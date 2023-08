UrbanV sceglie il cloud di Amazon Web Services per il decollo dei vertiporti UrbanV ha scelto Amazon Web Services (Aws) come provider di cloud per la costruzione di reti di trasporto per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol). La tecnologia cloud di Aws sarà utilizzata per automatizzare l’esperienza del passeggero, rendendo semplici le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza, riducendo il bisogno di spazio e permettendo agli stessi vertiporti di integrarsi negli spazi urbani. I passeggeri riceveranno aggiornamenti personalizzati in tempo reale, con piani di viaggio che verranno modificati automaticamente in caso di ritardo dei voli di collegamento, check-in omnicanale e un’intrinseca flessibilità. UrbanV punta a lanciare il suo primo servizio eVtol dall’aeroporto di Roma Fiumicino al centro della città entro la fine del 2024, pronto per trasportare i visitatori arrivati in città per assistere al Giubileo nel 2025. Dal 2026 in poi, la rete di Roma si espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senza traffico tra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche. In parallelo, la società aprirà reti di vertiporti a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese. Durante i prossimi cinque anni, la compagnia prevede di investire diverse centinaia di milioni di euro per l’espansione del proprio modello su scala europea e mondiale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UrbanV ha scelto Amazon Web Services (Aws) come provider di cloud per la costruzione di reti di trasporto per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol). La tecnologia cloud di Aws sarà utilizzata per automatizzare l’esperienza del passeggero, rendendo semplici le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza, riducendo il bisogno di spazio e permettendo agli stessi vertiporti di integrarsi negli spazi urbani. I passeggeri riceveranno aggiornamenti personalizzati in tempo reale, con piani di viaggio che verranno modificati automaticamente in caso di ritardo dei voli di collegamento, check-in omnicanale e un'intrinseca flessibilità. UrbanV punta a lanciare il suo primo servizio eVtol dall’aeroporto di Roma Fiumicino al centro della città entro la fine del 2024, pronto per trasportare i visitatori arrivati in città per assistere al Giubileo nel 2025. Dal 2026 in poi, la rete di Roma si espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senza traffico tra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche. In parallelo, la società aprirà reti di vertiporti a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese. Durante i prossimi cinque anni, la compagnia prevede di investire diverse centinaia di milioni di euro per l’espansione del proprio modello su scala europea e mondiale. [post_title] => UrbanV sceglie il cloud di Amazon Web Services per il decollo dei vertiporti [post_date] => 2023-08-04T13:11:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691154696000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove e potenziate funzionalità - tra cui i pagamenti contactless - per i 400 chioschi TS6 Sita del Gruppo Air France-Klm negli aeroporti di Charles de Gaulle a Parigi, Schiphol ad Amsterdam e altri hub in Europa. I chioschi rappresentano l’elemento principale dell'offerta di servizi self-service del gruppo franco-olandese e sono fondamentali per la digitalizzazione dell'intera esperienza di viaggio del passeggero. I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (Pci - Payment Card Industry), per l'accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di Sita aderisce alla normativa PSD2 SCA dell'Ue, perché fornisce un'autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia Pci Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati Pci. Air France-KLlm può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per il gruppo introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro. [post_title] => Sita potenzia le funzionalità di 400 chioschi self-service di Air France-Klm [post_date] => 2023-08-04T12:12:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691151157000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444005" align="alignleft" width="300"] Carlo Sangalli[/caption] Nei primi cinque mesi le presenze turistiche nel complesso delle strutture ricettive sono superiori del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma rispetto a due mesi fa, sia i dati sulle presenze che indagini di mercato indicano un rallentamento della dinamica dei flussi turistici italiani. Pesano negativamente tre fattori. Una stagione partita in ritardo, con maggio e giugno segnati da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Poi le endemiche questioni logistiche che hanno colpito soprattutto i trasporti aerei. Infine l’elevata inflazione che, pure in fase di sensibile riduzione, amplificando il peso delle spese obbligate riduce gli spazi di scelta per i consumi legati al tempo libero, in primis svago, cultura e turismo. “Condizioni meteo avverse e l’aumento del costo della vita potrebbero penalizzare la stagione turistica - ha dichiarato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. É un rischio da evitare. Il turismo è un settore in forte crescita che va sostenuto. Serve in particolare più fiducia per rilanciare i consumi attraverso un piano credibile di semplificazione e alleggerimento fiscale.” Da giugno a settembre, sono 28 milioni gli italiani propensi ad effettuare almeno una vacanza, per un totale di 60 milioni di partenze, generando una spesa complessiva di circa 41 miliardi di euro. Il mese di agosto, in particolare, è scelto da 16,4 milioni di connazionali, per un totale di 19,3 milioni di partenze – dato che, in