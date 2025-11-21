Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso» Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all’aperto. La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all’aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. Destinazione Egitto «Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell’Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo – ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977». Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l’Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l’Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell’Egitto e del suo popolo – ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell’artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l’economia locale“. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il settore crocieristico si sta affermando come motore economico. Questa crescita è trainata dall'espansione del segmento del lusso, che è tre volte più rapida della media del settore, grazie all'aggiunta di nuove aziende che operano con marchi alberghieri premium. Guardando al futuro, come riporta Hosteltur, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante e le conseguenze del riscaldamento globale sulle escursioni sono tra i temi chiave affrontati nell'ultima edizione dell'International Cruise Summit. I dati parlano chiaro: lo scorso anno sono stati raggiunti 35 milioni di passeggeri e sono stati creati 440.000 posti di lavoro solo in Europa, oltre a un impatto economico globale di 198 miliardi di dollari , il 18% in più rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i professionisti del settore crocieristico sottolineano che «le autorità governative non sono consapevoli dei benefici che questo tipo di turismo offre alle comunità locali e continuano a creare nuove tasse turistiche che hanno un impatto negativo sul settore». Il nuovo trend Il segmento del lusso sta crescendo tre volte più velocemente della media del settore, con l' aggiunta di nuove aziende emergenti sotto marchi alberghieri come Ritz-Carlton, Four Seasons , Orient Express e Aman. Questi nuovi attori stanno anche determinando un cambiamento di mentalità, dal design delle navi da crociera di lusso ai loro itinerari, che ora includono soste in destinazioni esclusive ed esperienze premium, come l'imbarco e lo sbarco in elicottero. A questo proposito, un altro trend analizzato è stato il cambiamento nella natura delle esperienze dei passeggeri, con fattori di differenziazione che vanno dai percorsi attraverso le location cinematografiche alla trasformazione di un semplice trasferimento aeroportuale in un'escursione in treno attraverso un parco naturale. Allo stesso tempo, queste esperienze stanno generando opportunità promozionali sui social media, un canale diventato essenziale per le compagnie di crociera. L'applicazione dell'IA in tutti gli ambiti operativi del settore è stata un argomento di discussione importante. Per quanto riguarda la pianificazione dei percorsi, ci sono ancora fattori che sbilanciano la preferenza dell'uomo rispetto all'IA , ma in ambiti come l'ottimizzazione dei processi operativi, l'IA gioca già un ruolo significativo. In particolare, per quanto riguarda la pianificazione, le previsioni di temperature intorno ai 45 gradi in alcune città durante l'estate potrebbero avere un impatto sugli itinerari e sulle operazioni, rendendo impossibile per i passeggeri godersi le escursioni a destinazione. A questo proposito, alcune città stanno iniziando a sviluppare piani di ad hoc. [post_title] => Il business delle crociere di lusso in crescita grazie ai brand alberghieri [post_date] => 2025-11-21T15:01:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763737296000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. Destinazione Egitto «Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977». Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale". [post_title] => Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso» [post_date] => 2025-11-21T14:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763733940000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026. “Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani. Intelligenza artificiale L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare. Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi. Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi. Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia. Conto alla rovescia per l'America's Cup Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania. In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento. Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte. Aree tematiche Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica. Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo. Premio Mediterraneo e la grande festa Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026 Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo. [post_title] => Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup [post_date] => 2025-11-21T13:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730567000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur hanno presentato l'Amazzonia ieri a Roma presso l’Ambasciata del Brasile in Italia, con l'evento dal titolo “Amazzonia: diari di un viaggio straordinario”. Un’occasione per svelare ai professionisti del settore un territorio sconfinato in cui il silenzio della foresta la fa da padrona. A mostrare obiettivi e risultati turistici, Renato Mosca de Souza, l’Ambasciatore del Brasile in Italia. “Nell’Amazzonia brasiliana il turismo è soprattutto un fattore di preservazione. L’aumento del flusso turistico stimola l’economia locale e rende la conservazione della foresta più vantaggiosa rispetto al disboscamento, che le autorità brasiliane si impegnano a contrastare. I livelli di deforestazioni oggi sono ridotti del 50%. Secondo una ricerca del Consiglio Mondiale del Turismo il 69% dei viaggiatori globali danno maggiore priorità a destinazioni allineate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale; il Brasile è proprio una destinazione di questo genere. Nel 2025 raggiungeremo il livello più alto di arrivi turistici mai registrato nella nostra storia. Il Piano Nazionale del Turismo prevede di raggiungere gli 8 milioni di turisti nel 2027, ma fino ad ottobre di quest’anno abbiamo già superato la soglia di 7,5 milioni di turisti stranieri con una crescita del 42% rispetto al 2024. Quindi l’obiettivo sarà raggiunto prima de 2027. Il numero di turisti italiani in Brasile a sua volta è cresciuto di quasi il 25% rispetto all’anno scorso". Sul fronte del trasporto aereo, “la compagnia Tap Air Portugal offre diverse travel experience – ricorda Davide Calicchia, market manager Tap Air Portugal in Italia -: colazioni, pranzi e cene previste sul lungo raggio, due lounge a Lisbona sia nell’area Schengen che non-Schengen, 71 voli invernali a settimana per il Portogallo, molti dei quali in connessione con i voli di lungo raggio per il Brasile, 13 aeroporti diretti da Lisbona su cui la compagnia nei primi 9 mesi dell’anno stima un market share del 37%. Inoltre anche quest’anno siamo stati premiati come migliore compagnia per il Sudamerica”. Ad illustrare la destinazione dal punto di vista culturale e ricettivo, Massimiliano Filippi titolare di Brasil Planet-Promobrasil che dal 2006 offre un prodotto altamente specializzato su Brasile e Amazzonia. "L'Amazzonia è molto diversa da quello che ci immaginiamo, bisogna andare e lasciarsi trasportare da ciò che la foresta è in grado di trasmettere. L'Amazzonia ha i suoi tempi, per viverla davvero ci vogliono almeno 5 giorni tra città e foresta". Scopri di più sul nostro approfondimento "Discover...Brasile" realizzato in collaborazione con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil Di Elisa Biagioli [post_title] => "Amazzonia: diari di un viaggio straordinario", ieri a Roma con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur [post_date] => 2025-11-21T12:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727120000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il consiglio di amministrazione di Turkish Airlines ha deciso di vendere la quota del 49% detenuta in Air Albania, a distanza di sette anni dal decollo del vettore di bandiera albanese. Parte così la ricerca di nuovi investitori: tra quelli attuali figurano Mdn Investment (41%), che ha contribuito a fondare la compagnia aerea insieme a Turkish Airlines nel 2018, e la società statale Albcontrol (10%). Secondo quanto riferito da Reuters nel 2018 il primo ministro Edi Rama ha affermato che la nascita di Air Albania è stata possibile grazie al presidente turco Tayyip Erdogan e al suo sostegno. La decisione di Turkish Airlines di vendere le azioni nel vettore albanese giunge poche settimane dopo la conclusione di un'offerta da 300 milioni di euro per una quota di minoranza in Air Europa. “A seguito di adeguamenti tecnici e finanziari alla chiusura, la quota di minoranza da acquisire dovrebbe essere compresa tra il 25% e il 27%”, ha dichiarato un portavoce di Turkish Airlines il 6 novembre 2025. Turkish Airlines ha spiegato che la decisione di acquistare una quota di Air Europa è stata motivata dalla volontà di rafforzare la propria posizione strategica nel settore dell'aviazione globale e di aumentare il numero di turisti che visitano la Turchia. La compagnia aerea ha inoltre sottolineato i vantaggi economici derivanti dall'apertura di nuovi mercati turistici in America Latina e dall'espansione del network voli passeggeri e cargo tra la Spagna e la Turchia. [post_title] => Turkish Airlines lascia l'azionariato di Air Albania: in vendita la quota del 49% [post_date] => 2025-11-21T10:41:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763721676000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pellicano Hotels svela nuovi particolari de La Suvera, una delle più recenti proprietà entrate a far parte della famiglia Pellicano. A soli 30 minuti da Siena, La Suvera è un rifugio esclusivo che unisce lusso e storia: un’oasi di campagna che da antica fortezza del XII secolo, grazie a Papa Giulio II e all’architetto Baldassarre Peruzzi, divenne una villa rinascimentale. In vista della riapertura prevista nel 2027, Pellicano Hotels porterà avanti un’attenta ristrutturazione de La Suvera sotto la guida del ceo e direttore creativo Marie-Louise