testimonianze di pace, festival di musica medievale natalizia, trekking delle feste, con celebri opere d’arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, attraverso spettacolari proiezioni luminose. Un progetto originale, immersivo, nuovo, coinvolgente, per un’esperienza unica che trasforma il centro storico in una sorta di galleria d’arte a cielo aperto, lanciando al mondo un messaggio potente di speranza e bellezza.\r

\r

Le immagini proiettate sono frutto del lavoro congiunto di storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali. A ispirare i creativi, artisti come Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso, che testimoniano la pace attraverso elementi tratti da alcune delle loro creazioni più famose. Cuore del progetto è piazza del Comune, dove la tematica “Pace sulla Terra” viene interpretata attraverso una selezione di alcune opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo, che ha portato ad Assisi la propria arte rivoluzionaria con la mostra “Peace on Earth”, visitabile alla Rocca Maggiore fino all’11 gennaio 2026.\r

\r

È la prima volta che l’arte contemporanea viene utilizzata per animare il Natale attraverso la tecnica dell’illuminazione mappata di chiese e monumenti, che da anni rende iconiche e speciali le luci natalizie ad Assisi.\r

\r

L’accensione è prevista il 6 dicembre prossimo, alle ore 17.00, insieme all’albero in piazza del comune. Un momento speciale, perché il Natale di pace, luce e incontro di Assisi sarà acceso simbolicamente da Betlemme, la città dove è nato Gesù, gemellata con quella di San Francesco dal 1989, all’insegna dei valori della fratellanza.\r

\r

\r

\r

Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nel Palazzo Monte Frumentario, nella Galleria Le Logge e nel Palazzo del Capitano del Perdono, in mostra una straordinaria collezione di presepi (circa 800) provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Nelle frazioni del territorio assisano (Armenzano e Petrignano), i tradizionali presepi viventi, per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Il presepe di Petrignano, per prima volta raggiungerà il cuore di Assisi, con il corteo storico e la rievocazione della Natività nei vicoli della città.\r

\r

Immancabile, il 31 dicembre, la festa di Capodanno in Piazza con live show di “Antonio Ballarano Band”. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che si calerà dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Assisi, arte e tecnologia protagoniste dal 6 dicembre al 6 gennaio","post_date":"2025-11-24T12:04:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763985884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. \r

\r

Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno.\r

\r

Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin.\r

\r

Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica.\r

\r

Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili.\r

\r

Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. \r

\r

Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina.\r

\r

Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti","post_date":"2025-11-24T11:08:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763982525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates stringe una nuova collaborazione strategica con OpenAI per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione.\r

\r

La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGpt Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione.\r

\r

«Riteniamo che la tecnologia IA abbia un enorme potenziale per supportare le esigenze della nostra azienda, aiutandoci ad affrontare complesse sfide commerciali, a rafforzare le nostre operazioni e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti - ha spiegato Ali Serdar Yakut, executive vice president IT -. Collaborare con OpenAI ci consentirà di rendere i nostri investimenti tecnologici sia strategici che scalabili, permettendoci di offrire maggiore valore ai nostri dipendenti e ai nostri clienti e di cambiare radicalmente il modo in cui innoviamo, generiamo valore e manteniamo il nostro vantaggio competitivo nel settore».\r

\r

\r

Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre best practice concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un Centro di Eccellenza dedicato all’IA. \r

La partnership consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era.\r

\r

Emirates potrà inoltre beneficiare di un accesso anticipato alle ricerche più avanzate e alle nuove scoperte nel campo dell’IA, nonché di collaborazioni su progetti e acceleratori di innovazione promossi dal governo.\r

","post_title":"Rotta sull'intelligenza artificiale per Emirates: nuova collaborazione con Open AI","post_date":"2025-11-24T09:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763976568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato.\r

\r

L'itinerario\r

In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio.\r

\r

Le Land Experiences\r

A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria.\r

Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C\r

Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay.","post_title":"Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste","post_date":"2025-11-21T14:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

Travel Friends la squadra commerciale. Con l'ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell'agente di viaggio.\r

\r

I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.\r

Business in evoluzione\r

«L'inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano».\r

\r

Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente.\r

\r

[caption id=\"attachment_502191\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianluca Propoli[/caption]\r

\r

Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all'avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».\r

\r

","post_title":"Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure","post_date":"2025-11-21T14:08:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763734129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]}]}}