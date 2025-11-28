Uvet, Patanè: «Le agenzie devono saper tornare al passato» «Le agenzie di viaggio devono imparare a tornare a fare quel che facevano con i clienti»: il messaggio del presidente del gruppo Uvet, Luca Patanè, vuole essere un invito a recuperare quella personalizzazione e quella cura sartoriale del cliente che rappresentano l’unica leva in grado di accompagnarle nella nuova era dei viaggi. Un’epoca che è stata radiografata nel corso del BizTravel Forum, evento durante il quale le sfide del turismo di oggi hanno fornito strumenti e analisi per prepararsi a quelle del 2026. A tenere banco durante l’evento, il ruolo della Cina nello scenario geopolitico mondiale e i rapporti di equilibrio fra Stati Uniti ed Europa, che influenzano tutti i comparti economici e quindi anche quello turistico. Uomo al centro «Le guerre frenano lo sviluppo del settore, questo è un dato innegabile – ha ammesso Patanè -. In uno scenario così complesso è necessario sapersi reinventare: le nuove generaizoni devono prendere spunto dalle novità e dalla rivoluzione tecnologica per mettere in atto un cambiamento che abbia sempre al centro l’uomo». Di estrema importanza anche una corretta analisi dei dati: «Quest’anno abbiamo assistito anche nel business travel a un andamento altalenante. Il gruppo Uvet ha totalizzato una crescita di circa il 5% quanto a valori e viaggi. All’interno di questo dato tuttavia abbiamo notato alcuni trend del tutto nuovi, come quello che vede aumentare la prenotazione di appartamenti, triplicata rispetto a quella delle camere in hotel». Condividi

Il 1° febbraio 2026 aprirà le sue porte un cinque stelle destinato a riscrivere il concetto stesso di lusso a Cortina.\r

\r

Il progetto porta la firma di Lucio Boni, autore dell’idea iniziale, dello studio AI Progetti di Venezia, responsabile dello sviluppo esecutivo e della direzione dei lavori, nonché dello studio francese di interior design Zuretti Design, che ne ha curato l’arredamento.\r

\r

«Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta” spiega Rosanna Conti, cluster general manager di Dhom Collection.\r

\r

Grazie a un attento restauro, la struttura rinnova in chiave moderna il linguaggio architettonico dello storico hotel ampezzano, costruito negli anni ’20, mantenendo gli iconici colori originali panna e celeste della facciata e degli infissi, esaltando proprio quegli elementi compositivi tipici delle strutture alberghiere nate nel secondo dopoguerra dello scorso secolo. ll progetto degli interni incarna l’essenza dell’eleganza francese, unita al savoir-faire artigianale italiano. In uno stile classico contemporaneo, gli spazi sono stati pensati per esaltare la natura, grazie alla morbidezza e alla ricchezza di materiali naturali, eleganti e locali unendo la nobiltà delle architetture storiche di Cortina, ispirandosi appunto allo stile dell’iconico hotel Ampezzo, a un linguaggio moderno fatto di essenzialità, materie nobili e comfort su misura. Le maestranze esecutrici delle opere sono tutte locali, così come la produzione degli arredi.\r

\r

Legni naturali, marmi pregiati, tessuti caldi e dettagli sartoriali disegnano ambienti eleganti, accoglienti e raffinati. Le 70 camere, tra cui 26 suite (4 junior suite, 15 suite, 4 premier suite, 2 deluxe suite e l'Ampezzo royal suite di circa 110 metri quadri) con viste sulle Dolomiti, sono pensate per offrire il massimo del benessere in ogni stagione.\r

La struttura\r

Il piano terra della struttura è dedicato ad aree lounge, con il bar “Ampezzino Cafè” e il ristorante “Cucina”, dove sarà possibile testare il meglio della cucina italiana, degustare pregiati vini e scoprire le tendenze della mixology contemporanea con cocktail d’autor.\r

\r

Fin dall’ingresso, l’ospite è accolto da una hall maestosa, dove il pavimento in intarsio di marmo e i rivestimenti in legno autentici creano una cornice teatrale, in cui si erge un magnifico albero in bronzo e sospensioni luminose in cristallo che riflette la luce naturale. La lounge adiacente accoglie viaggiatori e sportivi con sedute rivestite in tessuto e pelle, che invitano al relax attorno al camino passante in marmo Breccia Sarda, che fa da unione e passaggio visivo con la sala colazioni e con il bar “Ampezzino Café”.\r

