Transfeero lancia Hotellerie, per i trasferimenti dei clienti alberghieri Transfeero presenta Hotellerie, la nuova soluzione B2B sviluppata per supportare hotel, resort e gruppi alberghieri nella gestione dei trasferimenti dei propri clienti. Attraverso una piattaforma dedicata, reception e concierge possono prenotare e monitorare le corse, gestire itinerari, pagamenti e informazioni sui passeggeri da un unico ambiente operativo. Il servizio permette alle strutture ricettive di semplificare le attività quotidiane, ampliare i servizi offerti agli ospiti e generare nuove entrate attraverso una commissione riconosciuta su ogni transfer completato. Transfeero presenta, la nuova soluzionesviluppata per supportare hotel, resort e gruppi alberghieri nella gestione dei trasferimenti dei propri clienti. Attraverso una piattaforma dedicata, reception e concierge possono prenotare e monitorare le corse, gestire itinerari, pagamenti e informazioni sui passeggeri da un. Il servizio permette alle strutture ricettive di semplificare le attività quotidiane, ampliare i servizi offerti agli ospiti e generare nuove entrate attraverso una commissione riconosciuta su ogni transfer completato. L’adesione è gratuita e non prevede costi di attivazione, obblighi di esclusiva o volumi minimi. La soluzione è quindi accessibile sia alle strutture indipendenti sia ai gruppi alberghieri che operano in più destinazioni. La soluzione permette alle strutture di organizzare trasferimenti in oltre 690 aeroporti e più di 100 Paesi utilizzando un unico account. Una caratteristica particolarmente rilevante per catene alberghiere, gruppi internazionali e strutture che accolgono frequentemente ospiti provenienti da mercati differenti. La piattaforma opera come intermediaria tra chi necessita di un servizio di trasporto privato e una rete di professionisti locali. I partner possono essere singoli autisti professionisti oppure aziende di trasporto strutturate con più vettori, selezionati per rispondere alle esigenze delle diverse destinazioni. In questo modo, hotel e resort possono accedere a una rete internazionale senza dover gestire individualmente più interlocutori locali. Condividi

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La scelta di Gran Canaria non è casuale. L'isola rappresenta oggi una delle destinazioni europee più complete per chi cerca un turismo esperienziale, grazie alla combinazione di natura, attività outdoor praticabili tutto l'anno, benessere, gastronomia, cultura e un forte impegno verso la sostenibilità. Valori che coincidono con quelli del nuovo progetto e con le aspettative di un pubblico femminile sempre più orientato verso esperienze autentiche e trasformative.\r

La collaborazione tra Turismo de Gran Canaria e Azzurra Viaggi si svilupperà attraverso una campagna di comunicazione integrata che comprenderà attività digitali, contenuti editoriali, eventi e iniziative dedicate al trade italiano, con l'obiettivo di promuovere la destinazione sia all'interno della programmazione SinHombre sia nelle proposte di viaggio tradizionali del tour operator.\r

Il progetto è stato presentato ufficialmente durante il Beach Party organizzato da Azzurra Viaggi a Chioggia, evento che ha riunito clienti, partner e agenzie di viaggio. In questa occasione Turismo de Gran Canaria ha illustrato le opportunità offerte dalla destinazione e annunciato i primi itinerari dedicati all'isola, segnando l'avvio operativo della collaborazione.\r

Serena D’Este, co-titolare di Azzurra Viaggi, ha spiegato: «Con SinHombre vogliamo rispondere a una domanda sempre più forte di viaggi condivisi al femminile, costruiti intorno a valori come libertà, sicurezza, autenticità e crescita personale. Gran Canaria rappresenta la destinazione ideale per inaugurare questo progetto grazie alla ricchezza delle esperienze che offre durante tutto l'anno».","post_title":"Azzurra Viaggi lancia a Gran Canaria \"SinHombre\", il marchio per le viaggiatrici","post_date":"2026-07-31T12:02:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785499343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520174\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] L'hotel Melià Venezia Lido[/caption]\r

Soges Group, che opera con il marchio Place of Charme e in white label con brand internazionali, comunica i dati relativi al primo semestre dell’esercizio 2026, che indicano 14,5 milioni di ricavi, in crescita del 22,9% rispetto agli 11,8 milioni registrati nel primo semestre 2025.\r

