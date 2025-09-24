Explora Journeys lancia la promozione “An invitation to discover”

Explora Journeys lancia “An invitation to discover“. Per un periodo limitato, gli ospiti potranno ricevere fino a mille euro di Destination Experiences Credit per suite, pensato per arricchire il loro viaggio con esplorazioni culturali, storiche e naturalistiche su misura.

Le Destination Experiences di Explora Journeys vanno oltre le escursioni convenzionali, offrendo un accesso intimo al cuore di ogni destinazione, alle sue persone e alle sue tradizioni. Pensata per piccoli gruppi o per soluzioni private, ogni esperienza regala accessi rari, incontri autentici e ricordi indelebili.

I dettagli

I viaggiatori che prenoteranno il loro viagigo fino al 14 ottobre 2025 riceveranno un Destination Experiences Credit per suite, disponibile per il primo e il secondo ospite in ogni suite. Le Destination Experiences, ideate e curate da partner esperti, garantiscono un’immersione culturale profonda, esplorazioni in piccoli gruppi e su misura, visite organizzate in ogni dettaglio.

Gli ospiti possono scegliere tra Journeys nel Mediterraneo, Nord Europa, Americhe, Caraibi, Alaska, Mar Rosso e Asia, inclusi i luoghi remoti di Islanda, Groenlandia e Amazzonia.