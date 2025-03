Tornano gli Spring Days Gattinoni: promo per viaggiatori e adv sino al 19 marzo Con la campagna Viaggia, Sorprenditi, Ricorda torna l’operazione Spring Days, che in un periodo circoscritto lancia offerte in esclusiva per i consumatori delle agenzie del network Gattinoni. I viaggiatori che si recheranno in agenzia fino al 19 marzo e prenoteranno partenze in primavera ed estate (in qualche caso sino al 31 dicembre 2025) beneficeranno quindi di consistenti promozioni. Gli sconti sono parametrati al raggio di destinazione: fino a 400 euro a pratica sul lungo raggio; fino a 250 euro a pratica sul medio raggio; fino a 150 euro a pratica sul corto raggio. In alcuni casi, anche le agenzie usufruiscono di plus, attraverso un piano di incentivazione e over commission, così come di premi, stabiliti dai partner dell’operazione. Infatti, oltre alle promozioni sul prodotto interno Dynamic, Selected e Travel Experience, Gattinoni ha identificato 17 fornitori parte dell’iniziativa: il tour operating è presente con Alpitour World sul brand Bravo, Atitur, Baobab, CaboVerdeTime, Gastaldi, Giver, Going, Kappa Viaggi, Markando, Naar e Sporting Vacanze. A questi si aggiungono le crociere, con Costa e Msc, nonché le catene alberghiere Bluserena e Th Resorts. Chiudono Allianz Assicurazioni e Flexible Autos. È stata anche creata una pagina di riferimento sul sito gattinonitravel.it e la medesima riportata su tutti i mini-siti b2b2c delle agenzie del network. Condividi

