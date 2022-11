Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente. Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata. Le novità Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti. “Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”.

