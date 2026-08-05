Ncl lancia il Great Tides Waterpark. Inaugurazione il 4 settembre Ncl ha presentato le prime immagini dell’attesissimo Great Tides Waterpark situato sulla sua isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay, in vista della celebrazione celebrazione ufficiale di inaugurazione prevista per il 4 settembre 2026. Il parco acquatico rappresenterà l’esperienza più grande e ambiziosa mai realizzata da NCL, estendendosi su una superficie di quasi quasi 24.300 metri quadrati e combinando attrazioni adrenaliniche e divertimento per tutta la famiglia. All’interno dell’ampia isola privata di Ncl, che si estende su circa 1,1 milioni di metri quadrati, gli ospiti di Great Tides Waterpark potranno lasciarsi trasportare attraverso il primo tunnel immersivo del settore lungo The Wandering River, sfidarsi su The Great Slide, l’unico scivolo corporeo dei Caraibi progettato per quattro persone, e scoprire nuove proposte gastronomiche che arricchiranno ulteriormente l’offerta dell’isola. T ra le attrazioni destinate a diventare le preferite degli ospiti figurano Splash Cay, l’area giochi acquatica pensata per le famiglie; Tidal Tower, che ospita i Breakwater Blasters, i primi Master Blaster gemelli del settore presenti nei Caraibi, capaci di spingere i gommoni in salita e lungo discese ripide e curve grazie a potenti getti d’acqua; e Cliffside Cove, dove si trovano i primi salti dalla scogliera del settore, nonché i più alti dei Caraibi. Le nuove strutture, progettate con grande attenzione, offriranno agli ospiti la flessibilità necessaria per organizzare la propria giornata ideale a Great Stirrup Cay senza dover rinunciare a nulla, consentendo a ciascuno di vivere l’esperienza più adatta alle proprie esigenze. A completamento di questi miglioramenti, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo molo dell’isola con due punti di attracco, che garantisce un accesso a terra semplice e affidabile, permettendo agli ospiti di sfruttare al massimo il tempo a disposizione per godere di tutti i servizi di livello internazionale. Condividi

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Il parco acquatico rappresenterà l’esperienza più grande e ambiziosa mai realizzata da NCL, estendendosi su una superficie di quasi quasi 24.300 metri quadrati e combinando attrazioni adrenaliniche e divertimento per tutta la famiglia. All’interno dell’ampia isola privata di Ncl, che si estende su circa 1,1 milioni di metri quadrati, gli ospiti di Great Tides Waterpark potranno lasciarsi trasportare attraverso il primo tunnel immersivo del settore lungo The Wandering River, sfidarsi su The Great Slide, l’unico scivolo corporeo dei Caraibi progettato per quattro persone, e scoprire nuove proposte gastronomiche che arricchiranno ulteriormente l’offerta dell’isola. T\r

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ra le attrazioni destinate a diventare le preferite degli ospiti figurano Splash Cay, l’area giochi acquatica pensata per le famiglie; Tidal Tower, che ospita i Breakwater Blasters, i primi Master Blaster gemelli del settore presenti nei Caraibi, capaci di spingere i gommoni in salita e lungo discese ripide e curve grazie a potenti getti d’acqua; e Cliffside Cove, dove si trovano i primi salti dalla scogliera del settore, nonché i più alti dei Caraibi.\r

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Le nuove strutture, progettate con grande attenzione, offriranno agli ospiti la flessibilità necessaria per organizzare la propria giornata ideale a Great Stirrup Cay senza dover rinunciare a nulla, consentendo a ciascuno di vivere l’esperienza più adatta alle proprie esigenze. A completamento di questi miglioramenti, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo molo dell'isola con due punti di attracco, che garantisce un accesso a terra semplice e affidabile, permettendo agli ospiti di sfruttare al massimo il tempo a disposizione per godere di tutti i servizi di livello internazionale.","post_title":"Ncl lancia il Great Tides Waterpark. Inaugurazione il 4 settembre","post_date":"2026-08-05T13:08:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785935324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Norwegian Cruise Line sta modificando la propria strategia di prezzo per adottare tariffe più competitive fin dalle prime fasi della prenotazione. A dichiararlo, in un intervento riportato da TravelWeekly, è John Chidsey, ceo di Ncl.\r

