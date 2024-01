Vairo, TrustForce: cresce il valore del mercato agenziale. Servono più formazione e presidio del trade Più formazione e presidio del trade, non solo da parte dei tour operator, ma soprattutto per conto di destinazioni e servizi accessori, che finora non avevano ritenuto le agenzie di viaggio centrali nelle loro strategie distributive. E’ quello che chiede oggi il mercato, secondo il fondatore e ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo: “Per questo la formazione delle risorse giocherà nei prossimi anni un ruolo chiave. L’aspettativa è quella di lavorare con professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli adv, siano queste visite in agenzia, oppure contatti da remoto con webinar formativi, piuttosto che appuntamenti collettivi attraverso l’organizzazione di eventi sul territorio. Autonomia e metodo sono in particolare le caratteristiche del sales account più ricercato“. Il sales account turistico, in definitiva, si prepara a diventare ancora una volta centrale per il mercato italiano. TrustForce, dal suo punto di osservazione privilegiato, ha visto crescere le richieste di costruzione di nuove reti commerciali del 30%. Inoltre, ha arricchito del 20% le proprie reti commerciali esistenti. Infine, sono raddoppiate le richieste di figure di inside sales, ovvero professionisti commerciali che da remoto contattano agenzie selezionate. In questo contesto, si consolida anche la figura dell’agente di viaggio che si posiziona, oltre quale essenziale elemento nella catena distributiva dal punto di vista dei tour operator, anche come interlocutore preferibile dal punto di vista dell’utente finale, che trova nell’adv competenza e affidabilità, specialmente per quanto riguarda gli itinerari articolati e di alta gamma. “Soprattutto negli ultimi sei mesi si registra un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti – riprende Vairo -: la crescente attenzione rivolta dagli operatori al trade è dimostrata dal fatto che sempre più brand ci richiedono personale commerciale, sia territoriale sia da remoto. Riconoscono alla rete distributiva i meriti di vendite più qualificate rispetto all’online: significa pratiche a maggior valore per persona, ma anche più centrate sulle esigenze del cliente, pertanto fonte di minori complaints. La multicanalità è un fatto consolidato e l’online un concorrente agguerritissimo, ma ormai è certo che in agenzia si fanno gli acquisti migliori. Inutile sottolineare che questo trend può continuare solo se gli agenti si impegneranno a formarsi e a studiare senza sosta, e soprattutto non sentendosi mai arrivati. Gli operatori del settore si rinnovano costantemente e nuove realtà si affacciano sul mercato: gli agenti devono rimanere al passo, aiutati dai sales promoter che più che in passato sono chiamati ad affiancarli”. Condividi

