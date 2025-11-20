Alpitour insieme alle agenzie nell’impegno verso inclusione e uguaglianza In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta per il 25 novembre, Alpitour conferma e rafforza il proprio percorso in ambito Diversity & Inclusion ottenendo il rinnovo della certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere. Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante del gruppo, che in questo ultimo anno si è sviluppato dando particolare rilievo alla promozione di attività nelle aree della genitorialità e della cura Le attività in programma Nell’ambito di questo percorso in cui il rispetto e la valorizzazione degli individui sono al centro delle politiche di sviluppo, Alpitour ceglie quest’anno di ampliare l’impatto positivo delle proprie iniziative, coinvolgendo attivamente la rete distributiva: in occasione del 25 novembre, infatti, oltre 5.000 agenzie di viaggio partner riceveranno una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza. Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour effettuerà una donazione di dieci euro alla fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza. A supporto dell’iniziativa, le agenzie di viaggio avranno accesso a materiali di formazione e approfondimento sulla piattaforma di prenotazione Easybook, sviluppati anche in collaborazione con Valore D, partner di Alpitour nel promuovere l’inclusione come fattore competitivo per la crescita. Inoltre, Alpitour installerà una panchina rossa presso le sedi di Torino, Milano, Pesaro e Roma con il marchio registrato da Stati Generali delle Donne HUB. Ognuna riporterà il numero verde nazionale gratuito contro la violenza e lo stalking, 1522, e il gesto antiviolenza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare ulteriormente tutte le persone sull’esistenza di questi strumenti di supporto e aiuto. La collaborazione con Orchestra Olimpia Da ottobre, anche l’avvio della collaborazione con Orchestra Olimpia, l’orchestra italiana tutta al femminile che, pur avendo una vocazione internazionale, fonda le sue radici a Pesaro, città che ospita una delle sedi del gruppo: un progetto autentico, capace di coniugare arte, talento e impegno sociale, perfettamente in linea con i valori che guidano il percorso D&I. Tra le varie attività previste, Alpitour World sarà main sponsor della seconda edizione dell’evento “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – Orchestra Olimpia in Concerto”, che si terrà il 25 novembre a Pesaro in collaborazione con il centro antiviolenza “Parla con noi” e Percorso Donna. «Il rinnovo della certificazione per la parità di genere rappresenta per noi non solo una conferma, ma uno stimolo a fare sempre di più e meglio. Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere attivamente la nostra rete di agenzie di viaggio, perché crediamo che il cambiamento passi anche dalla capacità di diffondere una cultura di rispetto e inclusione lungo tutta la filiera – commenta Francesca Grandi, chief human resources officer di Alpitour -. Con iniziative come l’installazione delle panchine rosse in alcune delle nostre sedi, vogliamo offrire segnali concreti e strumenti di informazione e supporto, affinché ogni persona sappia che non è sola. Così anche la collaborazione con Orchestra Olimpia rafforza ulteriormente il nostro impegno, unendo arte e responsabilità sociale. Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza, guidato dalla convinzione che solo insieme possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo». Condividi

L’iniziativa ha coinvolto operatori turistici locali attraverso incontri B2B, presentazioni e attività dedicate all’offerta culturale e ricettiva delle due destinazioni.\r

\r

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Destination Verona & Garda Foundation (DVG), Fondazione Arena di Verona e Hotel Due Torri Verona, e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Durante l’evento, la direttrice dell’Istituto, Susanna Salafia, ha evidenziato il ruolo del turismo culturale nel posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali.\r

\r

Il programma ha previsto quattro giornate di appuntamenti ospitati in sedi istituzionali e hotel come Conrad Etihad Towers (Abu Dhabi), ItaliaCamp Dubai – Hub for Made in Italy e Grand Hyatt Muscat, oltre a incontri con tour operator dell’area. Le presentazioni hanno riguardato l’Arena di Verona, l’offerta dell’Hotel Due Torri e le proposte del territorio gardesano.\r

\r

Secondo Stefano Trespidi, vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, il 61% del pubblico dell’Arena Opera Festival proviene da 130 Paesi. Un risultato legato a una presenza consolidata sui mercati internazionali e all’interesse crescente della domanda estera.\r

\r

All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane nel Golfo, tra cui l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, la Console d’Italia a Dubai, Francesca Dell’Apa, e il Vice Ambasciatore a Muscat, Francesco Gargano, insieme ai referenti commerciali delle sedi diplomatiche e dell’ITA.\r