Questa decisione si discosta da una strategia che prevedeva di mantenere i prezzi elevati nella fase iniziale della prenotazione e di applicare sconti in prossimità della data di partenza.\r

Nuova strategia di marketing\r

Ncl, al centro degli sforzi di Chidsey per risanare le performance finanziarie di Nclh, lancerà anche una nuova strategia di marketing nelle prossime settimane sotto la guida del nuovo responsabile marketing Lee Applbaum. «L'obiettivo è semplice - ha detto il manager -: comunicare in modo più chiaro perché Nclè differente».\r

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L'azienda ha superato le aspettative di profitto del secondo trimestre, con un Ebitda rettificato in calo a 666 milioni di dollari anziché a 632 milioni come previsto. Il fatturato totale è stato di 2,6 miliardi di dollari, in crescita del 4,9% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente.\r

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In questo trimestre Nclh ha realizzato ulteriori risparmi per 100 milioni di dollari, principalmente attraverso il consolidamento dei fornitori di tecnologia. Nel trimestre precedente, il gruppo aveva annunciato risparmi per 125 milioni di dollari. Nel complesso, tuttavia, Nclh è ancora al di sotto del livello ottimale di prenotazioni per il prossimo anno.\r

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La previsione è che il rendimento netto per l'intero anno diminuirà di circa il 5%. I cambiamenti che l'azienda sta implementando per aumentare le entrate, come il rinnovamento del marketing, richiederanno tempo per avere un impatto sui risultati finanziari complessivi, come ha spiegato il direttore finanziario Mark Kempa.\r

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","post_title":"Norwegian Cruise Line: il cambio di passo impresso da John Chidsey","post_date":"2026-08-03T09:11:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785748270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_465401\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary[/caption]\r

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L'Irish Times ha pubblicato una notizia particolarmente interessante: Michael O'Leary sta preparando Ryanair a una recessione economica. Secondo il giornale, O'Leary crede che stia per arrivare un forte shock e intende assicurarsi che la sua compagnia sia pronta. Certamente, la forza di Ryanair risiede nel fatto che è cresciuta quando i suoi concorrenti erano deboli e sembra aver imparato da quell'esperienza.\r

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Gli utili di Ryanair sono calati del 34% poiché il calo della domanda ha costretto la compagnia aerea ad aumentare i prezzi per mantenere il tasso di occupazione, il tutto mentre i prezzi del carburante sono saliti alle stelle. Ad esempio, la compagnia aerea ammette che finora è stato venduto solo il 40% dei posti per settembre, una percentuale molto bassa.\r

Senza debiti\r

I problemi di Ryanair in realtà non esistono perché non ha debiti. Ma sa bene che per crescere deve cogliere le occasioni al volo. Di fronte a una crisi, qualora si verificasse, i suoi concorrenti, se non sono finanziariamente solidi – e non lo sono – hanno due opzioni: ridurre le rotte o aumentare i prezzi. \"Alcuni sopporteranno eroicamente le perdite\", prevede O'Leary, \"cercando di attirare i viaggiatori con il Wi-Fi gratuito\", che il dirigente di Ryanair paragona a \"annegare sul Titanic mentre la melodia del violino continua a suonare\".\r

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Al contrario, il Times afferma che la situazione di Ryanair è molto diversa: priva di debiti, avendo riacquistato azioni per un valore di 700 milioni di euro e con 2,8 miliardi di euro in contanti in banca, la compagnia ritiene sia giunto il momento di prepararsi ad \"eventualità impreviste\". Pertanto, punta ancora a raggiungere 4 miliardi di euro di riserve di liquidità per garantire la massima sicurezza.","post_title":"O'Leary prepara Ryanair alla recessione economica prossima ventura","post_date":"2026-07-28T10:09:39+00:00","category":["senza-categoria","trasporti"],"category_name":["Senza categoria","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1785233379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova presa di posizione di Barcellona per la gestione dei flussi turistici: la città ha fissato un limite massimo alla crescita del numero di visitatori, il cui numero non potrà superare la cifra annuale di 16 milioni.\r

