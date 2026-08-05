Riyadh Air lancia il volo di linea verso l’India. Il Riyadh-Mumbai. Il 4 agosto Riyadh Air ha inaugurato il suo primo volo di linea verso l’India, tra Riyadh e Mumbai. Operata quotidianamente con un Boeing 787-9, questa nuova rotta testimonia la rapida crescita della giovane compagnia aerea saudita, che mira a rendere la capitale del Regno un importante hub intercontinentale sia per i passeggeri che per le merci. Mercato strategico Il mercato indiano è altamente strategico. La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano saudita PIF, impiega su questa rotta il suo Boeing 787-9 Dreamliner, un aeromobile destinato a costituire la spina dorsale delle sue operazioni a medio e lungo raggio. Il programma prevede un volo giornaliero, con una durata di circa quattro ore per raggiungere l’India. Nell’annuncio del lancio, la compagnia aerea ha sottolineato l’obiettivo di unire “l’energia di Riyadh e il ritmo vibrante di Mumbai”, presentando la metropoli indiana come una “porta d’accesso all’Asia meridionale ” . Questo servizio segna il debutto della compagnia in India. L’ingresso avviene in un momento di rapida espansione: la rete di Riyadh Air comprende già Londra-Heathrow, Gedda, Malaga, Kuala Lumpur, Dacca, Madrid, Dubai, Il Cairo e Manchester, e Mumbai diventa la decima destinazione annunciata. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 4 agosto Riyadh Air ha inaugurato il suo primo volo di linea verso l'India, tra Riyadh e Mumbai. Operata quotidianamente con un Boeing 787-9, questa nuova rotta testimonia la rapida crescita della giovane compagnia aerea saudita, che mira a rendere la capitale del Regno un importante hub intercontinentale sia per i passeggeri che per le merci. Mercato strategico Il mercato indiano è altamente strategico. La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano saudita PIF, impiega su questa rotta il suo Boeing 787-9 Dreamliner, un aeromobile destinato a costituire la spina dorsale delle sue operazioni a medio e lungo raggio. Il programma prevede un volo giornaliero, con una durata di circa quattro ore per raggiungere l'India. Nell'annuncio del lancio, la compagnia aerea ha sottolineato l'obiettivo di unire "l'energia di Riyadh e il ritmo vibrante di Mumbai", presentando la metropoli indiana come una "porta d'accesso all'Asia meridionale " . Questo servizio segna il debutto della compagnia in India. L'ingresso avviene in un momento di rapida espansione: la rete di Riyadh Air comprende già Londra-Heathrow, Gedda, Malaga, Kuala Lumpur, Dacca, Madrid, Dubai, Il Cairo e Manchester, e Mumbai diventa la decima destinazione annunciata. [post_title] => Riyadh Air lancia il volo di linea verso l'India. Il Riyadh-Mumbai. [post_date] => 2026-08-05T14:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785940845000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre maggiori gruppi aerei europei (Air France-KLM, IAG British Airways e Lufthansa Group) stanno rallentando i piani di espansione per il resto del 2026, poiché l'aumento dei costi del carburante, le tensioni geopolitiche e il calo della domanda sui voli a corto raggio impongono un approccio più prudente. I tre principali gruppi aerei europei affrontano la seconda metà del 2026 con maggiore cautela, ridimensionando i piani di capacità nonostante la domanda sostenuta per i viaggi a lungo raggio e i servizi premium. I risultati del secondo trimestre di Air France-KLM, International Airlines Group (IAG) e Lufthansa Group evidenziano una strategia comune tra i vettori di rete europei: tutelare la redditività anziché perseguire una crescita aggressiva. Mentre i viaggi premium – sia leisure che business – continuano a crescere (seppur a ritmi più contenuti), le compagnie aeree devono fare i conti con costi del carburante più elevati, instabilità geopolitica, ritardi nelle consegne degli aeromobili e una domanda più debole su alcune tratte europee a corto raggio. [post_title] => I tre colossi del cielo europei pensano alla redditività. L'espansione può attendere [post_date] => 2026-08-05T08:45:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785919508000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa continua a rafforzare il proprio network di lungo raggio nelle Americhe con l'ingresso di Barranquilla nella propria mappa delle destinazioni. A partire dal prossimo 18 dicembre, la compagnia opererà tre voli settimanali tra Madrid e alla città colombiana, ampliando così la propria presenza in Colombia, dove già offre collegamenti diretti giornalieri