Sciò, preservando il fascino storico della villa - dai suoi arredi d’epoca ai giardini all’italiana e alla chiesa consacrata - e introducendo comfort moderni e il lusso discreto che contraddistingue il brand. Al termine del progetto, la tenuta ospiterà circa 60 camere e suite restaurate, una spa, due piscine, tre bar, un’eccezionale offerta culinaria, un’area fitness, un campo da tennis, spazi per eventi versatili e una boutique Issimo. L'obiettivo «La Suvera rappresenta la storia stratificata e la bellezza senza tempo che rendono la Toscana così speciale afferma Marie-Louise Sciò -. Vogliamo preservare e valorizzare lo spirito originale della tenuta - dagli interventi architettonici di Peruzzi ai magnifici giardini - offrendo esperienze che siano al contempo eleganti, discrete e autenticamente legate al territorio». L’investimento del Gruppo Pellicano ne La Suvera riflette la filosofia del brand: creare hotel in destinazioni inattese che offrano agli ospiti un’esperienza connessa alla storia e alla cultura locali. Con un investimento di più di 53 milioni di euro tra acquisizione e ristrutturazione, il progetto conferma il ruolo del Gruppo Pellicano Hotels come custode del patrimonio italiano, reinterpretando le dimore storiche per il viaggiatore contemporaneo senza alterarne l’unicità. La Suvera diventerà la seconda destinazione toscana del gruppo, accanto all’hotel Il Pellicano a Porto Ercole, rappresentando un passo fondamentale nel più ampio programma di crescita. [post_title] => La Suevra, svelato il boutique hotel del gruppo Pellicano [post_date] => 2025-11-21T10:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763719939000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emma Villas propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di "villa con piscina" e si avvicina all'approccio healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno. Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva. «I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno – spiega Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas - a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno. Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all'Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell'anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione». Emma Villas si fa promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere. Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno È proprio in questi mesi che alcune dimore svelano tutte le loro potenzialità e diventano veri e propri centri di esperienza che permettono di immergersi in un percorso sensoriale e culturale senza uscire dalla propria “bolla di lusso”. È il caso della Villa del Prato sul Lago di Garda dove le sessioni di sound healing avvolgono gli ospiti in un abbraccio sonoro, o anche di Villa Boemia nel Monferrato che offre sessioni private di wine tasting tra colline nebbiose e profumi di mosto, o ancora Villa Barchessa Panigai che si veste di luci, diventando un palcoscenico magico dove celebrare il Natale e l'arrivo dell'anno nuovo in un lusso accessibile. Tutte queste esperienze e destinazioni sono state raccontate e valorizzate anche attraverso Emma Villas ICON Italy 2, un progetto interamente AI-free che ha aperto le porte di 13 dimore in 7 regioni italiane, percorrendo oltre 8.000 km per documentare un’Italia autentica, accessibile e godibile in ogni stagione. Un racconto corale che consolida il posizionamento di Emma Villas come promotore del turismo italiano di pregio, destagionalizzato e sostenibile, capace di unire comfort, cultura e rigenerazione in un’unica esperienza di viaggio. Tutte le immagini e i video realizzati per Icon2 saranno poi utilizzati da Emma Villas per animare i propri canali proprietari, come il sito ufficiale e il blog, ma anche per dare vita alla prossima campagna di comunicazione multicanale che si alternerà tra spot tv, social e digital. [post_title] => Emma Villas e l’experience first, 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali [post_date] => 2025-11-20T12:10:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763640615000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia. Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade. Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese. Nuove risorse e strumenti per il trade Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati. L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione. «Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore. «La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi». (Quirino Falessi) [post_title] => Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani [post_date] => 2025-11-20T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763637960000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "abercrombie kent in egitto la rinascita del turismo di lusso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1238,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore crocieristico si sta affermando come motore economico. Questa crescita è trainata dall'espansione del segmento del lusso, che è tre volte più rapida della media del settore, grazie all'aggiunta di nuove aziende che operano con marchi alberghieri premium. \r