alcuni casi, si programma più di un viaggio nel mese – con una spesa complessiva messa a budget di 14 miliardi di euro. Stabile il primato delle mete nazionali anche se si conferma il ritorno, dopo la pandemia, dei viaggi all’estero: 7 italiani su 10 restano comunque, anche ad agosto, entro i confini nazionali. Si sceglie il mare nella metà dei casi, soprattutto per le vacanze di 7 giorni o più. Sul versante della spesa, dove un terzo del campione intervistato percepisce incrementi del costo dei trasporti superiori al 30%, trainati da quelli dei voli per raggiungere le mete prescelte, i viaggiatori reagiscono proponendosi di spendere, in 4 casi su 10, cifre in linea con quelle del 2022: 3 su 10 però sono disposti a spendere più dello scorso anno. Questi i dati principali che emergono dall’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg e dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. [post_title] => Sangalli: "Evitare il rischio di penalizzare la stagione turistica" [post_date] => 2023-08-04T10:19:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691144349000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Napoli entra di gran carriera nel mese di picco dell'estate dopo un luglio che lo ha visto inanellare un'intera serie di risultati record. Una nota della Gesac elenca i numeri chiave: luglio è stato mese con il maggior traffico nella storia della società di gestione, 1.427.000 passeggeri; il 31 luglio è stato il giorno con il maggior numero di passeggeri di sempre, oltre 52.100 tra arrivi e partenze; record assoluto anche per il numero di passeggeri internazionali, che a luglio sono stati poco più di 1.004.000, portando il traffico consolidato negli ultimi 12 mesi (agosto 2022/luglio 2023) ad oltre 12.000.000 di passeggeri. Tra gennaio e luglio 2023 sono transitati oltre 7 milioni di passeggeri, + 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo l'ultimo report di Aci Europe, inoltre, nel secondo trimestre del 2023. Napoli è al primo posto, nella categoria degli aeroporti tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui, per incremento percentuale di crescita rispetto al 2019. In totale le destinazioni raggiungibili con volo diretto da Napoli in questa estate 2023 sono 113, di cui 16 nazionali e 97 internazionali: proprio il segmento internazionale è il comparto trainante della crescita. Da evidenziare il piano di investimenti green, per un importo di oltre 16 milioni di euro, che prevede inoltre l’installazione di pannelli fotovoltaici, in grado di produrre progressivamente fino a 6.700 MWh/anno, che alimenteranno i veicoli elettrici circolanti in aeroporto, e interventi di forestazione urbana nelle aree circostanti lo scalo. Sempre sul piano della riduzione dei gas serra, grazie alle nuove procedure di decollo, nei primi quattro mesi di sperimentazione (aprile-luglio) è stato possibile evitare oltre 200 ore di volo, con una conseguente minore emissione di rumore e di CO2, stimata in oltre 5.000 tonnellate in meno. [post_title] => Aeroporto di Napoli sugli scudi: luglio inanella una serie di risultati da record [post_date] => 2023-08-04T09:42:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691142177000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mese di agosto nel segno delle attrazioni acquatiche per Leolandia: un'opportunità in più per rinfrescarsi tra spruzzi, piscine e cascate nelle giornate più calde dell’anno e un tris di novità per i fan di cartoni animati, fumetti e videogame. Si comincia con Snoopy: tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto grandi e piccoli potranno conoscerlo dal vivo alla Fontana d’Ingresso e scattare una foto ricordo. In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario, che sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. Per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show: un’occasione da non perdere per cantare e giocare a Keepy Uppy. In questo periodo ha decisamente raccolto grandi favori da parte dei visitatori il Golfo del Drago Marino, la nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua, dove i piccoli possono divertirsi al cospetto di un grande drago avvolto da nuvole di vapore. Chi sceglie i pacchetti parco + hotel disponibili su leolandia.it e raggiunge Milano o Bergamo in aereo, da quest’anno può aggiungere 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo; chi invece abita in Lombardia può approfittare dei pacchetti a data fissa di BusForFun, che comprendono il viaggio in treno in collaborazione con Trenord da tutte le stazioni a Treviglio, il bus navetta per il parco e l’ingresso a Leolandia. Previste, infine, partenze speciali in bus da Genova e Busalla, organizzate da Gerent Travel. [post_title] => L'estate di Leolandia fa perno sulle attrazioni acquatiche: ecco le novità [post_date] => 2023-08-02T12:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690980795000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prezzi. In un bell'articolo di Luca Pernice su La Gazzetta del Mezzogiorno si riporta che anche il Gargano non è sold out, come è sempre capitato da molti anni a questa parte. La Causa? naturalmente il rincaro del prezzi. Rincaro, a nostro modesto perere che va bel al di là del costo inflattivo e che si ripercuote sul numero di occupazione delle stanze. Infatti il 20% delle camere non è ancora prenotato. Gino Notarangelo della Federalberghi e titolare di una delle più importanti strutture turistiche di Vieste dice: «l’inflazione e il maltempo hanno causato un rincaro i cui effetti si sono riversati anche in questa stagione estiva". Penso che questa sia una dichiarazione in parte vera ma che non prende di petto il vero problema. I prezzi sono aumentati perché il turismo italiano nel suo complesso pensava di fare il tutto esaurito e quindi ha aumentato i prezzi