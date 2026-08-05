Gnv lancia la terza linea verso l’Algeria. Diretto Civitavecchia-Annaba Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, annuncia l’apertura di una terza linea verso l’Algeria: un collegamento diretto tra l’Italia e il porto di Annaba, che si affianca alle rotte già attive da Sète (Francia) verso Algeri e Bejaia. La nuova linea Civitavecchia–Annaba sarà attiva per l’estate a partire dal prossimo sabato 8 agosto, con due rotazioni settimanali – il martedì e il sabato – operate dalla nave Cristal. A bordo, i passeggeri troveranno servizi pensati su misura per le esigenze del mercato nordafricano: cucina halal, una sala dedicata alla preghiera e aree pensate per le famiglie in viaggio. Grazie alla sua posizione geografica strategica, la nuova rotta è in grado di servire non solo il mercato algerino, ma anche una più ampia area del Maghreb orientale attraverso i collegamenti via terra, ampliando così il bacino d’utenza raggiungibile con un unico collegamento marittimo e rendendo Annaba un vero e proprio hub per i flussi passeggeri e merci dell’intera regione. In Algeria, Gnv opera in collaborazione con AFLT Maritime, agente generale ufficiale e partner della Compagnia per la gestione e il supporto delle linee marittime tra l’Algeria e l’Europa, a supporto dello sviluppo delle attività nel Paese. L’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani, ha commentato: “Con l’apertura della linea Civitavecchia–Annaba diamo continuità al percorso di crescita avviato in Algeria lo scorso anno, un mercato che si è confermato in linea con le nostre aspettative in termini di traffico passeggeri e merci. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno con un nuovo collegamento diretto perché crediamo nel potenziale di lungo periodo di questo Paese, e continueremo a investire in flotta, frequenze e servizi dedicati per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze del mercato nordafricano.” La nuova linea rappresenta infatti un ulteriore passo dell’investimento che Gnv ha scelto di dedicare al mercato algerino: dopo l’ingresso nel 2025 con le rotte Sète – Algeri e Sète – Bejaia, la Compagnia rafforza ora il trade con dei collegamenti diretti con l’Italia, ampliando capacità, frequenze e porti serviti. Una scelta che conferma la volontà di consolidare stabilmente la propria presenza nel Paese, non limitandosi a un primo test di mercato ma costruendo un’offerta strutturata e continuativa nel tempo. Il primo anno di attività in Algeria ha del resto confermato le aspettative della Compagnia: nel 2025 Gnv ha trasportato in Algeria 58.000 passeggeri da giugno a dicembre, un risultato che ha sostenuto la decisione di investire in questo mercato. Condividi

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La nuova linea Civitavecchia–Annaba sarà attiva per l’estate a partire dal prossimo sabato 8 agosto, con due rotazioni settimanali - il martedì e il sabato - operate dalla nave Cristal. A bordo, i passeggeri troveranno servizi pensati su misura per le esigenze del mercato nordafricano: cucina halal, una sala dedicata alla preghiera e aree pensate per le famiglie in viaggio.\r

Grazie alla sua posizione geografica strategica, la nuova rotta è in grado di servire non solo il mercato algerino, ma anche una più ampia area del Maghreb orientale attraverso i collegamenti via terra, ampliando così il bacino d'utenza raggiungibile con un unico collegamento marittimo e rendendo Annaba un vero e proprio hub per i flussi passeggeri e merci dell'intera regione.\r

In Algeria, Gnv opera in collaborazione con AFLT Maritime, agente generale ufficiale e partner della Compagnia per la gestione e il supporto delle linee marittime tra l'Algeria e l'Europa, a supporto dello sviluppo delle attività nel Paese.\r

L’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani, ha commentato: \"Con l'apertura della linea Civitavecchia–Annaba diamo continuità al percorso di crescita avviato in Algeria lo scorso anno, un mercato che si è confermato in linea con le nostre aspettative in termini di traffico passeggeri e merci. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno con un nuovo collegamento diretto perché crediamo nel potenziale di lungo periodo di questo Paese, e continueremo a investire in flotta, frequenze e servizi dedicati per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze del mercato nordafricano.\"\r