\r

Guardando al futuro, come riporta Hosteltur, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante e le conseguenze del riscaldamento globale sulle escursioni sono tra i temi chiave affrontati nell'ultima edizione dell'International Cruise Summit.\r

\r

I dati parlano chiaro: lo scorso anno sono stati raggiunti 35 milioni di passeggeri e sono stati creati 440.000 posti di lavoro solo in Europa, oltre a un impatto economico globale di 198 miliardi di dollari , il 18% in più rispetto all'anno precedente. \r

\r

Tuttavia, i professionisti del settore crocieristico sottolineano che «le autorità governative non sono consapevoli dei benefici che questo tipo di turismo offre alle comunità locali e continuano a creare nuove tasse turistiche che hanno un impatto negativo sul settore».\r

Il nuovo trend\r

Il segmento del lusso sta crescendo tre volte più velocemente della media del settore, con l' aggiunta di nuove aziende emergenti sotto marchi alberghieri come Ritz-Carlton, Four Seasons , Orient Express e Aman. Questi nuovi attori stanno anche determinando un cambiamento di mentalità, dal design delle navi da crociera di lusso ai loro itinerari, che ora includono soste in destinazioni esclusive ed esperienze premium, come l'imbarco e lo sbarco in elicottero.\r

\r

\r

A questo proposito, un altro trend analizzato è stato il cambiamento nella natura delle esperienze dei passeggeri, con fattori di differenziazione che vanno dai percorsi attraverso le location cinematografiche alla trasformazione di un semplice trasferimento aeroportuale in un'escursione in treno attraverso un parco naturale. Allo stesso tempo, queste esperienze stanno generando opportunità promozionali sui social media, un canale diventato essenziale per le compagnie di crociera.\r

\r

L'applicazione dell'IA in tutti gli ambiti operativi del settore è stata un argomento di discussione importante. Per quanto riguarda la pianificazione dei percorsi, ci sono ancora fattori che sbilanciano la preferenza dell'uomo rispetto all'IA , ma in ambiti come l'ottimizzazione dei processi operativi, l'IA gioca già un ruolo significativo. In particolare, per quanto riguarda la pianificazione, le previsioni di temperature intorno ai 45 gradi in alcune città durante l'estate potrebbero avere un impatto sugli itinerari e sulle operazioni, rendendo impossibile per i passeggeri godersi le escursioni a destinazione. A questo proposito, alcune città stanno iniziando a sviluppare piani di ad hoc.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il business delle crociere di lusso in crescita grazie ai brand alberghieri","post_date":"2025-11-21T15:01:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. \r

La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. \r

Destinazione Egitto\r

«Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977».\r

\r

Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale\".","post_title":"Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso»","post_date":"2025-11-21T14:05:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763733940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026.\r

\r

“Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani.\r

Intelligenza artificiale\r

L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare.\r

\r

Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi.\r

\r

Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi.\r

\r

Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia.\r

Conto alla rovescia per l'America's Cup\r

Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.\r

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento.\r

\r

Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte.\r

Aree tematiche\r

Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.\r

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo.\r

Premio Mediterraneo e la grande festa\r

Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026\r

\r

Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo.","post_title":"Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup","post_date":"2025-11-21T13:09:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763730567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur hanno presentato l'Amazzonia ieri a Roma presso l’Ambasciata del Brasile in Italia, con l'evento dal titolo “Amazzonia: diari di un viaggio straordinario”. Un’occasione per svelare ai professionisti del settore un territorio sconfinato in cui il silenzio della foresta la fa da padrona.\r