[post_title] => La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell'offerta [post_date] => 2024-01-26T12:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706272670000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AlUla ha selezionato cinque nuove dmc fra i partner di viaggio preferiti per assistere i tour operator e le agenzie di viaggio nel coordinamento degli itinerari di viaggio, compresi i trasporti, le sistemazioni alberghiere, i ristoranti e le esperienze. Oltre alle destination management companies esistenti – Go Zahid, The Traveling Panther e AlUla Guide Tours – i nuovi dmc aggiunti, che portano il totale a quota otto, sono Abercrombie & Kent, Exo Travel, Dmc Arabia, Tetrapylon e Discover Saudi. “I nostri partner di fiducia sono una finestra sulla varietà delle esperienze disponibili ad AlUla, che spaziano dall’arte alla cultura, dal patrimonio all’avventura, dalla natura al benessere e oltre - ha sottolineato Melanie de Souza, executive director, destination marketing di Royal Commission for AlUla -. Siamo orgogliosi di accogliere a bordo questi dmc, che sono stati selezionati per la loro specializzazione nella fornitura di servizi nei nostri 10 mercati geografici prioritari”. Mentre AlUla continua la sua ascesa sulla scena globale come destinazione boutique di lusso, non vediamo l’ora di stabilire ulteriori partnership significative con tutti i livelli del settore turistico”. In termini di connettività aerea, AlUla è ben servita da collegamenti diretti con Riyadh, Jeddah e Dammam, e a livello internazionale con Dubai e Doha, oltre a servizi stagionali dal Cairo e da Amman. I visitatori possono sperimentare l’ospitalità di lusso in una varietà di hotel, tra cui Habitas AlUla, Banyan Tree AlUla, Cloud7 Residences e Shaden Resort. Inoltre, di prossima apertura sono l’eco-lodge Dar Tantora by the House Hotel at Old Town e Hegra Boutique Hotel. [post_title] => AlUla: cinque nuove dmc partner per ampliare servizi e pacchetti di viaggio [post_date] => 2024-01-26T09:31:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706261485000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Made in Italy è al centro della valorizzazione della destinazione Marche con il progetto Visit Industry Marche. Il progetto, portato avanti dall’associazione Paesaggio Eccellenza e dal tour operator anconetano Go World, mira a valorizzare il territorio e il suo tessuto imprenditoriale, creando un connubio unico tra cultura, industria e natura. L'idea nasce dall'idea di aprire ai visitatori l'accesso al ricco distretto industriale della Regione, fatto di piccole-medie realtà di un eccellente livello, per svelare il processo produttivo di vari tipi di prodotti di grande valore. Dalle fisarmoniche, ai giochi per bambini, gli oggetti in vetro, le scarpe, gli impianti audio, quelli di illuminazione, ed anche le apprezzatissime visite alle cantine locali ed ai produttori di liquori, dolciumi e confetture marchigiane, l’ampia offerta di prodotti riesce a colpire un vasto pubblico incuriosito dall’eccellenza regionale. Sono stati individuati sette percorsi tematici per sviluppare al meglio la ricchezza della regione e delle sue aziende: carta, futuro, gioco, lifestyle, luce, suono e sapore. Il risultato è un impulso al turismo marchigiano da una parte e una maggiore consapevolezza di cosa ci sia dietro il famoso “Made in Italy” dall’altra. Risultati che hanno già attirato l’attenzione di altre Regioni interessate a replicare il progetto e l'interesse di Lonely Planet, che ha citato Visit Indistry Marche nella sua guida. [post_title] => Visit Industry Marche apre le porte del distretto industriale ai turisti [post_date] => 2024-01-26T09:30:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706261442000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali). Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019. Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo. Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo. Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau. Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada. L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione. [post_title] => Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade [post_date] => 2024-01-25T14:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706194565000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La XX edizione dell'Albergatore Day, tenutasi ieri a Roma, è avvenuta nel segno di un nuovo spirito di dialogo tra alberghiero ed extralberghiero. La partecipazione ai lavori della mattinata da parte di Airbnb, rappresentata da Valentina Reino, ha simboleggiato l'importanza per le due parti di avviare un confronto aperto e costruttivo. Il vento sta cambiando "Negli anni - ha esordito Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma - sono volati missili, magari più da parte nostra