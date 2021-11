Travel Open Day: il turismo rinasce a Firenze e nelle città italiane

La rinascita del nostro turismo passa anche attraverso i Travel Open Day organizzati dal gruppo Travel. Dopo le ottime performance di Milano, Torino e Genova, Firenze si è dimostrata una piazza ancora più entusiasta per la quantità e la qualità di agenzie che ha accolto.

“La grande location di Hard Rock Cafe ha aiutato molto il nostro evento – afferma l’ad del gruppo Travel, Daniela Battaglioni -. Le agenzie hanno risposto in modo eccezionale. E’ stata una tappa eccezionale, in questo percorso che con grande fatica, ma con rinnovata fiducia nel sistema turistico nazionale, stiamo portando avanti. Anzi correi dire che anche noi con i nostri Tod, con Travel Quotidiano, con Italiabsolutely, insomma con tutti i nostri prodotti ci sentiamo parte integrante e motrice di questa rinascita che piano piano sta arrivando dopo due anni di lockdown”.

In effetti la tappa di Firenze è stata sicuramente la più vincente fino ad ora. Moltissimi agenti di viaggio hanno occupato l’Hard Rock Cafe, per conoscere i nuovi prodotti degli espositori e per partecipare alle conferenze di presentazione di Msc e di Alpitour.

“Devo ringraziare i ragazzi di Hard Roock Cafe che hanno fatto un lavoro eccezionale – ha dichiarato il direttore commerciale del gruppo Travel Barbara Battaglioni -. Ci sono state oltre sessanta agenzie che hanno interagito con gli espositori, e posso dire per esperienza che si tratta di un numero sul serio importante. Il nostro lavoro e quello dei ragazzi di Hard Rock Cafe è stati ripagato in pieno e ne siamo felici”.