Alidays: 2024 positivo, dalla “sorpresa” Giappone alla nuova concezione del lusso «Abbiamo ripreso i livelli 2019 già nel 2023 e quest’anno, ad oggi, registriamo una piccola crescita: c’è stata una buona anticipazione nelle prenotazioni e, benché queste settimane siano più tranquille, una discreta crescita è comunque tangibile. E speriamo prosegua»: Davide Catania, ceo di Alidays, traccia i contorni della stagione in corso. Un 2024 che ha messo in luce – a margine degli Stati Uniti, storica destinazione di punta del to «che performa bene e continua a farlo» – la «sorpresa dell’Oriente e del Giappone in particolare: quest’ultimo, che ha riaperto post-Covid un anno dopo rispetto agli altri, si è presentato con un migliore rapporto qualità-prezzo, grazie al cambio favorevole dello yen». Una domanda decisamente forte quella per il Giappone, che sembra destinata a confermarsi nel tempo, malgrado «vediamo sin d’ora aumenti dei prezzi a due cifre per il 2025», aumenti che possono essere letti anche come un tentativo di contenere il dilagante overtourism. Più in generale, a mostrare segnali positivi è «tutto l’Oriente, ma risponde bene anche il Sudafrica come pure l’oceano Indiano, che mantiene buoni numeri». Glance Sempre più apprezzata Glance, la linea di viaggio high-end che ha debuttato in casa Alidays nel 2018: «L’incidenza di Glance è ancora relativa in termini puramente numerici, ma la linea costituisce una sorta di stella cometa per l’azienda, un vero e proprio punto di riferimento qualitativo nell’ottica di creazione di un viaggio luxury. Un viaggio che debba far stare bene, al quale è necessario aggiungere valore: per questo ci piace sorprendere il cliente, spesso con una vera e propria sorpresa in loco, un’experience – che nasce dalla collaborazione con il consulente di viaggio -, cui si aggiungono chicche inaspettate, che alcune volte non sono materiali ma più di relazione». “Stare Bene” Il viaggio che diventa elemento fondamentale per star bene, un’opportunità di crescita personale: “Un bene che fa stare bene”. Questo il tema al centro della giornata di formazione che ieri Alidays ha dedicato ad una selezione di agenzie di viaggio partner, con la partecipazione di diversi relatori tra i quali Emilio Bellini, professor of leadership and innovation School of Management del Politecnico di Milano e Claudia D’Arpiziom senior partner Bain & Company. Osservato speciale quindi il lusso, che abbandona la sua accezione più immediata legata all’eccessivo, al superfluo, al sovrabbondante, per avvicinarsi sempre più al significato dell’aggettivo ‘luxos’ inteso come ‘slogato’ e dunque che si stacca, si allontana dal quotidiano, come ricerca di una eccezione. Insomma, il vero lusso diventa la creazione di un benessere più ampiom legato al fare qualcosa di discontinuo e distante rispetto alla quotidianità. Condividi

Ma a dirlo, non dico cinque-dieci anni fa, persino a ottobre scorso, in molti avrebbero pensato a una fake news. E invece, nel primo semestre di quest'anno l'asset class degli alberghi è stata quella su cui si è concentrata la maggior parte degli investimenti commercial real estate in Italia: qualcosa meno di 1 miliardo di euro su un totale di poco più di 3 miliardi. A seguire gli uffici, che scontano da tempo gli effetti del fenomeno smart working, e la logistica, settore complesso e ad alta intensità di capitale. Sono davvero finiti i tempi, affatto lontani, in cui alle principali fiere del real estate europeo gli alberghi erano relegati nel calderone degli investimenti alternativi, dopo uffici e logistica appunto, ma anche retail e residenziale...\r

\r

Lo ha rivelato Domenico Basanisi, in occasione dell'Hospitality Forum 2024 organizzato da Scenari Immobiliari a Milano. In tale contesto, ha sottolineato l'head of hotels investment properties Italy di Cbre, un altro dato importante riguarda la natura degli investitori: non solo ha ripreso quota la componente domestica dei capitali, tornata a essere la maggioranza, ma ben il 55% di chi ha operato acquisizioni è rappresentato da proprietari operatori: \"Si viene da due anni di grandi flussi cassa. C'è quindi chi ne ha approfittato per comprare - ha spiegato Basanisi -. Tra l'altro, lato venditori, si tratta generalmente di acquirenti che massimizzano il pricing, in quanto le loro motivazioni vanno spesso oltre alle considerazioni finanziarie, rispondendo anche a logiche industriali e di marketing\".\r