verso Bogotá e Medellín. Questa nuova rotta consolida il piano di espansione della compagnia, che prevede inoltre l'avvio delle operazioni verso El Salvador entro la fine dell'anno. La crescita del 2026 comprende anche i nuovi collegamenti, operativi dallo scorso giugno, tra Madrid e Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg. I voli da Madrid partiranno ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 15:25, con arrivo a Barranquilla alle 19:35 (ora locale). I collegamenti dalla città colombiana decolleranno negli stessi giorni alle 21:35, con arrivo a Madrid alle 12:40 del giorno successivo. Dall'avvio delle operazioni su entrambe le destinazioni e fino a giugno di quest'anno, Air Europa ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, registrando tassi medi di riempimento fino al 90%. Barranquilla si è affermata come uno dei principali poli economici e logistici dei Caraibi colombiani. Il suo dinamismo imprenditoriale, la posizione geografica strategica e il crescente richiamo turistico ne fanno un punto di riferimento per gli scambi commerciali e culturali tra la Colombia e l'Europa. [post_title] => Air Europa amplia i voli per le Americhe con Barraquilla [post_date] => 2026-08-04T08:40:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785832832000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025. Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani. Nord America Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia. [post_title] => Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri [post_date] => 2026-08-03T12:01:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785758507000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520212 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => WestJet , la seconda compagnia aerea più grande del Canada , si trova ad affrontare uno sciopero degli assistenti di volo nel pieno della stagione delle vacanze estive. Più di 600 voli sono stati cancellati dall'inizio dell'astensione dal lavoro, conseguenza diretta di una controversia sulla retribuzione del personale di terra , che il sindacato considera "arcaica " e sottopagata. Uno sciopero nel bel mezzo del lungo weekend Il preavviso di sciopero di 72 ore presentato dal sindacato Cupe Local 8125, che rappresenta circa 4.400 assistenti di volo di WestJet, è scaduto domenica alle 2:01 del mattino, ora della costa orientale, nel bel mezzo di un lungo fine settimana nella maggior parte delle province canadesi. Già da venerdì, la compagnia aerea con sede a Calgary aveva iniziato a mettere a terra gli aerei e a ridurre il programma dei voli in previsione dello sciopero, continuando al contempo le trattative con il sindacato. Secondo WestJet , circa 600 voli erano già stati cancellati entro domenica mattina, su una rete di oltre 130 destinazioni in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il Ministro federale del Lavoro, Patti Hajdu, ha definito la situazione uno "sviluppo deludente" riguardo a X, esortando entrambe le parti a "continuare a lavorare per raggiungere un accordo" , senza tuttavia annunciare alcun intervento da parte di Ottawa in questo momento, a differenza di quanto accaduto durante una controversia con Air Canada nel 2025. [post_title] => WestJet, sciopero degli assistenti di volo. 600 voli cancellati [post_date] => 2026-08-03T10:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785754569000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Air France KLM ha presentato ieri i suoi risultati economici non eccezionali a causa del caro carburante per il secondo trimestre di quest'anno e ha annunciato che nella seconda metà dell'anno cancellerà diversi voli sia di Air France che di KLM, a causa degli elevati costi del carburante. La maggior parte delle cancellazioni riguarda i voli a medio e corto raggio. I voli che non saranno più operativi erano programmati per il periodo da ottobre a dicembre. Il gruppo aereo ha affermato che le frequenze saranno cancellate sulle rotte con diversi servizi giornalieri, quindi non sono previste gravi conseguenze per i viaggiatori. La compagnia ha aggiunto che, soprattutto sui voli europei, non è in grado di aumentare i prezzi a sufficienza per compensare l'aumento del costo del carburante. KLM, anch'essa parte dello stesso gruppo, aveva già annunciato una misura simile per lo stesso periodo. Transavia, d'altro canto, pur riducendo alcuni voli di linea, continuerà a crescere rispetto all'anno scorso, seppur a un ritmo leggermente più lento. Il gruppo ha dichiarato che le prenotazioni per l'autunno sono leggermente inferiori rispetto all'anno scorso. Non è stato