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La decisione di Barcellona, che nel 2025 aveva accolto un totale di 15,7 milioni di turisti, rientra in una serie più ampia di misure volte ad affrontare la pressione sui residenti, sugli alloggi, sui trasporti e sulle infrastrutture pubbliche.\r

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“Neanche un turista in più”: José Antonio Donaire, assessore al turismo sostenibile di Barcellona, sintetizza in questo messaggio l'obiettivo della città.\r

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«Barcellona ha iniziato a ripensare il turismo con misure innovative come la moratoria sulla costruzione di nuovi hotel già nel 2017. Molte di queste misure richiederanno tempo prima di produrre effetti. Ma il messaggio della città ora è: “Neanche un turista in più”» ha dichiarato l'assessore in un'intervista a New York Times.\r

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Nel 2025 l'intera regione della Catalogna ha accolto circa 20,1 milioni di turisti nel 2025, pari ad un aumento dello 0,6% rispetto all’anno precedente. \r

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Tra le più recenti misure messe in atto da Barcellona per la gestione dell'overtourism c'è l'incremento delle tasse sugli alloggi turistici: lo scorso 1° aprile, la città ha quasi raddoppiato la tassa di soggiorno, aumentando la tariffa notturna da circa 5-9 dollari a 10-17 dollari a persona.\r

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La città ha inoltre utilizzato misure urbanistiche per gestire lo sviluppo turistico. Nel 2017 è stata introdotta una moratoria sulla costruzione di nuovi hotel, mentre le autorità hanno continuato a intervenire sulla conversione di immobili residenziali in alloggi turistici a breve termine.","post_title":"Barcellona limita il numero di visitatori ad un massimo di 16 mln l'anno","post_date":"2026-07-27T11:55:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785153337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519428\" align=\"aligncenter\" width=\"475\"] MSC World Europ ph credits: MSC Cruises[/caption]\r

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Lorusso (Ticketcrociere): “Sulle navi le prenotazioni dell’ultimo minuto non esistono quasi più: sia le compagnie che i passeggeri vogliono certezze”\r

I dati estratti a luglio 2026 da Ticketcrociere, la principale piattaforma italiana di vendita crociere, evidenziano una netta prevalenza delle prenotazioni anticipate rispetto a quelle dell'ultimo minuto. In particolare, nei primi sei mesi dell'anno, gli acquisti early booking (partenza oltre nove mesi) sono stati più del doppio rispetto ai last minute (partenza entro 30 giorni): su un totale di 3.409 prenotazioni, le prime rappresentano il 21,06% contro il 9,33% delle seconde. Più di due prenotazioni su dieci sono dunque state programmate con larghissimo anticipo, mentre meno di una su dieci è stata effettuata all’ultimo momento.\r

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“Nel 2026 ci aspettavamo un lieve incremento della quota del last minute ma, anche guardando ai dati degli anni precedenti, questo canale di vendita rappresenta ormai una quota marginale del mercato” spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket, la società madre a cui fanno capo i marchi Ticketcrociere, Ticketferries.com e Ticketprivatejet.com. “Da una parte per noi è una buona notizia, perché l’early booking permette una migliore pianificazione delle strategie commerciali. Il last minute però garantisce quasi sempre che la prenotazione si finalizzi, una variabile non di poco conto in un periodo storico in cui uno scossone internazionale può far partire raffiche di cancellazioni su centinaia di prenotazioni a medio e lungo termine”.\r

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Alla base della progressiva erosione della formula che ha rivoluzionato il mondo del turismo non vi è soltanto l’incertezza del momento internazionale, ma una serie di fattori che hanno modificato le abitudini dei viaggiatori.\r