a dismisura. Posti meno costosi Alla fine sempre Notarangelo dice: "c’è chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in posti forse meno belli ma anche meno costosi". E' questo il punto. Non sempre la bellezza significa prezzo alto. E' un'equazione errata. Il prezzo è l'elaborazione di alcuni fattori. Esaminiamoli: la definizione del prezzo di un prodotto a livello è influenzata da: fattori interni, quindi, obiettivi di marketing e costi sostenuti. E da fattori esterni: mercato e domanda, concorrenza, fluttuazioni del tasso di cambio. Ora il punto sta tutto nel rapporto mercato e domanda. Poiché ritenevano (ma non solo nel Gargano, sia chiaro, in tutta Italia) che la domanda fosse molto alta, di conseguenza il mercato ha innalzato le tariffe in modo sproporzionato. Ed è proprio questo l'errore. Non capire che le impressioni non corrispondono sempre alle prenotazioni. Per cui tu hai aumentato il prezzo per una domanda che in effetti sta ancora valutando, e se vede costi eccessivi cambia zona. Se ne va da qualche altra parte altrettanto bella, ma dove i prezzi sono più bassi. E arrivederci. [post_title] => L'Italia ha sbagliato i conti aumentando troppo i prezzi. Esempio del Gargano [post_date] => 2023-08-02T11:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690974611000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano. Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata. “Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”. [post_title] => Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica [post_date] => 2023-08-02T10:29:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690972171000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways si fa largo sull'aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet. Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. "A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (...) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all'estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26". British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell'aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. "Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione - ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene". [post_title] => British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick [post_date] => 2023-08-01T11:10:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690888206000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Traffico passeggeri in crescita del 28,3% in Europa nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed è il traffico internazionale (+32,2%) ad aumentare ad una velocità doppia rispetto a quello domestico (+16,6%), così come rilevato dall'ultimo report targato Aci Europe. Un trend che potrebbe però cambiare direzione, a chiusura della stagione estiva. Il volume dei passeggeri si è attestato al -7,7% nel primo semestre rispetto ai livelli 2019, “in costante miglioramento nel periodo, passando dal -11% di gennaio al -5,9% di giugno”. A giugno, la migliore performance di traffico passeggeri nel mercato Ue+ è stata registrata dagli aeroporti di Grecia (+14,2%), Islanda (+9,3%), Lussemburgo (+8,7%), Portogallo (+8,1%) e Polonia (+6,3%) . Al contrario, gli aeroporti in Finlandia (-32,2%), Slovenia (-31,9%), Germania (-21,7%), Bulgaria (-20,5%) e Svezia (-18,8%) sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Bene la performance dell'Italia Aci Europe evidenzia che tra i mercati più importanti, gli aeroporti italiani (+1,9%) hanno registrato i migliori risultati, seguiti da quelli di Spagna (-2,8%), Regno Unito (-6%) e Francia (-8,3%). Passando al resto d'Europa, la migliore performance di traffico passeggeri nel mese di giugno è stata registrata dagli aeroporti dell'Albania (+114,6%), sostenuti dall'espansione dei vettori ultra low cost – seguiti da quelli dell'Uzbekistan (+91,7%), dell'Armenia (+ 87,6%), e Kazakhstan (+43,6%) “che ha beneficiato del traffico russo che si è allontanato dal mercato UE+”. Allo stesso tempo, gli aeroporti in Turchia (+0,6%) e Russia (+0,4%) hanno registrato una piena ripresa. “Il traffico passeggeri è rimbalzato negli ultimi sei mesi, avvicinandosi sempre di più a una ripresa completa - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, il 2023 non è il 2019. Le prestazioni variano ampiamente tra i mercati nazionali e i volumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia per oltre la metà (52%) degli aeroporti europei. Oltre all'impatto duraturo della guerra in Ucraina su alcuni mercati, ciò è in gran parte dovuto a modelli di ripresa che sono diventati strutturali. Questi includono l'imponente ma selettiva espansione dei vettori ultra-low-cost e il relativo declino dei vettori full-service, nonché l'importanza della domanda leisure e VFR, nonché lo spostamento di una parte del traffico domestico verso altri modi di trasporto trasporto". Finora, la domanda è rimasta "estremamente resiliente di fronte alle persistenti pressioni inflazionistiche e agli aumenti record delle tariffe aeree da inizio anno", ha aggiunto il leader. Ma, guardando avanti e oltre il picco dei mesi estivi, “vediamo significativi rischi al ribasso e molta incertezza". [post_title] => Il traffico passeggeri in Europa cresce a doppia cifra. Le incertezze del futuro [post_date] => 2023-08-01T10:14:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690884874000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "urbanv sceglie il cloud di amazon web services per il decollo dei vertiporti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":810,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UrbanV ha scelto Amazon Web Services (Aws) come provider di cloud per la costruzione di reti di trasporto per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol).\r