\r

Il ristorante “Cucina”, invece, è realizzato con rivestimenti a parete in legno naturale, mentre specchi e cristalli sono presenti per creare un’esperienza gastronomica completa, che riflette un universo lussuoso e raffinato. Un camino in marmo decorato con ornamenti classici completa l’ambiente; una piccola saletta riservata a ospiti d’eccezione è soprannominata la “Sala degli specchi” in quanto le pareti sono ornate da specchi lavorati per rintracciare la sagoma delle Dolomiti, con la presenza di un imponente lampadario in cristallo di Murano.","post_title":"Grand Hotel Ampezzo, il 5 stelle riscrive il concetto di lusso a Cortina","post_date":"2025-11-28T12:26:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764332809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha nominato Gaia Crespi quale nuova direttrice marketing per il mercato italiano.\r

\r

Gaia Crespi ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico, maturando un’esperienza significativa e distinguendosi per creatività e visione strategica. Nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale.\r

\r

\"Accogliamo con grande gioia Gaia nel nostro staff nella speranza che la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione\" ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. \r

\r

\"Ringrazio l’ente per avermi affidato questo ruolo di grande responsabilità. Intraprendo questo percorso con determinazione, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca\".","post_title":"Israele: Gaia Crespi è la nuova direttrice marketing dell'ente in Italia","post_date":"2025-11-28T12:11:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764331916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502601\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Dusi[/caption]\r

L'isola di Sal diventerà a dicembre la protagonista di una nuova iniziativa digitale: CaboVerdeTime annuncia infatti il lancio del suo primo “calendario dell’avvento online”. Si tratta di un format pensato per coinvolgere distribuzione e potenziali clienti attraverso un’iniziativa che unisce contenuti di valore e opportunità commerciali.\r

Dal 1° al 25 dicembre (il 25 ci sarà un “super premio”), registrandosi attraverso una landing page dedicata, si riceverà un link che consentirà di accedere a una finestra virtuale. Al suo interno, una curiosità sull’isola e un vantaggio esclusivo: sconti su hotel, escursioni ed esperienze selezionate, con l’obiettivo di offrire un racconto quotidiano che sia allo stesso tempo formativo e funzionale allo sviluppo del business, nonché al posizionamento del brand.\r

\r

Narrazione autentica\r

In un momento in cui la comunicazione digitale richiede creatività e concretezza, questo nuovo strumento conferma l’approccio distintivo di CaboVerdeTime: promuovere la destinazione con una narrazione autentica, costruita su conoscenza diretta del territorio e un prodotto composito e vario, messi al servizio del mercato turistico italiano.\r

«L’apprezzamento espresso dalla distribuzione nei confronti del nostro prodotto ci ha spinti a introdurre un’iniziativa pensata proprio per il periodo natalizio. Con questo calendario digitale vogliamo aumentare la visibilità della programmazione e offrire al trade un ulteriore strumento di incentivazione alle prenotazioni, integrando informazione commerciale e racconto della destinazione in modo semplice, dinamico e immediatamente fruibile”, commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.","post_title":"CaboVerdeTime: al via il calendario dell'avvento digitale","post_date":"2025-11-28T09:34:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764322447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I rapporti di forza fra Stati Uniti e Cina, che influenzano in modo determinante gli equilibri in tutti gli ambiti delle attività dei paesi europei; la realtà italiana caratterizzata da una stragrande maggioranza di pmi che si interrogano su un futuro sempre più digitalizzato; ma anche il valore del capitale umano e l’ottimismo derivante da diversi indicatori reali: al BizTravel Forum si è tracciato un bilancio sull’andamento del turismo che è anche un’ipotesi sul futuro che verrà.\r

\r

“Oltre lo stallo – squarci di luce” è la tematica che ha fatto da filo conduttore agli interventi di un panel di relatori specializzati, chiamati a confrontarsi sulle prossime sfide del turismo e non solo.\r

\r

Si parte dall’analisi dei dati effettuata da Valerio De Molli, managing partner e a.d. di The European House – Ambrosetti, che ha sottolineato come ci siano “almeno 15 buone ragioni per essere ottimisti sul nostro futuro. Si tratta di tematiche generali: si va dal nuovo ruolo assunto dall’Italia nell’area euro, al sentiment generale delle imprese, fino alla potenza dell’Italia come mercato chiave nelle esportazioni in tutto il mondo”.\r

