Msc Poesia in Alaska con il nuovo Yacht Club L’Msc Yacht Club arriva su Msc Poesia. Nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia, la nave offrirà ora i ristoranti tematici quali il Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar, l’All-Stars Sports Bar, una rinnovata Msc Aurea Spa e una palestra potenziata, Msc Gym Powered by Technogym. Gli ospiti che saranno a bordo di Msc Poesia per la stagione inaugurale in Alaska potranno esplorare per la prima volta la maestosità dell’”Ultima Frontiera” con itinerari che includono Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm e Juneau (Alaska), oltre a Victoria (Columbia Britannica, Canada). A ogni scalo saranno disponibili numerose escursioni: dalle degustazioni gastronomiche alle avventure nella natura incontaminata, fino alle uscite in mare alla ricerca della fauna locale. Alla scoperta dell’Alaska «Sono entusiasta di annunciare che Msc Poesia porterà il suo nuovo volto in Alaska, offrendo agli ospiti un’esperienza senza precedenti a bordo dell’Msc Yacht Club. Questo intervento di rinnovamento rappresenta un passo importante nella nostra visione di crociere di lusso all inclusive, combinando comfort esclusivo, servizi personalizzati e destinazioni straordinarie. Sono certo che l’Alaska con i suoi paesaggi spettacolari, diventerà una delle mete più affascinanti per i nostri ospiti, il tutto arricchito dal comfort e dal lusso dell’Msc Yacht Club» ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere. Msc Poesia navigherà anche attraverso i canali mozzafiato dell’Inside Passage lungo la costa sud orientale dell’Alaska. A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di poter prenotare questo viaggio con il nuovo Msc Yacht Club per godere di un’esperienza esclusiva e all inclusive, con servizio maggiordomo e concierge 24 ore su 24, suite spaziose ed elegantemente arredate e accesso a un’oasi privata di servizi: ristorante dedicato, lounge, solarium riservato con idromassaggi, ristorante con grill e bar. Condividi

