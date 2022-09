Welcome Travel Group sarà presente a Ttg Travel Experience

Welcome Travel Group conferma la propria partecipazione a Ttg Travel Experience che si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022.

La presenza in fiera sarà un importante momento di incontro e condivisione con le Agenzie e la direzione del Network; un’occasione per fare insieme il bilancio sui risultati dell’estate, l’andamento delle vendite, temi commerciali e progettualità in essere.

«Torniamo a Ttg Travel Experience dopo due anni complicati e un’ultima estate complessa e sorprendente al tempo stesso – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group -. La nostra progettualità non ha mai subito battute d’arresto ed è con questo spirito che ci presentiamo all’appuntamento in Fiera. Il Ttg offre sempre la possibilità di confronti e condivisioni di business interessanti, incontreremo ‘lA GENTE dei viaggi’ attorno a cui costruiamo i nostri progetti e i Partner che ci affiancano in questo percorso. Come sempre, sarà un momento fondamentale di compartecipazione, costruzione, comprensione e scambio, utili nell’interpretazione del nuovo anno commerciale che ci apprestiamo ad affrontare, con la carica e l’entusiasmo di sempre”.

Protagonista all’interno dello stand sarà “lA GENTE dei viaggi“. Un gioco di parole pensato per dare valore e mettere al centro le persone che da sempre sono il cuore del Network: Agenti di Viaggio e allo stesso tempo viaggiatori.

Nell’ampio spazio espositivo – posizionato nel Padiglione C3 N. 125-126 – Welcome Travel Group ospiterà i brand Welcome Travel, Geo e Welcome Travel Store insieme ai co-espositori Valore Sicuro e Welcome to Italy. All’interno, inoltre, è previsto un corner dedicato alla presentazione del nuovo CRM e dei portali WE hub e GEO space, basati sulla tecnologia Salesforce e strutturati su misura per le esigenze delle Agenzie.