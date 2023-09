Alidays: focus sulla formazione con gli Alidays Home, i light dinner e il Bully Wolkswagen Tornano gli appuntamenti con Alidays Home, le occasioni di incontro, confronto e aggiornamento che il to milanese organizza nella propria lounge di casa per le agenzie partner. Si riparte quindi il 27 e 28 settembre, in partnership con Brand Usa e e Cathay Pacific, per poi esplorare, grazie a Tokio Tourist Board, le nuove attrattive del Giappone. La Giamaica è stata inoltre la protagonista di un recente light dinner a Brescia, con Sandals e il Jamaica Tourist Board: Ambientazione giamaicana, cibo, bevande e atmosfera a tema, per un transfer emozionale direzione Caraibi. È infine ritornato anche, sull’onda dell’entusiasmo e dell’apprezzamento ricevuto, il tour itinerante a bordo di un Van vintage, ma con in più il twist maldiviano garantito dal partner Sun Siyam Resorts; dopo le fortunate tappe di maggio e luglio, il Bully Wolkswagen T1 si è spostato nel Lazio il 13, 14 e 15 settembre, continuando il suo servizio dedicato, porta a porta, presso le agenzie di viaggio in grande fermento e in attesa di parlare di Maldive. Condividi