La nuova linea rappresenta infatti un ulteriore passo dell'investimento che Gnv ha scelto di dedicare al mercato algerino: dopo l'ingresso nel 2025 con le rotte Sète – Algeri e Sète – Bejaia, la Compagnia rafforza ora il trade con dei collegamenti diretti con l'Italia, ampliando capacità, frequenze e porti serviti. Una scelta che conferma la volontà di consolidare stabilmente la propria presenza nel Paese, non limitandosi a un primo test di mercato ma costruendo un'offerta strutturata e continuativa nel tempo.\r

Il primo anno di attività in Algeria ha del resto confermato le aspettative della Compagnia: nel 2025 Gnv ha trasportato in Algeria 58.000 passeggeri da giugno a dicembre, un risultato che ha sostenuto la decisione di investire in questo mercato.","post_title":"Gnv lancia la terza linea verso l'Algeria. Diretto Civitavecchia-Annaba","post_date":"2026-08-05T11:25:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785929117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520305\" align=\"alignleft\" width=\"341\"] Marco Granelli[/caption]\r

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Aumenta \"l'undertourism\", secondo le stime di Confartigianato, che rileva \"la scelta compiuta dal 21,3% dei vacanzieri che nel trimestre estivo prediligono viaggi esperienziali con visite ai laboratori artigiani, ad aziende e siti produttivi. Una quota in crescita rispetto al 7,6% registrato nel 2019\".\r

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Ne emerge - evidenzia la confederazione di artigiani e pmi - \"il trend di un turismo orientato verso destinazioni alternative alle località tradizionali, come le aree interne e montane che rappresentano oltre il 50% del territorio italiano e custodiscono gran parte del nostro patrimonio paesaggistico, produttivo e culturale\".\r

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\"Non solo Venezia, Roma o Capri: è una straordinaria rete di borghi, aree interne e montane, comunità che custodiscono storia, cultura, biodiversità e competenze imprenditoriali. È qui che nasce l'Artiturismo, la risposta di Confartigianato all'overtourism, al consumo 'mordi e fuggi' del nostro territorio\", commenta il presidente Marco Granelli.\r

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Secondo Confartigianato \"sono protagoniste del turismo alternativo esperienziale ben 204mila imprese artigiane, con 544.000 addetti\".","post_title":"Cresce il turismo in visita ai laboratori degli artigiani (+7,6%)","post_date":"2026-08-05T10:46:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785926771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways potenzia l'offerta dall’Italia introducendo l’aeromobile Airbus A350 sui collegamenti non-stop giornalieri tra Milano Malpensa e Bangkok nei mesi di agosto e settembre 2026.\r

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L’impiego dell’Airbus A350 consentirà alla compagnia di incrementare la capacità sulla rotta, offrendo ai passeggeri una maggiore disponibilità di posti e un accesso più ampio a tariffe vantaggiose: una novità particolarmente rilevante in un periodo di alta domanda per viaggi verso la Thailandia, il Sud-est asiatico e le principali destinazioni del network Thai tra Sud-est asiatico, Estremo Oriente e Australia.\r

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Il collegamento non-stop da Milano Malpensa a Bangkok consente inoltre ai viaggiatori italiani di raggiungere agevolmente non solo la capitale thailandese, ma anche numerose destinazioni in Thailandia, nel Sud-est asiatico, in Estremo Oriente e in Australia grazie alle comode coincidenze offerte dall’hub di Bangkok.\r

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L’aumento di capacità rappresenta inoltre un’opportunità importante per il trade, che potrà contare su una maggiore disponibilità di posti e tariffe promozionali già accessibili attraverso i principali sistemi di prenotazione GDS.\r

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Con questa iniziativa, Thai Airways conferma il proprio impegno sul mercato italiano e rafforza il ruolo di Milano Malpensa come porta d’accesso privilegiata verso la Thailandia, il Sud-est asiatico e l’Australia, offrendo ai passeggeri la qualità del servizio THAI e la rinomata ospitalità thailandese.\r

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I posti aggiuntivi e le tariffe promozionali sono già disponibili presso le agenzie di viaggio, nei sistemi di prenotazione GDS e sul sito ufficiale della compagnia.","post_title":"Thai Airways potenzia il collegamento no-stop fra Malpensa e Bangkok","post_date":"2026-08-05T08:07:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785917278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie alla c ollaborazione conTurismo de Gran Canaria, Azzurra Viaggi ha scelto l'isola come una delle destinazioni protagoniste del lancio di SinHombre, il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo al femminile, affiancato alla tradizionale programmazione aperta a tutti i viaggiatori. \r

