Alidays lancia un nuovo strumento per la consulenza e l’ascolto del cliente Uno strumento dinamico, sempre pensato a supporto e integrazione della consulenza: il nuovo nato in casa Alidays sarà tra le novità per la stagione 2023-2024 che l’operatore milanese presenterà durante la prossima fiera di Rimini, in programma dall’11 al 13 ottobre. Per l’occasione, verranno illustrate e raccontate le modalità, ma soprattutto il significato, con cui la nuova creazione supporta la progettazione di un viaggio; sia a Rimini e sia nei giorni successivi con formazioni in presenza e webinar. Tale sistema di nuova generazione agevolerà in particolare l’ascolto del cliente, abiliterà modalità di progettazione efficienti ed efficaci del viaggio, a misura di persona. E lo farà attraverso specifiche funzionalità che verranno raccontate allo stand Alidays, presso il padiglione A3, stand 006 del villaggio Astoi, dove sarà presente la direzione aziendale e il team commerciale del to. Condividi

