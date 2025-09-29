Kel 12 allunga sull’incoming: nasce The Italian Journey

Kel 12 strizza l’occhio anche all’incoming e lancia il progetto The Italian Journey, nato per rispondere a un’esigenza sempre più chiara del mercato internazionale: vivere l’Italia in modo autentico, profondo, personale.

Un progetto che prende forma da un’intuizione precisa: non basta più visitare un luogo, oggi il vero lusso è viverlo, entrarci in punta di piedi, lasciarsi sorprendere, coglierne l’anima. «The Italian Journey è pensato per viaggiatori culturalmente curiosi e attenti, che desiderano scoprire l’Italia in modo autentico e personale. Può trattarsi di chi arriva per la prima volta e cerca un approccio fuori dai circuiti turistici consueti, oppure di chi torna per approfondire aspetti meno noti del territorio attraverso esperienze su misura, costruite con cura artigianale – dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey -. È l’Italia più preziosa e vera, che si svela a poco a poco, tra itinerari tematici, incontri autentici, luoghi che raccontano storie. Ogni viaggio è sartoriale, intimo, irripetibile: cucito sulle esigenze del singolo viaggiatore, con una visione che unisce esperienza sul campo, eleganza nella proposta e passione profonda per il territorio».

Ogni itinerario nasce da un’idea costruita intorno al viaggiatore. Non esistono pacchetti standard, ma proposte personalizzate, modellate sulle passioni e sugli interessi di chi viaggia. Per The Italian Journey il vero lusso significa esaudire i desideri dei viaggiatori e creare percorsi unici, curati nei dettagli: dalla selezione attenta dei fornitori alla qualità delle guide specializzate, fino alla costruzione di un ritmo di viaggio su misura. Le esperienze sono autentiche e irripetibili, pensate per favorire l’incontro con gli abitanti del luogo e con la cultura che li contraddistingue»

A tutto ciò si aggiunge un servizio di conciergerie dedicato: una presenza discreta ma costante, sempre pronta ad assistere, consigliare, modificare un programma in corsa, trovare un tavolo per cena o trasformare un nuovo desiderio in un’opportunità.

Gli itinerari

Gli itinerari proposti da The Italian Journey sono pensati per accompagnare il viaggiatore in un’esplorazione profonda e sfaccettata del patrimonio italiano, culturale e umano. Si va dai tour culturali con visite private ed esclusive a musei, collezioni e siti archeologici, spesso guidati da storici dell’arte, archeologi, direttori di musei o esperti locali, fino a veri e propri viaggi tematici. Ma non è solo la storia dell’arte a fare da filo conduttore. Ci sono viaggi esperienziali e slow, in cui il tempo diventa alleato e la scoperta si fa sensoriale. Non mancano i percorsi enogastronomici, costruiti attorno a cantine selezionatissime, spesso a conduzione familiare, lontane dai circuiti classici. I tour dei giardini storici, le esperienze legate a eventi e festival locali, le escursioni tra isole e borghi nascosti completano un mosaico di possibilità.

Le proposte di The Italian Journey spaziano dalle colline delle Langhe e del Roero al Molise, dai paesaggi delle Marche alla Maremma toscana, passando per l’Umbria più segreta, la Campania archeologica, la Sicilia, la Sardegna culturale, Matera e naturalmente i laghi del Nord – Como, Garda, Maggiore. Accanto all’Italia, The Italian Journey ha esteso la sua proposta anche alla Svizzera.

The Italian Journey propone anche itinerari che privilegiano l’utilizzo del treno. Una formula che riduce l’impatto ambientale, valorizza la mobilità lenta e consente di osservare il paesaggio in modo autentico. I collegamenti ferroviari diventano parte integrante del viaggio: permettono di attraversare territori meno conosciuti, di raggiungere facilmente centri storici e borghi e di favorire un approccio sostenibile, coerente con l’impegno di Kel 12.