Travel Expert punta sulla formazione digitale per i propri consulenti Nuova iniziativa per la formazione digitale dedicata agli 80 consulenti di viaggio Travel Expert. Il progetto è strutturato in due percorsi: un master in lead management, realizzato in partnership con Marketing Digital Mind (agenzia di marketing nota nel settore turistico), e un corso one to one, guidato da un coach competente nel settore del marketing turistico. “Con un mercato del turismo in continua evoluzione – sottolinea Luigi Porro, founder e ceo Travel Expert – è essenziale per i nostri consulenti di viaggio restare aggiornati sulle ultime tendenze e sulle strategie digitali più innovative”. Il master in lead management vuole essere in particolare un percorso intensivo che offre una formazione completa su strategie di marketing digitale, controllo delle principali piattaforme social, tecniche avanzate di acquisizione e gestione dei clienti, con un focus particolare sugli strumenti digitali in grado di facilitare il lavoro quotidiano dei consulenti. La prima edizione è partita a metà settembre ed entro fine anno sfornerà i primi diplomati. Il coaching one to one rappresenta un’ulteriore opportunità per i consulenti di ricevere un affiancamento operativo, personalizzato e mirato. Ogni personal travel expert avrà la possibilità di lavorare direttamente con un coach, ricevendo consigli pratici e strategie ad hoc in base alle proprie esigenze specifiche: un approccio che consente di approfondire tematiche di particolare interesse per il singolo consulente e di sviluppare competenze su misura. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fuori dai luoghi comuni. Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi. Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future. Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi. Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio. [gallery ids="476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903"] Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte. Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda. Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio. Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely [post_title] => ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche [post_date] => 2024-10-16T12:46:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-esteri [1] => comune-dicesena [2] => educational-tour-agenti-di-viaggio [3] => fam-trip-buyer [4] => fam-trip-emilia-romagna [5] => fam-trip-marche [6] => fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri [7] => grotte-di-frasassi [8] => in-evidenza [9] => inside-marche-live [10] => italiabsolutely [11] => travel-quotidiano-fam-trip ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio esteri [1] => comune dicesena [2] => educational tour agenti di viaggio [3] => fam trip buyer [4] => fam trip emilia romagna [5] => fam trip marche [6] => fam trip per agenti di viaggio stranieri [7] => Grotte di Frasassi [8] => In evidenza [9] => Inside Marche Live [10] => italiabsolutely [11] => travel quotidiano fam trip ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729082788000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sita ha aperto un nuovo hub tecnologico a Cluj-Napoca, in Romania, con l’obiettivo di far progredire il futuro dei viaggi aerei attraverso innovazioni all’avanguardia in grado di migliorare l'efficienza operativa, ridurre l'impatto ambientale e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio senza intoppi. L'hub di Cluj-Napoca si unisce a una rete di hub tecnologici Sita situati a Londra, Letterkenny e Nuova Delhi e si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni che trasformeranno la gestione dei passeggeri e le tecnologie di viaggio. L'hub è funzionale per la creazione di piattaforme di nuova generazione come Sita Flex, che consente ai viaggiatori di effettuare il check-in e imbarcarsi utilizzando i propri cellulari, riducendo i tempi di attesa fino al 40% a livello globale. Inoltre, Sita WorldTracer riduce del 77% gli incidenti di smarrimento dei bagagli e abbatte anche le emissioni di CO₂ grazie al suo sistema basato sul cloud. Gli aeroporti e le compagnie aeree stanno investendo molto nel campo della tecnologia – solo gli aeroporti spendono 10,8 miliardi di dollari e le compagnie aeree 34,5 miliardi di dollari in Ii (Sita Air Transport IT Insights 2023) - evidenziando l’urgenza di innovazione. L'hub di Cluj è in prima linea in questo sforzo, contribuendo al passaggio del settore verso soluzioni basate su cloud, dispositivi mobili e self-service che migliorano l'efficienza operativa e la sostenibilità. Espandendo le capacità tecnologiche globali con questo nuovo hub, Sita rafforza la propria capacità di fornire soluzioni di identità digitale scalabili, sicure e incentrate sulla privacy, come la Digital Travel Credential. Ciò consente a governi, aeroporti e compagnie aeree