\r

Paolo Artelio, presidente di DVG, ha sottolineato che il progetto si inserisce nel percorso del Piano Strategico, con un focus sui mercati ritenuti prioritari, tra cui il Golfo, caratterizzato da un pubblico alto spendente e interessato al prodotto leisure e culturale. “La missione - ha dichiarato Artelio - ha contribuito a rafforzare la transizione dalla promozione alla promocommercializzazione”.\r

Per Giorgia Gazzuola, direttore Sales & Marketing dell’Hotel Due Torri Verona, il roadshow ha rappresentato un’occasione di confronto con operatori qualificati di un mercato in espansione. L’organizzatore, Fabrizio Puglisi, founder di Tourmeon, ha annunciato che nel 2026 l’attività proseguirà con nuove tappe in Arabia Saudita e Bahrain, insieme al lancio del nuovo sito e alla programmazione di roadshow, workshop e fam trip dedicati alla promozione dell’Italia.","post_title":"Verona e Lago di Garda promuovono l’offerta turistica nei mercati di Oman ed Emirati Arabi Uniti","post_date":"2025-11-20T13:56:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["evento-b2b","incoming"],"post_tag_name":["evento b2b","Incoming"]},"sort":[1763646964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda\r

Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia.\r

Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade.\r

Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese.\r

\r

Nuove risorse e strumenti per il trade\r

Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati.\r

L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione.\r

«Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore.\r

«La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani","post_date":"2025-11-20T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763637960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta per il 25 novembre, Alpitour conferma e rafforza il proprio percorso in ambito Diversity & Inclusion ottenendo il rinnovo della certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere.\r

\r

Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante del gruppo, che in questo ultimo anno si è sviluppato dando particolare rilievo alla promozione di attività nelle aree della genitorialità e della cura\r

\r

Le attività in programma\r

\r

Nell’ambito di questo percorso in cui il rispetto e la valorizzazione degli individui sono al centro delle politiche di sviluppo, Alpitour ceglie quest’anno di ampliare l’impatto positivo delle proprie iniziative, coinvolgendo attivamente la rete distributiva: in occasione del 25 novembre, infatti, oltre 5.000 agenzie di viaggio partner riceveranno una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza.\r

\r

Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour effettuerà una donazione di dieci euro alla fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza.\r

\r

A supporto dell’iniziativa, le agenzie di viaggio avranno accesso a materiali di formazione e approfondimento sulla piattaforma di prenotazione Easybook, sviluppati anche in collaborazione con Valore D, partner di Alpitour nel promuovere l'inclusione come fattore competitivo per la crescita.\r

\r

Inoltre, Alpitour installerà una panchina rossa presso le sedi di Torino, Milano, Pesaro e Roma con il marchio registrato da Stati Generali delle Donne HUB. Ognuna riporterà il numero verde nazionale gratuito contro la violenza e lo stalking, 1522, e il gesto antiviolenza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare ulteriormente tutte le persone sull’esistenza di questi strumenti di supporto e aiuto.\r

\r

La collaborazione con Orchestra Olimpia\r

\r

Da ottobre, anche l’avvio della collaborazione con Orchestra Olimpia, l’orchestra italiana tutta al femminile che, pur avendo una vocazione internazionale, fonda le sue radici a Pesaro, città che ospita una delle sedi del gruppo: un progetto autentico, capace di coniugare arte, talento e impegno sociale, perfettamente in linea con i valori che guidano il percorso D&I. Tra le varie attività previste, Alpitour World sarà main sponsor della seconda edizione dell’evento “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in Concerto”, che si terrà il 25 novembre a Pesaro in collaborazione con il centro antiviolenza “Parla con noi” e Percorso Donna.\r

\r

«Il rinnovo della certificazione per la parità di genere rappresenta per noi non solo una conferma, ma uno stimolo a fare sempre di più e meglio. Quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere attivamente la nostra rete di agenzie di viaggio, perché crediamo che il cambiamento passi anche dalla capacità di diffondere una cultura di rispetto e inclusione lungo tutta la filiera - commenta Francesca Grandi, chief human resources officer di Alpitour -. Con iniziative come l’installazione delle panchine rosse in alcune delle nostre sedi, vogliamo offrire segnali concreti e strumenti di informazione e supporto, affinché ogni persona sappia che non è sola. Così anche la collaborazione con Orchestra Olimpia rafforza ulteriormente il nostro impegno, unendo arte e responsabilità sociale. Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza, guidato dalla convinzione che solo insieme possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo».","post_title":"Alpitour insieme alle agenzie nell'impegno verso inclusione e uguaglianza","post_date":"2025-11-20T11:08:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763636882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet potenzia l'offerta estiva dall'Italia per l'estate 2026 con nuove rotte e il prolungamento di alcuni collegamenti lanciati quest'inverno alla summer.\r

