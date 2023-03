Presentato il programma Italy Travel Tech Accelerator per le Startup del turismo È stato presentato oggi, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, Italy Travel Tech Accelerator, il programma di accelerazione messo in campo da Broxlab e Ministero del Turismo per sostenere le giovani idee ed imprese innovative del settore turistico. «Il supporto a questo secondo Programma di Accelerazione, nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero – aveva dichiarato il ministro Daniela Santanchè occasione della presentazione della misura ministeriale -, conferma la particolare attenzione allo sviluppo delle startup innovative. In particolare la localizzazione nel Mezzogiorno per lo svolgimento del Programma, vuole promuovere lo sviluppo di innovazione e imprenditoria giovanile direttamente nei territori del Sud Italia. L’ambizione è partire dalla dimensione locale per creare nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possano poi competere nei mercati internazionali». All’evento di presentazione di Italy Travel Tech Accelerator hanno partecipato Francesco Perone, presidente Broxlab srl, Martina Rosato, dirigente del Ministero del Turismo e responsabile del programma Innovation Network e Startup, Aleardo Furlani, founder and ceo Innova, Alessandro Piperno, program director Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, Alfonso Nardi, Invitalia Incentivi e Innovazione, Gianmarco Carnovale, presidente associazione Roma Startup; Claudio Dell’Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo. «Per noi di Broxlab sostenere le nuove idee innovative è una sfida affascinante che affrontiamo quotidianamente – ha dichiarato durante l’evento Francesco Perone, presidente di Broxlab -. In quanto Startup Studio crediamo nel futuro e nello straordinario potenziale dei talenti che meritano le giuste opportunità per poter emergere. A questa sfida se ne aggiunge un’altra, ossia la possibilità di poter dimostrare che il Mezzogiorno è il luogo ideale dove l’innovazione e la tecnologica possono incrociare idee virtuose e progetti ambiziosi per trasformarli in successi».

Italy Travel Tech Accelerator avrà una durata di cinque mesi e prevede la messa in campo di diversi servizi per le startup innovative, come l’affiancamento nella validazione della soluzione proposta, il supporto al lancio del prodotto/servizio sul mercato e la definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari. «Sono importanti queste iniziative per il supporto delle startup innovative – ha aggiunto Claudio Dell’Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo – L’associazione è sponsor dell’iniziativa perché le startup italiane soffrono a emergere rispetto alla concorrenza europea. Noi come Associazione Startup Turismo abbiamo lo scopo di facilitare il networking tra tutte le startup esistenti e rappresentiamo oggi un osservatorio privilegiato sulla reale situazione dell’innovazione in Italia».