di adottare sistemi di verifica dell'identità più rapidi e di elaborazione dei passeggeri in tempo reale, garantendo la conformità agli standard globali e migliorando al contempo l'esperienza dei passeggeri. [post_title] => Sita: taglio del nastro per il nuovo hub tecnologico situato a Cluj, Romania [post_date] => 2024-10-16T11:36:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729078560000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova iniziativa per la formazione digitale dedicata agli 80 consulenti di viaggio Travel Expert. Il progetto è strutturato in due percorsi: un master in lead management, realizzato in partnership con Marketing Digital Mind (agenzia di marketing nota nel settore turistico), e un corso one to one, guidato da un coach competente nel settore del marketing turistico. “Con un mercato del turismo in continua evoluzione - sottolinea Luigi Porro, founder e ceo Travel Expert - è essenziale per i nostri consulenti di viaggio restare aggiornati sulle ultime tendenze e sulle strategie digitali più innovative”. Il master in lead management vuole essere in particolare un percorso intensivo che offre una formazione completa su strategie di marketing digitale, controllo delle principali piattaforme social, tecniche avanzate di acquisizione e gestione dei clienti, con un focus particolare sugli strumenti digitali in grado di facilitare il lavoro quotidiano dei consulenti. La prima edizione è partita a metà settembre ed entro fine anno sfornerà i primi diplomati. Il coaching one to one rappresenta un'ulteriore opportunità per i consulenti di ricevere un affiancamento operativo, personalizzato e mirato. Ogni personal travel expert avrà la possibilità di lavorare direttamente con un coach, ricevendo consigli pratici e strategie ad hoc in base alle proprie esigenze specifiche: un approccio che consente di approfondire tematiche di particolare interesse per il singolo consulente e di sviluppare competenze su misura. [post_title] => Travel Expert punta sulla formazione digitale per i propri consulenti [post_date] => 2024-10-16T11:26:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729077966000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati. "Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l'obiettivo di promuovere i valori e la missione dell'azienda nel mondo del turismo italiano ed estero. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team - aggiunge il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un'esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi". [post_title] => Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays [post_date] => 2024-10-16T11:14:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729077259000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines conferma anche per la prossima stagione il network di 20 collegamenti marittimi. «Un’ampia scelta – commenta Francesca Marino, head of passenger department della compagnia -, ideale non solo per chi viaggia per turismo con l’auto o con la moto al seguito, ma anche per i nativi e i residenti nelle maggiori isole e anche per gli appassionati di camper lifestyle». Il network di collegamenti marittimi operativo tutto l’anno è un valore aggiunto pure per i partner commerciali: consente infatti di costruire proposte legate a eventi quali manifestazioni, festival o fiere che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo. Solo per citare un esempio, sono già attive collaborazioni con i maggiori operatori specializzati in turismo religioso, che muoveranno i fedeli in occasione del Giubileo 2025. Una particolare proposta di vacanza e divertimento sono i viaggi evento a bordo delle navi Grimaldi Lines, ognuno con un suo fil rouge dedicato a un tema specifico: la letteratura, il benessere, il gioco, il ballo e molto altro ancora. Il nutrito calendario prevede come prossimo appuntamento una Nave di Libri, dal 13 al 17 novembre sulla rotta Napoli-Palermo e viceversa: un’edizione speciale per il grande viaggio letterario che si svolge ogni anno in primavera sulla linea Civitavecchia-Barcellona. A seguire è in programma, dal 30 dicembre al 3 gennaio, l’atteso appuntamento con il Capodanno a Barcellona, per festeggiare il 2025 in una delle città più animate e accoglienti d’Europa. L’offerta di Grimaldi Lines include anche le proposte di turismo scolastico. Il progetto Grimaldi Educa riunisce in sé tutte le attività della compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione, con particolare attenzione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. A questi si aggiungono non solo viaggi di istruzione tradizionali in collaborazione con i maggiori tour operator specializzati in turismo scolastico, ma anche divertenti eventi di didattica alternativa. Sono infine tante le proposte firmate Grimaldi Lines Tour Operator: non solo la ricca programmazione di viaggi di istruzione e viaggi-evento dedicati