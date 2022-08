A Ferragosto la flotta Msc movimenterà ben 217 mila passeggeri nei soli scali italiani

Si prepara un caldo Ferragosto per le navi Msc impegnate lungo le coste italiane. Si prevede infatti che ben 217 mila passeggeri imbarcheranno e sbarcheranno nei porti della Penisola dalle 11 unità della flotta impegnate in itinerari che effettueranno quasi 60 scali in 16 differenti destinazioni tricolori. Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo e Bari saranno in particolare le città che beneficeranno maggiormente dell’indotto turistico ed economico generato, grazie all’arrivo di più di una nave della compagnia.

“Anche per questa estate l’Italia e il Mediterraneo sono protagoniste indiscusse della nostra programmazione – sottolinea il managing director Msc Crociere, Leonardo Massa -. Sono tanti gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi, grazie alla ricca offerta di itinerari. Tra le mete scelte dai nostri connazionali per festeggiare il Ferragosto non possiamo però naturalmente dimenticare i Caraibi e il Nord Europa, con la suggestive crociere dei fiordi o delle capitali baltiche. Il boom di crocieristi conferma che gli sforzi per far ripartire tutte le nostre navi della flotta sono stati premiati. Ma sono moltissime anche le persone che stanno già pianificando le vacanze dell’autunno e dell’inverno nel Mediterraneo, nei Caraibi, negli Emirati Arabi e nel mar Rosso, dove abbiamo un nuovo imperdibile itinerario che in una settimana prevede tappe in Arabia Saudita, Egitto e Giordania”.