Più che un semplice prodotto turistico, SinHombre propone una nuova filosofia di viaggio. Il progetto si basa su un manifesto che gioca sul doppio significato del nome: \"Sin Hombre\", come spazio esclusivamente femminile dove condividere esperienze in un contesto di libertà, sicurezza e complicità, e \"Sin Nombre\", come invito simbolico a lasciare per qualche giorno alle spalle ruoli e routine quotidiane per vivere il viaggio con uno sguardo nuovo. \r

La scelta di Gran Canaria non è casuale. L'isola rappresenta oggi una delle destinazioni europee più complete per chi cerca un turismo esperienziale, grazie alla combinazione di natura, attività outdoor praticabili tutto l'anno, benessere, gastronomia, cultura e un forte impegno verso la sostenibilità. Valori che coincidono con quelli del nuovo progetto e con le aspettative di un pubblico femminile sempre più orientato verso esperienze autentiche e trasformative.\r

La collaborazione tra Turismo de Gran Canaria e Azzurra Viaggi si svilupperà attraverso una campagna di comunicazione integrata che comprenderà attività digitali, contenuti editoriali, eventi e iniziative dedicate al trade italiano, con l'obiettivo di promuovere la destinazione sia all'interno della programmazione SinHombre sia nelle proposte di viaggio tradizionali del tour operator. \r

Il progetto è stato presentato ufficialmente durante il Beach Party organizzato da Azzurra Viaggi a Chioggia, evento che ha riunito clienti, partner e agenzie di viaggio. In questa occasione Turismo de Gran Canaria ha illustrato le opportunità offerte dalla destinazione e annunciato i primi itinerari dedicati all'isola, segnando l'avvio operativo della collaborazione. \r

Serena D’Este una delle due titolari di Azzurra Viaggi commenta: “Con SinHombre vogliamo rispondere a una domanda sempre più forte di viaggi condivisi al femminile, costruiti intorno a valori come libertà, sicurezza, autenticità e crescita personale. Gran Canaria rappresenta la destinazione ideale per inaugurare questo progetto grazie alla ricchezza delle esperienze che offre durante tutto l'anno”.\r

Nei prossimi mesi la campagna proseguirà con nuove azioni di comunicazione online e offline, incontri con il trade e attività promozionali finalizzate a consolidare la presenza di Gran Canaria nella programmazione di Azzurra Viaggi e a intercettare un segmento di mercato in costante crescita, sempre più orientato verso viaggi che uniscono scoperta, benessere e autenticità.","post_title":"Azzurra Viaggi sceglie Gran Canaria per il nuovo brand SinHombre","post_date":"2026-08-05T08:07:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785917261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys ha celebrato a Barcellona il battesimo ufficiale di Explora III, accogliendo nella flotta la prima nave alimentata a GNL del marchio e raggiungendo il giro di boa del progetto che prevede sei navi destinate a ridefinire il concetto di viaggio oceanico ultra-elegante.\r

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Dopo la consegna anticipata avvenuta a Genova il 23 luglio 2026,E xplora III ha intrapreso un esclusivo Prelude Journey nel Mediterraneo prima di raggiungere Barcellona per l'odierna cerimonia ufficiale di battesimo. Il viaggio inaugurale ha accolto a bordo Jannik Sinner, Global Brand Ambassador di Explora Journeys, come primo ospite della nave. Sull'onda dell'entusiasmo suscitato da questa esperienza inaugurale, le celebrazioni di oggi hanno riunito ospiti illustri e il senior management di Explora Journeys e di Msc Group per celebrare questo importante traguardo della flotta.\r

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Nel rispetto della tradizione marittima e con l'inconfondibile eleganza europea del brand, la cerimonia di battesimo è stata seguita da una serata di festeggiamenti in tutta la nave. Sono intervenuti Pierfrancesco Vago, executive chairman della cruise division di Msc Group, Anna Nash, presidente di Explora Journeys, José Alberto Carbonell, presidente del Porto di Barcellona, e la madrina Cristina Ozores, nota educatrice marina, fondatrice dell'organizzazione per la conservazione marina Vellmarí e National Geographic Educator.\r

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Gli ospiti hanno quindi partecipato a una cena di gala nei raffinati ristoranti di bordo, mentre la serata si è conclusa con un programma di intrattenimento d'eccezione. Le leggendarie icone della disco dance Sister Sledge feat. Kathy Sledge hanno regalato una performance ricca di energia con i loro successi senza tempo, seguite da un coinvolgente DJ set dell'acclamato Bob Sinclar, che ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda notte. Tra i presenti anche personalità come Alex Rivière, The Gstaad Guy e Alison Toby, che hanno brindato all'ingresso della nuova ammiraglia nella flotta.\r