che da parte loro. Quello che, però, abbiamo sempre criticato è la disparità di trattamento, perché operiamo nello stesso mercato con prodotti simili, ma con regole diverse. Le nuove norme sugli affitti brevi non sono ancora quelle che volevamo, ma intanto il processo è partito: il vento sta cambiando”. "La decisione di invitarci a partecipare a questa giornata è stata coraggiosa e non scontata - commenta Valentina Reino, responsabile di relazioni pubbliche e istituzionali di Airbnb -. Il settore alberghiero e extralberghiero sono complementari e si rivolgono a un target che non è sempre alla ricerca degli stessi servizi. Chi sceglie l'hotel vuole vivere un'esperienza diversa rispetto a chi sceglie l'appartamento. Per questo motivo che è possibile lavorare insieme per valorizzare l'accoglienza di Roma". Reino ha quindi espresso soddisfazione per le recenti regole introdotte dal Governo e ribadito la volontà della piattaforma di collaborare con le istituzioni per contribuire alla lotta agli abusivi. Nel suo intervento, ha ricordato al pubblico i risultati di un lavoro congiunto portato avanti in Grecia, dove, grazie a una strettissima collaborazione con il Governo, i portali hanno contribuito a garantire un mercato più regolato e trasparente eliminando le strutture non regolari. "Noi siamo d'accordo con l'introduzione di norme chiare - spiega alla platea di albergatori, con un tono di voce calmo e conciliante -. Stiamo anche finalizzando la creazione di un portale in cui ricorderemo tutti gli obblighi legislativi e tutti gli adempimenti che devono compiere gli host". Ma Roscioli interviene ricordando un'altra criticità che agevolerebbe il fenomeno dell'abusivismo: la mancanza di un indirizzo chiaro nelle schede delle strutture su Airbnb. "Stiamo discutendo modifiche relative alla privacy con l'azienda - replica Reino -, che inizialmente aveva un approccio prevalentemente americano, ma con il comune di Roma condividiamo già tutti i dati, sono quindi possibili i controlli". L'insoddisfazione del Comune di Roma: "Abbiamo le mani legate" Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, prende la parola per esprimere la sua insoddisfazione sulle introduzioni normative del Governo. "La verità è che non si ha il coraggio per fermare lo strapotere dei giganti del web - afferma -. Avremmo voluto avere la possibilità di cambiare il contributo di soggiorno, ad esempio consentendo una gradualità a seconda della zona in cui la struttura ricettiva opera, oppure limitare la nascita di nuove strutture extralberghiere, perché tra un anno ci sarà il Giubileo e non ci sarà più neanche un residente in centro. Roma diventerà solo un grande B&B e noi abbiamo le mani legate". Gianluca Caramanna, consigliere per i rapporti istituzionali del Ministero del Turismo, rimanda la provocazione al mittente, ribadendo l'importanza delle introduzioni volute dal ministro Santanchè e legando il problema della desertificazione del centro storico alla mancanza dei servizi: "Bisogna creare il giusto appeal per tornare a vivere in Centro - replica - e su questo il Comune di Roma non sta lavorando". La chiusura dei lavori della mattinata è affidata a Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione del Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio, che ha ricordato le ragioni della nascita dell'attività extralberghiera: "Aveva senso quando era un reddito aggiuntivo rispetto alla famiglia. Oggi non è più così. Per tornare a fare accoglienza, dobbiamo agire sulla leva della formazione e cultura." Claudiana Di Cesare [post_title] => Prove di dialogo tra Airbnb e albergatori. Il vento sta cambiando? [post_date] => 2024-01-25T14:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706191804000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto. Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna. Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti. Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%). [post_title] => Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating [post_date] => 2024-01-25T10:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178777000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante riconoscimento green per il siciliano Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa che lo scorso 15 gennaio ha ottenuto il certificato Breeam in-use very good (58.2%). Breeam è l’acronimo che unisce le sigle Bre (Building research establishment) ed Eam (Environmental assessment method). Il gruppo Bre, in particolare, è un’organizzazione privata britannica con più di 100 anni di esperienza, impegnata nella ricerca della sostenibilità e nella misurazione degli impatti ambientali del settore edilizio; assicura standard di progetto e di costruzione ecosostenibili, applicabili a edifici, infrastrutture e progetti di scala urbana. Certificare un edificio con il Breeam significa