ai gruppi scolastici, ma anche vacanze nave più hotel, city break e long week-end super convenienti, con partenze già pianificate in occasione di festività, quali le prossime Ognissanti e ponte dell’Immacolata. [post_title] => Grimaldi Lines conferma i 20 collegamenti e rafforza le partnership [post_date] => 2024-10-16T09:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729071140000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La città di Catania, ai piedi dell’Etna, offre ai suoi visitatori la sua bellezza storica e una vivace vita commerciale: il Palace Catania Una Esperienze del Gruppo Una risponde sia alle esigenze leisure, sia a quelle business dei propri ospiti. Sorge infatti nella storica via Etnea, nel cuore del centro urbano, ed è vicino a diversi punti di interesse, come piazza Duomo e il monastero dei Benedettini. Dal suo rooftop si guarda la Muntagna: il vulcano che scandisce i ritmi della vita della città e il cui scuro basalto è da secoli pietra di costruzione per palazzi e strade. L’edificio che ospita il Palace Catania è un palazzo storico di fine ‘800, nato come struttura di accoglienza, di cui è stata mantenuta la facciata in stile barocco originale e ricostruita la parte interna. Nel 2005 è stata realizzata un’attenta ristrutturazione in uno stile nuovo e moderno, con richiami alla territorialità. «Catania è nota per il suo barocco, ha un’ottima posizione geografica tra Taormina e Siracusa e un ricco patrimonio artistico e culturale - sottolinea Massimiliano Torre, direttore del Palace Catania Una Esperienze -. È anche un punto di partenza per raggiungere destinazioni vicine". L’albergo ha 94 camere, un centro congressi, una palestra è un piccolo bagno-turco. "Stiamo avviando un progetto di rinnovo delle camere per il biennio 2025/26. La nostra posizione strategica consente all’albergo di avere una continuità occupazionale molto elevata durante l’anno, che si colloca tra l’85% e l’86%". In primo piano il fascino di Catania, fondata dai greci calcidesi nel 700 a.C. e poi abitata anche dai romani, che si è trasformata nel corso del tempo a causa di terremoti ed eruzioni, prendendo forme sempre nuove. "Tante le esperienze da vivere - conclude il direttore Torre -: dalla scoperta dell’artigianato generato dal riutilizzo della carta ideato da Bottega Cartura alla possibilità di seguire nel centro cittadino la processione di Sant’Agata, patrona di Catania. Si celebra ogni anno dal 3 al 6 febbraio ed è una delle feste religiose con maggior seguito al mondo, condivisa da 400/500mila persone». [gallery ids="476732,476730,476733"] [post_title] => Palace Catania Una Esperienze per vivere una città attiva, testimone della storia [post_date] => 2024-10-16T09:13:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729069987000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'era anche il Cafe del Design tra le otto arene tematiche in programma all'Hospitality Day 2024 organizzato da Teamwork a Rimini. Tra i protagonisti, la lifestyle & color consultant e board marketing director di Newh Milano, Silvia Criscione, insieme all'architetto, docente, neuromarketing & neurodesign expert, Luca Vivanti, nonché all'architetto ed head of universal design di Lombardini22, Cristian Catania. Le altre arene hanno inoltre riguardato la comunicazione, l'housekeeping, il food & beverage, il revenue e la tecnologia, gli hotel del futuro e le risorse umane. Alla giornata riminese delle scorso 8 ottobre si sono iscritte oltre 5 mila persone provenienti da tutta Italia; 250 gli speaker presenti e più di 300 le aziende partner. "Anni fa con Hospitality Day abbiamo piantato un seme - sottolinea il presidente di Teamwork Hospitality, Mauro Santinato -. Oggi raccogliamo i frutti di un progetto che è cresciuto oltre ogni aspettativa. Quest'ultima edizione è stata ancora una volta una festa dell’ospitalità: avere avuto ospiti come il filosofo Umberto Galimberti, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, il barman campione del mondo Bruno Vanzan e l’artista Paolo Cevoli è stato un onore e ha reso l'evento ancora più emozionante. L'entusiasmo degli operatori del settore e i feedback positivi che stiamo ricevendo sono la conferma che Hospitality Day è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il mondo alberghiero italiano. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno". [post_title] => L'arena Cafe del Design protagonista dell'Hospitality Day 2024 [post_date] => 2024-10-15T10:58:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728989903000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476740 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476744" align="alignleft" width="300"] Una delle proprietà Numa a Roma: il Portico[/caption] Prosegue l'espansione del gruppo Numa in Italia, che annuncia quattro nuove proprietà in arrivo nella Penisola a Roma, Venezia e Firenze, consentendo alla compagnia con base a Berlino di aumentare la propria offerta tricolore oltre quota 455 chiavi. La new entry capitolina sarà in particolare situata in via Luigi Turchi 9 nello storico quartiere di Trastevere. Con 72 unità e 291 posti letto questo progetto di sviluppo sarà inaugurato nel secondo trimestre del 2025. Nel cuore di Firenze, Palazzo Haggis è invece un edificio di 6 chiavi, la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2024. La proprietà si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal Duomo, dall’accademia, Sant’Ambrogio e da Santa Croce, tutte aree di interesse italiano e internazionale. A Venezia Numa sta poi ristrutturando palazzo Orseolo: un edificio storico con 13 unità e 34 posti letto, situato nel sestiere di San Marco. Un'ulteriore novità è infine in pipeline ancora a Firenze, nel quartiere di San Niccolò, di cui però non si conoscono ancora i dettagli. “Ogni proprietà riflette la nostra visione nel fondere il fascino storico con le comodità moderne e digitali - sottolinea il general manager Italia di Numa Group, Umberto Ottaviani -. Guardando al futuro, stiamo cercando attivamente nuove opportunità in mercati chiave quali Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia”. [post_title] => In arrivo altre quattro proprietà Numa a Roma, Venezia e Firenze [post_date] => 2024-10-15T10:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728987714000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’integrazione tra travel e fleet management è oggi una necessità urgente per le aziende che vogliono essere competitive e sostenibili. Le due sfide cruciali per il prossimo futuro sono rappresentate dalla gestione dei costi in costante crescita e dalla transizione energetica. Sono questi alcuni tra i principali spunti emersi nel corso del talk show promosso da Business Mobility.Travel alla fiera di Rimini, dal titolo Travel&Fleet: sarà l’anno della verità per l’integrazione tra le due funzioni? L’ottimizzazione dei trasporti nel business travel. Il meeting è stata occasione per la presentazione del Business travel lounge lab: l’osservatorio, costituito nel 2023, ha illustrato i risultati di una sua prima analisi, che fotografa lo stato attuale della gestione delle funzioni di business travel e fleet management all’interno delle aziende. Si scopre così che oggi in soli tre casi su dieci il fleet manager ricopre anche il ruolo di travel manager. Come accennato sopra, le due principali sfide, nell’adattarsi a nuove forme di mobilità, segnalate dal campione intervistato sono rappresentante dall’aumento dei costi (indicato dal 76% del campione), nonché dalla sostenibilità e dalla trasformazione energetica (62%). Gli intervistati hanno poi indicato i principali vantaggi derivanti da una maggiore integrazione di queste due funzioni: una visione strategica e coordinata (79% delle risposte); un’integrazione ottimizzata tra travel e fleet management per i viaggi dei dipendenti (59%) e le strategie integrate per la sostenibilità. Passando poi al mondo del noleggio, punto di incontro tra i mondi fleet and travel, il rent a car viene utilizzato dalle aziende sia per auto pre-lease/sostitutiva, sia per viaggi di lavoro di breve durata. “L’integrazione tra fleet e travel rappresenta un'evoluzione naturale per le aziende che mirano a ottimizzare i costi e a migliorare l'efficienza operativa - ha confermato durante la tavola rotonda la travel mobility manager Enereco, Liliana Rojas - . Questa sinergia permette una gestione unificata sia dei veicoli aziendali sia delle trasferte, offrendo un controllo centralizzato su spese, utilizzo delle risorse e impatto ambientale. Grazie a soluzioni digitali avanzate, le aziende possono ora tracciare in tempo reale i viaggi e l’utilizzo della flotta, riducendo il rischio di sprechi e migliorando la sostenibilità”. In piena sintonia Elena Saracino, head of Italy Pliant, che ha sottolineato come proprio tale integrazione rappresenti "una strategia innovativa per ottimizzare la gestione dei viaggi aziendali e delle flotte di veicoli. Unificando questi due aspetti, le aziende possono migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e semplificare i processi. In questo contesto, noi di Pliant, in collaborazione con Visa, stiamo sviluppando le carte Fleet 2.0. Le aziende avranno quindi la possibilità di emettere e gestire carte travel e carte fleet su un'unica piattaforma”. [post_title] => Il futuro dei viaggi corporate è nell'integrazione tra travel e fleet management [post_date] => 2024-10-15T10:02:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728986569000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel expert punta sulla formazione digitale per i propri consulenti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2906,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fuori dai luoghi comuni. Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi.\r

