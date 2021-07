Alidays sceglie AXA Partners Italia per la ripartenza in sicurezza

A partire dal primo aprile i clienti di Alidays saranno assicurati da AXA Partners Italia, compagnia del gruppo AXA, e potranno beneficiare di coperture adeguate al nuovo contesto internazionale per garantire ai viaggiatori dello storico tour operator milanese la massima serenità sia prima sia durante il viaggio.

Il nuovo programma assicurativo, sviluppato in collaborazione con Solari Broker, oltre a comprendere la copertura per eventi pandemici introduce numerose novità in favore degli assicurati; dalla garanzia “cover stay” che copre i maggior costi sostenuti in caso di fermo sanitario in destinazione,

all’assistenza in forma “all risks” fino ad arrivare all’innovativo servizio di tele/video consulto “my doctor”.

Ulteriori novità sono rappresentate dalla garanzia “back home” che prevede il rientro a casa degli assicurati in caso di condizioni di scarsa sicurezza a destinazione; e dall’annullamento “all risks” per la cancellazione dovuta a qualunque evento certificabile, che include anche atti di terrorismo, catastrofi naturali e infezioni a carattere epidemico e pandemico.

“Sicurezza e serenità al servizio della persona: questi gli elementi che caratterizzano le proposte assicurative dei nostri viaggi. Insieme ad AXA Partners Italia ed a Solari Insurance Broker abbiamo configurato un prodotto curato nei minimi dettagli, che dia tranquillità alle agenzie ed ai viaggiatori, in un contesto nuovo. Quindi Sicurezza al servizio della Serenità, per i viaggi, ma soprattutto per i

viaggiatori” dichiara Davide Catania, fondatore e amministratore delegato del tour operator milanese.

“Siamo molto orgogliosi di annoverare Alidays tra i nostri partner” – commenta Stéphane Coulot, ceo di AXA Partners Italia – “Le nostre aziende si caratterizzano da una totale centralità del cliente che si concretizza in una ricerca costante di miglioramento dei servizi che forniamo. Sono convinto che l’abbinamento dei nostri marchi permetterà di rafforzare la proposta commerciale di Alidays, garantendo ai propri clienti una serenità totale prima e durante la loro “travel experience”.