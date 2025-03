Alpitour insieme alla Victoria Libertas Pesaro sui campi di basket per la parità di genere “Alpitour. Equal not less”. E’ il key message coniato dal gruppo con lo scopo di valorizzare tutte le decisioni in ambito diversity and inclusion. Un impegno che si tradurrà, tra le altre cose, in un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Victoria Libertas Pesaro: domenica 9 marzo, durante la partita della trentaduesime giornata di serie A2 contro la Real Sebastiani Rieti, i giocatori del team di basket marchigiano scenderanno sul parquet indossando sulle proprie divise i cognomi delle loro madri, anziché quelli abitualmente utilizzati: un gesto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la trasmissione del solo cognome paterno è stata sostituita da una sentenza della Corte Costituzionale del 2022, la quale permette l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Al termine del match le maglie dei giocatori saranno, inoltre, acquistabili sul sito www.victorialibertas.it e il ricavato sarà devoluto all’associazione Percorso Donna di Pesaro, che lo destinerà al progetto Futura, per il sostegno economico delle donne vittime di violenza. L’impegno di Alpitour World verso queste tematiche è valso alla compagnia la recente certificazione per la Parità di genere, che riconosce la volontà di costruire un ambiente inclusivo e meritocratico, attraverso una strategia a lungo termine basata sul rispetto reciproco e la parità di trattamento. Valori condivisi anche dalla Victoria Libertas di cui Eden Viaggi, brand parte di Alpitour World, è sponsor da oltre dieci anni. Per questo anche la t-shirt usata dalla squadra per il riscaldamento porterà lo stesso key message accanto al logo del gruppo. “Il match del 9 marzo ci permetterà di sensibilizzare un pubblico eterogeneo su temi cruciali e attuali, come l’uguaglianza sociale e la parità di genere, e di riflettere sul potere dello sport nel promuovere un cambiamento culturale duraturo – commenta Tommaso Bertini, chief marketing officer di Alpitour World –. Con i nostri progetti e le buone pratiche che adottiamo in azienda aspiriamo a costruire un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dal genere, abbia le stesse opportunità di esprimersi e realizzarsi”. A conferma di questo impegno, anche il brand Alpitour da quest’anno è tra gli sponsor della squadra di basket Olimpia Pesaro per la stagione 2024/2025; l’unico team interamente femminile della provincia di Pesaro Urbino e gemellata con la Victoria Libertas. Inoltre, per coinvolgere tutta la comunità della città marchigiana, durante il fine settimana dell’8 e 9 marzo Victoria Libertas e Olimpia Pesaro daranno vita a un programma ricco di eventi, che coinvolgerà le atlete di ogni età, per puntare ulteriormente i riflettori sull’importanza dello sport e dei suoi valori. Tra queste, il 9 marzo le giocatrici dell’Olimpia Pesaro calcheranno il parquet insieme ai giocatori della Victoria Libertas, indossando una maglia che riporterà “Equal Not Less” per ribadire ulteriormente l’impegno di Alpitour World verso questo importante cambiamento culturale, comune e condiviso. Condividi