specificato quanti voli saranno interessati, ma si stima che si tratti di circa l'1% del programma. [post_title] => Air France KLM: voli cancellati nella seconda metà dell'anno per il carburante [post_date] => 2026-08-03T10:53:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785754380000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air e Gesap hanno celebrato l’apertura della base del vettore all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni, stakeholder aeroportuali, equipaggi e passeggeri. Alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la compagnia ha scelto il volo Palermo –Torino per celebrare questo importante traguardo attraverso il tradizionale taglio del nastro e un momento dedicato ai passeggeri in partenza. La scelta del collegamento conferma il ruolo centrale delle rotte domestiche nella strategia di Wizz Air, pensata per rafforzare la mobilità tra la Sicilia e le principali città italiane. Da Palermo, Wizz Air collega oggi il capoluogo siciliano con Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Torino, Roma Fiumicino e Pisa, offrendo soluzioni di viaggio accessibili sia a chi si sposta per lavoro sia alle numerose persone che mantengono legami familiari e personali tra la Sicilia e il resto del Paese. Il collegamento Palermo-Torino attualmente operato ogni giorno e passerà a due voli giornalieri dal 14 settembre. L’apertura della base porta al Falcone Borsellino due Airbus A321neo e accompagna l’avvio di un nuovo programma di collegamenti nazionali e internazionali. Con la recente aggiunta del volo trisettimanale verso Tirana (ogni martedì, giovedì e sabato dal prossimo 27 ottobre), Wizz Air offrirà da Palermo 18 rotte verso 13 Paesi, mettendo a disposizione nel 2026 oltre 1,3 milioni di posti. La compagnia diventerà così il secondo vettore dello scalo palermitano, con una quota di mercato prevista di circa il 16%. Praga, Marrakech e Dortmund saranno inoltre destinazioni operate in esclusiva da Wizz Air dal Falcone Borsellino. L’investimento produrrà ricadute significative anche sotto il profilo economico e occupazionale. I tre aeromobili basati a Palermo consentiranno la creazione complessiva di 120 posti di lavoro diretti e sosterranno oltre 1.050 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale, interessando in particolare i settori dell’aviazione, del turismo, della logistica e dei servizi. [post_title] => Wizz Air celebra la nuova base all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo [post_date] => 2026-08-03T09:20:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785748806000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio al vertice per alcune compagnie del gruppo Lufthansa e precisamente Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines. Edi Wolfensberger diventerà il nuovo ceo della svizzera Edelweiss, dal prossimo 1° ottobre. Succederà a Bernd Bauer, che lascerà il gruppo Lufthansa. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di cco di Eurowings. Svizzero, il manager ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in varie società del Gruppo. Ad esempio, è stato amministratore delegato di Lufthansa Aviation Training Switzerland e ccp e responsabile operativo di Brussels Airlines. Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come coo di Eurowings, sempre dal 1° ottobre . È alla guida di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Dal 2013 ha ricoperto varie posizioni dirigenziali all’interno del gruppo tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha guidato le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è titolare di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina di un successore alla guida di Lufthansa Aviation Training verrà presa il prima possibile. Infine, Michael Kircher diventerà il nuovo ceo e responsabile operativo di Lufthansa City Airlines, dal 1° novembre 2026. Inoltre, assumerà il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, il quale - come previsto da tempo - si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante presso Lufthansa Airlines. Kircher arriva a Lufthansa City Airlines da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile designato per la formazione dell’equipaggio e responsabile della formazione, oltre che di comandante sulla famiglia di aeromobili Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente, ad interim, il ruolo di responsabile operativo presso Austrian Airlines. [post_title] => Gruppo Lh: novità ai vertici di Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines [post_date] => 