WeWork è ad un passo dal fallimento. Azione giù del 50% WeWork è stata una delle aziende più promettenti della storia, nata contemporaneamente ad Airbnb, suscitando enormi aspettative. È caduta in modo spettacolare appena nato. WeWork è una catena alberghiera le cui camere hanno uffici al posto dei letti. Arrivi in ​​una città ed entri in una stanza per lavorare al computer. Ha tutto il necessario come ufficio. Il concept sembra non aver preso piede del tutto. Soprattutto quando la pandemia ha portato la maggior parte delle aziende a organizzare il lavoro dal domicilio del dipendente. Debiti Questa settimana il suo valore in borsa è crollato del 50%, il che fa presagire un fallimento imminente. Tutti i media specializzati lo prevedono. La società non è in grado di pagare i propri debiti in questo momento e ha chiesto ai creditori di rinviare i pagamenti imminenti. WeWork è un’altra delle idee promosse dalla banca giapponese SoftBank, che ha fatto grandi investimenti in innovazioni come queste. Alcuni sono andati bene, ma non tutti. L’azienda non commenta la sua situazione attuale, ma ammette di avere difficoltà. Il suo amministratore delegato, Sandeep Mathrani, ha lasciato l’azienda poche settimane fa. WeWork è presente in 777 città in 39 paesi, un dato di tutto rispetto. Condividi

\r

«L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale».\r

\r

Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35.","post_title":"Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno","post_date":"2023-11-03T11:02:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699009325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WeWork è stata una delle aziende più promettenti della storia, nata contemporaneamente ad Airbnb, suscitando enormi aspettative. È caduta in modo spettacolare appena nato. \r

\r

WeWork è una catena alberghiera le cui camere hanno uffici al posto dei letti. Arrivi in ​​una città ed entri in una stanza per lavorare al computer. Ha tutto il necessario come ufficio.\r

\r

Il concept sembra non aver preso piede del tutto. Soprattutto quando la pandemia ha portato la maggior parte delle aziende a organizzare il lavoro dal domicilio del dipendente. \r

Debiti\r

Questa settimana il suo valore in borsa è crollato del 50%, il che fa presagire un fallimento imminente. Tutti i media specializzati lo prevedono. La società non è in grado di pagare i propri debiti in questo momento e ha chiesto ai creditori di rinviare i pagamenti imminenti.\r

\r

WeWork è un'altra delle idee promosse dalla banca giapponese SoftBank, che ha fatto grandi investimenti in innovazioni come queste. Alcuni sono andati bene, ma non tutti.\r

\r

L'azienda non commenta la sua situazione attuale, ma ammette di avere difficoltà. Il suo amministratore delegato, Sandeep Mathrani, ha lasciato l'azienda poche settimane fa.\r

\r

WeWork è presente in 777 città in 39 paesi, un dato di tutto rispetto.","post_title":"WeWork è ad un passo dal fallimento. Azione giù del 50%","post_date":"2023-11-03T10:57:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699009032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un nuovo collegamento sull'Italia all'interno del network invernale di AirBaltic da Vilnius: decollerà il prossimo 30 dicembre la nuova rotta per Torino, che sarà servita da un volo alla settimana.\r

\r

Alla new entry italiana si affiancano altre tre novità, sempre da Vilnius: Dubai (operativo già dal 1° novembre), Tenerife (attiva dal 31 ottobre) e Gran Canaria (che decollerà il 2 dicembre prossimo).\r

\r

«Con il lancio della stagione dei voli invernali da Vilnius, che prevede quattro nuove destinazioni, siamo entusiasti di offrire ancora più opzioni ai nostri passeggeri, sia per godere del clima più caldo che per raggiungere le piste innevate - ha dichiarato Mantas Vrubliauskas, vicepresidente dello sviluppo del network del vettore -. Siamo grati per il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, gli aeroporti lituani, che hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, grazie al crescente numero di passeggeri, siamo lieti di constatare che anche la nostra quota di mercato a Vilnius continua ad aumentare».\r

\r

Complessivamente airBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti con un'ampia gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso.","post_title":"AirBaltic inaugurerà la nuova rotta da Vilnius a Torino il prossimo 30 dicembre","post_date":"2023-11-03T10:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699005892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Fastjet ha scelto AirlinePros International come rappresentante in oltre dieci paesi, inclusa l’Italia. Il vettore è già cliente sul mercato statunitense dell'azienda di distribuzione e rappresentanza di compagnie aeree.\r

Il team italiano di AirlinePros supporterà l’incremento delle vendite e del network sul mercato locale, così come si occuperà di tutte le attività promozionali.\r

Fastjet collega le tre principali città dello Zimbabwe a Johannesburg e Kruger Nelspruit Mpumalanga in Sud Africa e Maun in Botswana.\r

«AirlinePros ha un rapporto di lungo corso con Fastjet negli Stati Uniti – commenta Achma Asokan Foster, group ceo AirlinePros International – siamo molto felici di allargare il nostro rapporto con il vettore sudafricano, il cui obiettivo è diventare la linea aerea panafricana di maggior successo».","post_title":"La sudafricana Fastjet si affida ad AirlinePros per la rappresentanza in Italia","post_date":"2023-11-03T09:15:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699002903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine.\r