garantirne un basso impatto ambientale, l’impiego di procedimenti e materiali ecosostenibili, un’attenzione particolare alle innovazioni edilizie e progettuali in direzione green, una qualità edilizia superiore rispetto agli standard legislativi, l’abbattimento dei costi di manutenzione e gestione, e alti standard di comfort interni. "Con la certificazione Breeam in-use very good, la nostra compagnia continua nel proprio percorso di creazione di valore anche in ambito esg partendo subito con un riconoscimento di altissimo livello di cui siamo molto orgogliosi - sottolinea il presidente e ceo del gruppo alberghiero, Marcello Mangia -. Ringrazio il nostro splendido giovane team esg aziendale ed Esg Solutions (consulenti per l'ottenimento della certificazione, ndr), che hanno reso possibile il conseguimento di questo primo traguardo in tempi record!". [post_title] => Il Mangia’s Torre del Barone ottiene la certificazione Breeam very good [post_date] => 2024-01-25T10:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178648000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’AdSP si rinnova attraverso un importante piano di riorganizzazione, che garantirà un rafforzamento dell’ente e una maggiore efficienza dei servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati e per affrontare le nuove sfide aperte dai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel settore. Cambiamenti conseguenti alla transizione ecologica, digitale e sociale in corso. L’AdSP, impegnata nella realizzazione di grandi infrastrutture che renderanno i porti della Spezia e Marina di Carrara sempre più efficienti ed in grado di competere a livello internazionale, ha da tempo avviato uno studio puntuale, con conseguente revisione organizzativa, affidato alla società specializzata Dasein. La società ha condotto un’approfondita analisi, partendo dalle linee strategiche dell’Ente, coinvolgendo i vertici, i dirigenti ed il personale dei vari uffici con l’obiettivo di identificare i punti di forza e di debolezza degli uffici di riferimento E’stata così creata la Direzione Generale, che ricomprende funzioni strategiche con la creazione di servizi dedicati alla security e la cybersecurity, porto digitale, intermodalità e gestione delle infrastrutture ferroviarie, oltre a personale, formazione e benessere aziendale. Questi i nuovi uffici: il servizio dragaggi, il servizio operativo/ispettivo portuale e il servizio ispettivo lavoro portuale; il servizio dedicato ai progetti di interazione porto/città tra cui i nuovi waterfront di La Spezia e di Marina di Cararra e per lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata; il servizio dedicato alla viabilità e ai servizi per l’autotrasporto; il servizio dedicato al Molo Pagliari e alla nautica sociale; il servizio dedicato allo Sportello Unico Amministrativo per semplificare sempre di più la gestione delle istanze da parte degli utenti; il servizio dedicato all’archivio digitale ed ai progetti di digitalizzazione del patrimonio storico del sistema portuale. «Questa riorganizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per l’Ente - commenta Federica Montaresi, segretaria generale ApSP - necessario per permettere di traguardare gli obiettivi strategici e focalizzare le risorse, le competenze e le professionalità presenti al nostro interno, sulle attività, distribuendo al meglio i carichi di lavoro, al fine di accrescere la motivazione e far sentire ogni dipendente parte integrante del processo di trasformazione dei nostri porti, in parte già in atto, ma che già nel corso di questo anno vedrà importanti e concreti avanzamenti». [post_title] => AdSP si rinnova per rafforzare i porti della Spezia e Carrara [post_date] => 2024-01-25T10:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706177715000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vairo trustforce cresce valore del mercato agenziale servono piu formazione presidio del trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2070,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più formazione e presidio del trade, non solo da parte dei tour operator, ma soprattutto per conto di destinazioni e servizi accessori, che finora non avevano ritenuto le agenzie di viaggio centrali nelle loro strategie distributive. E' quello che chiede oggi il mercato, secondo il fondatore e ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo: \"Per questo la formazione delle risorse giocherà nei prossimi anni un ruolo chiave. L'aspettativa è quella di lavorare con professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli adv, siano queste visite in agenzia, oppure contatti da remoto con webinar formativi, piuttosto che appuntamenti collettivi attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio. Autonomia e metodo sono in particolare le caratteristiche del sales account più ricercato\".\r