\r

A essere ancora dormienti sono invece i capitali core. \"Sulla carta ci sono, sono attivi ma intervengono poco. Nel primo semestre del 2024 hanno contato per circa il 10%. E la tendenza rimarrà con ogni probabilità la medesima anche per il resto dell'anno. E' la motivazione per la quale un mercato come quello tedesco, tradizionalmente caratterizzato proprio da un'elevata presenza di investitori core, sconta oggi qualche difficoltà. Ecco allora che gli investitori cosiddetti value-add rimangono pur sempre la parte più attiva del mercato\".\r

\r

In prospettiva Basanisi prevede una polarizzazione degli investimenti con i capitali value add che tenderanno a concentrarsi sulle proprietà di livello più alto, mentre il mercato dei midscale e degli economy sarà di pertinenza soprattutto degli operatori - proprietari. \"Al momento - ha concluso Basanisi - esiste una serie di asset potenzialmente in vendita appartenenti alla cosiddetta categoria core plus (ottimi tenant accompagnati da brand importanti), localizzati tuttavia in destinazioni secondarie, quali le periferie delle Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia) o le città più piccole. E' questo un fattore delicato perché se le richieste sugli yield prime per gli uffici si aggirano sul 4,5%, e con gli hotel si arriva attorno al 5%, in location al di fuori di questo perimetro lo spread si ampia. Il tutto con un conseguente cambiamento della categoria di buyer che si sposta verso investitori interessati a capitalizzare su alti rendimenti prima che i tassi d'interesse scendano in maniera più consistente come da previsione\".","post_title":"Basanisi, Cbre: hotel prima asset class del real estate italiano a inizio 2024","post_date":"2024-07-04T15:02:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1720105345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un momento esaltante»: Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, commenta così le notizie, praticamente simultanee, dei ritrovati collegamenti diretti fra l'Italia e la Thailandia, di Thai Airways e di Ita Airways.\r

\r

\r

\r

«È una giornata che ricorderemo a lungo, con entusiasmo - ha dichiarato Botticelli -. Per certi versi, una piacevole sorpresa e insieme un segno del destino. Il 1° luglio sarà, d’ora in avanti, ricordato come un anniversario da celebrare per l’Ente nazionale per il turismo thailandese. Questi due nuovi operativi che vedono la luce nello stesso giorno, segnano per noi l’apertura di una fase diversa a supporto delle strategie di promozione della destinazione. Sono anche un elemento di gratificazione dopo i tanti sforzi fatti negli anni post Covid per mantenere i numeri dei flussi verso la Thailandia su livelli ottimi».\r

\r

\r

Thai Airways ha inaugurato la Milano Malpensa-Bangkok lo scorso 1° luglio, con frequenze giornaliere: il volo offre ai passeggeri un accesso ancora più comodo a tutte le destinazioni del network della compagnia. Ita, da parte sua, avvierà il nuovo collegamento fra Roma Fiumicino e Bangkok dal prossimo 16 novembre con cinque frequenze settimanali.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Thailandia, Botticelli: «Nuove opportunità grazie ai due voli diretti di Thai e Ita Airways»","post_date":"2024-07-04T14:24:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1720103099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_330414\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Davide Catania[/caption]\r

\r

«Abbiamo ripreso i livelli 2019 già nel 2023 e quest'anno, ad oggi, registriamo una piccola crescita: c’è stata una buona anticipazione nelle prenotazioni e, benché queste settimane siano più tranquille, una discreta crescita è comunque tangibile. E speriamo prosegua»: Davide Catania, ceo di Alidays, traccia i contorni della stagione in corso.\r