Il risultato beneficia dell’espansione del portafoglio delle strutture gestite, con l'ingresso di hotel Malaspina e Meliá Venezia Lido non presenti nel portafoglio nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, e del contributo positivo delle strutture del Chianti. Prosegue inoltre il miglioramento delle performance di Collezione Alfieri, che evidenzia i primi effetti strutturali della gestione da parte della società.\r

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Strategia di crescita\r

Andrea Galardi, ceo di Soges Group, ha commentato: «I risultati del primo semestre, pur risentendo ancora della stagionalità che caratterizza la prima parte del periodo dell’anno, confermano la validità della strategia di crescita intrapresa e la capacità di Soges Group di coniugare l'ampliamento del portafoglio con il progressivo miglioramento delle performance operative delle strutture in gestione. Il contributo delle nuove acquisizioni si affianca all'evoluzione positiva degli asset già presenti nel portafoglio, a conferma dell'efficacia del nostro modello di gestione e valorizzazione. L'andamento registrato nel periodo riflette inoltre la capacità delle nostre strutture di intercettare una domanda solida e di qualità, rafforzando la fiducia nelle prospettive di crescita della società per il prosieguo dell'esercizio».\r

Nel corso del primo semestre del 2026, il portafoglio delle 12 strutture gestite da Soges Group ha conseguito un tasso medio di occupazione dell'83% e un adr di circa 170 euro. I dati sono trainati in particolare dal contributo delle cinque strutture fiorentine che registrano un tasso medio di occupazione del 91% e si confermano posizionate su una fascia di prezzo premium con un adr pari a 208 euro.","post_title":"Soges Group, semestrale con ricavi in crescita del 22,9%","post_date":"2026-07-31T10:55:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785495306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È online www.napolianewcity.it: più di un semplice sito istituzionale. È uno spazio vivo, dinamico, in continua evoluzione, progettato per raccogliere e valorizzare contenuti editoriali, itinerari tematici, guide, racconti, eventi ed esperienze.\r

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Una piattaforma editoriale e di destination marketing pensata per raccontare Napoli con uno sguardo nuovo: un ecosistema digitale che valorizza l’identità della città e accompagna il viaggiatore in ogni fase del suo percorso.\r

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«Con questo portale Napoli compie un salto di qualità nel modo in cui si presenta al mondo. Non volevamo realizzare un semplice sito istituzionale, ma costruire uno spazio capace di raccontare la città attraverso le sue esperienze, i suoi quartieri, la sua cultura e le sue persone. Il nuovo portale rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare il posizionamento internazionale di Napoli, valorizzando al tempo stesso il lavoro e le competenze dell’intero sistema turistico cittadino», afferma l’assessora al turismo del comune di Napoli, Teresa Armato.\r

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Le principali sezioni accompagnano il visitatore alla scoperta della città da prospettive diverse: Get Inspired raccoglie storie e contenuti dedicati all’ispirazione del viaggio; Collections propone itinerari tematici ed esperienze; Quartieri racconta l’identità dei territori e Eventi offre un calendario costantemente aggiornato degli appuntamenti culturali, artistici e popolari.\r

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Il portale comprende inoltre un’area dedicata agli operatori del settore turistico, che potranno accedere a materiali, immagini e contenuti digitali condivisi, favorendo una promozione coordinata della destinazione.\r

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","post_title":"La città di Napoli lancia un nuovo portale turistico: napolianewcity.it","post_date":"2026-07-31T10:44:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785494677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Civil Aviation Authority di Singapore ha assegnato a Thales - società specializzata nelle tecnologie avanzate per i settori della Difesa, Aerospazio e Cyber & Digital - un importante contratto per sviluppare un nuovo sistema di gestione del traffico aereo NexGen e i radar di controllo, segnando un passo decisivo verso un ecosistema dell’aviazione più sicuro, efficiente e sostenibile.\r

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Il progetto prevede la sostituzione dell'attuale sistema Lorads III con la soluzione TopSky – ATC One di Thales, oltre al trasferimento di competenze che prevede la partecipazione di funzionari della Caas all’ufficio di progetto in Francia e ulteriori iniziative di localizzazione a Singapore.\r