2026-07-31T12:21:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785500474000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarebbe atteso a breve l'annuncio da parte del governo della Cambogia per la revisione delle condizioni relative ai visti per i viaggiatori stranieri. Lo riferisce Travel Mole, citando la dichiarazione di Thourn Sinan, presidente della sezione cambogiana della Pacific Asia Travel Association e presidente della B2B Cambodia Co., Ltd. La Cambogia sta affrontando una forte contrazione dell’attività turistica, con una sensibile flessione degli arrivi dall’inizio dell’anno, che nei primi sei mesi 2026 ha segnato un meno 47,9%, con 1.751.886 visitatori stranieri. Si tratta del risultato peggiore tra tutti i paesi dell’Asean. Ciascuno dei primi 10 mercati di provenienza dei turisti in Cambogia ha registrato una diminuzione, che va dal -96% della Thailandia al -10,7% dell’Australia. La flessione è legata alla chiusura del confine terrestre tra Cambogia e Thailandia, alla pubblicità negativa sulle truffe online e all’impatto del conflitto in Medio Oriente. I voli settimanali tra la Cambogia e il Medio Oriente sono scesi di fatto a 44 dai circa 52 registrati tra febbraio e luglio. Gli arrivi dall’estero via aerea sono diminuiti del 22,8%, mentre quelli via terra e via acqua sono crollati del 66,4%. Secondo i dati riportati, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti al Parco Archeologico di Angkor sono scesi del 29,8%, attestandosi a 18,5 milioni di dollari. “Vediamo chiaramente che il governo sta affrontando la questione della crisi del turismo, poiché questo settore rappresenta la quarta fonte più importante di reddito e di posti di lavoro per la Cambogia - ha dichiarato Thourn Sinan -. Le misure vengono messe in atto, ma ci vuole tempo. Accolgo con favore, ad esempio, il giro di vite del governo sulle reti di truffe online, poiché contribuisce a ripristinare l’immagine della Cambogia. Tuttavia, permangono ancora dei punti deboli che il governo deve affrontare rapidamente». Secondo il manager sarebbe necessario "potenziare il marketing delle destinazioni e la trasformazione digitale. Dobbiamo inoltre ideare itinerari o prodotti specifici per mercati di nicchia quali il turismo per i senior, il turismo nel Golfo, il trekking nella giungla e in montagna. La comunicazione digitale è quindi fondamentale e dobbiamo investire di più per svilupparla". Altro capitolo delicato quello della connettività aerea, che "è essenziale e continuiamo a registrare una carenza di voli. La situazione è addirittura peggiorata di recente a causa del conflitto nel Golfo. L’aumento dei prezzi del carburante per aerei ha costretto alcune compagnie aeree a sospendere temporaneamente i propri servizi verso Phnom Penh o Siem Reap. Dobbiamo fornire maggiori incentivi per attrarre i vettori aerei e moltiplicare le possibilità di collegarci a nuovi hub e offrire nuovi servizi aerei diretti. Poiché la situazione con la Thailandia rimane incerta, dobbiamo ottenere più voli con Cina, India, Malesia, Singapore e Vietnam per potenziare la connettività aerea”. Infine, la questione visti: sebbene la Cambogia offra condizioni di ingresso relativamente semplici, con il visto gratuito concesso ad alcuni paesi e il visto elettronico disponibile per gli altri, la mancanza di flessibilità nella tipologia di visto sta diventando un problema. La maggior parte dei turisti può entrare solo con un visto per ingresso singolo, del costo di 30 dollari. "L’obbligo di acquistare un visto ogni volta che un turista entra in Cambogia può rappresentare un fattore dissuasivo. Per questa Green Season il governo sta sperimentando il visto gratuito all’arrivo per i viaggiatori cinesi. Non conosciamo ancora l’esito di questa politica, ma posso affermare che il governo estenderà sicuramente questa opzione ad altri paesi. Il cambiamento della politica sui visti includerebbe anche alcuni mercati di provenienza a lungo raggio, come la Francia…". [post_title] => La Cambogia studia nuove strategie per attrarre più visitatori stranieri [post_date] => 2026-07-31T12:11:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785499903000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "riyadh air india" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1526,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 4 agosto Riyadh Air ha inaugurato il suo primo volo di linea verso l'India, tra Riyadh e Mumbai. Operata quotidianamente con un Boeing 787-9, questa nuova rotta testimonia la rapida crescita della giovane compagnia aerea saudita, che mira a rendere la capitale del Regno un importante hub intercontinentale sia per i passeggeri che per le merci.\r