\r

Un 2024 che ha messo in luce - a margine degli Stati Uniti, storica destinazione di punta del to «che performa bene e continua a farlo» - la «sorpresa dell'Oriente e del Giappone in particolare: quest'ultimo, che ha riaperto post-Covid un anno dopo rispetto agli altri, si è presentato con un migliore rapporto qualità-prezzo, grazie al cambio favorevole dello yen». Una domanda decisamente forte quella per il Giappone, che sembra destinata a confermarsi nel tempo, malgrado «vediamo sin d'ora aumenti dei prezzi a due cifre per il 2025», aumenti che possono essere letti anche come un tentativo di contenere il dilagante overtourism.\r

\r

Più in generale, a mostrare segnali positivi è «tutto l'Oriente, ma risponde bene anche il Sudafrica come pure l'oceano Indiano, che mantiene buoni numeri».\r

\r

Glance\r

\r

Sempre più apprezzata Glance, la linea di viaggio high-end che ha debuttato in casa Alidays nel 2018: «L'incidenza di Glance è ancora relativa in termini puramente numerici, ma la linea costituisce una sorta di stella cometa per l’azienda, un vero e proprio punto di riferimento qualitativo nell'ottica di creazione di un viaggio luxury. Un viaggio che debba far stare bene, al quale è necessario aggiungere valore: per questo ci piace sorprendere il cliente, spesso con una vera e propria sorpresa in loco, un'experience - che nasce dalla collaborazione con il consulente di viaggio -, cui si aggiungono chicche inaspettate, che alcune volte non sono materiali ma più di relazione».\r

\r

\"Stare Bene\"\r

\r

Il viaggio che diventa elemento fondamentale per star bene, un’opportunità di crescita personale: \"Un bene che fa stare bene\". Questo il tema al centro della giornata di formazione che ieri Alidays ha dedicato ad una selezione di agenzie di viaggio partner, con la partecipazione di diversi relatori tra i quali Emilio Bellini, professor of leadership and innovation School of Management del Politecnico di Milano e Claudia D'Arpiziom senior partner Bain & Company.\r

\r

Osservato speciale quindi il lusso, che abbandona la sua accezione più immediata legata all'eccessivo, al superfluo, al sovrabbondante, per avvicinarsi sempre più al significato dell'aggettivo 'luxos' inteso come 'slogato' e dunque che si stacca, si allontana dal quotidiano, come ricerca di una eccezione. Insomma, il vero lusso diventa la creazione di un benessere più ampiom legato al fare qualcosa di discontinuo e distante rispetto alla quotidianità.","post_title":"Alidays: 2024 positivo, dalla \"sorpresa\" Giappone alla nuova concezione del lusso","post_date":"2024-07-04T14:13:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720102423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi itinerari di 15 giorni completamente dedicata all'Asia. Sono l'ultima novità Costa Crociere per l'inverno 2025-26. Protagonista sarà la Serena nel periodo compreso tra novembre e gennaio. Il primo viaggio avrà come destinazione il Giappone, per un itinerario alla scoperta di tradizioni cerimoniali, templi dorati e giardini zen, con un assaggio di storia moderna nelle grandi città. Il tour completo include Hong Kong, Keelung (a Taiwan), Naha, Kagoshima, Tokyo, Kobe e Nagasaki (in Giappone), Busan (in Corea del Sud) e nuovamente Hong Kong.\r

\r

Il secondo itinerario è invece un’immersione nel Sud-est asiatico: dalle sconfinate campagne del Vietnam ai templi e alle spiagge dorate della Thailandia, fino agli skyline ultramoderni di Singapore e a tutto il verde della natura delle Filippine e del Brunei, alla scoperta di moschee e artigianato locale. Le destinazioni incluse sono Hong Kong, Nha Trang e Phu My (in Vietnam), Koh Samui (in Thailandia), Singapore, Bandar Seri Begawan (in Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa e Palawan (nelle Filippine), e poi nuovamente il ritorno a Hong Kong.\r