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Al centro del sistema si trova TopSky – ATC One, la soluzione di automazione di nuova generazione di Thales, che offre ai controllori strumenti di supporto decisionale in tempo reale, flussi di lavoro semplificati e un'interfaccia uomo-macchina altamente intuitiva. Integrato con TopSky – Sequencer, la tecnologia di sequenziamento basata su AI, il sistema consente di ottimizzare i flussi di arrivo e partenza degli aeromobili, riducendo in modo significativo ritardi, consumo di carburante ed emissioni di carbonio.\r

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NexGen integra le più avanzate tecnologie di cybersecurity, pienamente conformi agli standard dell'Icao e alle normative di Singapore. La sua architettura aperta assicura una scalabilità di lungo periodo, consentendo aggiornamenti senza soluzione di continuità e l'integrazione di soluzioni di terze parti accompagnando l’evoluzione continua delle tecnologie aeronautiche.\r

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Oltre all'aggiornamento degli A (Aitmr Traffic Management), Thales installerà due radar di controllo del traffico aereo di nuova generazione, capaci di garantire il rilevamento degli aerei 24 ore su 24, dalla fase di avvicinamento fino al tracciamento a lungo raggio, anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse.","post_title":"Singapore affida a Thales il sistema AI di gestione del traffico aereo","post_date":"2026-07-31T09:18:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785489492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boutique Art Stresa è il marchio che identifica l'anima artistica e culturale del Boutique Hotel Stresa, una struttura a 5 stelle sulle sponde del lago Maggiore, dove ospitalità, design, creatività e valorizzazione del territorio si fondono in un'esperienza unica che dialoga con l’arte contemporanea italiana, trasformando gli ambienti interni ed esterni in una vera e propria galleria diffusa.\r

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Nel corso di un vernissage che ha coinvolto anche un progetto di Sound Design, a cura di Dado Funky Poetz, sono state presentate le opere di Gianfranco Meggiato, Akelo, Eugenio Galli, Vittorio Menditto, Giancarlo Signoretto e Lele Vianello, che ora arricchiscono gli spazi dell boutique hotel creando un dialogo armonioso tra estetica, cultura e creatività.\r

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Al centro della serata la presentazione del volume “La Casa d’Oro di Stresa, un’eleganza senza tempo, 1772-2022” di Andrea Lazzarini, che narra la storia del Boutique Hotel Stresa attraverso memorie d’archivio, ripercorrendo le origini della struttura, il suo percorso di crescita, la narrazione dalla proprietà e la visione che oggi ne fa un punto di riferimento dell'ospitalità sul lago Maggiore.\r

Una storia antica\r

«Sono un’appassionata di storia e ho studiato a fondo la villa che oggi ospita il Boutique Hotel Stresa: volevo ritrovare e trasmettere agli ospiti l’anima di questo luogo, che racconta 250 anni di accoglienza - afferma Svetlana Fisun, proprietaria del Boutique Hotels Stresa -. Fu la prima dimora costruita sul lungolago di Stresa nel 1772 dal sarto Giacomo Filippo Bolongaro che fece fortuna all’estero e poi tornò per impegnarsi nel sociale e nell’accoglienza. La storica Villa Ostini, nota come “Casa d’Oro”, divenne quindi dimora dei Padri Rosminiani, che la cedettero ai Savoia, che stavano cercando una dimora sul Lago Maggiore per la Duchessa di Genova, madre di Margherita, che sarà poi la prima regina d’Italia. La dimora visse un periodo mondano ospitando Rosmini, Manzoni, Cavour e altri intellettuali ... La nostra mission è salvare le tracce della cultura, i segni del passato - conclude Fisun -. Volevo che il Boutique Hotel continuasse a portare l’arte e l’eleganza a Stresa, che fosse ancora un luogo dove “albergare” significasse offrire ospitalità ed accoglienza».\r

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Affiliato a Preferred Hotels & Resorts, il Boutique Hotel Stresa è nato dalla volontà di valorizzare un luogo di grande fascino storico e architettonico. Incarna una filosofia di ospitalità autentica, attenta ai dettagli e orientata a un servizio d’eccellenza con le sue ventotto suite, ampie e curate nei dettagli, le quattro private Spa Suite e un’offerta gastronomica d’eccellenza.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada.\r