\r

A mostrare obiettivi e risultati turistici, Renato Mosca de Souza, l’Ambasciatore del Brasile in Italia.\r

\r

“Nell’Amazzonia brasiliana il turismo è soprattutto un fattore di preservazione. L’aumento del flusso turistico stimola l’economia locale e rende la conservazione della foresta più vantaggiosa rispetto al disboscamento, che le autorità brasiliane si impegnano a contrastare. I livelli di deforestazioni oggi sono ridotti del 50%. Secondo una ricerca del Consiglio Mondiale del Turismo il 69% dei viaggiatori globali danno maggiore priorità a destinazioni allineate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale; il Brasile è proprio una destinazione di questo genere. Nel 2025 raggiungeremo il livello più alto di arrivi turistici mai registrato nella nostra storia. Il Piano Nazionale del Turismo prevede di raggiungere gli 8 milioni di turisti nel 2027, ma fino ad ottobre di quest’anno abbiamo già superato la soglia di 7,5 milioni di turisti stranieri con una crescita del 42% rispetto al 2024. Quindi l’obiettivo sarà raggiunto prima de 2027. Il numero di turisti italiani in Brasile a sua volta è cresciuto di quasi il 25% rispetto all’anno scorso\".\r

\r

Sul fronte del trasporto aereo, “la compagnia Tap Air Portugal offre diverse travel experience – ricorda Davide Calicchia, market manager Tap Air Portugal in Italia -: colazioni, pranzi e cene previste sul lungo raggio, due lounge a Lisbona sia nell’area Schengen che non-Schengen, 71 voli invernali a settimana per il Portogallo, molti dei quali in connessione con i voli di lungo raggio per il Brasile, 13 aeroporti diretti da Lisbona su cui la compagnia nei primi 9 mesi dell’anno stima un market share del 37%. Inoltre anche quest’anno siamo stati premiati come migliore compagnia per il Sudamerica”.\r

\r

Ad illustrare la destinazione dal punto di vista culturale e ricettivo, Massimiliano Filippi titolare di Brasil Planet-Promobrasil che dal 2006 offre un prodotto altamente specializzato su Brasile e Amazzonia.\r

\r

\"L'Amazzonia è molto diversa da quello che ci immaginiamo, bisogna andare e lasciarsi trasportare da ciò che la foresta è in grado di trasmettere. L'Amazzonia ha i suoi tempi, per viverla davvero ci vogliono almeno 5 giorni tra città e foresta\".\r

\r

Scopri di più sul nostro approfondimento \"Discover...Brasile\" realizzato in collaborazione con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil \r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"\"Amazzonia: diari di un viaggio straordinario\", ieri a Roma con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur","post_date":"2025-11-21T12:12:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763727120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il consiglio di amministrazione di Turkish Airlines ha deciso di vendere la quota del 49% detenuta in Air Albania, a distanza di sette anni dal decollo del vettore di bandiera albanese.\r

\r

Parte così la ricerca di nuovi investitori: tra quelli attuali figurano Mdn Investment (41%), che ha contribuito a fondare la compagnia aerea insieme a Turkish Airlines nel 2018, e la società statale Albcontrol (10%).\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters nel 2018 il primo ministro Edi Rama ha affermato che la nascita di Air Albania è stata possibile grazie al presidente turco Tayyip Erdogan e al suo sostegno.\r

\r

La decisione di Turkish Airlines di vendere le azioni nel vettore albanese giunge poche settimane dopo la conclusione di un'offerta da 300 milioni di euro per una quota di minoranza in Air Europa.\r

\r

“A seguito di adeguamenti tecnici e finanziari alla chiusura, la quota di minoranza da acquisire dovrebbe essere compresa tra il 25% e il 27%”, ha dichiarato un portavoce di Turkish Airlines il 6 novembre 2025.\r

Turkish Airlines ha spiegato che la decisione di acquistare una quota di Air Europa è stata motivata dalla volontà di rafforzare la propria posizione strategica nel settore dell'aviazione globale e di aumentare il numero di turisti che visitano la Turchia.\r

