Travel Software: pronta la versione 11 di Easy-Adv E’ ricca di nuovi funzioni, con maggiori possibilità e più flessibilità di utilizzo la nuova versione 11 del gestionale Easy-Adv di casa Travel Software. La compagnia It la presenterà ufficialmente in occasione della prossima Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio. “Dopo aver chiuso positivamente il 2023 e aver iniziato il 2024 a gran velocità, ci presentiamo con un prodotto ancora più performante per facilitare l’utilizzo e far quindi risparmiare ai nostri clienti tempo e denaro”, spiega Marco Gozzi “Abbiamo registrato un aumento del 30% delle richieste di demo – aggiunge il presidente di Travel Software -; un incremento che non si registrava da qualche tempo. E non è finita: la tipologia di clientela si è spostata verso le realtà medio/grandi che si affidano a noi sia per il gestionale, sia per la loro contabilità. Siamo perciò soddisfatti dell’apprezzamento del mercato e delle grandi reti organizzate, di cui siamo partner. Per questo abbiamo pianificato una lunga serie di eventi incontrando le agenzie di viaggi, spiegando loro dei significativi vantaggi di avere un prodotto sempre più integrato”. Condividi