\r

Il sales account turistico, in definitiva, si prepara a diventare ancora una volta centrale per il mercato italiano. TrustForce, dal suo punto di osservazione privilegiato, ha visto crescere le richieste di costruzione di nuove reti commerciali del 30%. Inoltre, ha arricchito del 20% le proprie reti commerciali esistenti. Infine, sono raddoppiate le richieste di figure di inside sales, ovvero professionisti commerciali che da remoto contattano agenzie selezionate.\r

\r

In questo contesto, si consolida anche la figura dell’agente di viaggio che si posiziona, oltre quale essenziale elemento nella catena distributiva dal punto di vista dei tour operator, anche come interlocutore preferibile dal punto di vista dell’utente finale, che trova nell’adv competenza e affidabilità, specialmente per quanto riguarda gli itinerari articolati e di alta gamma. \"Soprattutto negli ultimi sei mesi si registra un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti - riprende Vairo -: la crescente attenzione rivolta dagli operatori al trade è dimostrata dal fatto che sempre più brand ci richiedono personale commerciale, sia territoriale sia da remoto. Riconoscono alla rete distributiva i meriti di vendite più qualificate rispetto all'online: significa pratiche a maggior valore per persona, ma anche più centrate sulle esigenze del cliente, pertanto fonte di minori complaints. La multicanalità è un fatto consolidato e l'online un concorrente agguerritissimo, ma ormai è certo che in agenzia si fanno gli acquisti migliori. Inutile sottolineare che questo trend può continuare solo se gli agenti si impegneranno a formarsi e a studiare senza sosta, e soprattutto non sentendosi mai arrivati. Gli operatori del settore si rinnovano costantemente e nuove realtà si affacciano sul mercato: gli agenti devono rimanere al passo, aiutati dai sales promoter che più che in passato sono chiamati ad affiancarli”.","post_title":"Vairo, TrustForce: cresce il valore del mercato agenziale. Servono più formazione e presidio del trade","post_date":"2024-01-26T12:58:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706273928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo alcuni anni di assenza, la Liguria torna a presentarsi in Spagna a FITUR, la Fiera internazionale del Turismo di Madrid.\r

\r

Sarà l'occasione per mettere in luce alcuni dei punti di forza del territorio, di particolare interesse per il mercato spagnolo: i grandi eventi del 2024, le grandi mostre di Palazzo Ducale, la finale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, il calendario dei concerti estivi.\r

\r

In generale, secondo uno studio di ENIT, Agenzia nazionale del turismo italiano, è infatti la visita alle città d’arte la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l’interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, lo sport. Di tendenza per il mercato spagnolo anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura.\r

\r

L'edizione 2024 prevede la presenza di offerte turistiche provenienti da oltre 130 Paesi, con oltre 8.500 esibitori. Lo scorso anno si sono registrate più di 85.000 presenze di pubblico generico.\r

\r

«Dopo la presenza ad Utrecht ad inizio mese, proseguiamo il 2024 facendo promozione della Liguria a Fitur di Madrid, un'altra importantissima fiera internazionale del turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Quello spagnolo è un mercato in espansione in Liguria: nel periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo infatti registrato la presenza di circa 150 mila turisti dalla Spagna con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, quei turisti hanno visitato soprattutto Genova e tutti i siti facenti riferimento a Cristoforo Colombo, personaggio storico che unisce la Liguria alla Spagna. Inoltre, Fitur di Madrid è un punto di riferimento per tanti operatori del Sudamerica, altra fetta di mercato che ci interessa moltissimo in relazione al 'Turismo delle radici': in America Latina vivono infatti tantissimi discendenti dei liguri emigrati nel secolo scorso che vogliamo portare in Liguria per far riscoprire le loro origini».\r

\r

","post_title":"La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell'offerta","post_date":"2024-01-26T12:37:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706272670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla ha selezionato cinque nuove dmc fra i partner di viaggio preferiti per assistere i tour operator e le agenzie di viaggio nel coordinamento degli itinerari di viaggio, compresi i trasporti, le sistemazioni alberghiere, i ristoranti e le esperienze.\r

\r

Oltre alle destination management companies esistenti – Go Zahid, The Traveling Panther e AlUla Guide Tours – i nuovi dmc aggiunti, che portano il totale a quota otto, sono Abercrombie & Kent, Exo Travel, Dmc Arabia, Tetrapylon e Discover Saudi. \r