La tecnologia cloud di Aws sarà utilizzata per automatizzare l’esperienza del passeggero, rendendo semplici le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza, riducendo il bisogno di spazio e permettendo agli stessi vertiporti di integrarsi negli spazi urbani. I passeggeri riceveranno aggiornamenti personalizzati in tempo reale, con piani di viaggio che verranno modificati automaticamente in caso di ritardo dei voli di collegamento, check-in omnicanale e un'intrinseca flessibilità.\r

UrbanV punta a lanciare il suo primo servizio eVtol dall’aeroporto di Roma Fiumicino al centro della città entro la fine del 2024, pronto per trasportare i visitatori arrivati in città per assistere al Giubileo nel 2025. Dal 2026 in poi, la rete di Roma si espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senza traffico tra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche.\r

\r

In parallelo, la società aprirà reti di vertiporti a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese. Durante i prossimi cinque anni, la compagnia prevede di investire diverse centinaia di milioni di euro per l’espansione del proprio modello su scala europea e mondiale.\r

\r

","post_title":"UrbanV sceglie il cloud di Amazon Web Services per il decollo dei vertiporti","post_date":"2023-08-04T13:11:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1691154696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove e potenziate funzionalità - tra cui i pagamenti contactless - per i 400 chioschi TS6 Sita del Gruppo Air France-Klm negli aeroporti di Charles de Gaulle a Parigi, Schiphol ad Amsterdam e altri hub in Europa.\r