Più nel dettaglio, l'operativo prevede: Napoli-Hurghada, tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre; Milano Malpensa-Berlino, un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Cagliari, due voli al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Venezia Marco Polo-Cagliari, un volo al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Roma Fiumicino-Santiago di Compostela, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Tromsø, due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, dal 15 dicembre 2026.\r

Un nuovo Airbus A321neo sarà inoltre posizionato a Milano Malpensa, portando a 12 il numero degli aeromobili basati sullo scalo, con la creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale. Grazie all’espansione della base e ai nuovi collegamenti con Berlino, Cagliari e Tromsø, Wizz Air offrirà da Malpensa 55 rotte verso 24 Paesi e 5,6 milioni di posti nel corso del 2026, il 21% in più rispetto allo scorso anno.\r

La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari.\r

Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi. Nel 2026, il vettore offrirà oltre 9,3 milioni di posti dallo scalo romano, il 25% in più rispetto al 2025.\r

A Napoli Capodichino, dopo il successo della rotta per Sharm el-Sheikh, il volo per Hurghada amplierà il network internazionale verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile. Nel 2026, Wizz Air offrirà da Napoli 1,6 milioni di posti, il 78% in più rispetto allo scorso anno, attraverso un network di 26 rotte verso 13 Paesi.\r

Le nuove rotte per Cagliari rafforzano infine un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi la low cost ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud.","post_title":"Wizz Air spinge dall'Italia: 6 nuove rotte da Malpensa, Venezia, Roma e Napoli","post_date":"2026-07-30T14:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785420936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ridefinire il concetto di ospitalità, creando un ponte tra luoghi straordinari e persone in cerca di esperienze autentiche, memorabili e su misura.\r

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E’ questa la filosofia di Verelite srl, una realtà nata di recente dall’intuito e dal back ground della sua fondatrice Giulia Bobone.\r

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«La nostra missione è offrire un’accoglienza su misura, curando ogni dettaglio del soggiorno – commenta Giulia Bobone - dalla scelta della location alla gestione operativa, dai servizi premium alle esperienze locali autentiche. Selezioniamo e gestiamo ville, appartamenti e spazi esclusivi, supportando proprietari e accompagnando ospiti e brand nella scelta della soluzione perfetta per vacanze, eventi o progetti».\r

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Circa 5 anni fa Giulia Bobone si occupava di affitti brevi nella zona di Sanremo, ma nel giro di qualche tempo ha deciso di concentrarsi sulle ville.\r

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«Con Verelite l’obiettivo è ampliare il portfolio di ville esclusive – aggiunge Bobone - offrendo, oltre al soggiorno, servizi a 5 stelle in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per questo è fondamentale avviare relazioni e connessioni con travel agent, family officer e tour operator. Il contributo di tutte queste figure garantisce un’offerta dallo standard molto alto».\r

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Crescere significa non perdere mai di vista la formazione specifica, che consente di mettersi in discussione e acquisire nuove competenze e avviare nuove relazioni. Per questo la titolare di Verelite ha frequentato di recente la Luxury Travel Accademy, lanciata qualche tempo fa da Giada Marabotto, Claudio Citzia e Monica Vittani allo scopo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager.\r

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«Attualmente copriamo la zona da Portofino a Saint Tropez – continua Giulia Bobone – L’aumento delle strutture offerte deve sempre procedere con l’impegno di garantire personale di alto livello in loco. Il primo banco di prova è stato alcuni anni fa il Festival di Sanremo: in quella occasione sono entrata in contatto con il luxury hospitality, o meglio la richiesta di soggiorno in location molto grande con tutta una serie di servizi molto particolari, dalle pulizie giornaliere, lo chef privato, i transfert, per fare qualche esempio. Oggi siamo leader in zona per il Festival di Sanremo, con partnership interessanti».\r

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La clientela di Verelite proviene per la maggior parte da Germania, Svizzera, Francia ma anche dall’Italia.\r

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«Per il 60 per cento la nostra clientela è straniera e per il restante 40 per cento è italiana – conclude Bobone – Siamo molto focalizzati a mantenere il contatto umano con il cliente, per questo ci teniamo a fare il check-in in presenza e a costruire i servizi con il cliente».","post_title":"Verelite, una nuova idea di ospitalità tra location esclusive ed esperienze su misura","post_date":"2026-07-30T12:27:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785414468000]}]}}