\r

E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.\r

\r

Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. \r

\r

BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori.\r

Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto?\r

La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%.\r

\r

I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. \r

\r

Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: \r

\r

\tnegozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti\r

\tportali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze;\r

\tsiti di biglietti per concerti e tour;\r

\tnoleggio auto e parcheggi;\r

\tfornitori di energia e telefonia;\r

\tarredamento per la casa, l’ufficio e il giardino;\r

\tprofumi, make-up, cosmetici;\r

\tfarmacie online;\r

\tprodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech…\r

\r

… e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora.\r

\r

Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti.\r

I coupon sconto quali vantaggi offrono?\r

Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. \r

\r

A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative.\r

\r

Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine.\r

\r

Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato.","post_title":"Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping","post_date":"2023-11-03T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bravosconto","bravosconto-it","couponing-sconti-viaggi-online","gruppo-bravo-saving-network","hotel","sconti-hotel-black-friday","sconti-hotel-cyber-monday","sconti-hotel-online","sconti-prenotazione-viaggi","sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour","sconti-viaggi-online","sconti-viaggi-online-black-friday","sconti-viaggi-online-natale","shopping-viaggi-online","voli-e-vacanze"],"post_tag_name":["BravoSconto","bravosconto.it","couponing sconti viaggi online","Gruppo Bravo Saving Network","hotel","sconti hotel Black Friday","sconti hotel cyber monday","sconti hotel online","sconti prenotazione viaggi","sconti siti di biglietti per concerti e tour","sconti viaggi online","sconti viaggi online Black Friday","sconti viaggi online natale","shopping viaggi online","voli e vacanze"]},"sort":[1698998454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altra new entry per il network lungo raggio di Milano Malpensa con il debutto di Juneyao Airlines.\r

\r

La compagnia aerea cinese basata a Shanghai ha inaugurato ieri la rotta da Zhengzhou per Milano, che rappresenta la sua seconda destinazione europea. Il collegamento è operato da un Boeing 787 Dreamliner due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

Capoluogo della provincia di Henan, Zhengzhou rappresenta un importante centro commerciale e industriale e tra le più antiche città della Cina, oltre ad essere un nodo ferroviario e stradale strategico, all’incrocio delle linee Lianyungang-Lanzhou e Pechino-Canton. In altre parole, una efficace connessione con le diverse città del Paese grazie ai numerosi collegamenti ferroviari ad alta velocità.\r

Nata 17 anni fa, con la sua sussidiaria Jiuyan, conta su una flotta di 115 aeromobili che servono un network di oltre 300 rotte domestiche e internazionali trasportando oltre 20 milioni di passeggeri anno.\r

\r

Dal 2018, grazie all'arrivo in flotta del Dreamliner, Juneyao si è rinnovata e ha ampliato la rete internazionale: il 787 serve la rotta tra Shanghai e Helsinki, dal giugno 2019, mentre dal 2020 si è aggiunta la tratta Zhengzhou-Helsinki. Dopo Malpensa, nell'aprile 2024, sarà la volta di Atene.\r

\r

","post_title":"Juneyao Airlines collega Zhengzhou a Milano Malpensa. Da aprile nuova rotta per Atene","post_date":"2023-10-31T11:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698750938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot ha inaugurato il nuovo collegamento giornaliero non-stop con da Roma Fiumicino all'aeroporto Chopin di Varsavia: da qui i viaggiatori provenienti dall'Italia possono agevolmente imbarcarsi su altri voli della compagnia di bandiera polacca per raggiungere numerose destinazioni in Polonia, Europa orientale e centrale, paesi baltici, Asia centrale, America del Nord e Asia-Pacifico.\r

\r

\"Riscontriamo un aumento della domanda da parte dei punti vendita in Italia, questo aumento di capacità coinvolge un mercato strategico e importante - dichiara Amit Ray, direttore Italia per i mercati Dach e India e head of global corporate and strategic sales di Lot Polish Airlines -. Il nostro nuovo servizio da capitale a capitale segna una tappa significativa per la connettività aerea tra Italia e Polonia. I viaggiatori del bacino di utenza di Roma possono ora raggiungere Varsavia con un vettore di rete full-service, senza scali, per godere l’esperienza di una delle città più vivaci d'Europa, Varsavia, che si è aggiudicata il titolo di meta turistica migliore d'Europa nel concorso European Best Destinations 2023. Dal nostro hub di Varsavia, inoltre, i viaggiatori possono accedere agevolmente al nostro network mondiale, grazie a opzioni di viaggio interessanti e senza soluzione di continuità verso tante destinazioni successive, come per esempio le altre città polacche, i paesi baltici, l'Asia centrale, l’India e il Giappone\".\r

\r

\"La rotta Roma-Varsavia ha sempre rappresentato un collegamento cruciale per le relazioni tra i nostri Paesi, favorendo gli scambi diplomatici e commerciali e lo sviluppo turistico tra Italia e Polonia - aggiunge Federico Scriboni, responsabile Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - .Il nuovo volo giornaliero migliorerà la connettività tra due città così ricche di storia, arte e cultura, dando accesso a un'ampia rete di voli verso molte destinazioni nazionali e internazionali\".","post_title":"Lot operativa sulla nuova rotta da Roma all'aeroporto Chopin di Varsavia","post_date":"2023-10-31T09:29:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698744575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut.\r

\r

“Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag.\r

\r

Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l'Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. \"Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”.","post_title":"Con l'appuntamento di Bangkok si chiude l'intenso 2023 di Travel Hashtag","post_date":"2023-10-30T12:12:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698667940000]}]}}