\r

“I nostri partner di fiducia sono una finestra sulla varietà delle esperienze disponibili ad AlUla, che spaziano dall’arte alla cultura, dal patrimonio all’avventura, dalla natura al benessere e oltre - ha sottolineato Melanie de Souza, executive director, destination marketing di Royal Commission for AlUla -. Siamo orgogliosi di accogliere a bordo questi dmc, che sono stati selezionati per la loro specializzazione nella fornitura di servizi nei nostri 10 mercati geografici prioritari”. Mentre AlUla continua la sua ascesa sulla scena globale come destinazione boutique di lusso, non vediamo l’ora di stabilire ulteriori partnership significative con tutti i livelli del settore turistico”.\r

\r

In termini di connettività aerea, AlUla è ben servita da collegamenti diretti con Riyadh, Jeddah e Dammam, e a livello internazionale con Dubai e Doha, oltre a servizi stagionali dal Cairo e da Amman.\r

\r

I visitatori possono sperimentare l’ospitalità di lusso in una varietà di hotel, tra cui Habitas AlUla, Banyan Tree AlUla, Cloud7 Residences e Shaden Resort. Inoltre, di prossima apertura sono l’eco-lodge Dar Tantora by the House Hotel at Old Town e Hegra Boutique Hotel.","post_title":"AlUla: cinque nuove dmc partner per ampliare servizi e pacchetti di viaggio","post_date":"2024-01-26T09:31:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706261485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Made in Italy è al centro della valorizzazione della destinazione Marche con il progetto Visit Industry Marche.\r

\r

Il progetto, portato avanti dall’associazione Paesaggio Eccellenza e dal tour operator anconetano Go World, mira a valorizzare il territorio e il suo tessuto imprenditoriale, creando un connubio unico tra cultura, industria e natura.\r

\r

L'idea nasce dall'idea di aprire ai visitatori l'accesso al ricco distretto industriale della Regione, fatto di piccole-medie realtà di un eccellente livello, per svelare il processo produttivo di vari tipi di prodotti di grande valore. Dalle fisarmoniche, ai giochi per bambini, gli oggetti in vetro, le scarpe, gli impianti audio, quelli di illuminazione, ed anche le apprezzatissime visite alle cantine locali ed ai produttori di liquori, dolciumi e confetture marchigiane, l’ampia offerta di prodotti riesce a colpire un vasto pubblico incuriosito dall’eccellenza regionale.\r

\r

Sono stati individuati sette percorsi tematici per sviluppare al meglio la ricchezza della regione e delle sue aziende: carta, futuro, gioco, lifestyle, luce, suono e sapore.\r

\r

Il risultato è un impulso al turismo marchigiano da una parte e una maggiore consapevolezza di cosa ci sia dietro il famoso “Made in Italy” dall’altra. Risultati che hanno già attirato l’attenzione di altre Regioni interessate a replicare il progetto e l'interesse di Lonely Planet, che ha citato Visit Indistry Marche nella sua guida.","post_title":"Visit Industry Marche apre le porte del distretto industriale ai turisti","post_date":"2024-01-26T09:30:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706261442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. \r

In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali).\r

Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019.\r

Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo.\r

Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo.\r

Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau.\r

Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada.\r

L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione.","post_title":"Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade","post_date":"2024-01-25T14:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706194565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La XX edizione dell'Albergatore Day, tenutasi ieri a Roma, è avvenuta nel segno di un nuovo spirito di dialogo tra alberghiero ed extralberghiero. La partecipazione ai lavori della mattinata da parte di Airbnb, rappresentata da Valentina Reino, ha simboleggiato l'importanza per le due parti di avviare un confronto aperto e costruttivo.\r

\r

Il vento sta cambiando \r

\r

\"Negli anni - ha esordito Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma - sono volati missili, magari più da parte nostra che da parte loro. Quello che, però, abbiamo sempre criticato è la disparità di trattamento, perché operiamo nello stesso mercato con prodotti simili, ma con regole diverse. Le nuove norme sugli affitti brevi non sono ancora quelle che volevamo, ma intanto il processo è partito: il vento sta cambiando”.\r