I tre motivi alla base del crollo del last minute nelle crociere\r

Il modello delle crociere si sta progressivamente allineando a quello dei voli di linea, un meccanismo a cui di recente si è adeguato anche il settore dell’alta velocità ferroviaria con i treni Frecciarossa. Le compagnie dispongono di navi sempre più grandi, che devono raggiungere livelli di riempimento molto elevati per “guadagnare” il punto di pareggio in ogni singola crociera: gli algoritmi di dynamic pricing tendono a premiare chi prenota in anticipo, garantendo alle compagnie una maggiore certezza nella pianificazione delle vendite.\r

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Oggi, inoltre, la crociera non è più soltanto “una cabina qualunque”. Le famiglie cercano camere comunicanti, suite o cabine in posizioni specifiche della nave; chi prenota last minute deve scegliere tra le soluzioni rimaste disponibili, spesso cabine garantite o prive di vista. Questo cambiamento è influenzato, tra le altre cose, dalle strategie di marketing delle compagnie, da MSC Crociere a Costa Crociere, da NCL a Royal Caribbean: promuovendo servizi accessori sempre più personalizzati, la cabina viene trasformata da semplice alloggio a elemento distintivo dell’esperienza di viaggio.\r

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C’è infine il capitolo prezzi. I dati estratti da Ticketcrociere mostrano che nei primi sei mesi del 2026 il costo medio per persona di una crociera è stato di 1.490 euro (819 euro nel 2021, +82%), mentre la spesa media per prenotazione ha raggiunto i 3.611 euro (2.076 euro nel 2021, +74%; 3.093 euro nel 2025, +16,8%). Prenotare con 8-12 mesi di anticipo consente quindi alle famiglie non solo di pianificare meglio la spesa, ma anche di dilazionare il pagamento del viaggio o di gestire con maggiore flessibilità il rimborso di un eventuale prestito richiesto attraverso strumenti Buy Now Pay Later.\r

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“In un periodo storico altamente imprevedibile si potrebbe pensare che le persone rimandino la decisione all'ultimo, invece accade il contrario” conclude Lorusso. “L'anticipo diventa una forma di protezione non solo economica ma anche emotiva. Chi prenota sotto data spesso non lo fa per risparmiare ma per necessità improvvise, accettando o di pagare tariffe più alte o di approfittare di offerte estemporanee che di solito non includono una serie di privilegi a bordo”.\r

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La panoramica sulle destinazioni aggiunge un ultimo elemento significativo a questo scenario: contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l’early booking degli italiani non è trainato dalle mete esotiche o dai grandi viaggi a lungo raggio ma dal Mediterraneo. Nei primi sei mesi dell’anno il 45% delle prenotazioni effettuate con largo anticipo ha riguardato crociere nel Mare Nostrum, mentre i Caraibi si sono fermati al 18,21%.","post_title":"Ticketcrociere: solo un italiano su 10 prenota crociere last minute","post_date":"2026-07-22T11:15:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784718915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519418","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vibe Beach Club[/caption]\r

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Passo avanti di Norwegian Cruise Line, con Norwegian Jade e Norwegian Gem al centro di un importante piano di rinnovamento che ha portato fra l'altro alla realizzazione del Vibe Beach Club riservato agli adulti e di una Thermal Suite potenziata presso la Mandara Spa and Salon.\r

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«Ascoltare i nostri ospiti e offrire esperienze eccezionali in tutta la nostra flotta è al centro delle nostre attività - ha dichiarato Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line -. Questi recenti interventi portano a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem alcuni dei servizi più amati dai nostri ospiti, creando una maggiore coerenza all’interno della flotta e offrendo al tempo stesso più possibilità di personalizzare la propria vacanza: dagli spazi esterni riservati agli adulti alle tranquille aree relax progettate per consentire agli ospiti di rilassarsi durante la navigazione».\r

La Thermal Suite\r

Riprogettata tenendo conto dei feedback degli ospiti, la rinnovata Thermal Suite a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem dispone ora di un numero triplo di chaise longue riscaldate in piastrelle, di una configurazione più centralizzata con un’area reception migliorata, di bagni turchi e saune rinnovati e di nuove esperienze ta le quali una sauna al carbone, una stanza del ghiaccio, una stanza del sale, una IV Lounge, le Four-Senses Loungers, che offrono un’esperienza sensoriale completa. \r