\r

Mercato strategico\r

Il mercato indiano è altamente strategico. La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano saudita PIF, impiega su questa rotta il suo Boeing 787-9 Dreamliner, un aeromobile destinato a costituire la spina dorsale delle sue operazioni a medio e lungo raggio. Il programma prevede un volo giornaliero, con una durata di circa quattro ore per raggiungere l'India. Nell'annuncio del lancio, la compagnia aerea ha sottolineato l'obiettivo di unire \"l'energia di Riyadh e il ritmo vibrante di Mumbai\", presentando la metropoli indiana come una \"porta d'accesso all'Asia meridionale \" .\r

\r

Questo servizio segna il debutto della compagnia in India. L'ingresso avviene in un momento di rapida espansione: la rete di Riyadh Air comprende già Londra-Heathrow, Gedda, Malaga, Kuala Lumpur, Dacca, Madrid, Dubai, Il Cairo e Manchester, e Mumbai diventa la decima destinazione annunciata.","post_title":"Riyadh Air lancia il volo di linea verso l'India. Il Riyadh-Mumbai.","post_date":"2026-08-05T14:40:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785940845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I tre maggiori gruppi aerei europei (Air France-KLM, IAG British Airways e Lufthansa Group) stanno rallentando i piani di espansione per il resto del 2026, poiché l'aumento dei costi del carburante, le tensioni geopolitiche e il calo della domanda sui voli a corto raggio impongono un approccio più prudente.\r

\r

I tre principali gruppi aerei europei affrontano la seconda metà del 2026 con maggiore cautela, ridimensionando i piani di capacità nonostante la domanda sostenuta per i viaggi a lungo raggio e i servizi premium.\r

\r

I risultati del secondo trimestre di Air France-KLM, International Airlines Group (IAG) e Lufthansa Group evidenziano una strategia comune tra i vettori di rete europei: tutelare la redditività anziché perseguire una crescita aggressiva.\r

\r

Mentre i viaggi premium – sia leisure che business – continuano a crescere (seppur a ritmi più contenuti), le compagnie aeree devono fare i conti con costi del carburante più elevati, instabilità geopolitica, ritardi nelle consegne degli aeromobili e una domanda più debole su alcune tratte europee a corto raggio.","post_title":"I tre colossi del cielo europei pensano alla redditività. L'espansione può attendere","post_date":"2026-08-05T08:45:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785919508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa continua a rafforzare il proprio network di lungo raggio nelle Americhe con l'ingresso di Barranquilla nella propria mappa delle destinazioni. A partire dal prossimo 18 dicembre, la compagnia opererà tre voli settimanali tra Madrid e alla città colombiana, ampliando così la propria presenza in Colombia, dove già offre collegamenti diretti giornalieri verso Bogotá e Medellín.\r

\r

Questa nuova rotta consolida il piano di espansione della compagnia, che prevede inoltre l'avvio delle operazioni verso El Salvador entro la fine dell'anno. La crescita del 2026 comprende anche i nuovi collegamenti, operativi dallo scorso giugno, tra Madrid e Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg. I voli da Madrid partiranno ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 15:25, con arrivo a Barranquilla alle 19:35 (ora locale). I collegamenti dalla città colombiana decolleranno negli stessi giorni alle 21:35, con arrivo a Madrid alle 12:40 del giorno successivo.\r