\r

\"La decisione di invitarci a partecipare a questa giornata è stata coraggiosa e non scontata - commenta Valentina Reino, responsabile di relazioni pubbliche e istituzionali di Airbnb -. Il settore alberghiero e extralberghiero sono complementari e si rivolgono a un target che non è sempre alla ricerca degli stessi servizi. Chi sceglie l'hotel vuole vivere un'esperienza diversa rispetto a chi sceglie l'appartamento. Per questo motivo che è possibile lavorare insieme per valorizzare l'accoglienza di Roma\".\r

\r

Reino ha quindi espresso soddisfazione per le recenti regole introdotte dal Governo e ribadito la volontà della piattaforma di collaborare con le istituzioni per contribuire alla lotta agli abusivi. Nel suo intervento, ha ricordato al pubblico i risultati di un lavoro congiunto portato avanti in Grecia, dove, grazie a una strettissima collaborazione con il Governo, i portali hanno contribuito a garantire un mercato più regolato e trasparente eliminando le strutture non regolari. \"Noi siamo d'accordo con l'introduzione di norme chiare - spiega alla platea di albergatori, con un tono di voce calmo e conciliante -. Stiamo anche finalizzando la creazione di un portale in cui ricorderemo tutti gli obblighi legislativi e tutti gli adempimenti che devono compiere gli host\".\r

\r

Ma Roscioli interviene ricordando un'altra criticità che agevolerebbe il fenomeno dell'abusivismo: la mancanza di un indirizzo chiaro nelle schede delle strutture su Airbnb. \"Stiamo discutendo modifiche relative alla privacy con l'azienda - replica Reino -, che inizialmente aveva un approccio prevalentemente americano, ma con il comune di Roma condividiamo già tutti i dati, sono quindi possibili i controlli\".\r

\r

\r

\r

L'insoddisfazione del Comune di Roma: \"Abbiamo le mani legate\"\r

\r

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, prende la parola per esprimere la sua insoddisfazione sulle introduzioni normative del Governo. \"La verità è che non si ha il coraggio per fermare lo strapotere dei giganti del web - afferma -. Avremmo voluto avere la possibilità di cambiare il contributo di soggiorno, ad esempio consentendo una gradualità a seconda della zona in cui la struttura ricettiva opera, oppure limitare la nascita di nuove strutture extralberghiere, perché tra un anno ci sarà il Giubileo e non ci sarà più neanche un residente in centro. Roma diventerà solo un grande B&B e noi abbiamo le mani legate\".\r

\r

Gianluca Caramanna, consigliere per i rapporti istituzionali del Ministero del Turismo, rimanda la provocazione al mittente, ribadendo l'importanza delle introduzioni volute dal ministro Santanchè e legando il problema della desertificazione del centro storico alla mancanza dei servizi: \"Bisogna creare il giusto appeal per tornare a vivere in Centro - replica - e su questo il Comune di Roma non sta lavorando\".\r

\r

La chiusura dei lavori della mattinata è affidata a Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione del Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio, che ha ricordato le ragioni della nascita dell'attività extralberghiera: \"Aveva senso quando era un reddito aggiuntivo rispetto alla famiglia. Oggi non è più così. Per tornare a fare accoglienza, dobbiamo agire sulla leva della formazione e cultura.\"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Prove di dialogo tra Airbnb e albergatori. Il vento sta cambiando?","post_date":"2024-01-25T14:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706191804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto.\r