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Norwegian Jade offre inoltre nuove docce esperienziali, dotate di getti d’acqua multipli ed effetti luminosi pensati per rinvigorire il corpo, oltre a una vasca per brevi immersioni in acqua fredda, utili ad accelerare il recupero muscolare, stimolare la circolazione e lasciare gli ospiti con una sensazione di freschezza e rinnovata energia. Norwegian Gem propone invece una vasca idromassaggio rinnovata e una piscina per talassoterapia, che utilizza getti massaggianti, lettini con bolle e controcorrenti per favorire la disintossicazione dell’organismo e alleviare i dolori articolari.\r

Vibe Club al debutto\r

Sia Norwegian Jade sia Norwegian Gem offrono ora un rifugio riservato agli adulti con il Vibe Beach Club, realizzato attraverso la riconversione dell’attuale solarium sul ponte 14. Questa oasi all’aperto offre ampie viste sull’oceano, un bar privato con servizio completo, un’ulteriore vasca idromassaggio, oltre 50 lettini premium e sette nuove cabanas private.\r

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Prima compagnia del settore crocieristico a offrire Starbucks, il marchio di caffetteria più conosciuto al mondo, su tutta la propria flotta e nelle destinazioni private, Ncl aggiunge un nuovo punto vendita in licenza a bordo di Norwegian Jade\r

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Fino alla fine dell’estate, Norwegian Jade propone una serie di crociere di sette giorni da Vancouver, nella Columbia Britannica, e Whittier, in Alaska, nei pressi di Anchorage, con navigazione panoramica attraverso l’Inside Passage e le regioni dei ghiacciai, oltre a scali a Ketchikan, Juneau, Skagway e Icy Strait Point, in Alaska.\r

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Nel frattempo, a bordo di Norwegian Gem, gli ospiti possono immergersi nella ricca storia e nella vivace cultura del Mediterraneo e delle isole greche attraverso una varietà di itinerari in partenza da Civitavecchia, o Venezia e Ravenna, con scali in porti quali Cannes,Livorno, Spalato e Dubrovnik e in alcune delle isole più ambite della Grecia.\r

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Verso la fine del 2026, Norwegian Gem offrirà crociere all’insegna del sole nei Caraibi e alle Bahamas con partenza da Tampa, in Florida, mentre Norwegian Jade tornerà in Asia.\r

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","post_title":"Norwegian Cruise Line: le ultime novità a bordo di Gem e Jade","post_date":"2026-07-22T10:43:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1784716982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Organizzare una vacanza in città nei Paesi Bassi è relativamente semplice. Le brevi distanze, una fitta rete di trasporti pubblici e numerose attività culturali rendono la capitale particolarmente interessante per una breve vacanza. Tra canali, musei, mercati e piccoli quartieri c’è molto da scoprire. Per non perdere tempo inutilmente dopo l’atterraggio, è necessario coordinare il volo, l’alloggio e i trasporti il prima possibile.\r

Preparare il viaggio con cura\r

Chi desidera pianificare un viaggio ad Amsterdam non dovrebbe limitarsi a confrontare il prezzo del volo. Altrettanto importanti sono la durata di un eventuale scalo, le condizioni relative ai bagagli e l'orario di arrivo. Un collegamento leggermente più lungo può rivelarsi più comodo di una coincidenza con tempi molto stretti, nella quale anche un piccolo ritardo rischia di compromettere il resto del viaggio.\r

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I voli internazionali sono offerti, tra gli altri, da Air France. La compagnia aerea francese fa parte del gruppo Air France-KLM ed è membro dell’alleanza SkyTeam. Molti dei suoi voli transitano per Parigi Charles de Gaulle, l’aeroporto principale della compagnia. Da lì partono voli in coincidenza per Amsterdam Schiphol. Su alcuni aerei i passeggeri possono usufruire del Wi-Fi. A seconda del tipo di aeromobile, è disponibile un «Message Pass» oppure un accesso a Internet più veloce. Nel 2024, inoltre, Air France è stata nominata «Migliore compagnia aerea dell’Europa occidentale».\r