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\"Il battesimo di Explora III rappresenta un momento fondamentale che riflette la crescita della nostra flotta e il nostro costante impegno nel plasmare il futuro dei viaggi oceanici ultra-eleganti\", ha dichiarato Anna Nash. \"Concepita come una destinazione a sé, Explora III offre un'espressione ancora più generosa di spazio, design, gastronomia e benessere olistico, con ogni dettaglio pensato per favorire quella sensazione di presenza e connessione che definisce il nostro esclusivo Ocean State of Mind.\"\r

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","post_title":"Battesimo ufficiale al porto di Barcellona di Explora III (Explora Journeys)","post_date":"2026-08-04T08:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785832978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa continua a rafforzare il proprio network di lungo raggio nelle Americhe con l'ingresso di Barranquilla nella propria mappa delle destinazioni. A partire dal prossimo 18 dicembre, la compagnia opererà tre voli settimanali tra Madrid e alla città colombiana, ampliando così la propria presenza in Colombia, dove già offre collegamenti diretti giornalieri verso Bogotá e Medellín.\r

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Questa nuova rotta consolida il piano di espansione della compagnia, che prevede inoltre l'avvio delle operazioni verso El Salvador entro la fine dell'anno. La crescita del 2026 comprende anche i nuovi collegamenti, operativi dallo scorso giugno, tra Madrid e Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg. I voli da Madrid partiranno ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 15:25, con arrivo a Barranquilla alle 19:35 (ora locale). I collegamenti dalla città colombiana decolleranno negli stessi giorni alle 21:35, con arrivo a Madrid alle 12:40 del giorno successivo.\r

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Dall'avvio delle operazioni su entrambe le destinazioni e fino a giugno di quest'anno, Air Europa ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, registrando tassi medi di riempimento fino al 90%. Barranquilla si è affermata come uno dei principali poli economici e logistici dei Caraibi colombiani. Il suo dinamismo imprenditoriale, la posizione geografica strategica e il crescente richiamo turistico ne fanno un punto di riferimento per gli scambi commerciali e culturali tra la Colombia e l'Europa.","post_title":"Air Europa amplia i voli per le Americhe con Barraquilla","post_date":"2026-08-04T08:40:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785832832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aviareps ha ampliato la propria partnership con beOnd. La partnership è estesa all’Italia e ad altri mercati europei per sostenerne lo sviluppo commerciale su più ampia scala in Europa.\r

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L’estensione dell’accordo fa seguito alla collaborazione avviata con successo nel 2024, anno in cui Aviareps è stata nominata gsa di beOnd in Germania e Svizzera. Con il rafforzamento della partnership, Aviareps supporterà ora lo sviluppo commerciale della compagnia in Italia e in altri mercati europei strategici attraverso attività di vendita, conoscenza dei mercati locali e relazioni con il trade turistico, accompagnando beOnd nella sua prossima fase di crescita.\r

Interesse del trade europeo\r

«Fin dall’inizio della nostra partnership - è intervenuto Marcelo Kaiser, coo Aviation di Aviareps -, abbiamo riscontrato un forte entusiasmo da parte del trade europeo nei confronti dell’esclusiva proposta premium leisure di beOnd. Siamo grati per la fiducia che beOnd ha riposto nei nostri team e siamo lieti di continuare a supportare l’espansione della compagnia, rafforzandone la visibilità nei principali mercati europei e contribuendo, attraverso il suo network in crescita, a portare un numero sempre maggiore di viaggiatori verso alcune delle destinazioni più affascinanti al mondo».\r

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La nomina si inserisce nel percorso di espansione del network premium leisure di beOnd e nel rafforzamento dei collegamenti tra l’Europa e le destinazioni turistiche più richieste. La compagnia aerea ha recentemente annunciato nuovi collegamenti invernali all-premium da Londra, Parigi, Monaco, Milano, Mosca e Zurigo verso il Mar Rosso, oltre a un ampliamento dei servizi per le Maldive da alcuni aeroporti europei selezionati, con un aumento delle frequenze da Zurigo e Monaco.\r

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","post_title":"Aviareps e beOnd estendono la collaborazione in Italia e ai mercati europei","post_date":"2026-08-04T08:22:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785831722000]}]}}