\r

Dall'avvio delle operazioni su entrambe le destinazioni e fino a giugno di quest'anno, Air Europa ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, registrando tassi medi di riempimento fino al 90%. Barranquilla si è affermata come uno dei principali poli economici e logistici dei Caraibi colombiani. Il suo dinamismo imprenditoriale, la posizione geografica strategica e il crescente richiamo turistico ne fanno un punto di riferimento per gli scambi commerciali e culturali tra la Colombia e l'Europa.","post_title":"Air Europa amplia i voli per le Americhe con Barraquilla","post_date":"2026-08-04T08:40:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785832832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025.\r

\r

Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani.\r

Nord America\r

Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia.","post_title":"Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri","post_date":"2026-08-03T12:01:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785758507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WestJet , la seconda compagnia aerea più grande del Canada , si trova ad affrontare uno sciopero degli assistenti di volo nel pieno della stagione delle vacanze estive. Più di 600 voli sono stati cancellati dall'inizio dell'astensione dal lavoro, conseguenza diretta di una controversia sulla retribuzione del personale di terra , che il sindacato considera \"arcaica \" e sottopagata.\r

\r

Uno sciopero nel bel mezzo del lungo weekend\r

Il preavviso di sciopero di 72 ore presentato dal sindacato Cupe Local 8125, che rappresenta circa 4.400 assistenti di volo di WestJet, è scaduto domenica alle 2:01 del mattino, ora della costa orientale, nel bel mezzo di un lungo fine settimana nella maggior parte delle province canadesi. Già da venerdì, la compagnia aerea con sede a Calgary aveva iniziato a mettere a terra gli aerei e a ridurre il programma dei voli in previsione dello sciopero, continuando al contempo le trattative con il sindacato.\r

Secondo WestJet , circa 600 voli erano già stati cancellati entro domenica mattina, su una rete di oltre 130 destinazioni in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il Ministro federale del Lavoro, Patti Hajdu, ha definito la situazione uno \"sviluppo deludente\" riguardo a X, esortando entrambe le parti a \"continuare a lavorare per raggiungere un accordo\" , senza tuttavia annunciare alcun intervento da parte di Ottawa in questo momento, a differenza di quanto accaduto durante una controversia con Air Canada nel 2025.","post_title":"WestJet, sciopero degli assistenti di volo. 600 voli cancellati","post_date":"2026-08-03T10:56:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785754569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Air France KLM ha presentato ieri i suoi risultati economici non eccezionali a causa del caro carburante per il secondo trimestre di quest'anno e ha annunciato che nella seconda metà dell'anno cancellerà diversi voli sia di Air France che di KLM, a causa degli elevati costi del carburante.\r

\r

La maggior parte delle cancellazioni riguarda i voli a medio e corto raggio. I voli che non saranno più operativi erano programmati per il periodo da ottobre a dicembre. Il gruppo aereo ha affermato che le frequenze saranno cancellate sulle rotte con diversi servizi giornalieri, quindi non sono previste gravi conseguenze per i viaggiatori.\r

\r

La compagnia ha aggiunto che, soprattutto sui voli europei, non è in grado di aumentare i prezzi a sufficienza per compensare l'aumento del costo del carburante.\r

\r

KLM, anch'essa parte dello stesso gruppo, aveva già annunciato una misura simile per lo stesso periodo.\r

\r

Transavia, d'altro canto, pur riducendo alcuni voli di linea, continuerà a crescere rispetto all'anno scorso, seppur a un ritmo leggermente più lento.\r

\r

Il gruppo ha dichiarato che le prenotazioni per l'autunno sono leggermente inferiori rispetto all'anno scorso. Non è stato specificato quanti voli saranno interessati, ma si stima che si tratti di circa l'1% del programma.","post_title":"Air France KLM: voli cancellati nella seconda metà dell'anno per il carburante","post_date":"2026-08-03T10:53:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785754380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air e Gesap hanno celebrato l’apertura della base del vettore all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni, stakeholder aeroportuali, equipaggi e passeggeri.\r

Alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la compagnia ha scelto il volo Palermo –Torino per celebrare questo importante traguardo attraverso il tradizionale taglio del nastro e un momento dedicato ai passeggeri in partenza.\r

La scelta del collegamento conferma il ruolo centrale delle rotte domestiche nella strategia di Wizz Air, pensata per rafforzare la mobilità tra la Sicilia e le principali città italiane. Da Palermo, Wizz Air collega oggi il capoluogo siciliano con Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Torino, Roma Fiumicino e Pisa, offrendo soluzioni di viaggio accessibili sia a chi si sposta per lavoro sia alle numerose persone che mantengono legami familiari e personali tra la Sicilia e il resto del Paese. Il collegamento Palermo-Torino attualmente operato ogni giorno e passerà a due voli giornalieri dal 14 settembre.\r

L’apertura della base porta al Falcone Borsellino due Airbus A321neo e accompagna l’avvio di un nuovo programma di collegamenti nazionali e internazionali.\r

Con la recente aggiunta del volo trisettimanale verso Tirana (ogni martedì, giovedì e sabato dal prossimo 27 ottobre), Wizz Air offrirà da Palermo 18 rotte verso 13 Paesi, mettendo a disposizione nel 2026 oltre 1,3 milioni di posti. La compagnia diventerà così il secondo vettore dello scalo palermitano, con una quota di mercato prevista di circa il 16%. Praga, Marrakech e Dortmund saranno inoltre destinazioni operate in esclusiva da Wizz Air dal Falcone Borsellino.\r

L’investimento produrrà ricadute significative anche sotto il profilo economico e occupazionale. I tre aeromobili basati a Palermo consentiranno la creazione complessiva di 120 posti di lavoro diretti e sosterranno oltre 1.050 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale, interessando in particolare i settori dell’aviazione, del turismo, della logistica e dei servizi.","post_title":"Wizz Air celebra la nuova base all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo","post_date":"2026-08-03T09:20:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785748806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio al vertice per alcune compagnie del gruppo Lufthansa e precisamente Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines. \r

\r

Edi Wolfensberger diventerà il nuovo ceo della svizzera Edelweiss, dal prossimo 1° ottobre. Succederà a Bernd Bauer, che lascerà il gruppo Lufthansa. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di cco di Eurowings. Svizzero, il manager ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in varie società del Gruppo. Ad esempio, è stato amministratore delegato di Lufthansa Aviation Training Switzerland e ccp e responsabile operativo di Brussels Airlines.\r

\r

Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come coo di Eurowings, sempre dal 1° ottobre . È alla guida di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Dal 2013 ha ricoperto varie posizioni dirigenziali all’interno del gruppo tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha guidato le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è titolare di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina di un successore alla guida di Lufthansa Aviation Training verrà presa il prima possibile.\r

\r

Infine, Michael Kircher diventerà il nuovo ceo e responsabile operativo di Lufthansa City Airlines, dal 1° novembre 2026. Inoltre, assumerà il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, il quale - come previsto da tempo - si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante presso Lufthansa Airlines.\r

\r

Kircher arriva a Lufthansa City Airlines da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile designato per la formazione dell’equipaggio e responsabile della formazione, oltre che di comandante sulla famiglia di aeromobili Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente, ad interim, il ruolo di responsabile operativo presso Austrian Airlines.","post_title":"Gruppo Lh: novità ai vertici di Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines","post_date":"2026-07-31T12:21:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785500474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe atteso a breve l'annuncio da parte del governo della Cambogia per la revisione delle condizioni relative ai visti per i viaggiatori stranieri.\r

\r

Lo riferisce Travel Mole, citando la dichiarazione di Thourn Sinan, presidente della sezione cambogiana della Pacific Asia Travel Association e presidente della B2B Cambodia Co., Ltd.\r