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Prima di prenotare, è importante verificare che il bagaglio venga imbarcato fino alla destinazione finale. Ciò è particolarmente importante in caso di voli con scalo. Chi viaggia solo con il bagaglio a mano risparmia tempo in aeroporto, ma deve prestare particolare attenzione alle dimensioni e ai limiti di peso consentiti.\r

Raggiungere rapidamente il centro città dall’aeroporto\r

Schiphol si trova fuori dal centro città, ma è facilmente raggiungibile. La stazione si trova proprio sotto il terminal. Da lì partono treni regolari diretti alla stazione centrale di Amsterdam. Il viaggio dura solitamente dai 15 ai 20 minuti.\r

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Dopo l’atterraggio, controlla prima sui tabelloni informativi da quale binario parte il prossimo treno. I biglietti del treno si possono acquistare alle biglietterie automatiche o online. Se si arriva a tarda sera, è consigliabile verificare in anticipo se la sistemazione scelta sia ancora facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Un hotel nelle vicinanze di una fermata di treno, metropolitana o tram non solo facilita il viaggio per raggiungerlo, ma anche gli spostamenti durante l’intero soggiorno.\r

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Per un soggiorno breve, una sistemazione in centro è comoda, ma spesso più costosa. Quartieri come De Pijp, Oost o Westerpark offrono spesso alternative più tranquille e sono comunque ben collegati al centro città.\r

Non cercare di vedere tutto in un solo fine settimana\r

Molti visitatori cercano di inserire nel programma quante più attrazioni possibili. Alla fine, però, il viaggio rischia di diventare una corsa contro il tempo. Conviene scegliere uno o due luoghi da visitare ogni giorno e lasciare spazio anche a passeggiate senza una meta precisa. Spesso sono proprio i piccoli canali, le piazze meno conosciute o i caffè di quartiere a regalare i ricordi più belli.\r

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Il Rijksmuseum è una delle attrazioni culturali più importanti dei Paesi Bassi e merita di essere prenotato con anticipo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Per comprenderne la popolarità basta un confronto con l'Italia: nel 2023 il Rijksmuseum ha accolto circa 2,7 milioni di visitatori, mentre le Gallerie degli Uffizi di Firenze, uno dei musei più celebri al mondo, hanno superato i 5 milioni di visitatori nello stesso anno.\r

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Oltre ai musei più famosi, vale la pena esplorare anche quartieri come Jordaan, De Pijp o la zona delle Negen Straatjes. Qui si trovano piccoli negozi indipendenti, mercati locali, caffetterie e canali molto più tranquilli rispetto alle aree turistiche principali. Camminando senza fretta si scopre un volto di Amsterdam che spesso sfugge a chi segue solo gli itinerari più conosciuti.","post_title":"Scoprire Amsterdam in tutta tranquillità: ecco come rendere il tuo viaggio un successo fin dall’inizio","post_date":"2026-07-17T10:19:26+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":["aeroporto-schiphol","air-france","amsterdam","amsterdam-centro","canali-amsterdam","city-break-amsterdam","consigli-amsterdam","cosa-vedere-ad-amsterdam","de-pijp","guida-amsterdam","hotel-amsterdam","itinerario-amsterdam","jordaan","musei-amsterdam","negen-straatjes","organizzare-viaggio-amsterdam","paesi-bassi","rijksmuseum","soggiorno-amsterdam","trasporti-amsterdam","turismo-amsterdam","vacanza-amsterdam","viaggio-ad-amsterdam","voli-amsterdam","weekend-amsterdam"],"post_tag_name":["aeroporto Schiphol","air france","Amsterdam","Amsterdam centro","canali Amsterdam","city break Amsterdam","consigli Amsterdam","cosa vedere ad Amsterdam","De Pijp","guida Amsterdam","hotel Amsterdam","itinerario Amsterdam","Jordaan","musei Amsterdam","Negen Straatjes","organizzare viaggio Amsterdam","Paesi Bassi","Rijksmuseum","soggiorno Amsterdam","trasporti Amsterdam","turismo Amsterdam","vacanza Amsterdam","viaggio ad Amsterdam","voli Amsterdam","weekend Amsterdam"]},"sort":[1784283566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numa Group ha annunciato oggi la sigla di una storica joint venture con CoRe Capital – fondo di private equity specializzato in strategie di crescita e consolidamento settoriale – per l'acquisizione di Lsa (Lisbon serviced apartments). Lsa ha un portafoglio di 19 strutture strategicamente posizionate nelle aree di maggior pregio di Lisbona.\r

