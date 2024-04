Con Grimaldi Lines al Red Valley Festival di Olbia Torna il Red Valley Festival, il grande evento crossover di musica pop, urban, rap e dance nato nel 2015 e in programma ad Olbia dal 14 al 17 agosto 2024, con i suoi quattro giorni di concerti e spettacoli, affacciati sul mare color della Sardegna. Gli appassionati di musica, provenienti ogni anno da ogni parte d’Italia e d’Europa, potranno raggiungere l’isola viaggiando a bordo delle accoglienti navi Grimaldi Lines Per l’0ccasione la compagnia di navigazione offre infatti a tutti i fan del Red Valley Festival uno sconto del 10% (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) per prenotazioni effettuate entro il 16 agosto 2024, con partenze tra l’8 e il 22 agosto 2024 sui collegamenti marittimi Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con altre promozioni attive al momento della prenotazione, tra cui la New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su linee e partenze selezionate, per prenotazioni entro il 30 aprile 2024. L’ottava edizione del Red Valley Festival sarà una grande kermesse musicale, con un ricco parterre di ospiti. A salire sul palco dell’Olbia Arena, dopo il successo di Sanremo, ci saranno anche Geolier e Annalisa, oltre a Irama, Ghali, Gazzelle, Sfera Ebbasta, Salmo & Noyz, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Coez & Frah Quintale, Charlotte de Witte, i Club Dogo e tanti altri, per un totale di dieci ore di musica al giorno Condividi

\r

«Ryanair ha risposto prontamente all’iniziativa della regione Friuli Venezia Giulia di abolire l’ingiustificata tassa comunale/turistica assegnando 1 nuovo aereo “Gamechanger” 8-200 - ha sottolineato il ceo della low cost, Eddie Wilson -. La crescita in termini di capacità di Ryanair e le sette nuove rotte potenzieranno la crescita economica della Regione con la creazione di 600 posti di lavoro locali».\r

\r

«La stagione voli estiva, iniziata il 31 marzo 2024, è partita molto bene e sta già registrando un trend positivo anche per quanto riguarda le nuove destinazioni inaugurate grazie all'apertura della base Ryanair - ha sottolineato il ceo di Trieste Airport,Marco Consalvo -. Anche la destinazione Budapest, in partenza dal prossimo 2 giugno, ha ottimi livelli di prenotazione. Grazie a questa operazione con Ryanair, offriamo nuove opportunità di viaggio per i residenti e si rafforza il turismo incoming grazie ai collegamenti su nuovi mercati turistici strategici per il Friuli Venezia Giulia come quello tedesco, polacco, francese e spagnolo».","post_title":"Ryanair, taglio del nastro per la base di Trieste: 7 le nuove destinazioni","post_date":"2024-04-24T09:55:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713952549000]}]}}