\r

La Cambogia sta affrontando una forte contrazione dell’attività turistica, con una sensibile flessione degli arrivi dall’inizio dell’anno, che nei primi sei mesi 2026 ha segnato un meno 47,9%, con 1.751.886 visitatori stranieri. Si tratta del risultato peggiore tra tutti i paesi dell’Asean. Ciascuno dei primi 10 mercati di provenienza dei turisti in Cambogia ha registrato una diminuzione, che va dal -96% della Thailandia al -10,7% dell’Australia.\r

\r

La flessione è legata alla chiusura del confine terrestre tra Cambogia e Thailandia, alla pubblicità negativa sulle truffe online e all’impatto del conflitto in Medio Oriente. I voli settimanali tra la Cambogia e il Medio Oriente sono scesi di fatto a 44 dai circa 52 registrati tra febbraio e luglio.\r

\r

Gli arrivi dall’estero via aerea sono diminuiti del 22,8%, mentre quelli via terra e via acqua sono crollati del 66,4%. Secondo i dati riportati, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti al Parco Archeologico di Angkor sono scesi del 29,8%, attestandosi a 18,5 milioni di dollari.\r

\r

“Vediamo chiaramente che il governo sta affrontando la questione della crisi del turismo, poiché questo settore rappresenta la quarta fonte più importante di reddito e di posti di lavoro per la Cambogia - ha dichiarato Thourn Sinan -. Le misure vengono messe in atto, ma ci vuole tempo. Accolgo con favore, ad esempio, il giro di vite del governo sulle reti di truffe online, poiché contribuisce a ripristinare l’immagine della Cambogia. Tuttavia, permangono ancora dei punti deboli che il governo deve affrontare rapidamente».\r

\r

Secondo il manager sarebbe necessario \"potenziare il marketing delle destinazioni e la trasformazione digitale. Dobbiamo inoltre ideare itinerari o prodotti specifici per mercati di nicchia quali il turismo per i senior, il turismo nel Golfo, il trekking nella giungla e in montagna. La comunicazione digitale è quindi fondamentale e dobbiamo investire di più per svilupparla\".\r

\r

Altro capitolo delicato quello della connettività aerea, che \"è essenziale e continuiamo a registrare una carenza di voli. La situazione è addirittura peggiorata di recente a causa del conflitto nel Golfo. L’aumento dei prezzi del carburante per aerei ha costretto alcune compagnie aeree a sospendere temporaneamente i propri servizi verso Phnom Penh o Siem Reap. Dobbiamo fornire maggiori incentivi per attrarre i vettori aerei e moltiplicare le possibilità di collegarci a nuovi hub e offrire nuovi servizi aerei diretti. Poiché la situazione con la Thailandia rimane incerta, dobbiamo ottenere più voli con Cina, India, Malesia, Singapore e Vietnam per potenziare la connettività aerea”.\r

\r

Infine, la questione visti: sebbene la Cambogia offra condizioni di ingresso relativamente semplici, con il visto gratuito concesso ad alcuni paesi e il visto elettronico disponibile per gli altri, la mancanza di flessibilità nella tipologia di visto sta diventando un problema. La maggior parte dei turisti può entrare solo con un visto per ingresso singolo, del costo di 30 dollari. \r

\r

\"L’obbligo di acquistare un visto ogni volta che un turista entra in Cambogia può rappresentare un fattore dissuasivo. Per questa Green Season il governo sta sperimentando il visto gratuito all’arrivo per i viaggiatori cinesi. Non conosciamo ancora l’esito di questa politica, ma posso affermare che il governo estenderà sicuramente questa opzione ad altri paesi. Il cambiamento della politica sui visti includerebbe anche alcuni mercati di provenienza a lungo raggio, come la Francia…\".","post_title":"La Cambogia studia nuove strategie per attrarre più visitatori stranieri","post_date":"2026-07-31T12:11:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785499903000]}]}}