I chioschi rappresentano l’elemento principale dell'offerta di servizi self-service del gruppo franco-olandese e sono fondamentali per la digitalizzazione dell'intera esperienza di viaggio del passeggero. \r

I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (Pci - Payment Card Industry), per l'accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di Sita aderisce alla normativa PSD2 SCA dell'Ue, perché fornisce un'autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia Pci Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati Pci.\r

Air France-KLlm può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per il gruppo introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro.\r

","post_title":"Sita potenzia le funzionalità di 400 chioschi self-service di Air France-Klm","post_date":"2023-08-04T12:12:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1691151157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

Nei primi cinque mesi le presenze turistiche nel complesso delle strutture ricettive sono superiori del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma rispetto a due mesi fa, sia i dati sulle presenze che indagini di mercato indicano un rallentamento della dinamica dei flussi turistici italiani.\r

Pesano negativamente tre fattori. Una stagione partita in ritardo, con maggio e giugno segnati da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Poi le endemiche questioni logistiche che hanno colpito soprattutto i trasporti aerei. Infine l’elevata inflazione che, pure in fase di sensibile riduzione, amplificando il peso delle spese obbligate riduce gli spazi di scelta per i consumi legati al tempo libero, in primis svago, cultura e turismo.\r

“Condizioni meteo avverse e l’aumento del costo della vita potrebbero penalizzare la stagione turistica - ha dichiarato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. É un rischio da evitare. Il turismo è un settore in forte crescita che va sostenuto. Serve in particolare più fiducia per rilanciare i consumi attraverso un piano credibile di semplificazione e alleggerimento fiscale.” \r

Da giugno a settembre, sono 28 milioni gli italiani propensi ad effettuare almeno una vacanza, per un totale di 60 milioni di partenze, generando una spesa complessiva di circa 41 miliardi di euro. \r

Il mese di agosto, in particolare, è scelto da 16,4 milioni di connazionali, per un totale di 19,3 milioni di partenze – dato che, in alcuni casi, si programma più di un viaggio nel mese – con una spesa complessiva messa a budget di 14 miliardi di euro.\r

Stabile il primato delle mete nazionali anche se si conferma il ritorno, dopo la pandemia, dei viaggi all’estero: 7 italiani su 10 restano comunque, anche ad agosto, entro i confini nazionali. Si sceglie il mare nella metà dei casi, soprattutto per le vacanze di 7 giorni o più.\r

Sul versante della spesa, dove un terzo del campione intervistato percepisce incrementi del costo dei trasporti superiori al 30%, trainati da quelli dei voli per raggiungere le mete prescelte, i viaggiatori reagiscono proponendosi di spendere, in 4 casi su 10, cifre in linea con quelle del 2022: 3 su 10 però sono disposti a spendere più dello scorso anno.\r

Questi i dati principali che emergono dall’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg e dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.","post_title":"Sangalli: \"Evitare il rischio di penalizzare la stagione turistica\"","post_date":"2023-08-04T10:19:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1691144349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Napoli entra di gran carriera nel mese di picco dell'estate dopo un luglio che lo ha visto inanellare un'intera serie di risultati record. \r

Una nota della Gesac elenca i numeri chiave: luglio è stato mese con il maggior traffico nella storia della società di gestione, 1.427.000 passeggeri; il 31 luglio è stato il giorno con il maggior numero di passeggeri di sempre, oltre 52.100 tra arrivi e partenze; record assoluto anche per il numero di passeggeri internazionali, che a luglio sono stati poco più di 1.004.000, portando il traffico consolidato negli ultimi 12 mesi (agosto 2022/luglio 2023) ad oltre 12.000.000 di passeggeri.\r

Tra gennaio e luglio 2023 sono transitati oltre 7 milioni di passeggeri, + 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.\r

Secondo l'ultimo report di Aci Europe, inoltre, nel secondo trimestre del 2023. Napoli è al primo posto, nella categoria degli aeroporti tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui, per incremento percentuale di crescita rispetto al 2019.\r