\r

Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future.\r

\r

Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi.\r

\r

\r

\r

Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio.\r

\r

[gallery ids=\"476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903\"]\r

\r

Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte.\r

\r

Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda.\r

\r

Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio.\r

\r

Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche","post_date":"2024-10-16T12:46:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-esteri","comune-dicesena","educational-tour-agenti-di-viaggio","fam-trip-buyer","fam-trip-emilia-romagna","fam-trip-marche","fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri","grotte-di-frasassi","in-evidenza","inside-marche-live","italiabsolutely","travel-quotidiano-fam-trip"],"post_tag_name":["agenti di viaggio esteri","comune dicesena","educational tour agenti di viaggio","fam trip buyer","fam trip emilia romagna","fam trip marche","fam trip per agenti di viaggio stranieri","Grotte di Frasassi","In evidenza","Inside Marche Live","italiabsolutely","travel quotidiano fam trip"]},"sort":[1729082788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sita ha aperto un nuovo hub tecnologico a Cluj-Napoca, in Romania, con l’obiettivo di far progredire il futuro dei viaggi aerei attraverso innovazioni all’avanguardia in grado di migliorare l'efficienza operativa, ridurre l'impatto ambientale e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio senza intoppi.\r

L'hub di Cluj-Napoca si unisce a una rete di hub tecnologici Sita situati a Londra, Letterkenny e Nuova Delhi e si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni che trasformeranno la gestione dei passeggeri e le tecnologie di viaggio. L'hub è funzionale per la creazione di piattaforme di nuova generazione come Sita Flex, che consente ai viaggiatori di effettuare il check-in e imbarcarsi utilizzando i propri cellulari, riducendo i tempi di attesa fino al 40% a livello globale. Inoltre, Sita WorldTracer riduce del 77% gli incidenti di smarrimento dei bagagli e abbatte anche le emissioni di CO₂ grazie al suo sistema basato sul cloud.\r

Gli aeroporti e le compagnie aeree stanno investendo molto nel campo della tecnologia – solo gli aeroporti spendono 10,8 miliardi di dollari e le compagnie aeree 34,5 miliardi di dollari in Ii (Sita Air Transport IT Insights 2023) - evidenziando l’urgenza di innovazione. L'hub di Cluj è in prima linea in questo sforzo, contribuendo al passaggio del settore verso soluzioni basate su cloud, dispositivi mobili e self-service che migliorano l'efficienza operativa e la sostenibilità.\r

Espandendo le capacità tecnologiche globali con questo nuovo hub, Sita rafforza la propria capacità di fornire soluzioni di identità digitale scalabili, sicure e incentrate sulla privacy, come la Digital Travel Credential. Ciò consente a governi, aeroporti e compagnie aeree di adottare sistemi di verifica dell'identità più rapidi e di elaborazione dei passeggeri in tempo reale, garantendo la conformità agli standard globali e migliorando al contempo l'esperienza dei passeggeri.","post_title":"Sita: taglio del nastro per il nuovo hub tecnologico situato a Cluj, Romania","post_date":"2024-10-16T11:36:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729078560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa per la formazione digitale dedicata agli 80 consulenti di viaggio Travel Expert. Il progetto è strutturato in due percorsi: un master in lead management, realizzato in partnership con Marketing Digital Mind (agenzia di marketing nota nel settore turistico), e un corso one to one, guidato da un coach competente nel settore del marketing turistico.\r

