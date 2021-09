Torna l’appuntamento con Modena Play: al via domani presso la zona fiera della città

Dopo un anno di stop torna l’appuntamento con la principale fiera ludica d’Italia. Quella Modena Play che nel 2019 aveva saputo attirare oltre 44 mila visitatori durante la tre giorni allestita presso gli spazi di ModenaFiere, con le inevitabile ricadute positive sull’intero tessuto economico-turistico del territorio.

Organizzata dalla stessa ModenaFiere, con il patrocinio del comune di Modena e di UniMoRe, Play – Festival del Gioco 2021 si terrà nella sua sede tradizionale in viale Virgilio dal 3 al 5 settembre. Parola d’ordine di quest’anno sarà Rivincita!, per sottolineare da una parte la grande voglia di tornare alla normalità dopo la pandemia, da un altro canto, in modo simpatico e leggero, quel momento noto a tutti in cui, a fine match, gli avversari tornano di nuovo amici e lo sconfitto rilancia la sfida sperando di ribaltare il risultato.

Il fil rouge del 2021 è poi rappresentato dalla storia come fonte d’ispirazione del gioco e come strumento di comprensione delle vicende umane: il tema sarà oggetto di un convegno in programma venerdì 3 settembre alle 10 nella sala 100, a cui parteciperanno anche illustri figure del panorama accademico. Ci sono inoltre gli anniversari a dettare l’agenda: i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, i 700 dalla scomparsa di Dante Alighieri, il mezzo secolo dalla scomunica di Martin Lutero. Figure di grande rilievo, alle quali anche il mondo ludico ha dedicato grande attenzione sviluppando, nel tempo, diverse proposte di giochi sia da tavolo sia di ruolo.

“La voglia di divertirsi e di ritrovarsi è quella di sempre – sottolineano gli organizzatori – ma abbiamo dovuto introdurre alcune regole nuove per assicurare contemporaneamente il massimo divertimento e la piena sicurezza degli ospiti. Oltre al numero contingentato degli accessi, l’elemento di maggiore novità è stato quello della vendita dei biglietti solo online. Un vincolo che però abbiamo trasformato in un’opportunità, creando offerte mirate e limitate nel tempo che hanno privilegiato i primi arrivati”. Per accedere a Play, oltre al biglietto acquistato online, servirà quindi anche il Green Pass come da normativa nazionale. “Gli ampi spazi interni ed esterni del polo fieristico di via Virgilio – concludono gli organizzatori – ci permettono da un lato di ottemperare alla regole, dall’altro di poter dislocare negli spazi richiesti tutte le iniziative del cartellone”.