In totale le destinazioni raggiungibili con volo diretto da Napoli in questa estate 2023 sono 113, di cui 16 nazionali e 97 internazionali: proprio il segmento internazionale è il comparto trainante della crescita.\r

Da evidenziare il piano di investimenti green, per un importo di oltre 16 milioni di euro, che prevede inoltre l’installazione di pannelli fotovoltaici, in grado di produrre progressivamente fino a 6.700 MWh/anno, che alimenteranno i veicoli elettrici circolanti in aeroporto, e interventi di forestazione urbana nelle aree circostanti lo scalo.\r

Sempre sul piano della riduzione dei gas serra, grazie alle nuove procedure di decollo, nei primi quattro mesi di sperimentazione (aprile-luglio) è stato possibile evitare oltre 200 ore di volo, con una conseguente minore emissione di rumore e di CO2, stimata in oltre 5.000 tonnellate in meno.","post_title":"Aeroporto di Napoli sugli scudi: luglio inanella una serie di risultati da record","post_date":"2023-08-04T09:42:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691142177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mese di agosto nel segno delle attrazioni acquatiche per Leolandia: un'opportunità in più per rinfrescarsi tra spruzzi, piscine e cascate nelle giornate più calde dell’anno e un tris di novità per i fan di cartoni animati, fumetti e videogame.\r

\r

Si comincia con Snoopy: tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto grandi e piccoli potranno conoscerlo dal vivo alla Fontana d’Ingresso e scattare una foto ricordo. In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario, che sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. \r

\r

Per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show: un’occasione da non perdere per cantare e giocare a Keepy Uppy.\r

\r

In questo periodo ha decisamente raccolto grandi favori da parte dei visitatori il Golfo del Drago Marino, la nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua, dove i piccoli possono divertirsi al cospetto di un grande drago avvolto da nuvole di vapore.\r

\r

Chi sceglie i pacchetti parco + hotel disponibili su leolandia.it e raggiunge Milano o Bergamo in aereo, da quest’anno può aggiungere 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo; chi invece abita in Lombardia può approfittare dei pacchetti a data fissa di BusForFun, che comprendono il viaggio in treno in collaborazione con Trenord da tutte le stazioni a Treviglio, il bus navetta per il parco e l’ingresso a Leolandia. Previste, infine, partenze speciali in bus da Genova e Busalla, organizzate da Gerent Travel.","post_title":"L'estate di Leolandia fa perno sulle attrazioni acquatiche: ecco le novità","post_date":"2023-08-02T12:53:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690980795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prezzi. In un bell'articolo di Luca Pernice su La Gazzetta del Mezzogiorno si riporta che anche il Gargano non è sold out, come è sempre capitato da molti anni a questa parte. La Causa? naturalmente il rincaro del prezzi. Rincaro, a nostro modesto perere che va bel al di là del costo inflattivo e che si ripercuote sul numero di occupazione delle stanze. Infatti il 20% delle camere non è ancora prenotato.\r

\r

Gino Notarangelo della Federalberghi e titolare di una delle più importanti strutture turistiche di Vieste dice: «l’inflazione e il maltempo hanno causato un rincaro i cui effetti si sono riversati anche in questa stagione estiva\". Penso che questa sia una dichiarazione in parte vera ma che non prende di petto il vero problema. I prezzi sono aumentati perché il turismo italiano nel suo complesso pensava di fare il tutto esaurito e quindi ha aumentato i prezzi a dismisura.\r

Posti meno costosi\r

Alla fine sempre Notarangelo dice: \"c’è chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in posti forse meno belli ma anche meno costosi\". E' questo il punto. Non sempre la bellezza significa prezzo alto. E' un'equazione errata. Il prezzo è l'elaborazione di alcuni fattori. Esaminiamoli: la definizione del prezzo di un prodotto a livello è influenzata da: fattori interni, quindi, obiettivi di marketing e costi sostenuti. E da fattori esterni: mercato e domanda, concorrenza, fluttuazioni del tasso di cambio.\r