\r

Si comincia da Bari dove il network si arricchisce del nuovo collegamento per Bristol, che sarà attivo dal 18 aprile, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026: Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle.\r

\r

Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto si potrà volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino.\r

\r

Altra novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà il prossimo 24 novembre. Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto.","post_title":"EasyJet: altre due novità da Bari e Pisa per la summer 2026","post_date":"2025-11-20T11:04:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763636689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Richard Clark è il nuovo amministratore delegato di Air Europa. Clark raccoglie il testimone dal dimissionario Jesús Nuño de la Rosa, consigliere esecutivo e ad del vettore dal luglio 2022 che aveva formalizzato nei giorni scorsi la conclusione del proprio incarico.\r

\r

La decisione, approvata dal cda avviene contestualmente alle dimissioni di César Hernández Blanco e Juan Manuel Bujía, rappresentanti della Sepi nel Consiglio. Un'uscita, come già sottolineato, che si inserisce nell’attuale contesto societario, segnato dal rimborso con un anno di anticipo del prestito concesso da Sepi al vettore.\r

\r

Con oltre trent’anni di esperienza all’interno dell’azienda, Clark ha ricoperto ruoli strategici, contribuendo in modo determinante al rafforzamento dell’hub di Madrid-Barajas come ponte tra Europa e America e allo sviluppo dell’espansione internazionale della compagnia.\r

\r

«Assumere questo incarico per me è molto più di una responsabilità - afferma il nuovo ceo -: è un onore e un’opportunità per continuare a costruire il futuro di Air Europa. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla proprietà della compagnia per la fiducia che, ancora una volta, ha riposto in me. Affronto questa sfida con lo stesso entusiasmo del primo giorno, convinto che, grazie all’impegno e al talento di tutto il nostro personale, riusciremo a far crescere ulteriormente Air Europa e a consolidarla come una compagnia di riferimento internazionale».\r

\r

Tra le priorità di Clark c'è quella «di rafforzare l’hub di Madrid come ponte tra i continenti e migliorarci ulteriormente, insieme ai nostri partner strategici, per offrire ai clienti un’esperienza unica, sostenibile e di qualità. Questo è un progetto condiviso, e sono certo che, uniti, raggiungeremo nuovi traguardi”.\r

\r

","post_title":"Air Europa: Richard Clark è il nuovo amministratore delegato","post_date":"2025-11-20T09:56:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763632591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viking ha già venduto il 70% della sua capacità per il prossimo anno, per un totale di 4,9 miliardi di dollari in prenotazioni anticipate. Come riporta Travel Weekly, questo risultato rispecchia quello dell'anno scorso, quando la compagnia aveva venduto il 70% dell'offerta per il 2025 entro il terzo trimestre. Al 2 novembre, Viking ha dichiarato di aver venduto il 96% della sua capacità per il 2025. \r

Dei 4,9 miliardi di dollari di prenotazioni anticipate nel terzo trimestre, le crociere fluviali hanno procurato 2,2 miliardi di dollari. Il fatturato nel terzo trimestre è stato di quasi 2 miliardi di dollari, con un aumento del 19% su base annua. L'azienda ha operato al 96% della sua capacità produttiva, registrando un vero e proprio sell-out. L'utile netto del terzo trimestre è stato di 514 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 379,7 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024. \r

\r

«La fedeltà dei nostri ospiti continua ad alimentare il nostro successo e a favorire una crescita sostenibile e redditizia\", ​​ha affermato il presidente e ceo di Viking, Torstein Hagen.\r

\r

Viking ha recentemente festeggiato la sua centesima nave . E la crescita non si ferma. La compagnia aggiungerà due navi fluviali alla sua flotta entro la fine dell'anno e prevede di aggiungerne otto il prossimo anno, oltre a due navi oceaniche. Alla domanda su concorrenti come Celebrity Cruises che si stanno lanciando nel settore delle crociere fluviali , Hagen ha risposto: «Non mi preoccupo». Hagen ha affermato che sono i punti di attracco del marchio sui fiumi a renderlo unico, come ad esempio la posizione vicino alla Torre Eiffel a Parigi, insieme alla filosofia incentrata sulla destinazione.\r