\r

“Con un mercato del turismo in continua evoluzione - sottolinea Luigi Porro, founder e ceo Travel Expert - è essenziale per i nostri consulenti di viaggio restare aggiornati sulle ultime tendenze e sulle strategie digitali più innovative”. Il master in lead management vuole essere in particolare un percorso intensivo che offre una formazione completa su strategie di marketing digitale, controllo delle principali piattaforme social, tecniche avanzate di acquisizione e gestione dei clienti, con un focus particolare sugli strumenti digitali in grado di facilitare il lavoro quotidiano dei consulenti. La prima edizione è partita a metà settembre ed entro fine anno sfornerà i primi diplomati.\r

\r

Il coaching one to one rappresenta un'ulteriore opportunità per i consulenti di ricevere un affiancamento operativo, personalizzato e mirato. Ogni personal travel expert avrà la possibilità di lavorare direttamente con un coach, ricevendo consigli pratici e strategie ad hoc in base alle proprie esigenze specifiche: un approccio che consente di approfondire tematiche di particolare interesse per il singolo consulente e di sviluppare competenze su misura.\r

\r

","post_title":"Travel Expert punta sulla formazione digitale per i propri consulenti","post_date":"2024-10-16T11:26:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729077966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati.\r

\r

\"Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l'obiettivo di promuovere i valori e la missione dell'azienda nel mondo del turismo italiano ed estero.\r

\r

\"Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team - aggiunge il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un'esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi\".\r

\r

","post_title":"Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays","post_date":"2024-10-16T11:14:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729077259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines conferma anche per la prossima stagione il network di 20 collegamenti marittimi. «Un’ampia scelta – commenta Francesca Marino, head of passenger department della compagnia -, ideale non solo per chi viaggia per turismo con l’auto o con la moto al seguito, ma anche per i nativi e i residenti nelle maggiori isole e anche per gli appassionati di camper lifestyle».\r

\r

Il network di collegamenti marittimi operativo tutto l’anno è un valore aggiunto pure per i partner commerciali: consente infatti di costruire proposte legate a eventi quali manifestazioni, festival o fiere che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo. Solo per citare un esempio, sono già attive collaborazioni con i maggiori operatori specializzati in turismo religioso, che muoveranno i fedeli in occasione del Giubileo 2025.\r

\r

Una particolare proposta di vacanza e divertimento sono i viaggi evento a bordo delle navi Grimaldi Lines, ognuno con un suo fil rouge dedicato a un tema specifico: la letteratura, il benessere, il gioco, il ballo e molto altro ancora. Il nutrito calendario prevede come prossimo appuntamento una Nave di Libri, dal 13 al 17 novembre sulla rotta Napoli-Palermo e viceversa: un’edizione speciale per il grande viaggio letterario che si svolge ogni anno in primavera sulla linea Civitavecchia-Barcellona. A seguire è in programma, dal 30 dicembre al 3 gennaio, l’atteso appuntamento con il Capodanno a Barcellona, per festeggiare il 2025 in una delle città più animate e accoglienti d’Europa.\r

\r

L’offerta di Grimaldi Lines include anche le proposte di turismo scolastico. Il progetto Grimaldi Educa riunisce in sé tutte le attività della compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione, con particolare attenzione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. A questi si aggiungono non solo viaggi di istruzione tradizionali in collaborazione con i maggiori tour operator specializzati in turismo scolastico, ma anche divertenti eventi di didattica alternativa.\r

\r

Sono infine tante le proposte firmate Grimaldi Lines Tour Operator: non solo la ricca programmazione di viaggi di istruzione e viaggi-evento dedicati ai gruppi scolastici, ma anche vacanze nave più hotel, city break e long week-end super convenienti, con partenze già pianificate in occasione di festività, quali le prossime Ognissanti e ponte dell’Immacolata.","post_title":"Grimaldi Lines conferma i 20 collegamenti e rafforza le partnership","post_date":"2024-10-16T09:32:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729071140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Catania, ai piedi dell’Etna, offre ai suoi visitatori la sua bellezza storica e una vivace vita commerciale: il Palace Catania Una Esperienze del Gruppo Una risponde sia alle esigenze leisure, sia a quelle business dei propri ospiti. Sorge infatti nella storica via Etnea, nel cuore del centro urbano, ed è vicino a diversi punti di interesse, come piazza Duomo e il monastero dei Benedettini. Dal suo rooftop si guarda la Muntagna: il vulcano che scandisce i ritmi della vita della città e il cui scuro basalto è da secoli pietra di costruzione per palazzi e strade.\r