\r

Ora il punto sta tutto nel rapporto mercato e domanda. Poiché ritenevano (ma non solo nel Gargano, sia chiaro, in tutta Italia) che la domanda fosse molto alta, di conseguenza il mercato ha innalzato le tariffe in modo sproporzionato. Ed è proprio questo l'errore. Non capire che le impressioni non corrispondono sempre alle prenotazioni. Per cui tu hai aumentato il prezzo per una domanda che in effetti sta ancora valutando, e se vede costi eccessivi cambia zona. Se ne va da qualche altra parte altrettanto bella, ma dove i prezzi sono più bassi. E arrivederci.","post_title":"L'Italia ha sbagliato i conti aumentando troppo i prezzi. Esempio del Gargano","post_date":"2023-08-02T11:10:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690974611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano.\r

\r

Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata.\r

\r

“Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”.","post_title":"Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica","post_date":"2023-08-02T10:29:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690972171000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways si fa largo sull'aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet.\r

\r

Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. \"A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (...) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all'estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26\".\r

\r

British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell'aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. \"Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione - ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene\".","post_title":"British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick","post_date":"2023-08-01T11:10:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690888206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita del 28,3% in Europa nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed è il traffico internazionale (+32,2%) ad aumentare ad una velocità doppia rispetto a quello domestico (+16,6%), così come rilevato dall'ultimo report targato Aci Europe. Un trend che potrebbe però cambiare direzione, a chiusura della stagione estiva.\r

\r

Il volume dei passeggeri si è attestato al -7,7% nel primo semestre rispetto ai livelli 2019, “in costante miglioramento nel periodo, passando dal -11% di gennaio al -5,9% di giugno”. A giugno, la migliore performance di traffico passeggeri nel mercato Ue+ è stata registrata dagli aeroporti di Grecia (+14,2%), Islanda (+9,3%), Lussemburgo (+8,7%), Portogallo (+8,1%) e Polonia (+6,3%) . Al contrario, gli aeroporti in Finlandia (-32,2%), Slovenia (-31,9%), Germania (-21,7%), Bulgaria (-20,5%) e Svezia (-18,8%) sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Bene la performance dell'Italia\r

Aci Europe evidenzia che tra i mercati più importanti, gli aeroporti italiani (+1,9%) hanno registrato i migliori risultati, seguiti da quelli di Spagna (-2,8%), Regno Unito (-6%) e Francia (-8,3%). Passando al resto d'Europa, la migliore performance di traffico passeggeri nel mese di giugno è stata registrata dagli aeroporti dell'Albania (+114,6%), sostenuti dall'espansione dei vettori ultra low cost – seguiti da quelli dell'Uzbekistan (+91,7%), dell'Armenia (+ 87,6%), e Kazakhstan (+43,6%) “che ha beneficiato del traffico russo che si è allontanato dal mercato UE+”. Allo stesso tempo, gli aeroporti in Turchia (+0,6%) e Russia (+0,4%) hanno registrato una piena ripresa.\r

\r

“Il traffico passeggeri è rimbalzato negli ultimi sei mesi, avvicinandosi sempre di più a una ripresa completa - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, il 2023 non è il 2019. Le prestazioni variano ampiamente tra i mercati nazionali e i volumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia per oltre la metà (52%) degli aeroporti europei. Oltre all'impatto duraturo della guerra in Ucraina su alcuni mercati, ciò è in gran parte dovuto a modelli di ripresa che sono diventati strutturali. Questi includono l'imponente ma selettiva espansione dei vettori ultra-low-cost e il relativo declino dei vettori full-service, nonché l'importanza della domanda leisure e VFR, nonché lo spostamento di una parte del traffico domestico verso altri modi di trasporto trasporto\".\r

\r

Finora, la domanda è rimasta \"estremamente resiliente di fronte alle persistenti pressioni inflazionistiche e agli aumenti record delle tariffe aeree da inizio anno\", ha aggiunto il leader. Ma, guardando avanti e oltre il picco dei mesi estivi, “vediamo significativi rischi al ribasso e molta incertezza\".","post_title":"Il traffico passeggeri in Europa cresce a doppia cifra. Le incertezze del futuro","post_date":"2023-08-01T10:14:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690884874000]}]}}