\r

Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna.\r

\r

Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti.\r

\r

Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%).","post_title":"Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating","post_date":"2024-01-25T10:32:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706178777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante riconoscimento green per il siciliano Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa che lo scorso 15 gennaio ha ottenuto il certificato Breeam in-use very good (58.2%). Breeam è l’acronimo che unisce le sigle Bre (Building research establishment) ed Eam (Environmental assessment method). Il gruppo Bre, in particolare, è un’organizzazione privata britannica con più di 100 anni di esperienza, impegnata nella ricerca della sostenibilità e nella misurazione degli impatti ambientali del settore edilizio; assicura standard di progetto e di costruzione ecosostenibili, applicabili a edifici, infrastrutture e progetti di scala urbana.\r

Certificare un edificio con il Breeam significa garantirne un basso impatto ambientale, l’impiego di procedimenti e materiali ecosostenibili, un’attenzione particolare alle innovazioni edilizie e progettuali in direzione green, una qualità edilizia superiore rispetto agli standard legislativi, l’abbattimento dei costi di manutenzione e gestione, e alti standard di comfort interni.\r

\r

\"Con la certificazione Breeam in-use very good, la nostra compagnia continua nel proprio percorso di creazione di valore anche in ambito esg partendo subito con un riconoscimento di altissimo livello di cui siamo molto orgogliosi - sottolinea il presidente e ceo del gruppo alberghiero, Marcello Mangia -. Ringrazio il nostro splendido giovane team esg aziendale ed Esg Solutions (consulenti per l'ottenimento della certificazione, ndr), che hanno reso possibile il conseguimento di questo primo traguardo in tempi record!\".\r

\r

","post_title":"Il Mangia’s Torre del Barone ottiene la certificazione Breeam very good","post_date":"2024-01-25T10:30:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706178648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’AdSP si rinnova attraverso un importante piano di riorganizzazione, che garantirà un rafforzamento dell’ente e una maggiore efficienza dei servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati e per affrontare le nuove sfide aperte dai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel settore. Cambiamenti conseguenti alla transizione ecologica, digitale e sociale in corso.\r

\r

L’AdSP, impegnata nella realizzazione di grandi infrastrutture che renderanno i porti della Spezia e Marina di Carrara sempre più efficienti ed in grado di competere a livello internazionale, ha da tempo avviato uno studio puntuale, con conseguente revisione organizzativa, affidato alla società specializzata Dasein. La società ha condotto un’approfondita analisi, partendo dalle linee strategiche dell’Ente, coinvolgendo i vertici, i dirigenti ed il personale dei vari uffici con l’obiettivo di identificare i punti di forza e di debolezza degli uffici di riferimento\r

\r

E’stata così creata la Direzione Generale, che ricomprende funzioni strategiche con la creazione di servizi dedicati alla security e la cybersecurity, porto digitale, intermodalità e gestione delle infrastrutture ferroviarie, oltre a personale, formazione e benessere aziendale.\r

\r

Questi i nuovi uffici: il servizio dragaggi, il servizio operativo/ispettivo portuale e il servizio ispettivo lavoro portuale; il servizio dedicato ai progetti di interazione porto/città tra cui i nuovi waterfront di La Spezia e di Marina di Cararra e per lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata; il servizio dedicato alla viabilità e ai servizi per l’autotrasporto; il servizio dedicato al Molo Pagliari e alla nautica sociale; il servizio dedicato allo Sportello Unico Amministrativo per semplificare sempre di più la gestione delle istanze da parte degli utenti; il servizio dedicato all’archivio digitale ed ai progetti di digitalizzazione del patrimonio storico del sistema portuale.\r

\r

«Questa riorganizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per l’Ente - commenta Federica Montaresi, segretaria generale ApSP - necessario per permettere di traguardare gli obiettivi strategici e focalizzare le risorse, le competenze e le professionalità presenti al nostro interno, sulle attività, distribuendo al meglio i carichi di lavoro, al fine di accrescere la motivazione e far sentire ogni dipendente parte integrante del processo di trasformazione dei nostri porti, in parte già in atto, ma che già nel corso di questo anno vedrà importanti e concreti avanzamenti».","post_title":"AdSP si rinnova per rafforzare i porti della Spezia e Carrara","post_date":"2024-01-25T10:15:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706177715000]}]}}