\r

Le crociere in Giappone saranno disponibili con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore. I due itinerari potranno essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti. Inoltre, ci sarà la possibilità di estendere il proprio soggiorno scegliendo le date dei voli a propria preferenza, indipendentemente da quelle stabilite per la crociera. In alternativa, per chi ha meno tempo a disposizione, è possibile acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari. Prima di partire per queste nuove crociere in Asia, la Serena sarà sottoposta a importanti lavori di rinnovamento.","post_title":"Costa rafforza l'offerta Giappone - Asia per l'inverno 2025-26","post_date":"2024-07-04T12:50:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720097409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership dedicata alla promozione del cicloturismo tra Decathlon e Bwh Hotels Italia. La novità è frutto di un accordo commerciale sottoscritto da SiSupply, la centrale acquisti del gruppo alberghiero. Grazie a questa collaborazione, i clienti Decathlon potranno in particolare beneficiare di uno sconto del 10% per soggiorni negli hotel bike di Bwh, a partire dal prossimo fine luglio.\r

\r

Le strutture bike della compagnia alberghiere offrono numerosi servizi dedicati agli amanti delle due ruote, tra cui noleggio biciclette e e-bike, spazi dedicati all’interno dell’hotel per parcheggiare le stesse biciclette, contatti con ciclofficine o kit di riparazione con attrezzi, colazioni con prodotti naturali e salutari e mappe di percorsi cicloturistici. Ogni hotel bike propone inoltre un pacchetto personalizzato con servizi extra ad hoc, tra cui late check-out, pocket breakfast, pocket lunch, bike tour organizzati, servizio di lavaggio bici, lavanderia, trattamenti benessere, frutta fresca o snack direttamente in camera. Grazie alla nuova partnership, il noleggio delle bici potrà ora avvenire anche nei punti vendita Decathlon più vicini, dove sarà anche possibile piure ricevere assistenza per eventuali riparazioni","post_title":"Bwh: nuova partnership con Decathlon dedicata al cicloturismo","post_date":"2024-07-04T12:22:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1720095766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470804\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Massimo Ragusa[/caption]\r

\r

Fabio Massimo Ragusa è il nuovo chief operating officer della divisione ospitalità del gruppo Nicolaus. Con una laurea in economia e management dei servizi turistici, oltre 20 di esperienza e una lunga collaborazione con Accor come franchising development e operation manager, Ragusa si inserisce in un team strutturato e competente, composto da professionisti del settore, che risponde a Giuseppe Cavallo, amministratore delegato della società della compagnia di Ostuni con focus verticale sulle gestioni alberghiere.\r

\r

“Sono molto felice di dare inizio a una nuova tappa della mia vita lavorativa presso una realtà come il gruppo Nicolaus, azienda in costante evoluzione su più ambiti e orientata a una crescita solida e sostenibile - commenta lo steso Ragusa -. Mossa costantemente da una grande capacità di visione del panorama turistico mondiale, nell’arco di pochi anni è già riuscita a esprimere eccellenza e innovazione nell’ambito dell’hospitality, settore complesso e sfidante. Il desiderio di mettersi in evidenza anche grazie a un approccio inedito a questo settore è per me una forte leva motivazionale e non vedo l’ora di condividere la mia esperienza con un team i cui asset differenzianti sono la competenza e la passione dei suoi stimati professionisti\".","post_title":"Fabio Massimo Ragusa nuovo chief operating officer della divisione ospitalità Nicolaus","post_date":"2024-07-04T11:41:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720093309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nile Air, dallo scorso 2 luglio, è entrata a far parte del Bsp in Italia. La compagnia aerea egiziana è attualmente operativa con tre voli alla settimana sulla rotta da Milano Bergamo a Il Cairo, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica). Il collegamento è operato da aeromobili A320/321, configurati nelle due classi di servizio, business ed economy.\r

\r

Dall'hub del Cairo Nile Air (rappresentata in Italia da Global Gsa) collega diverse destinazioni, tra cui Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Svezia, Germania, Turchia e Uzbekistan.","post_title":"Nile Air ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia","post_date":"2024-07-04T11:39:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720093187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470800\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Palazzo Adriano[/caption]\r

