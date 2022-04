Travel Expert: un successo la partnership con i travel blogger. Ma serve un’attenta selezione

Superare le barriere si può ed è vantaggioso per tutti: per farlo è sufficiente la giusta dose di determinazione. Lo dimostra la case-history di Travel Expert, che lo scorso ottobre ha lanciato una campagna volta a incentivare la collaborazione tra i suoi 70 consulenti di viaggio e gli stakeholder del web legati al mondo travel: blogger, influencer e altri content creator.

“Siamo stati la prima rete di agenti di viaggio professionisti a puntare sulla collaborazione con i travel blogger e stiamo per lanciare un’operazione simile dedicata ad altre categorie – spiega il co-fondatore di Travel Expert, Luigi Porro -. Da anni incoraggiamo sinergie con figure esterne al mondo del turismo, che identifichiamo come business partner. Si tratta in genere di capigruppo, istruttori e insegnanti legati al mondo dello sport e degli hobby: maestri di danza, golf, sub e cucina, solo per fare qualche esempio. Includere è sempre meglio che escludere e il successo di questa nuova sfida ci dà ragione”.

A sei mesi dal lancio dell’iniziativa, sono già una ventina i personal travel expert che hanno formalizzato uno o più accordi con influencer, travel blogger e business partner in generale e la previsione è di realizzare altrettante collaborazioni entro la stagione estiva. Il vantaggio è reciproco: i blogger possono indirizzare i propri follower verso professionisti in grado di finalizzare le prenotazioni, ricavando revenue nel pieno rispetto della normativa e migliorando il tasso di engagement con la loro community, mentre i consulenti possono accedere a nuovi canali, in un’ottica di lead generation.

“Tutto facile quindi? – conclude Porro – Purtroppo no! Non tutti i blogger sono adatti a collaborare con gli agenti di viaggio ed è necessaria un’attenta analisi dei loro profili: devono essere interessati a questa opportunità, consapevoli delle normative in vigore e del valore aggiunto garantito dagli intermediari in termini di sicurezza, affidabilità e competenza. Alcuni, inoltre, sono attivi sostenitori della disintermediazione e forniscono ai clienti gli strumenti per organizzare i viaggi da soli: certamente non fanno al caso nostro!”.