Questa acquisizione rafforza in modo significativo la presenza di Numa sul mercato portoghese e consolida ulteriormente la sua posizione di piattaforma paneuropea, leader nel settore dell’hospitality professionale supportata dalla tecnologia.\r

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Lisbona, un mercato chiave \r

Con i suoi sette colli, la luce dell'Atlantico, una gastronomia di livello mondiale e un ecosistema tecnologico in fortissima espansione, Lisbona è considerata la \"San Francisco d'Europa\", capace di catturare l'interesse di viaggiatori, imprenditori e investitori istituzionali. Costantemente classificata tra le destinazioni europee più ambite – con ripetuti riconoscimenti da parte dei World Travel Awards, di The Telegraph e del New York Times –, la capitale portoghese vede in Lsa uno dei portafogli immobiliari destinati all'ospitalità più appetibili dell'Europa meridionale.\r

Le strutture di Lsa coprono gli indirizzi più prestigiosi e iconici di Lisbona – da Baixa Chiado e Príncipe Real fino ad Alfama e Avenida da Liberdade, offrendo una presenza capillare e straordinariamente concentrata in una città caratterizzata da elevate barriere all'ingresso e da una domanda globale in costante aumento.","post_title":"Numa Group acquisisce la struttura Lisbon serviced apartments","post_date":"2026-07-15T11:38:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784115483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Battaglia fra ambientalisti, istituzioni e operatori per la realizzazione del Four Seasons Costa Merlata, resort di lusso lungo la costa di Ostuni, in Puglia. Come si legge su Milano Finaza, che riporta un articolo del Times, il progetto da circa 100 milioni di euro è stato ribattezzato dai media italiani il \"Bill Gates Resort\" perché il fondatore di Microsoft, attraverso la holding Cascade Investment, controlla circa il 71% di Four Seasons, partner dell’operazione. Lo sviluppo del progetto è tuttavia promosso dal gruppo israeliano Omnam Investment Group insieme alla società proprietaria dell’area. Presentato nel 2021, il Four Seasons Costa Merlata dovrebbe sorgere in contrada Mogale, lungo il litorale di Ostuni, su un’area di circa 9 ettari. Il piano prevede un resort di fascia alta con 150 camere e suite, ristoranti, bar, piscine, beach club, spa e spazi per eventi\r

I punti critici\r

Proprio la localizzazione della struttura avrebbe generato molti interrogativi irrisolti. L’area è caratterizzata dalla presenza di grotte e habitat frequentati dagli uccelli migratori. I comitati locali contestano inoltre il possibile aumento del consumo idrico, l’inquinamento luminoso e gli effetti sulla flora e sulla fauna locali.\r

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Nonostante i rilievi, l’iter amministrativo è proseguito attraverso il regime delle Zone economiche speciali. Diverse associazioni hanno presentato ricorso al Tar e nel frattempo nella zona continuano le manifestazioni con lo slogan. Il progetto, tuttavia, non ha ancora ottenuto il via libera definitivo. I lavori non sono iniziati e la decisione finale dipenderà dalla valutazione di impatto ambientale, avviata nelle scorse settimane. Fonti governative citate dal Times, precisano che nessuna decisione conclusiva è stata ancora assunta e che l’autorizzazione potrà arrivare solo dopo un parere favorevole della Regione Puglia.\r

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