Geopolitica\r

Sicuramente l’evoluzione dello scenario geopolitico avrà un ruolo determinante, sottolineato dal presidente del gruppo Uvet e patron dell’evento, Luca Patanè: “Molto dipenderà dai possibili esiti dei conflitti – spiega il manager -.Intanto, tutti i giorni è necessario trovare nuova ispirazione per orientare la nostra attività. L’obiettivo delle aziende deve sempre essere concentrato sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di essere creativi, migliorando costantemente e investendo sulle idee, perché ogni giorno si crea nuova domanda”.\r

\r

In questo scenario, l’a.d. e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “In Trenitalia stiamo effettuando investimenti importanti sulla Tav, che rappresenta un’eccellenza in ambito europeo. C’è ancora tanto potenziale da ‘aggredire’ in un mercato dove il 75% dei flussi incoming leisure si concentra solo sul 4% del nostro territorio”.\r

Nuove frontiere\r

Flessibilità e velocità di risposta sono i due driver che devono guidare lo sviluppo nel futuro segnalati da James Adams, executive vice president and cco international di Avis, che ricorda come sia in particolare la richiesta di servizi premium a indicare la rotta per il futuro.\r

\r

Il business travel dovrà comunque sapersi adattare alla domanda della Gen Z, quella che guiderà le richieste nei prossimi anni: “Si tratta di cambiare mentalità e di proporre un modo di viaggiare diverso rispetto al passato, all’insegna di una maggiore flessibilità e di un utilizzo ponderato ma necessario dell’IA” aggiunge Frederic Lindgren, vice president, agency sales Emea di Travelport.\r

\r

Su tutti, l’intervento di Dario Fabbri, analista geopolitico, che ricorda come tutte le dinamiche presenti e future siano mosse dalla competizione Usa-Cina, a cominciare dalla rilevanza che i dazi imposti all’Europa hanno all’interno dell’economia statunitense.\r

\r

","post_title":"Biz Travel Forum: il futuro del travel letto dai protagonisti","post_date":"2025-11-27T15:28:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764257290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero[/caption]\r

\r

Positivo il bilancio delle due tappe del workshop autunnale di Euphemia, che ha riunito oltre 100 Personal Voyager a Milano e Bologna.\r

L’iniziativa ha posto al centro formazione e networking, con l’obiettivo di stimolare il confronto, la condivisione di esperienze e l’analisi delle prospettive per il futuro. Il format, ormai consolidato, ha previsto una sessione plenaria mattutina seguita da un workshop strutturato in incontri one to one.\r

Tra i protagonisti della plenaria: Boscolo, Quality Group, Qatar Airways, Tourism Seychelles, Allianz e Axa. Il workshop ha invece coinvolto Atlantic Joint Venture (vettori LH, UA, AC, LX, OS, SN, EW) insieme a catene alberghiere, enti del turismo e DMC, per offrire ai Personal Voyager una panoramica aggiornata sulle novità di prodotto e sulle destinazioni più richieste dal mercato.\r

Ad aprire entrambe le tappe Michele Zucchi, ad Euphemia, che, insieme a Roberto Piatti, responsabile IT, ha presentato agli agenti VoyaGO, il nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale: “Uno strumento sviluppato da 4ward s.r.l. in esclusiva per Euphemia, concepito per far risparmiare ai Personal Voyager tempo prezioso da dedicare ai clienti. VoyaGO è al contrario, fornisce in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla vendita, attingendo al nostro datacenter: procedure operative, assicurazioni, documenti di viaggio, visti, vaccinazioni e molto altro. L’obiettivo è migliorare la produttività e consentire ai Personal Voyager di concentrarsi su ciò che conta davvero: la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata”.\r

\r

Bilancio\r

Il doppio appuntamento del Nord Italia è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno e analizzare i trend che orienteranno le strategie per il 2026.\r

“Il 2025 rappresenta per noi un anno di forte consolidamento – ha dichiarato Giulia Barroero, ad Lab Travel – chiuderemo a 70 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 15% rispetto al 2024. Un risultato che non deriva solo dall’ingresso di nuovi Personal Voyager, ma anche dal rilevante miglioramento delle performance degli agenti storici. Il nostro modello unisce la massa critica necessaria a dialogare con i fornitori alla capillarità nel rapporto con la clientela, con effetti positivi su vendite e marginalità, come viene ampiamente riconosciuto dai protagonisti della nostra rete”.\r

