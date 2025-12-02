Patanè, gruppo Uvet: «Cresce la domanda di soggiorni in appartamento» Raccogliere e interpretare correttamente i dati per orientare l’attività futura: il presidente del gruppo Uvet, Luca Patanè, ha sottolineato a più riprese l’importanza dell’analisi della propria attività per individuare trend di domanda emergenti. Domanda nuova Durante l’ultima edizione di BizTravel Forum Patanè ha segnalato ad esempio come la richiesta di appartamenti per soggiorni anche brevi stia crescendo a ritmi molto più sostenuti rispetto a quella della classica camera in hotel. «Le aziende sono alla ricerca di mercati e stimoli sempre nuovi e in quest’ottica la creatività e il saper investire in nuove idee sono elementi indispensabili della crescita. Perché tutti i giorni si crea domanda nuova da soddisfare, come ad esempio quella emergente, relativa proprio agli appartamenti». Condividi