Il futuro\r

Guardando al futuro, Hagen e la presidente e direttrice finanziaria Leah Talactac hanno spiegato che Viking detiene il 24% del mercato delle crociere oceaniche di lusso e oltre il 50% di quello delle crociere fluviali. E l'azienda ha il potenziale per espandere la propria quota di mercato nelle crociere oceaniche.\r

\r

Talactac ha affermato che se l'azienda volesse avventurarsi al di fuori del settore delle crociere, dovrebbe essere complementare al portafoglio aziendale. La manager ha poi menzionato l'attività di tour via terra della compagnia, lanciata nel 2007 e durata poco. «Non era il momento giusto - ha detto Talactac, ma rilanciarla potrebbe - certamente essere un'opzione. Oggi siamo un'azienda molto diversa da quella di allora».\r

\r

Viking non sembra interessata all'acquisizione di altri marchi di crociere. «Non si dovrebbe mai dire mai, ma in questo caso le probabilità sono bassissime. Ci vorrebbe una situazione davvero speciale per convincerci del contrario» ha chiuso Talactac.\r

\r

","post_title":"Viking con il vento in poppa: già venduto il 70% dell'offerta 2026","post_date":"2025-11-20T09:45:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763631931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che il baricentro del trasporto aereo mondiale penda sempre più verso Oriente non è una sorpresa, ma ora arrivano anche i numeri a certificare un trend ormai consolidato che, in ultima analisi, mette in mostra anche tutto il ritardo dell'Europa.\r

Lo studio, ripreso da Il Sole 24 Ore, è quello che porta la firma di Andrea Giuricin, economista dei trasporti e ricercatore dell'Università Bicocca, presentato durante il convegno “Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo” organizzato dal Cesisp per il corso di Finanza pubblica.\r

L'analisi evidenzia il \"dominio\" dei \"grandi scali asiatici e mediorientali\" che beneficiano \"di investimenti anche pubblici colossali”. Nel 2006 per entrare nella top 20 mondiale bastavano 36 milioni di passeggeri, oggi non ne bastano più 50, e la soglia andrà via via alzandosi verso quota 100 milioni.\r

Nel 2024 il maggior aeroporto al mondo resta Atlanta con 108,1 milioni di passeggeri, seguito da Dubai (92,3 milioni) e Dallas Fort Worth (87,8 milioni). Nella top ten non compare nessuno scalo europeo. London Heathrow rientra però tra gli scali internazionali, dove è seconda con 79,2 milioni, dietro Dubai e davanti Amsterdam che ne registra 70,7.\r

Tra il 2019 e il 2024 il traffico italiano cresce del 13,8%, pari a 33 milioni di passeggeri in più rispetto al pre-pandemia. Un risultato che «ha permesso all'Italia di superare la Francia per numero di passeggeri complessivi». Francia, Olanda e Germania segnano invece cali dello 0,8%, 6,1% e 12%. «A pesare è la perdita di competitività verso l'Asia», anche a causa della chiusura dello spazio aereo russo.\r

\"Nel nostro paese - si legge dal quotidiano economico - il ruolo di Roma Fiumicino rimane strategico e nel 2025 dovrebbe superare quota 50 milioni. Lo scalo romano è tra i primi venti al mondo per traffico internazionale, davanti a Monaco e al Jfk di New York. Negli ultimi cinque anni cresce del 40%, più di Madrid, Dubai e Parigi: «Solo Istanbul e Doha hanno fatto meglio»\".\r

Nella top ten mondiale del 2024 spiccano le performance di cinque scali asiatici o mediorientali, al contrario del 2006, quando la classifica era dominata da Stati Uniti ed Europa. Lo studio afferma che «i relativi aeroporti hanno portato a termine investimenti per decine di miliardi di euro», sostenuti da strategie nazionali di lungo periodo che hanno ampliato piste, terminal e capacità. Dubai costruisce un nuovo scalo da 200 milioni di passeggeri; Istanbul punta anch'essa ai 200 milioni; Riyadh e Addis Abeba progettano aeroporti da 100 milioni. Heathrow, nel lungo periodo, prevede scenari fino a 150 milioni.\r

Eurocontrol stima fino al 2050 una crescita del 3,4% annuo dal Medio Oriente e del 2,7% dall'Asia. Quel che serve all'Italia sono dunque nuovi e continui investimenti. «Non è possibile fermarsi - afferma Giuricin - pena rimanere fuori dai grandi megahub». Roma può ambire a 100 milioni di passeggeri. Ma senza nuove piste, terminal aggiuntivi e capacità adeguata, il rischio, si legge nel dossier, “non è tanto uscire dalla top 20, ma rimanere un hub di fatto secondario».","post_title":"Aeroporti: l'allungo dei grandi scali orientali e il ritardo dell'Europa","post_date":"2025-11-20T09:44:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763631891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_263348\" align=\"alignleft\" width=\"268\"] Arnaldo Aiolfi[/caption]\r