\r

La compagnia aerea ha inoltre sottolineato i vantaggi economici derivanti dall'apertura di nuovi mercati turistici in America Latina e dall'espansione del network voli passeggeri e cargo tra la Spagna e la Turchia.","post_title":"Turkish Airlines lascia l'azionariato di Air Albania: in vendita la quota del 49%","post_date":"2025-11-21T10:41:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763721676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pellicano Hotels svela nuovi particolari de La Suvera, una delle più recenti proprietà entrate a far parte della famiglia Pellicano. A soli 30 minuti da Siena, La Suvera è un rifugio esclusivo che unisce lusso e storia: un’oasi di campagna che da antica fortezza del XII secolo, grazie a Papa Giulio II e all’architetto Baldassarre Peruzzi, divenne una villa rinascimentale.\r

\r

In vista della riapertura prevista nel 2027, Pellicano Hotels porterà avanti un’attenta ristrutturazione de La Suvera sotto la guida del ceo e direttore creativo Marie-Louise Sciò, preservando il fascino storico della villa - dai suoi arredi d’epoca ai giardini all’italiana e alla chiesa consacrata - e introducendo comfort moderni e il lusso discreto che contraddistingue il brand. Al termine del progetto, la tenuta ospiterà circa 60 camere e suite restaurate, una spa, due piscine, tre bar, un’eccezionale offerta culinaria, un’area fitness, un campo da tennis, spazi per eventi versatili e una boutique Issimo.\r

L'obiettivo\r

«La Suvera rappresenta la storia stratificata e la bellezza senza tempo che rendono la Toscana così speciale afferma Marie-Louise Sciò -. Vogliamo preservare e valorizzare lo spirito originale della tenuta - dagli interventi architettonici di Peruzzi ai magnifici giardini - offrendo esperienze che siano al contempo eleganti, discrete e autenticamente legate al territorio». L’investimento del Gruppo Pellicano ne La Suvera riflette la filosofia del brand: creare hotel in destinazioni inattese che offrano agli ospiti un’esperienza connessa alla storia e alla cultura locali.\r

\r

Con un investimento di più di 53 milioni di euro tra acquisizione e ristrutturazione, il progetto conferma il ruolo del Gruppo Pellicano Hotels come custode del patrimonio italiano, reinterpretando le dimore storiche per il viaggiatore contemporaneo senza alterarne l’unicità. La Suvera diventerà la seconda destinazione toscana del gruppo, accanto all’hotel Il Pellicano a Porto Ercole, rappresentando un passo fondamentale nel più ampio programma di crescita.","post_title":"La Suevra, svelato il boutique hotel del gruppo Pellicano","post_date":"2025-11-21T10:12:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763719939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emma Villas propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di \"villa con piscina\" e si avvicina all'approccio healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno. Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva.\r

\r

«I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno – spiega Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas - a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno. Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all'Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell'anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione».\r

\r

Emma Villas si fa promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere. Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno\r

\r

È proprio in questi mesi che alcune dimore svelano tutte le loro potenzialità e diventano veri e propri centri di esperienza che permettono di immergersi in un percorso sensoriale e culturale senza uscire dalla propria “bolla di lusso”. È il caso della Villa del Prato sul Lago di Garda dove le sessioni di sound healing avvolgono gli ospiti in un abbraccio sonoro, o anche di Villa Boemia nel Monferrato che offre sessioni private di wine tasting tra colline nebbiose e profumi di mosto, o ancora Villa Barchessa Panigai che si veste di luci, diventando un palcoscenico magico dove celebrare il Natale e l'arrivo dell'anno nuovo in un lusso accessibile.\r

\r

Tutte queste esperienze e destinazioni sono state raccontate e valorizzate anche attraverso Emma Villas ICON Italy 2, un progetto interamente AI-free che ha aperto le porte di 13 dimore in 7 regioni italiane, percorrendo oltre 8.000 km per documentare un’Italia autentica, accessibile e godibile in ogni stagione. Un racconto corale che consolida il posizionamento di Emma Villas come promotore del turismo italiano di pregio, destagionalizzato e sostenibile, capace di unire comfort, cultura e rigenerazione in un’unica esperienza di viaggio.\r

