Welcome Travel Group sigla un accordo di partnership con Scalapay Scalapay sigla una partnership con Welcome Travel Group. Con questo accordo, le agenzie del network possono trarre vantaggio sia offrendo ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, sia per accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti Scalapay. Commenta così Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay: «I dati testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato. Noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore, aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia». Il settore del turismo sta vivendo una forte digitalizzazione; si prevede infatti che nel 2026 il 74% dei ricavi totali arriverà da transazioni online (nel 2021 la percentuale è stata del 55%) e di queste il Buy Now Pay Later avrà una componente importante. Nello specifico Scalapay nel settore dei viaggi è responsabile del 12% circa di tutte le transazioni e la soluzione Bnpl incide fino a +45% anche sull’aumento del valore medio dell’acquisto, mentre 500 euro è l’importo della spesa media dei travel brands, che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. La card, integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre comode soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti. Attraverso Scalapay, le agenzie di viaggio hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni oltre al fatto di entrare in contatto con un’ampia e profilata community. «Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l’efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggio affiliate – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L’adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello, garantisce alle Agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del Cliente. Di aumentare, quindi, il tasso di conversione dei preventivi e di condurre, ove possibile, attività di upselling. La collaborazione con Scalapay, inoltre, permette alle Agenzie del Network di accrescere la propria visibilità presso una customer base di assoluto rilievo”»