\r

L’edificio che ospita il Palace Catania è un palazzo storico di fine ‘800, nato come struttura di accoglienza, di cui è stata mantenuta la facciata in stile barocco originale e ricostruita la parte interna. Nel 2005 è stata realizzata un’attenta ristrutturazione in uno stile nuovo e moderno, con richiami alla territorialità. «Catania è nota per il suo barocco, ha un’ottima posizione geografica tra Taormina e Siracusa e un ricco patrimonio artistico e culturale - sottolinea Massimiliano Torre, direttore del Palace Catania Una Esperienze -. È anche un punto di partenza per raggiungere destinazioni vicine\".\r

\r

L’albergo ha 94 camere, un centro congressi, una palestra è un piccolo bagno-turco. \"Stiamo avviando un progetto di rinnovo delle camere per il biennio 2025/26. La nostra posizione strategica consente all’albergo di avere una continuità occupazionale molto elevata durante l’anno, che si colloca tra l’85% e l’86%\".\r

\r

In primo piano il fascino di Catania, fondata dai greci calcidesi nel 700 a.C. e poi abitata anche dai romani, che si è trasformata nel corso del tempo a causa di terremoti ed eruzioni, prendendo forme sempre nuove. \"Tante le esperienze da vivere - conclude il direttore Torre -: dalla scoperta dell’artigianato generato dal riutilizzo della carta ideato da Bottega Cartura alla possibilità di seguire nel centro cittadino la processione di Sant’Agata, patrona di Catania. Si celebra ogni anno dal 3 al 6 febbraio ed è una delle feste religiose con maggior seguito al mondo, condivisa da 400/500mila persone».\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"476732,476730,476733\"]","post_title":"Palace Catania Una Esperienze per vivere una città attiva, testimone della storia","post_date":"2024-10-16T09:13:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729069987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'era anche il Cafe del Design tra le otto arene tematiche in programma all'Hospitality Day 2024 organizzato da Teamwork a Rimini. Tra i protagonisti, la lifestyle & color consultant e board marketing director di Newh Milano, Silvia Criscione, insieme all'architetto, docente, neuromarketing & neurodesign expert, Luca Vivanti, nonché all'architetto ed head of universal design di Lombardini22, Cristian Catania.\r

\r

Le altre arene hanno inoltre riguardato la comunicazione, l'housekeeping, il food & beverage, il revenue e la tecnologia, gli hotel del futuro e le risorse umane. Alla giornata riminese delle scorso 8 ottobre si sono iscritte oltre 5 mila persone provenienti da tutta Italia; 250 gli speaker presenti e più di 300 le aziende partner.\r

\r

\"Anni fa con Hospitality Day abbiamo piantato un seme - sottolinea il presidente di Teamwork Hospitality, Mauro Santinato -. Oggi raccogliamo i frutti di un progetto che è cresciuto oltre ogni aspettativa. Quest'ultima edizione è stata ancora una volta una festa dell’ospitalità: avere avuto ospiti come il filosofo Umberto Galimberti, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, il barman campione del mondo Bruno Vanzan e l’artista Paolo Cevoli è stato un onore e ha reso l'evento ancora più emozionante. L'entusiasmo degli operatori del settore e i feedback positivi che stiamo ricevendo sono la conferma che Hospitality Day è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il mondo alberghiero italiano. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno\".","post_title":"L'arena Cafe del Design protagonista dell'Hospitality Day 2024","post_date":"2024-10-15T10:58:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728989903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476744\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una delle proprietà Numa a Roma: il Portico[/caption]\r

\r

Prosegue l'espansione del gruppo Numa in Italia, che annuncia quattro nuove proprietà in arrivo nella Penisola a Roma, Venezia e Firenze, consentendo alla compagnia con base a Berlino di aumentare la propria offerta tricolore oltre quota 455 chiavi. \r