\r

Tutte le immagini e i video realizzati per Icon2 saranno poi utilizzati da Emma Villas per animare i propri canali proprietari, come il sito ufficiale e il blog, ma anche per dare vita alla prossima campagna di comunicazione multicanale che si alternerà tra spot tv, social e digital.","post_title":"Emma Villas e l’experience first, 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali","post_date":"2025-11-20T12:10:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763640615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di turisti italiani in Malesia: nei primi nove mesi del 2025 si contano infatti 72.819 visitatori, dato che già supera il totale 2024, quando i visitatori italiani erano stati 69.781. L’incremento è pari al +13% rispetto al 2023 e al +48,3% rispetto al 2019, dati che collocano l'Italia tra i primi cinque mercati europei per la destinazione, accanto a Regno Unito, Francia, Germania e Olanda\r

Il trend positivo del mercato e la visione che guiderà il Paese verso il Visit Malaysia Year 2026 (VMY2026) sono stati illustrati a Roma durante un evento organizzato dall’Ambasciata della Malesia e da Tourism Malaysia.\r

Datò Zahid Rastam, ambasciatore della Malesia, ha sottolineato come una parte fondamentale di questa crescita vada attribuita al potenziamento dei collegamenti aerei. L’ambasciatore ha rivolto un ringraziamento speciale a Turkish Airlines, partner di lunga data di Tourism Malaysia, che garantisce un network articolato con collegamenti da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Torino e altri aeroporti italiani, tramite comode connessioni via Istanbul. La compagnia sostiene inoltre Tourism Malaysia con educational trip, attività marketing e iniziative dedicate al trade.\r

Il 2026 sarà un anno cruciale per la destinazione delSud-est asiatico: la campagna Visit Malaysia Year 2026, promossa dal Ministero del Turismo, dell’Arte e della Cultura, mira a raggiungere 35,6 milioni di arrivi internazionali e 147,1 miliardi di ringgit (circa 51 miliardi di euro) di entrate turistiche.Il tema ufficiale, “Real Experiences”, punta a raccontare la vera essenza del Paese: paesaggi spettacolari, biodiversità unica, cultura multietnica e un’ospitalità apprezzata in tutto il mondo. A rappresentare la campagna sarà il Sun Bear, mascotte simbolo della ricca biodiversità malese.\r

\r

Nuove risorse e strumenti per il trade\r

Tra le novità annunciate durante l’evento, Tourism Malaysia ha lanciato nuovi strumenti dedicati agli operatori: una image gallery con oltre 5.000 immagini in alta risoluzione, una e-brochure library con più di 250 brochure digitali, oltre a materiali aggiornati utili alla costruzione di pacchetti e itinerari personalizzati.\r

L’ambasciatore ha sottolineato come i progressi raggiunti siano anche merito della creatività e della professionalità dei tour operator, delle agenzie di viaggio e dei media italiani. Ha invitato il trade a continuare a dare visibilità alla Malesia nelle campagne e nei cataloghi, sviluppare nuovi pacchetti dedicati a natura, isole, cultura, gastronomia, lusso e turismo sostenibile, e contribuire con idee e feedback per consolidare ulteriormente la destinazione.\r

«Siamo pronti a supportarvi in ogni fase» ha dichiarato l'ambasciatore.\r

«La Malesia non è soltanto una destinazione, ma un’esperienza completa, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale, modernità e ospitalità. Il Paese è oggi un hub dinamico per affari, innovazione e turismo sostenibile nell’area asiatica» ha sottolineato Zalina Ahmad, direttrice di Tourism Malaysia Paris per Francia, Italia, Spagna e Portogallo -. L’Italia è uno dei mercati europei in più rapida crescita per il turismo verso la Malesia, e l’obiettivo è di superare entro il 2025 gli 80.000 arrivi».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Malesia proiettata verso Visit Malaysia Year 2026. Intanto, è boom di turisti italiani","post_date":"2025-11-20T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763637960000]}]}}