\r

Un’esperienza di turismo lento e rispettoso delle comunità locali. E' l'alternativa al turismo di massa, che il network Borghi Sicani propone nel cuore dell'isola più grande del Mediterraneo. Tra le numerose iniziative, spicca gli Archi d'Estate a San Biagio Platani, la versione estiva della manifestazione pasquale: un appuntamento dedicato agli amanti dell’arte, della gastronomia e delle tradizioni antiche. Le architetture effimere realizzate con salici e canne intrecciati, legumi e cereali vengono reinterpretate e trasformate in vere e proprie opere d’arte contemporanea esposte fino a metà agosto, donando al paese un'atmosfera unica. “Un lavoro che rappresenta uno dei pochi esempi di arte popolare collettiva in Sicilia\", spiega Paola Busciglio, assessore al Turismo di San Biagio Platani, il comune famoso anche per la grande produzione di pistacchio.\r

Nel campo del cinema, poi, dal 2 al 4 agosto a Palazzo Adriano si terrà il Paradiso Film Fest: un evento che rappresenta un vero e proprio viaggio nella memoria, tra ricostruzioni di scene passate alla storia e nuove narrazioni cinematografiche nei luoghi dove fu girato Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. “In quei giorni l’interno paese, che continua ancora oggi a essere meta prescelta per tante case di produzioni cinematografiche internazionali, mostra ai turisti come si possa realizzare anche nelle aree interne una proposta artistica di alta qualità\", afferma Nicola Granà, sindaco di Palazzo Adriano.\r

\r

Anche la musica sarà protagonista dell’estate sicana, il 7 e l’8 agosto con il Cortili Jazz Festival a Sant'Angelo Muxaro. La manifestazione si svolge tra i vicoli e le stradine del paese, sfruttando i cortili e le piazzette del borgo. Per chi è alla ricerca di sapori autentici, invece, il 10 e 11 agosto a Bivona si terrà la sagra della Pesca, una delle più storiche e golose manifestazioni sul territorio. Da non perdere, poi, le degustazione di vini con Luna Sicana o Luna Minoica, sempre partner della rete Sicani Villages. Momenti che permetteranno di esplorare una parte della ricchezza enogastronomica della regione, in scenari come quello della costa Sicana.\r

\r

","post_title":"Sicani Villages: il turismo lento alternativa all'overtourism","post_date":"2024-07-04T11:36:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1720092975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sncf Voyageurs mantiene il servizio Alta Velocità per raggiungere Parigi da Milano e Torino: il ripristino parziale del collegamento tra l'Italia e la Francia è reso possibile grazie alla creazione di un servizio sostitutivo Tgv Inoui - Bus -Tgv Inoui.\r

\r

Durante il picco estivo, dal 6 luglio al 25 agosto, il collegamento in bus verrà effettuato tra Modane e Saint-Jean de Maurienne e non da Oulx, permettendo così ai viaggiatori di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto di un’ora. Questo cambiamento è reso possibile grazie all’utilizzo del tunnel Moncenisio, che è invece chiuso per lavori in altri periodi di circolazione. Il trasbordo da Oulx verrà ripristinato dopo l’estate.\r

\r

\r

Dal 10 gennaio, quasi un quarto dei clienti abituali dell'offerta Tgv Inoui Italia-Francia ha continuato a viaggiare con l'offerta sostitutiva, contando oltre 280 circolazioni da gennaio 2024 per un tasso di occupazione dell’80% sui treni messi a disposizione.\r

L’offerta di Tgv Inoui comprenderà nuovamente tre andate-ritorno quotidiane tra l’Italia e la Francia, a partire dalla riapertura della linea, prevista entro la fine dell’anno.\r

\r

\r

«Ci siamo impegnati a garantire il collegamento tra Italia e Francia e continuiamo a farlo con convinzione, sperando che i nostri clienti possano a breve riprendere l’esperienza del nostro servizio completo - ha dichiarato Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Ciò dimostra l’impegno costante del Gruppo Sncf per offrire un servizio soddisfacente da un punto di vista di sicurezza, di efficienza, e di comfort. Siamo consapevoli del fatto che questo servizio è fondamentale non solo per i viaggiatori, ma anche per le economie locali, poiché favorisce il turismo, facilita gli scambi culturali e commerciali tra l'Italia e la Francia».\r

","post_title":"Sncf: il servizio tra Italia e Francia è garantito, con bus tra Modane e Saint-Jean de Maurienne","post_date":"2024-07-04T11:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720092416000]}]}}