A conclusione degli incontri, Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha evidenziato la piena riuscita dell’evento: “Un appuntamento che ha suscitato un interesse sorprendente tra i Personal Voyager e che ha offerto un confronto di grande qualità. Un segnale chiaro della vitalità della rete e dell’attenzione verso i progetti che stiamo sviluppando”.\r

Guardare avanti, per Euphemia, significa anche saper interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini professionali. “Tra le tendenze emerse dal confronto con gli agenti – conclude Barroero – stiamo valutando investimenti più consistenti nel digitale per offrire soluzioni flessibili che ogni Personal Voyager possa adattare alle proprie esigenze, sempre in abbinamento alle filiali su strada. Le nostre 50 sedi fisiche rimangono un punto di riferimento per tutti gli agenti: alcuni le usano per incontrare il cliente la prima volta e poi proseguono la pratica online, altri le utilizzano invece per tutto l’iter della prenotazione, in funzione delle esigenze e delle aspettative del loro interlocutore”.","post_title":"Workshop Euphemia, Personal Voyager su formazione e innovazione","post_date":"2025-11-27T14:56:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764255378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo religioso vive una fase di forte rinnovamento, trainato da una domanda sempre più ampia e diversificata. Non è più solo un segmento tradizionale legato alla visita dei luoghi sacri, ma un ecosistema complesso che unisce spiritualità, cultura, benessere e scoperta dei territori. In questo scenario, la professoressa Simona Attollino, docente di Diritto e religione e direttrice dell’Executive Master in Turismo religioso e gestione smart dei beni culturali dell’Università LUM, offre una chiave di lettura utile a operatori, DMO e professionisti della filiera.\r

Negli ultimi anni la domanda è guidata da una forte ricerca di senso e di benessere integrale, una tendenza che la pandemia ha solo accelerato. Il viaggio verso un santuario o lungo un cammino non è più un gesto rituale, ma un tempo dedicato alla cura di sé, con ricadute profonde anche sul piano psicologico e relazionale. A confermarlo sono anche le elaborazioni Isnart, che evidenziano un aspetto particolarmente rilevante per gli operatori: il turista religioso è spesso un visitatore di ritorno, segno di una fidelizzazione naturale e identitaria.\r

Accanto alla motivazione spirituale emergono componenti culturali, naturali ed enogastronomiche che spingono i viaggiatori verso mete meno conosciute e verso esperienze più lente e narrative. «Oggi assistiamo a un intreccio sempre più evidente tra ricerca spirituale e fruizione artistico-culturale - osserva Attollino -. È una trasformazione che coinvolge ogni fascia d’età, con un ruolo crescente delle nuove generazioni: attraverso social media, contenuti digitali e storytelling spontaneo, i giovani contribuiscono alla valorizzazione capillare di luoghi che in passato restavano ai margini dei flussi principali».\r

Un altro elemento determinante è l’evoluzione del concetto stesso di pellegrinaggio. L’esperienza diventa 'a geometria variabile', capace di includere persone che vivono la dimensione del sacro senza necessariamente appartenere a un’istituzione religiosa. I santuari, i cammini, le feste patronali e i riti identitari assumono così una funzione comunitaria e culturale. Per gli operatori questo scenario implica la necessità di nuove competenze. «Servono basi giuridiche solide sui beni culturali, sul terzo settore e sulla sicurezza, insieme a competenze manageriali specifiche per progettare prodotti turistico-religiosi - spiega Attollino -. Cresce poi il bisogno di saper dialogare con enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche e comunità locali, in una logica di co-progettazione. A questo si aggiungono la capacità di leggere il patrimonio religioso in chiave culturale e territoriale e le competenze digitali, indispensabili per intercettare i nuovi linguaggi dei viaggiatori».\r

In un momento in cui il settore è chiamato a ripensare modelli e priorità, il turismo religioso e spirituale si conferma un campo interessante da osservare: un ambito capace di coniugare tradizione e innovazione, eredità culturale e sperimentazione, sostenibilità e identità. «Il turismo religioso, spirituale e del benessere può diventare un laboratorio di innovazione e sostenibilità per l’intera industria turistica - afferma la docente -. La lentezza, la qualità dell’accoglienza, la cura dei luoghi, la dimensione comunitaria e la rigenerazione sociale sono infatti i temi che più rispondono alla sensibilità contemporanea e alle richieste emergenti dei viaggiatori».\r

","post_title":"Turismo religioso in crescita: nuovi trend e competenze","post_date":"2025-11-26T15:56:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764172570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda.\r

È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo.\r

Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine.\r

A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione.\r

Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema\r

Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un \"residente temporaneo\", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione.\r