\r

La new entry capitolina sarà in particolare situata in via Luigi Turchi 9 nello storico quartiere di Trastevere. Con 72 unità e 291 posti letto questo progetto di sviluppo sarà inaugurato nel secondo trimestre del 2025. Nel cuore di Firenze, Palazzo Haggis è invece un edificio di 6 chiavi, la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2024. La proprietà si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal Duomo, dall’accademia, Sant’Ambrogio e da Santa Croce, tutte aree di interesse italiano e internazionale. A Venezia Numa sta poi ristrutturando palazzo Orseolo: un edificio storico con 13 unità e 34 posti letto, situato nel sestiere di San Marco. Un'ulteriore novità è infine in pipeline ancora a Firenze, nel quartiere di San Niccolò, di cui però non si conoscono ancora i dettagli.\r

\r

“Ogni proprietà riflette la nostra visione nel fondere il fascino storico con le comodità moderne e digitali - sottolinea il general manager Italia di Numa Group, Umberto Ottaviani -. Guardando al futuro, stiamo cercando attivamente nuove opportunità in mercati chiave quali Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia”.\r

\r

","post_title":"In arrivo altre quattro proprietà Numa a Roma, Venezia e Firenze","post_date":"2024-10-15T10:21:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728987714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’integrazione tra travel e fleet management è oggi una necessità urgente per le aziende che vogliono essere competitive e sostenibili. Le due sfide cruciali per il prossimo futuro sono rappresentate dalla gestione dei costi in costante crescita e dalla transizione energetica. Sono questi alcuni tra i principali spunti emersi nel corso del talk show promosso da Business Mobility.Travel alla fiera di Rimini, dal titolo Travel&Fleet: sarà l’anno della verità per l’integrazione tra le due funzioni? L’ottimizzazione dei trasporti nel business travel.\r

\r

Il meeting è stata occasione per la presentazione del Business travel lounge lab: l’osservatorio, costituito nel 2023, ha illustrato i risultati di una sua prima analisi, che fotografa lo stato attuale della gestione delle funzioni di business travel e fleet management all’interno delle aziende. Si scopre così che oggi in soli tre casi su dieci il fleet manager ricopre anche il ruolo di travel manager. Come accennato sopra, le due principali sfide, nell’adattarsi a nuove forme di mobilità, segnalate dal campione intervistato sono rappresentante dall’aumento dei costi (indicato dal 76% del campione), nonché dalla sostenibilità e dalla trasformazione energetica (62%).\r

\r

Gli intervistati hanno poi indicato i principali vantaggi derivanti da una maggiore integrazione di queste due funzioni: una visione strategica e coordinata (79% delle risposte); un’integrazione ottimizzata tra travel e fleet management per i viaggi dei dipendenti (59%) e le strategie integrate per la sostenibilità. Passando poi al mondo del noleggio, punto di incontro tra i mondi fleet and travel, il rent a car viene utilizzato dalle aziende sia per auto pre-lease/sostitutiva, sia per viaggi di lavoro di breve durata.\r

\r

“L’integrazione tra fleet e travel rappresenta un'evoluzione naturale per le aziende che mirano a ottimizzare i costi e a migliorare l'efficienza operativa - ha confermato durante la tavola rotonda la travel mobility manager Enereco, Liliana Rojas - . Questa sinergia permette una gestione unificata sia dei veicoli aziendali sia delle trasferte, offrendo un controllo centralizzato su spese, utilizzo delle risorse e impatto ambientale. Grazie a soluzioni digitali avanzate, le aziende possono ora tracciare in tempo reale i viaggi e l’utilizzo della flotta, riducendo il rischio di sprechi e migliorando la sostenibilità”.\r

\r

In piena sintonia Elena Saracino, head of Italy Pliant, che ha sottolineato come proprio tale integrazione rappresenti \"una strategia innovativa per ottimizzare la gestione dei viaggi aziendali e delle flotte di veicoli. Unificando questi due aspetti, le aziende possono migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e semplificare i processi. In questo contesto, noi di Pliant, in collaborazione con Visa, stiamo sviluppando le carte Fleet 2.0. Le aziende avranno quindi la possibilità di emettere e gestire carte travel e carte fleet su un'unica piattaforma”.\r

\r

","post_title":"Il futuro dei viaggi corporate è nell'integrazione tra travel e fleet management","post_date":"2024-10-15T10:02:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728986569000]}]}}