\r

La creazione del resort Club Med Sansicario - oltre mille posti letto - finalmente prende corpo. Dopo anni di rinvii, l'operazione stimata in 130 milioni di euro, sembra giunta a una svolta, come riporta La Stampa.\r

\r

«Il progetto ha avuto un iter complesso, e forse pochi credevano che ce l'avremmo fatta - commenta Arnaldo Aiolfi, amministratore delegato di Club Med Italia -, ma da parte nostra e dell'amministrazione locale c'è sempre stata la volontà di andare fino in fondo. E dopo i primi interventi avviati nelle scorse settimane e gli incontri ad alto livello degli ultimi giorni possiamo confermare che la seconda struttura ricettiva Club Med delle Valli Olimpiche è pronta a diventare realtà».\r

\r

Insieme al sindaco Daniele Mazzoleni, Arnaldo Aiolfi ha avuto un primo faccia a faccia con gli operatori turistici di Cesana.\r

Le tappe del progetto\r

A inizio luglio, la posa virtuale della prima pietra del resort è coincisa con la firma in municipio del protocollo d'intesa tra società di gestione Ream Sgr e Club Med. Quest'estate sono anche partiti i lavori per smantellare i vecchi campi da tennis all'arrivo della telecabina di Cesana, dove il resort prenderà vita dalla primavera 2026 «portando il primo indotto economico al territorio», sottolinea Aiolfi: nei quasi due anni di cantiere, centinaia di operai dovranno trovare alloggio nel paese della Val di Susa.\r

\r

\r

La nascita del resort prevede un importante impegno finanziario della Regione Piemonte, che contribuirà con 20 milioni a potenziare innevamenti e impianti sciistici dell'area di Sansicario. «Per la sua centralità, Cesana si candida anche a diventare \"hub logistico\" a servizio dei tre Club Med di Sansicario, Pragelato e Serre Chevalier» aggiunge Mazzoleni.\r

\r

«Quando diverrà operativo il resort richiederà 500 lavoratori per soddisfare la propria clientela» dice Aiolfi. «Occorreranno centinaia di addetti ai servizi alberghieri, alla lavanderia, ai noleggi con conducente». Serviranno anche 60-70 guide naturalistiche per portare gli ospiti alla scoperta del territorio: alcune già dal 2026, quando Pragelato riaprirà anche in estate. E in inverno 50-60 maestri di sci dovranno lavorarew sei giorni a settimana per il Med».\r

\r

\r

","post_title":"Club Med Sansicario, il progetto (finalmente) prende forma","post_date":"2025-11-20T09:29:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763630942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Londra debutterà nel network Condor dall'aprile 2026 con una rotta da Francoforte verso l'aeroporto di Gatwick che sarà servita da tre voli giornalieri. È la prima volta che la capitale britannica entra a far parte della rete Condor: i voli sono già in vendita.\r

\r

«Con Londra Gatwick aggiungiamo un'altra metropoli interessante all nostro network di città, offrendo ancora più opzioni ai viaggiatori d'affari e ai turisti. Il lancio di questa rotta è un altro chiaro segnale della nostra crescita nel mercato europeo» ha dichiarato il ceo del vettore tedesco, Peter Gerber.\r

\r

Jonathan Pollard, chief commercial officer dello scalo Londra Gatwick, ha dichiarato: «Con l'aggiunta di Gatwock Condor offre un importante gateway per Francoforte ai passeggeri di Londra e del Sud-est. Si tratta di un collegamento fondamentale tra Londra e uno dei centri finanziari più influenti d'Europa e, grazie all'eccellente offerta culturale di Francoforte, i tre voli giornalieri di Condor garantiranno un'ottima connettività ai passeggeri business e leisure».\r

Ripresa dei collegamenti verso l'Iraq\r

Nel frattempo la compagnia ha annunciato che, da dicembre 2025, saranno ripristinati i voli settimanali non-stop da Düsseldorf a Sulaymaniyah, nel nord dell'Iraq. Un'altra destinazione seguirà nel giugno 2026, quando Tbilisi, la capitale della Georgia, entrerà nel network Condor con voli giornalieri da Francoforte. ","post_title":"Condor volerà a Londra dall'aprile 2026 con tre frequenze giornaliere da Francoforte","post_date":"2025-11-20T09:25:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763630738000]}]}}