In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera.\r

La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile.\r

Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi.\r

","post_title":"Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo","post_date":"2025-11-26T12:28:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764160085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde dal governo britannico al piano di ampliamento e ristrutturazione dell'aeroporto di Londra Heathrow, del valore stellare di 49 miliardi di sterline.\r

\r

La decisione fa seguito all'impegno assunto a gennaio dal ministro delle Finanze Rachel Reeves di costruire una terza pista a Heathrow, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e porre fine a decenni di incertezza sul futuro dell'aeroporto.\r

\r

La cifra, come riferito da Reuters, comprende circa 15 miliardi di sterline di lavori di ammodernamento già pianificati, mentre il costo per la costruzione della pista, la deviazione della tangenziale di Londra e l'aggiunta di un nuovo terminal è di circa 33 miliardi di sterline.\r

\r

Situato a ovest di Londra, Heathrow è l'aeroporto più trafficato d'Europa: le sue due piste sono paragonabili alle quattro dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e dell'aeroporto di Francoforte, e alle sei dell'aeroporto Schiphol di Amsterdam.\r

\r

L'apertura della nuova pista è programmata per il 2035, con l'approvazione del progetto richiesta entro il 2029. Una revisione “rapida e concreta” della politica sull'espansione di Heathrow contribuirà a definire piani in linea con gli obblighi climatici della Gran Bretagna, ha affermato il governo, che mira a scongiurare potenziali contestazioni legali in materia di qualità dell'aria ed emissioni, che in passato avevano già ostacolato il progetto.\r

\r

Lo scalo londinese, la cui proprietà vede tra i soci principali la francese Ardian, la Qatar Investment Authority e il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, ha dichiarato di accogliere con favore la decisione del governo, ma ha sottolineato la necessità che l'autorità di regolamentazione dell'aviazione e il governo forniscano chiarimenti sul quadro normativo entro la metà di dicembre per evitare ritardi.","post_title":"Regno Unito: ok del governo al piano miliardario per l'ampliamento di Heathrow, terza pista inclusa","post_date":"2025-11-26T10:10:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764151845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla e Pompei, entrambe destinazioni incluse nel Patrimonio Mondiale Unesco, collaborano per condividere conoscenze, migliorare la conservazione e ispirare i viaggiatori attraverso la storia e lo scambio culturale.\r

\r

La Royal Commission for AlUla (Rcu) ha recentemente ospitato una delegazione del Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, nell’ambito del Quadro di Cooperazione Culturale tra Arabia Saudita e Italia. La visita ha segnato un approfondimento dei legami culturali tra i due siti Unesco e ha esplorato come le competenze condivise possano migliorare la conservazione, l’interpretazione e l’esperienza dei visitatori.\r

\r

Nel corso di diversi giorni di incontri, esperti di Pompei e AlUla hanno condiviso conoscenze su come i siti archeologici possano evolvere per rispondere alle aspettative dei viaggiatori moderni, salvaguardando al contempo l’autenticità. Workshop e visite ai siti si sono concentrati su metodi di conservazione, gestione dei flussi di visitatori, narrazione digitale e turismo sostenibile.\r

\r

Phillip Jones, chief tourism officer di Rcu, evidenziando come questa partnership dimostri che le destinazioni culturali possono imparare l’una dall’altra per offrire esperienze più ricche e significative, ha dichiarato: «Oggi i viaggiatori non vogliono solo osservare la storia, vogliono sentirsi parte di essa. Attraverso collaborazioni come questa, ci assicuriamo che quando le persone camminano a Hegra o Pompei, si connettano con le storie, l’artigianato e le culture di questi luoghi che hanno plasmato il nostro mondo. Si tratta di preservare il passato ispirando il viaggiatore di domani».\r

\r

La visita ha anche messo in risalto la natura complementare delle due destinazioni: mentre Pompei rappresenta un istante congelato nel tempo, AlUla racconta una storia di resilienza e continuità, dove patrimonio, paesaggio e cultura si intrecciano.\r

\r

«Pompei e AlUla condividono la convinzione che il patrimonio possa essere un ponte tra culture - ha sottolineato Zuchtriegel -. Siamo uniti dalla missione di proteggere la storia e invitare i visitatori a interagire con essa in modo responsabile, sostenibile e con meraviglia».","post_title":"AlUla e Pompei: un patto strategico per la migliore fruizione del turismo culturale","post_date":"2025-11-26T09:56:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764151010000]}]}}